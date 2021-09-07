Припинено спробу вивезення з України зерна на $7 млн ​​за схемою керівництва ДПЗКУ, в порту "Чорноморськ" тривають слідчі дії, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Зерно на $7 млн ​​намагалися вивезти з митної території України на адресу компанії-нерезидента, що має суттєву заборгованість перед АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"Сьогодні, 7 вересня, поліцейські попередили завантаження на морський транспорт і вивезення з митної території України зернових культур на адресу компанії-нерезидента, яка має заборгованість перед ДПЗКУ на суму 7 млн ​​доларів США за раніше поставлений вантаж. Проводяться невідкладні слідчі дії в морському порту "Чорноморськ" і в складських приміщеннях", - йдеться в повідомленні.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.











Також нагадується, що раніше слідчі Нацполіції встановили, що посадові особи ДПЗКУ проводили експортні операції зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти, при цьому занижували вартість і не здійснювали передоплату товару. Були встановлені численні факти реалізації такої схеми, зокрема за отримані під держгарантії кредитні кошти чиновники корпорації закуповували зерно через фіктивні підприємства й експортували товар за ціною, значно нижчою за ринкову. Станом на кінець липня дебіторська заборгованість компаній перед корпорацією і, відповідно, збитки становлять понад $57 млн. Крім того, вони уклали договори страхування, в яких штучно завищили страховий тариф від загальної страхової суми.

Читайте: Главу "Державної продовольчо-зернової корпорації" затримано під час спроби покинути країну, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, співробітники Нацполіції вранці 13 серпня затримали керівника Державної продовольчо-зернової корпорації і його спільника під час спроби втечі з України. Вони підозрюються в масштабних махінаціях. Сума збитку, за даними поліції, становить понад 57 млн ​​доларів США.

Цьому передували 62 обшуки, які відбулися в Києві, Волинській, Дніпропетровській, Київській, Рівненській та Одеській областях за місцем роботи та проживання фігурантів, в транспортних засобах і офісних приміщеннях.