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Київська область (3131) пожежа (3740) церква (659) ДСНС (4458)

Церква Іоанна Богослова згоріла на Київщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Київській області згоріла церква Іоанна Богослова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"7 вересня о 6:05 до оперативно-диспетчерської служби 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Ставище надійшло повідомлення про загоряння церкви Івана Богослова у с. Брилівка, Ставищенської територіальної громади", - йдеться в повідомленні.

На місці рятувальники встановили, що горить церква.

Пожежу локалізовано о 6:35 та повністю ліквідовано о 8:10.

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Церква Іоанна Богослова згоріла на Київщині 01

На місці виклику працювало 16 рятувальників особового складу та 4 одиниці техніки.

Причина пожежі встановлюється.

Церква Іоанна Богослова згоріла на Київщині 02
Церква Іоанна Богослова згоріла на Київщині 03
Церква Іоанна Богослова згоріла на Київщині 04
Фото: ДСНС

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Прямо лозунг з агітки більшовиків початку минулого століття.
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07.09.2021 11:29
+3
это же Роксолана с гарема султана Турции написала
скучно ей там ожидать очереди - вот и пишет всякую херьню
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07.09.2021 11:42
+3
если верить церковникам,то все деяния касающиеся церкви,богоугодные...
а раз она сгорела,значиЦа так было угодно богу....
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07.09.2021 11:54
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мацковский патриархат пошел в атаку..
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07.09.2021 11:24 Відповісти
Так це мАААЦковського сатаната церква була?
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07.09.2021 13:17 Відповісти
Наверно сто сгоревших культовых сооружений принесет меньше убытка и сожалений, чем закрытие одного крупного завода.
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07.09.2021 11:25 Відповісти
Прямо лозунг з агітки більшовиків початку минулого століття.
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07.09.2021 11:29 Відповісти
это же Роксолана с гарема султана Турции написала
скучно ей там ожидать очереди - вот и пишет всякую херьню
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07.09.2021 11:42 Відповісти
Либерал-ЛГБТ против гундяевцев. Гадюка и жаба.
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07.09.2021 11:55 Відповісти
И как 😇 это допустить?))))
_____🙏
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07.09.2021 11:27 Відповісти
Тільки церква, що горить - несе світло.
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07.09.2021 11:43 Відповісти
если верить церковникам,то все деяния касающиеся церкви,богоугодные...
а раз она сгорела,значиЦа так было угодно богу....
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07.09.2021 11:54 Відповісти
По чем опиум для народа?! Церковь Иоанна Богослова сгорела на Киевщине - Цензор.НЕТ 8906
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07.09.2021 12:06 Відповісти
Надеюсь, это гундяйское хозяйство было?
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07.09.2021 12:55 Відповісти
пьяный поп закурил, а бычок об штору затушил
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07.09.2021 13:20 Відповісти
церковь новая..где акт пожарный о сдаче объекта с массовым пребыванием людей в эксплуатацию?
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07.09.2021 13:21 Відповісти
А, что церковь платила налоги, что пожарные приехали???
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07.09.2021 20:13 Відповісти
СБУ - и снова проводка???????
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07.09.2021 21:03 Відповісти
 
 