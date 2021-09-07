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Ремонт моста через Сіверський Донець завершено на Харківщині, - ОДА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Ремонт моста через річку Сіверський Донець на Харківщині завершено. Об'єкт ввели в експлуатацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська ОДА.

Роботи з оновлення моста в межах президентської програми "Велике будівництво" стартували в лютому і закінчилися в серпні.

"Протягом п’яти місяців було проведено ремонт правого та лівого проїзду, а саме: заміна мостового полотна з влаштуванням монолітної накладної плити, гідроізоляції, асфальтобетонного покриття у двох шарах, виконано ремонт опор та прогонових будов, - повідомили у САД. - Крім цього, на мосту встановлено нове перильне та бар’єрне огородження, влаштовано водовідведення та покриття на тротуарах із зносостійкого сучасного матеріалу", - йдеться в повідомленні.

Міст протяжністю 108,93 м був побудований у 1989 році і до 2021 року капітально не ремонтувався.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зазначив, що цього року за програмою "Велике будівництво" планується оновити і побудувати 245 мостів по всій Україні.

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Ремонт моста через Сіверський Донець завершено на Харківщині, - ОДА 01
Ремонт моста через Сіверський Донець завершено на Харківщині, - ОДА 02
Ремонт моста через Сіверський Донець завершено на Харківщині, - ОДА 03

Автор: Наталя Джума
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