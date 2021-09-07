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Чорний археолог на Кіровоградщині продавав криміналітету зброю часів Другої світової війни, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Чоловік на Кіровоградщині розкопував зброю і боєприпаси часів Другої світової війни і незаконно продавав їх криміналітету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що чорною археологією займався мешканець Олександрії - топменеджер однієї із автозаправних станцій. А в позаробочий час ‒ чорний археолог на ділянках бойових дій ІІ Світової війни. Завдяки "хобі" зловмиснику вдалося зібрати чималий арсенал зброї.

Використовуючи особисті зв’язки у кримінальному світі, чоловік організував незаконний бізнес із продажу раритетної зброї та боєприпасів. Навіть робив спроби продати набуту колекцію за кордон.

У ході обшуку, проведеного за місцем його мешкання, вилучено:

  • 6 гранат Ф-1;
  • рушницю та обріз рушниці "Мосіна";
  • пістолет "Наган";
  • 90 набоїв калібру 7,62мм;
  • 1 кг пороху.

Вилучені зброю та боєприпаси направлено на експертизу.

Наразі планується повідомити зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Також дивіться: СБУ затримала злісного "мінера", який повідомляв про вибухи на Чорнобильській АЕС. ФОТОрепортаж

Чорний археолог на Кіровоградщині продавав криміналітету зброю часів Другої світової війни, - СБУ 01
Чорний археолог на Кіровоградщині продавав криміналітету зброю часів Другої світової війни, - СБУ 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Ружьё Мосина , пистолет Наган - уши вянут .
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07.09.2021 10:06
+9
Чорний археолог на Кіровоградщині продавав криміналітету зброю часів Другої світової війни, - СБУ - Цензор.НЕТ 8009
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07.09.2021 10:17
+8
А топменеджер АЗС не в'януть? Це той що пістолет в бак вставляє? А так да, не вистачає 45 мм бомбарди.
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07.09.2021 10:14
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Ружьё Мосина , пистолет Наган - уши вянут .
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07.09.2021 10:06 Відповісти
А топменеджер АЗС не в'януть? Це той що пістолет в бак вставляє? А так да, не вистачає 45 мм бомбарди.
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07.09.2021 10:14 Відповісти
Винтовка Дегтярёва.
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07.09.2021 10:15 Відповісти
При том, что не факт, что это оружие, т.к. нет экспертизы, что из этого можно произвести выстрел... Пока это лишь "предметы, похожие на оружие"...
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07.09.2021 10:16 Відповісти
Нехило накопал, красава!!!
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07.09.2021 10:06 Відповісти
я б сам любовался шнягами дома передзеркалом типа буденый на коне..шмалял бы склянки..--ох и дурик он же не нищий...
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07.09.2021 10:17 Відповісти
Та шо там копать, главное, места найти. В детстве в правильном месте просто просеяв песок, можно было набрать изрядное количество пороха для экспериментов, а патроны от ППШ - так то вообще горстями. Танк (Т-34-76) стоял новый с боекомплектом, никому не надо был - шел в атаку и в болоте застрял, потом его подмыло и он под воду ушел. Несколько раз пытались вытащить на памятник, с третьего раза получилось, когда военные пару БРЭМ-ов пригнали. Праздник детям был, когда его боекомплект взрывали - он не взорвался, а просто разлетелся по округе. Артиллерийский порох был намного прикольнее в домашних поделках Чорний археолог на Кіровоградщині продавав криміналітету зброю часів Другої світової війни, - СБУ - Цензор.НЕТ 8057
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07.09.2021 10:27 Відповісти
А что во вторую мировую воевали сюрикенами? Черный археолог на Кировоградщине продавал криминалитету оружие времен Второй мировой войны, - СБУ - Цензор.НЕТ 5714 Черный археолог на Кировоградщине продавал криминалитету оружие времен Второй мировой войны, - СБУ - Цензор.НЕТ 2486 Черный археолог на Кировоградщине продавал криминалитету оружие времен Второй мировой войны, - СБУ - Цензор.НЕТ 354
Черный археолог на Кировоградщине продавал криминалитету оружие времен Второй мировой войны, - СБУ - Цензор.НЕТ 9130
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07.09.2021 10:14 Відповісти
Кироводградщина батьківщина самураїв. Чорний археолог на Кіровоградщині продавав криміналітету зброю часів Другої світової війни, - СБУ - Цензор.НЕТ 9975
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07.09.2021 10:15 Відповісти
То зельцбан теж самурай?
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07.09.2021 10:20 Відповісти
Чорний археолог на Кіровоградщині продавав криміналітету зброю часів Другої світової війни, - СБУ - Цензор.НЕТ 5096
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07.09.2021 10:21 Відповісти
И сейчас воюют:

Чорний археолог на Кіровоградщині продавав криміналітету зброю часів Другої світової війни, - СБУ - Цензор.НЕТ 1501
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07.09.2021 10:18 Відповісти
Баловство это все. Надежнее ножа холодного оружия нету
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07.09.2021 10:20 Відповісти
Лопата в прямом противостоянии - лучче.
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07.09.2021 12:12 Відповісти
и седло ильи муромца и ***** папы карло-это же металлолом))
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07.09.2021 10:16 Відповісти
Чорний археолог на Кіровоградщині продавав криміналітету зброю часів Другої світової війни, - СБУ - Цензор.НЕТ 8009
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07.09.2021 10:17 Відповісти
Оно же всё в масле, только не на ковёр! ковёр задавал стиль всей комнате...
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07.09.2021 10:22 Відповісти
Хлам какой то...
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07.09.2021 10:44 Відповісти
смешно
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07.09.2021 10:55 Відповісти
шо, и гранаты рабочие?...там ведь шо капсюли, шо пороховые замедлители уже давно от времени окислились...
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07.09.2021 11:27 Відповісти
Явно комусь захотілося нову личку. Який криміналітет захоче бігати з кісткою динозавра?
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07.09.2021 12:00 Відповісти
то просто колекція антікваріату.
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07.09.2021 20:28 Відповісти
Криминалитет купит выкопанный ржавый металлолом, который может отказать в самый важный момент? Каким надо быть диванником, что бы такое написать...
Выкопанное покупается коллекционерами и любителями прошлого. Да любая законная штыковая лопата, в прямом противостоянии, имеет больше возможностей, чем старый штык-нож или *****. И не постеснялись выложить кухонные ножи, и страшное оружие - футляр для немецкого противогаза....
Господа! Нас считают недоумками!
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07.09.2021 12:10 Відповісти
оружие! - ржавые ножики!?
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07.09.2021 13:15 Відповісти
Маузеровские штык-ножи WW2 на ebay - от $50.
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08.09.2021 02:55 Відповісти
мусора обоготятся..
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20.11.2021 17:19 Відповісти
При наличии боевого ,нового оружия, криминалитету срочно потребовалось 80-летнее оружие! Делают из коллекционеров торговцев оружием и получают новые звания и премии. Мерзко.
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07.09.2021 13:48 Відповісти
Если еще нет результатов экспетизы то как можно говорить о том что на ковре оружие и боеприпасы, а не на пример выхолощеные макети оружия?
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07.09.2021 18:25 Відповісти
Среди ковра лежит так называемый акинак, он скорее всего скифский, ему +- 2000 лет. С таким ножиком как раз можно ити на "дело"!
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07.09.2021 18:27 Відповісти
це для гурманів...
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07.09.2021 20:32 Відповісти
https://diletant.media/articles/35555420/
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07.09.2021 18:32 Відповісти
чекаєм на віоліті скоро розпродаж цього ,,арсеналу,, ...
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07.09.2021 20:30 Відповісти
Кому нужно оружие 2-й мировой войны, которое может отказать в любой момент? Сейчас современного- бери сколько влезет.
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07.09.2021 21:41 Відповісти
По заказу тов. следователей https://www.youtube.com/watch?v=neK6wjiofK4
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27.09.2021 14:09 Відповісти
 
 