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Припинено спробу вивезення з України зерна на $7 млн ​​за схемою керівництва ДПЗКУ, в порту "Чорноморськ" тривають слідчі дії, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Зерно на $7 млн ​​намагалися вивезти з митної території України на адресу компанії-нерезидента, що має суттєву заборгованість перед АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"Сьогодні, 7 вересня, поліцейські попередили завантаження на морський транспорт і вивезення з митної території України зернових культур на адресу компанії-нерезидента, яка має заборгованість перед ДПЗКУ на суму 7 млн ​​доларів США за раніше поставлений вантаж. Проводяться невідкладні слідчі дії в морському порту "Чорноморськ" і в складських приміщеннях", - йдеться в повідомленні.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

Припинено спробу вивезення з України зерна на $7 млн ​​за схемою керівництва ДПЗКУ, в порту Чорноморськ тривають слідчі дії, - Нацполіція 01
Припинено спробу вивезення з України зерна на $7 млн ​​за схемою керівництва ДПЗКУ, в порту Чорноморськ тривають слідчі дії, - Нацполіція 02
Припинено спробу вивезення з України зерна на $7 млн ​​за схемою керівництва ДПЗКУ, в порту Чорноморськ тривають слідчі дії, - Нацполіція 03
Припинено спробу вивезення з України зерна на $7 млн ​​за схемою керівництва ДПЗКУ, в порту Чорноморськ тривають слідчі дії, - Нацполіція 04
Припинено спробу вивезення з України зерна на $7 млн ​​за схемою керівництва ДПЗКУ, в порту Чорноморськ тривають слідчі дії, - Нацполіція 05

Також нагадується, що раніше слідчі Нацполіції встановили, що посадові особи ДПЗКУ проводили експортні операції зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти, при цьому занижували вартість і не здійснювали передоплату товару. Були встановлені численні факти реалізації такої схеми, зокрема за отримані під держгарантії кредитні кошти чиновники корпорації закуповували зерно через фіктивні підприємства й експортували товар за ціною, значно нижчою за ринкову. Станом на кінець липня дебіторська заборгованість компаній перед корпорацією і, відповідно, збитки становлять понад $57 млн. Крім того, вони уклали договори страхування, в яких штучно завищили страховий тариф від загальної страхової суми.

Читайте: Главу "Державної продовольчо-зернової корпорації" затримано під час спроби покинути країну, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, співробітники Нацполіції вранці 13 серпня затримали керівника Державної продовольчо-зернової корпорації і його спільника під час спроби втечі з України. Вони підозрюються в масштабних махінаціях. Сума збитку, за даними поліції, становить понад 57 млн ​​доларів США.

Цьому передували 62 обшуки, які відбулися в Києві, Волинській, Дніпропетровській, Київській, Рівненській та Одеській областях за місцем роботи та проживання фігурантів, в транспортних засобах і офісних приміщеннях.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Пресечена попытка вывоза из Украины зерна на $7 млн по схеме руководства ГПЗКУ, в порту "Черноморск" идут следственные действия, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2034"
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07.09.2021 13:14
+3
Туди пруть фуражне зерно. Воно практично не придатне до продовольчого борошна.
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07.09.2021 13:21
+3
А что, бывает по-другому, когда за бизнес берётся государство?
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07.09.2021 14:13
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Ох уж эти мыши...
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07.09.2021 13:11 Відповісти
Пресечена попытка вывоза из Украины зерна на $7 млн по схеме руководства ГПЗКУ, в порту "Черноморск" идут следственные действия, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2034"
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07.09.2021 13:14 Відповісти
всё правильно, а то
зебильные крысы вывезут зерно и сделают нам всем хлеб по 50 грн. и плохого качества,
вот когда сделают хлеб по 5 грн. и хорошего качества - тогда пусть вывозят, и то не много.
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07.09.2021 13:14 Відповісти
Туди пруть фуражне зерно. Воно практично не придатне до продовольчого борошна.
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07.09.2021 13:21 Відповісти
Фуражное по документам? Верю Припинено спробу вивезення з України зерна на $7 млн ​​за схемою керівництва ДПЗКУ, в порту "Чорноморськ" тривають слідчі дії, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7536
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07.09.2021 16:19 Відповісти
Ніхто не буде продовольчу пшеницю продавати по ціні фуража. Дуже великі ризики та затрати на її вирощування.
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07.09.2021 18:08 Відповісти
Вам ещё много удивительного предстоит узнать в мире бизнеса Припинено спробу вивезення з України зерна на $7 млн ​​за схемою керівництва ДПЗКУ, в порту "Чорноморськ" тривають слідчі дії, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5064
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07.09.2021 22:19 Відповісти
Я вже позакривав усе. А зерно останнє висипав ще в 2006-му році.
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08.09.2021 06:58 Відповісти
Скажу так, схема рабочая. Проверено лично. Припинено спробу вивезення з України зерна на $7 млн ​​за схемою керівництва ДПЗКУ, в порту "Чорноморськ" тривають слідчі дії, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 379
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08.09.2021 09:37 Відповісти
Могут хлеб и по ₴5, весом 150 грамм! Лишь бы мыши с голоду не подохли...
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07.09.2021 13:37 Відповісти
расскажи про "фуражное" моей покойной бабушке Припинено спробу вивезення з України зерна на $7 млн ​​за схемою керівництва ДПЗКУ, в порту "Чорноморськ" тривають слідчі дії, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5190
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07.09.2021 13:36 Відповісти
За штучний голодомор треба дякувати СРСР та комуняк. Плюс ВВВ, яку теж не без участі почало сралінське правління. Тоді люди і траву їли, якої до речі теж було замало, бо засушливі були післявоєнні роки. А ось коли в перший післявоєнний рік був врожайний, то дуже багато людей загнулось від завороту шлунків, бо хапали безмірно з голодухи.
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07.09.2021 18:14 Відповісти
вона працює....
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07.09.2021 13:58 Відповісти
А что, бывает по-другому, когда за бизнес берётся государство?
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07.09.2021 14:13 Відповісти
 
 