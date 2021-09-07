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наркотики (1348) СБУ (10016) Запорізька область (2559)

Перевозили метадон у гіпсових скульптурах: Контрабанду наркотиків на окупований Донбас блоковано в Запорізькій області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Запорізькій області блокували канал постачання метадону на окуповану частину Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Наркотики в ОРДО відправляли не через лінію розмежування, а через кордон з РФ. Щомісяця робили по декілька "посилок", вартість кожної з яких становила майже 4 млн грн.

Організувала протиправну схему безробітна киянка, яка долучила до справи "партнерку" з тимчасово окупованого Донецька.

За даними слідства, зловмисники приховували заборонені речовини у глечиках для вазонів та в садово-паркових скульптурах. А потім переправляли їх спільникам у РФ під виглядом побутових посилок. Пакунки передавали через водіїв мікроавтобусів, які здійснюють нерегулярні пасажирські перевезення.

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З Росії "товар" через непідконтрольні ділянки кордону потрапляв до тимчасово окупованого Донецька. Там його фасували і реалізовували.

Канал існував майже рік. Щомісяця зловмисники переправляли таким чином по 2-3 партії наркотичних речовин, кожна з яких коштувала приблизно 4 млн гривень за цінами чорного ринку.

У ході спецоперації правоохоронці затримали водія маршрутного таксі під час спроби вивезення метадону вагою понад 1,4 кг.

У межах кримінального провадження організаторку каналу затримано та повідомлено їй про підозру за ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) та ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для виявлення всіх причетних осіб.

Перевозили метадон у гіпсових скульптурах: Контрабанду наркотиків на окупований Донбас блоковано в Запорізькій області 01
Перевозили метадон у гіпсових скульптурах: Контрабанду наркотиків на окупований Донбас блоковано в Запорізькій області 02
Перевозили метадон у гіпсових скульптурах: Контрабанду наркотиків на окупований Донбас блоковано в Запорізькій області 03
Перевозили метадон у гіпсових скульптурах: Контрабанду наркотиків на окупований Донбас блоковано в Запорізькій області 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Если везли в даунбасс, я-бы им не мешал. К сепарам порошок, в Украину - баксы. И чем больше бабла будет выкачано из даунбасса, тем лучше. Пусть лугандоны и даунбассены ширяются и глотают колеса, меньше будут стрелять.
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07.09.2021 14:57
+9
Так наркоту везли сепарам. Пусть дохнут потихоньку.
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07.09.2021 14:58
+7
патамушта скульптуры так себе...)))))
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07.09.2021 14:56
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Як завжди буде "анажимать". Получить ця потвора ну 9 років, потім вийде по удо.
чому не можна зробити кодекс адекватнім?
За продж наркоти - розстріл. Йовропа трохи побурчить, але це адекватне покарання. Навіщо за ніш гроші стерегти це лайно? Біовідходи треба утилізувати.
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07.09.2021 14:55 Відповісти
Так наркоту везли сепарам. Пусть дохнут потихоньку.
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07.09.2021 14:58 Відповісти
Тут є один нюанс. Метадон, якщо це справжній медичний прекурсор, а не вулична бодяга - синтетичний опіоід, який за ефектом подібний до героїну, але при цьому має набагато нижчу токсичність. Тобто на порядок менше вбиває здоров'я.
Тому на Бамбас його краще не завозити. Для них дезоморфін - те, що треба.
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07.09.2021 15:32 Відповісти
Искусство вечно - мафия бессмертна Перевозили метадон в гипсовых скульптурах: Контрабанда наркотиков на оккупированный Донбасс блокирована в Запорожской области - Цензор.НЕТ 5370
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07.09.2021 14:56 Відповісти
патамушта скульптуры так себе...)))))
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07.09.2021 14:56 Відповісти
Если везли в даунбасс, я-бы им не мешал. К сепарам порошок, в Украину - баксы. И чем больше бабла будет выкачано из даунбасса, тем лучше. Пусть лугандоны и даунбассены ширяются и глотают колеса, меньше будут стрелять.
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07.09.2021 14:57 Відповісти
Я бы им еще и метанол цистернами вез. Бесплатно.
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07.09.2021 15:11 Відповісти
на счёт "меньше будут стрелять" это вряд ли, так как от этого на прямую зависит зарплата, а на счёт остального! это СБУ просто убирает конкурентов по бизнесу.
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07.09.2021 15:26 Відповісти
а зачем ? Мне кажется им там нехватает метадона.
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07.09.2021 14:59 Відповісти
Якого хріна взагалі щось возять на Донбас??

І так, пропоную вільно продавати туди наркоту цигарки і бухло. Аппачлєнци вимруть самі, а нормальні люди залишаться
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07.09.2021 15:00 Відповісти
ой та зря....хай би хавали...їм однак нічим не допоможеш
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07.09.2021 15:02 Відповісти
Їх видало те шо з якогось перепугу дамбасня якимось чудом вдруг заінтєрєсовалась ісськусьтвом.
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07.09.2021 15:06 Відповісти
І нафіга? Ще би навпаки докинули пару кг,хай сєпари кайфують
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07.09.2021 15:07 Відповісти
Это в корне не правильно. Туда надо пропускать наркоту без ограничений. И даже наладить производство в промышленных масштабах и поставлять поставлять поставлять, по самым минимальным ценам с прибылью для нашего государства на уровне 0,05%, как в Лугондонию, так и в Парашу с Белорусской ССР.
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07.09.2021 15:09 Відповісти
Та да.Кожен раз,як оці борцуни рапортують про затримання наркоти,яка йшла в Крим,Лугандон,на паРашу,перша думка: - От жеж дятли.
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07.09.2021 15:20 Відповісти
всё бы ничего, но если бы реально запустили эту схему, то эт отут же оседлал бы какой нибудь упырь в погонах и большая часть варева стала бы оседать в Украине. Зачем далеко ездить?
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07.09.2021 16:06 Відповісти
Високоє ісськусьтво на Дамбассє оказуєца , гіпс залитий в силіконову форму для пирогів. Скульптура , *****!
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07.09.2021 15:11 Відповісти
Ну а ****? Концепт-арт, перділи гуси!
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07.09.2021 19:19 Відповісти
"Контрабанда наркотиков на оккупированный Донбасс" !!!
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07.09.2021 15:16 Відповісти
зачем канал закрыли. пусть бы себе торговали. они нам валюту, мы им метадон, глядишь и впопучленцов меньше стало бы после передоза или длительного употребления сего зелья Перевозили метадон у гіпсових скульптурах: Контрабанду наркотиків на окупований Донбас блоковано в Запорізькій області - Цензор.НЕТ 7710
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07.09.2021 15:27 Відповісти
Я вище написав - справжній метадон якраз вбиває здоров'я дуже повільно, бо має знижену токсичність. Тому його і використовують для заміщувальної терапії опіумним наркоманам.
Є старий знайомий, який ще зі школи сидів на ширці, зараз на метадоновій терапії. Так йому реально допомогло - багато років це був типовий "вонні", який при зустрічі не міг нічого з себе вичавити, окрім мутним голосом пожебрати цигарку та дрібних грошей, а останнім часом перетворився на хоч і підпоротого, але адекватного чувака, у якого з'явилася робота (!) і навіть коло інтересів, не пов'язаних із "где взять" (!!!) Кілька разів брав у нього за символічну ціну медичний метадон у таблетках, затестити ефект - дійсно, якісний і тривалий (суне приблизно добу) чистий опіумний релакс. Хоча на постійній основі не вживати - бо залежність від нього формується жорстока.
Тому в ОРДЛО такі "благородні" речовини штовхати нехій. От дезоморфін (ака крокодил) - те, що треба. "Не жди укропского снаряда - избавься от лишних конечностей сам!" Перевозили метадон у гіпсових скульптурах: Контрабанду наркотиків на окупований Донбас блоковано в Запорізькій області - Цензор.НЕТ 9209
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07.09.2021 15:58 Відповісти
Крокодил хорошая штука, конечности гниют на ура Перевозили метадон у гіпсових скульптурах: Контрабанду наркотиків на окупований Донбас блоковано в Запорізькій області - Цензор.НЕТ 277
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07.09.2021 16:01 Відповісти
Зачем вот это "дiйсно, якiсний та тривалий суне добу, чистий опiумний релакс" пропаганда!!!!

Человек который пробовал слезу мака,будет плакать всю жизнь
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07.09.2021 20:58 Відповісти
Перше речення - жодної пропаганди, виключно власні враження. В цілому опіатів взагалі бажано уникати, це істина. Небезпечна тема.
Друге речення - перебільшення )) Речовин із моментальним звиканням не існує, навіть найсуворіші опіати формують фізичну залежність, тільки якщо протягом певного часу систематично впорюватися (їм треба вбудуватися в організм, спрощено кажучи).
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08.09.2021 00:55 Відповісти
Да опий в отличии от стимуляторов имеет "защиту" подобную алкогольной. Правильней распробывал.

Метадон сложный долговременный опиат, как вещество эпизод релакса гавно, нужна система как и всем опиатам.

Вкус карамели с нотками сухофруктов и чернослива.

А ваще лучше без меня. Обходите стороной это болото.
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08.09.2021 06:41 Відповісти
Нам то какое дело, что они там жрут?
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07.09.2021 15:53 Відповісти
тю ты,мля,а зачем,спрашивается - нужно было помогать людям,объёмы наращивать..
наверное еще в спивдружности с "наротной милицией" операцию провели,не ?
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07.09.2021 17:03 Відповісти
Звільнити тих хто виявив наркоту для обдроченців! Люди як можуть так і воюють з ними. Хто зброєю, а хто наркотою їх травить, а ці заважають! Перевозили метадон у гіпсових скульптурах: Контрабанду наркотиків на окупований Донбас блоковано в Запорізькій області - Цензор.НЕТ 5920
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07.09.2021 17:08 Відповісти
Вище написав - метадон (якщо справжній, а не вуличний) не та речовина. На ньому стирчки можуть дожити до глибокої старості, якщо тільк не передознуться.
Їм треба щось суворіше - героїн, сировину для "чорнухи" (самопальної ширки) або краще дезоморфіну. Ото те, що доктор Менгеле прописав... Перевозили метадон у гіпсових скульптурах: Контрабанду наркотиків на окупований Донбас блоковано в Запорізькій області - Цензор.НЕТ 3806
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07.09.2021 19:06 Відповісти
 
 