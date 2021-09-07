Перевозили метадон у гіпсових скульптурах: Контрабанду наркотиків на окупований Донбас блоковано в Запорізькій області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
У Запорізькій області блокували канал постачання метадону на окуповану частину Донецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Наркотики в ОРДО відправляли не через лінію розмежування, а через кордон з РФ. Щомісяця робили по декілька "посилок", вартість кожної з яких становила майже 4 млн грн.
Організувала протиправну схему безробітна киянка, яка долучила до справи "партнерку" з тимчасово окупованого Донецька.
За даними слідства, зловмисники приховували заборонені речовини у глечиках для вазонів та в садово-паркових скульптурах. А потім переправляли їх спільникам у РФ під виглядом побутових посилок. Пакунки передавали через водіїв мікроавтобусів, які здійснюють нерегулярні пасажирські перевезення.
З Росії "товар" через непідконтрольні ділянки кордону потрапляв до тимчасово окупованого Донецька. Там його фасували і реалізовували.
Канал існував майже рік. Щомісяця зловмисники переправляли таким чином по 2-3 партії наркотичних речовин, кожна з яких коштувала приблизно 4 млн гривень за цінами чорного ринку.
У ході спецоперації правоохоронці затримали водія маршрутного таксі під час спроби вивезення метадону вагою понад 1,4 кг.
У межах кримінального провадження організаторку каналу затримано та повідомлено їй про підозру за ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) та ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії для виявлення всіх причетних осіб.
Будь ласка, зачекайте...
чому не можна зробити кодекс адекватнім?
За продж наркоти - розстріл. Йовропа трохи побурчить, але це адекватне покарання. Навіщо за ніш гроші стерегти це лайно? Біовідходи треба утилізувати.
Тому на Бамбас його краще не завозити. Для них дезоморфін - те, що треба.
І так, пропоную вільно продавати туди наркоту цигарки і бухло. Аппачлєнци вимруть самі, а нормальні люди залишаться
Є старий знайомий, який ще зі школи сидів на ширці, зараз на метадоновій терапії. Так йому реально допомогло - багато років це був типовий "вонні", який при зустрічі не міг нічого з себе вичавити, окрім мутним голосом пожебрати цигарку та дрібних грошей, а останнім часом перетворився на хоч і підпоротого, але адекватного чувака, у якого з'явилася робота (!) і навіть коло інтересів, не пов'язаних із "где взять" (!!!) Кілька разів брав у нього за символічну ціну медичний метадон у таблетках, затестити ефект - дійсно, якісний і тривалий (суне приблизно добу) чистий опіумний релакс. Хоча на постійній основі не вживати - бо залежність від нього формується жорстока.
Тому в ОРДЛО такі "благородні" речовини штовхати нехій. От дезоморфін (ака крокодил) - те, що треба. "Не жди укропского снаряда - избавься от лишних конечностей сам!"
Человек который пробовал слезу мака,будет плакать всю жизнь
Друге речення - перебільшення )) Речовин із моментальним звиканням не існує, навіть найсуворіші опіати формують фізичну залежність, тільки якщо протягом певного часу систематично впорюватися (їм треба вбудуватися в організм, спрощено кажучи).
Метадон сложный долговременный опиат, как вещество эпизод релакса гавно, нужна система как и всем опиатам.
Вкус карамели с нотками сухофруктов и чернослива.
А ваще лучше без меня. Обходите стороной это болото.
наверное еще в спивдружности с "наротной милицией" операцию провели,не ?
Їм треба щось суворіше - героїн, сировину для "чорнухи" (самопальної ширки) або краще дезоморфіну. Ото те, що доктор Менгеле прописав...