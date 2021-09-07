Справа банди Сенсея: поліцейські Київщини розкрили схему тиску на свідків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У мережі з'явилися відео псевдочиновників, яких нібито викрили в корупції. За фактом же, героями замовного кіно стали безробітний актор і офіціантка. Поліцейські Київщини розкрили схему тиску на свідків у справі банди Сенсея.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

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"26 серпня у мережі з’явилось відео так званого "допиту корупціонерів" командою "Сенсея". Чоловік на відео представляється першим заступником Міністра України по геодезії та картографії, де він повідомляє про вартість свого начебто елітного маєтку та дорогої автівки.

Пізніше, 30 серпня, правоохоронці виявили ще одне подібне відео вдаваного викриття корупціонерів, у якому жінку представили заступницею одного із високопосадовців області. На відео білявка розповідає про свою віллу, авто та статки, здобуті буцімто незаконним шляхом", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські Київщини провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили осіб, які видавали себе за багатіїв-корупціонерів. Ними виявився безробітній актор та офіціантка одного зі столичних готелів.

36-річний житель столиці розповів правоохоронцям, що на початку серпня в соцмережах він знайшов об’яву про роботу. Разом із ще двома шукачами заробітку чоловік приїхав до орендованої київської квартири, де і відбувся запис відеоролика для соцмережі. Актора проінструктували, як він має відповідати на запитання і що саме робити під час запису.

"Мені дали список запитань, показали приклад відеоролику. Вже на місці працедавець казав мені, яку я маю озвучити посаду, яка у мене має бути машина та будинок. Все було за чіткими інструкціями", - зізнався актор та повідомив, що він тимчасово ніде не працює, знімається в масовках, серіалах, тому і погодився на зйомку за 400 грн.

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Ще одна героїня відеозаписів, З0 річна офіціантка зі столиці, теж знайшла об’яву про те, що потрібні люди для запису масових зйомок і долучилась до зйомки за гонорар.

"Нам заздалегідь скинули текст, який потрібно буде проговорити. Сказали, що будуть задавати питання, а ми маємо відповідати. Я мала представитись заступницею прокурора", - пояснила жінка.

Наразі поліція Київщини встановлює осіб, які причетні до запису зазначених відео, а також вводять громадян в оману щодо діяльності осіб, які нині обґрунтовано підозрюються у скоєнні цілої серії тяжких та особливо тяжких злочинів.



Фото: сайт поліції

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст. 386 (Перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого, експерта, спеціаліста, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців.

Вказані вище факти будуть перевірені працівниками поліції в ході досудового розслідування. Буде проведено додаткове розслідування з метою встановлення фактів можливого впливу, тиску чи погроз до свідків, потерпілих або інших учасників кримінального провадження. У разі встановлення відповідного складу злочину винні особи будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

Детальніше про діяльність банди, яку організував колишній інструктор спецпідрозділу "Альфа" СБУ, можна ознайомитися в статті на Цензор.НЕТ "Допит веде команда Сенсея": подробиці спецоперації із затримання банди, яка вимагала від своїх жертв зізнань у корупції"