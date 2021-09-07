Церемонія закладення нового корвета типу ADA для ВМС ЗСУ відбулася в Туреччині. ФОТО

У Туреччині за участю делегації Міністерства оборони України на чолі з командувачем Військово-морських сил Збройних сил України Олексієм Неїжпапою відбулася урочиста церемонія закладення нового корабля класу "корвет" для потреб ВМС ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ в соцмережі Фейсбук.

"Корвет було закладено на одному із суднобудівних підприємств у місті Стамбул Турецької Республіки. Будівництво корвету типу "ADA" триває з 28 квітня 2021 року, але за турецькими традиціями лише після побудови частини секцій та корпусу, проводиться урочиста церемонія закладки кіля корабля. Відповідно до існуючих домовленостей в 2022 році корвет буде переправлено в Україну і вже в 2024 році він увійде до складу ВМС ЗС України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив Неїжпапа, це знакова подія для України і значний поштовх у розвитку Військово-морських сил.

"Всі домовленості з Турецькою Республікою виконуються вчасно, а деякі з них навіть з випередженням встановлених строків, це ми бачимо на прикладі безпілотних літальних комплексів "Байрактар ТВ-2ˮ, які вже виконують завдання в інтересах нашої країни", - резюмував він.







