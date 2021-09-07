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ВМС (1179) корабель (1421) корвет (22) Туреччина (2249) Неїжпапа Олексій (63)

Церемонія закладення нового корвета типу ADA для ВМС ЗСУ відбулася в Туреччині. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

У Туреччині за участю делегації Міністерства оборони України на чолі з командувачем Військово-морських сил Збройних сил України Олексієм Неїжпапою відбулася урочиста церемонія закладення нового корабля класу "корвет" для потреб ВМС ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ в соцмережі Фейсбук.

"Корвет було закладено на одному із суднобудівних підприємств у місті Стамбул Турецької Республіки. Будівництво корвету типу "ADA" триває з 28 квітня 2021 року, але за турецькими традиціями лише після побудови частини секцій та корпусу, проводиться урочиста церемонія закладки кіля корабля. Відповідно до існуючих домовленостей в 2022 році корвет буде переправлено в Україну і вже в 2024 році він увійде до складу ВМС ЗС України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив Неїжпапа, це знакова подія для України і значний поштовх у розвитку Військово-морських сил.

"Всі домовленості з Турецькою Республікою виконуються вчасно, а деякі з них навіть з випередженням встановлених строків, це ми бачимо на прикладі безпілотних літальних комплексів "Байрактар ТВ-2ˮ, які вже виконують завдання в інтересах нашої країни", - резюмував він.

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Церемонія закладення нового корвета типу ADA для ВМС ЗСУ відбулася в Туреччині 02
Церемонія закладення нового корвета типу ADA для ВМС ЗСУ відбулася в Туреччині 03
Церемонія закладення нового корвета типу ADA для ВМС ЗСУ відбулася в Туреччині 04Церемонія закладення нового корвета типу ADA для ВМС ЗСУ відбулася в Туреччині 05

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
туркам - работу
своим - Польшу
красавцы
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07.09.2021 13:39
+9
Хорошо. Ещё лучше если бы работой обеспечивали наш ВПК и наших корабелов.
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07.09.2021 13:36
+9
Это хорошая новость ! Смутное время рассеяло и корабелов и авиастроителей, смену не готовили и теперь ,к великому сожалению,отрасли придется возрождать. А флот нам нужен еще вчера...Всё будет ! И эсминцы будем строить в Николаеве и самолеты непременно! А пока надо сказать спасибо ,тем кто помогает нам сегодня!
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07.09.2021 13:59
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Хорошо. Ещё лучше если бы работой обеспечивали наш ВПК и наших корабелов.
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07.09.2021 13:36 Відповісти
Рой Bayraktar Akıncı + носимый ими противокорабельный комплекс (в добавок к тому, что на них уже есть) было б интереснее.
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07.09.2021 13:37 Відповісти
А чому не в Херсоні ???))))
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07.09.2021 13:37 Відповісти
НєпАлучаєЦЦА... Церемонія закладення нового корвета типу ADA для ВМС ЗСУ відбулася в Туреччині - Цензор.НЕТ 5378 у ніх...
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07.09.2021 13:57 Відповісти
Багато збодувалиив Херсоні кораблів за Свині порошенка? Чи взагалі за остані 20 років?
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07.09.2021 14:38 Відповісти
Там нормально строят, но в основном для иностранных заказчиков. Проблема в деньгах и политической воле, а фамилии тут ни при чем, так как завод не государственный и от популизма его работа не зависит.
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07.09.2021 15:30 Відповісти
Тогда уже в Николаеве, именно там строили военные суда . Кстати, ЧСЗ (черноморским судозаводом) Николаева, в 2000х владели братья Чуркины -два кренделя со страшной кацапской банды Уралмаш, с ними за ЧсЗ воевал Вадатурский (Нибулон) , а в это же время ХСПО (Херсон) купили два известых бизнесмена: 1) поддельник Пыни по Питерскому порту в 90-х а ныне поддельних Ахметова некий Новинский. Он же по версии Пороха "**** православная и 2) сам автор известного мема "**** православная...))
От так оно все не просто у этих ваших "элит"
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07.09.2021 18:46 Відповісти
Нічого собі, ціла церемонія закладки. Але це добре, корвет нам потрібен
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07.09.2021 13:39 Відповісти
Так, хороший корвет. На нього зараз набирають команду, якби не вік записався б
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07.09.2021 15:32 Відповісти
туркам - работу
своим - Польшу
красавцы
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07.09.2021 13:39 Відповісти
Звичайно.. Україні не потрібно ********* флоту.. Треба використовувати тактику бариги порошенка.. Плавати на кортах і здаватися москалям
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07.09.2021 14:39 Відповісти
а что скажет эксперт Igor L?.. он в корветах, самолетах, атомных бимбах, биологическом оружии, генетических лучах, инфракрасном айкидо, дзю до и после, очень хорошо разбирается..
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07.09.2021 13:45 Відповісти
А Байрактари які задачі виконують, картоплю оприскують?
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07.09.2021 13:46 Відповісти
Это хорошая новость ! Смутное время рассеяло и корабелов и авиастроителей, смену не готовили и теперь ,к великому сожалению,отрасли придется возрождать. А флот нам нужен еще вчера...Всё будет ! И эсминцы будем строить в Николаеве и самолеты непременно! А пока надо сказать спасибо ,тем кто помогает нам сегодня!
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07.09.2021 13:59 Відповісти
А все від того, кого вибирали. Вибрали ригів і комуністів і вони віддали миколаївські заводи росінам Чуркіним і новінському, які їх просто знищили, найцінніше вивезли в росію, інше на металобрухт. Був один заводік "Кузня на Рибальському", так нарвід піддався брехні, що там погані катери-донищують, будуть будувакти то в Турції, то брати старі в США. А це вже вибір 73%. Я це поріванюю з пропагандою проти Порошенко і виробництво його заводом автобусів "Богдан". Під воплі все знищили, завод банкрут і купуємо автобуси в росії, то ПАЗи, то Гезелі, та ще і на запорізькому автозаводі випускаємо ВАЗи. Такі вони українці, свого розуму немає, слухають телевізор Бені і Ху@ла і нищать все своє. А на цих заводах була робоча сила, розквіт економіки. Донищують ще КРАЗ і завод Малишева. Одним словом довбодятли.
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07.09.2021 15:05 Відповісти
А мы давайте оденем вышиванки, выпьем за здоровье турков и споем патриотичных песен. Больше мы ничего делать не умеем.
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07.09.2021 14:03 Відповісти
система учинчтожила украинское караблестроение продала китаю авианосец типа на метал
Китайцы сделали его флагманом. Теперь заказывает у турок корвет. Геть вребителей и ворье.
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07.09.2021 14:16 Відповісти
Конечно понятно возмущение, учитывая, что значительная часть стыкового флота построена в Украине. Но где взять специалистов? С тех времён либо поумирали, либо пошли на базар торговать или уехали. Теперь надо начинать почти сначала. Насколько известно, первые строят турки, а потом налаживается производство в Украине.
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07.09.2021 14:26 Відповісти
..совкового флота..Корректор задолбал.
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07.09.2021 14:27 Відповісти
Херсон, Николаев, латентные ватники разнылись... а что, советские корабелы были суперспециалистами? Флот в СССР всегда был самым слабым местом, любая страна НАТО превосходила по уровню оснащения и технологичности советские корыта на воде. А теперь, когда даже те кто строил советский флот уже умерли, производить мы способны лишь малые боевые корабли и катера для береговой охраны. Ну и далее - допустим построим мы крейсер, какое оружие и системы мы сможем на него установить? Кто нам их продаст? Турки как член НАТО имеют доступ ко всем технологиям Запада, а нам продают только старые некондиционные советские запасы со складов и нелетальное оружие, да щепотку джавелинов чтобы сильно не плакали
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07.09.2021 15:20 Відповісти
А в Миколваєві вже все на метал порізали,чи ще й досі пічки-буржуйки клепають? А колись же ракетні крейсери будували...
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07.09.2021 15:21 Відповісти
Якби не чергова позачергова зрада, там досі вже москітні корвети клепали б...
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07.09.2021 15:33 Відповісти
Як обяцяли так і створюють робочі місця, правда то в Турції, то у Франції... там кораблі, там вертольоти, а нам Велика порядяка.
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07.09.2021 16:39 Відповісти
Дожилися в краіні багато суднлбудівних заводів ще що за політика проти украінців не дати своім роботу щоб порозізджалися по закордонам шо твориться
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07.09.2021 16:41 Відповісти
недолуге, ти коли буде потрібно зуб видалити, підеш до перевіреного часом та відгуками стоматолога? Чи може даси заробити сусідському алкашу, тільки тому що він колись у медуніверситеті викладав жіночі хвороби, поки не спився, бо студенти йому за заліки коньяк приносили?
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07.09.2021 16:47 Відповісти
Так и будете всегда обзывать друг друга алкашами, и тратить все деньги заработанные за кукурузу и чермет на все заграничное. Не попробуешь никогда не научишься.
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07.09.2021 17:47 Відповісти
ну.... ДАЙ БОГ!!!!!!
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07.09.2021 21:16 Відповісти
 
 