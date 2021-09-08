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Церква Іоанна Богослова згоріла на Київщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
У Київській області згоріла церква Іоанна Богослова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"7 вересня о 6:05 до оперативно-диспетчерської служби 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Ставище надійшло повідомлення про загоряння церкви Івана Богослова у с. Брилівка, Ставищенської територіальної громади", - йдеться в повідомленні.
На місці рятувальники встановили, що горить церква.
Пожежу локалізовано о 6:35 та повністю ліквідовано о 8:10.
На місці виклику працювало 16 рятувальників особового складу та 4 одиниці техніки.
Причина пожежі встановлюється.
Топ коментарі
+7 Igor Semiador
показати весь коментар07.09.2021 11:29
+3 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
показати весь коментар07.09.2021 11:42
+3 юрий П cf937564
показати весь коментар07.09.2021 11:54
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Будь ласка, зачекайте...
скучно ей там ожидать очереди - вот и пишет всякую херьню
_____🙏
а раз она сгорела,значиЦа так было угодно богу....