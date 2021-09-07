Іноземця, який перебував у міжнародному розшуку, затримано в Києві, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У країнах Європейського союзу розшукуваного засудили до 10-ти років тюремного ув'язнення за злочини, пов'язані з участю в незаконному кримінальному угрупованні та відмиванні коштів. Вирішується питання про його тимчасовий арешт із подальшою екстрадицією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Як встановили оперативники Управління стратегічних розслідувань Національної поліції в Києві, громадянин іншої країни входив до складу злочинного угруповання. За вчинення злочинів у його складі, зокрема - відмивання грошей і поширення наркотиків на території країн Євросоюзу, судом Румунії іноземця засудили до десяти з половиною років позбавлення волі. Крім того, в Болгарії за аналогічний злочин він отримав шість років ув'язнення. Щоб уникнути покарання, зловмисник зник, тому його оголосили в міжнародний розшук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перевозили метадон у гіпсових скульптурах: Контрабанду наркотиків на окупований Донбас блоковано в Запорізькій області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час перевірки інформації про його можливе укриття на території України поліцейські встановили: 55-річний іноземець, використовуючи підроблені документи на ім'я іншої особи, оселився в орендованому будинку під Києвом.

Учора, 6 серпня, на підставі рішення суду та при силовій підтримці полку поліції особливого призначення розшукуваного затримали. Під час обшуку орендованого будинку поліцейські виявили нарколабораторію і посіви конопель. Вилучені кущі конопель, обладнання для їх вирощування, 39 пакетів із "товаром" і підроблені документи. Крім того, викрито дві людини з його оточення, це - громадяни Молдови і Румунії.

Також дивіться: Поліцейські впіймали на Вінниччині банду, яка виготовляла і збувала амфетамін на 100 тис. грн на місяць. ВІДЕО+ФОТОрепортаж







Прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва підготовлено клопотання до суду про застосування стосовно зловмисника тимчасового арешту на 40 діб. Компетентні органи повідомлені про його затримання. Крім того, перевіряються правові підстави перебування на території України іноземних громадян з оточення зловмисника.

За фактом функціонування нарколабораторії відкрито кримінальне провадження, встановлюється коло осіб, причетних до протиправної діяльності.