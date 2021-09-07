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Новини Фото Політика України
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Бойко (360) ВР (11728) Порошенко (13229) Тимошенко (4639) Юрчишин (122) Юрій Корявченков (37) Разумков Дмитро (1449) Тищенко Микола (291) Железняк Ярослав (390)

Усі обіймаються та обмінюються люб'язностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

7 вересня відбулося перше пленарне засідання шостої сесії Верховної Ради поточного скликання. Депутати затвердили порядок денний сесії і прийняли низку законів. Крім того, присягу народного депутата прийняв "слуга народу" Антон Швачко.

Парламентський день у фоторепортажі кореспондента Цензор.НЕТ.

Нардепи, які повернулися після канікул, не приховували радості від зустрічей, охоче обмінюючись рукостисканнями та обіймами.

Усі обіймаються та обмінюються любязностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня 01
Усі обіймаються та обмінюються любязностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня 02
Усі обіймаються та обмінюються любязностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Разумков відкрив шосту сесію Ради поточного скликання. ВIДЕО

Усі обіймаються та обмінюються любязностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня 04
Усі обіймаються та обмінюються любязностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня 05
Усі обіймаються та обмінюються любязностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня 06

На час виконання гімну всі споважніли, а деякі навіть підспівували (без масок було особливо помітно).

Усі обіймаються та обмінюються любязностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня 07

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Усі обіймаються та обмінюються любязностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня 08
Усі обіймаються та обмінюються любязностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня 09
Усі обіймаються та обмінюються любязностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня 10
Усі обіймаються та обмінюються любязностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня 11

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Ще одна серйозна тема - чергова хвиля репресій в окупованому Криму. Нардеп "Європейської Солідарності" Ахтем Чийгоз закликав депутатів підтримати постанову про звільнення кримських татар, затриманих за участь у Кримській платформі.

Усі обіймаються та обмінюються любязностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня 12
Усі обіймаються та обмінюються любязностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня 13

Дехто під час доповіді Чийгоза щось вирішував зі спікером парламенту Дмитром Разумковим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді склав присягу новий депутат "Слуги народу" Швачко

Втім, у депутатів було достатньо тем і часу, щоб поспілкуватися один з одним.

Усі обіймаються та обмінюються любязностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня 14

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко шепочеться з однопартійцем.

Усі обіймаються та обмінюються любязностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня 15

"Слуга народу" Микола Тищенко, мабуть, піклується про свіжість подиху.

Усі обіймаються та обмінюються любязностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня 16

Депутати з Харкова Юлія Світлична та Олександр Фельдман.

Усі обіймаються та обмінюються любязностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня 17

Також читайте: Разумков скликає позачергове засідання Ради для ухвалення звернення до США про статус основного союзника поза НАТО. ДОКУМЕНТ

Усі обіймаються та обмінюються любязностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня 18

Голова партії "Голос" Кіра Рудик.

Усі обіймаються та обмінюються любязностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня 19

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко задумливий, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія - веселий.

Усі обіймаються та обмінюються любязностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня 20

Разумков слухає нардепів Ярослава Юрчишина та Ярослава Залізняка, але допомогти, мабуть, не може.

Усі обіймаються та обмінюються любязностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня 21

Усі обіймаються та обмінюються любязностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня 22

Читайте також: Рада хоче встановити нові правила держзамовлення на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах

Усі обіймаються та обмінюються любязностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня 23
Фото: Цензор.НЕТ
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Топ коментарі
+16
все про народ думають та дбають...
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07.09.2021 18:31
+14
Ничтожества...
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07.09.2021 18:31
+14
Цирк высооплачиваемых воров-уродов
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07.09.2021 18:52
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любила жаба гадюку ...
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07.09.2021 18:30 Відповісти
Ничтожества...
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07.09.2021 18:31 Відповісти
"Ходячее кладбище бифштексов" (с). Глядя на их лоснящиеся и зажравшиеся морды, как не вспомнить Ремарка "Три товарища".
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07.09.2021 19:11 Відповісти
вы их выбрали...
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07.09.2021 23:41 Відповісти
все про народ думають та дбають...
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07.09.2021 18:31 Відповісти
Не наблюдаю задумчивости Петра Алексеевича. Косит глазами вправо и пальцем на что-то показывает
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07.09.2021 18:35 Відповісти
Плєтьот сєті заговора.
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07.09.2021 18:39 Відповісти
Зеленский пугает Раду роспуском, чтобы принять закон об олигархах и убрать Разумкова
06:019 2 616 0

Нардепы не опасаются роспуска Рады
В Верховной Раде мало кто верит, что президент пойдет на роспуск парламента, об отсутствии оснований которого сегодня говорил его спикер Дмитрий Разумков.
О неверии в роспуск рассказали народные депутаты.
По их мнению, после такого шага Владимир Зеленский в новой Раде точно потеряет монобольшинство, поэтому на перевыборы может пойти только под сильным давлением.
Нардепы воспринимают все заявления насчет роспуска как шантаж, чтобы надавить на депутатов по голосованию по трем важнейшим для Банковой вопросам:

1. Закон об олигархах (в том виде, в котором он нужен президенту: с правом СНБО определять, кто олигарх, а кто - нет).

2. Изменения в Налоговый кодекс, которые предусматривают увеличение налогов на добычу полезных ископаемых, на недвижимость, земельные паи и на много что еще.

3. Отставка Разумкова.

По всем трем пунктам сейчас идёт усиленный сбор голосов, а для ускорения процесса запускают слухи о роспуске.

Собственно, эти три пункта и есть главная интрига осени для политического процесса в парламенте да и в целом в стране.
ТЕЛЕГРАММКАНАЛ Цензорунет
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07.09.2021 18:40 Відповісти
Якщо він розпустить Раду то монобільшості вже не отримає і вся його диктаторська влада посипиться. Вова не лох і це розуміє.
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07.09.2021 18:53 Відповісти
Кубло гельмінтів-політиканів !!!)))
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07.09.2021 18:40 Відповісти
Открылась новая сессия Верховной Рады. Звездой нынешнего сезона будет законопроект №5600 "про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" по которому планируется резкое повышение налогообложения бизнеса и населения совокупного размена около 50 млрд. гривен в год. ‎
Дайте ему ещё 100 дней😁😁😁
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07.09.2021 18:49 Відповісти
Цирк высооплачиваемых воров-уродов
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07.09.2021 18:52 Відповісти
Мабуть Юля знову хоче вкрасти все, продати, потім знову вкрасти і продати вже дорожче
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07.09.2021 19:01 Відповісти
Всі байдикують ,лише ВОНА працює !!!)))
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07.09.2021 19:27 Відповісти
А вана колись робила щось інше?
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07.09.2021 19:45 Відповісти
"Воровка никогда не будет прачкой" !!!)))
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07.09.2021 19:54 Відповісти
Я і кажу ,всі байдикують ,лише ВОНА працює !!!)))
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08.09.2021 10:01 Відповісти
Ніт,вона як ніколи струмка ,-упячка)))
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07.09.2021 19:56 Відповісти
Мародерським тролям - смачних помиїв мародерських! Що б мародерська ботоферма без Юлі робила...
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08.09.2021 05:49 Відповісти
сброд воров и пдрсов.
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07.09.2021 19:08 Відповісти
Как школьники после летних каникул
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07.09.2021 19:26 Відповісти
Для полноты счастья не хватает группового минета
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07.09.2021 19:30 Відповісти
Та шо же такое...только что ***** урода у ментов выпрашивал...опять?)))
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07.09.2021 19:58 Відповісти
"Все обнимаются и любезничают". Мабуть преміальні отримали. Усі обіймаються та обмінюються люб'язностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня - Цензор.НЕТ 7067
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07.09.2021 19:44 Відповісти
Вангую: после роспуска Парламента последуют досрочные, на которых вумный нарiд обере хутiнського холуя Бойко...
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07.09.2021 20:12 Відповісти
Маячня. Бойко має НУЛЬ шансів на обрання презом. Ватка в Україні стрімко зменшується, а проукраїнські настрої зростають. Бойка - виключно представницька лялька. Хтось має ватку представляти?
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07.09.2021 20:40 Відповісти
Дык. техническим кандидатом шел и Зеленский, а ща и Юля таковым пойдет ....
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07.09.2021 20:53 Відповісти
Ні, ні, ні. Зєля йшов фаворитом. Його готували багато років. Цілий серіал забабахали. І готувала "кота в мішку" саме Москва, в Москві знімавсь серіал. Досі це замовчують. Це значить наша служба безпеки і розвідки - філіал фсб. А Юлі взагалі не радив би балотуватись, не дадуть їй виграти. Їй варто поставити на якогось прохідного політика за обіцянку її прем'єрства. Тоді буде діло
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08.09.2021 05:47 Відповісти
І це каже агітатор за Зеленського?
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08.09.2021 06:19 Відповісти
Чому ж за правління вашого Хозяїна СБУ не оприлюднила цю інфу? А тому, що Ваш хозяїн Зєлю і привів. Бо Ваш Хозяїн і Зєля на одну кантору працюють. Ну а ви? Так, шавки на мародерських недоїдках. Совістю торгуєте та і все. Хоч совість ваша вже і недоїдок не коштує, не вірить вам ніхто
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08.09.2021 06:59 Відповісти
І це каже агітатор від Зеленського...
Чи то була інша твоя особистість?
Скільки їх в твоєму тілі?
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08.09.2021 07:06 Відповісти
Жерти мародерські недоїдки і стукати по клаві - не буде діла. Пан має спочатку прочитати те, на що відповідає, а потім відповідати.
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08.09.2021 07:23 Відповісти
Суліма, а за кого б ти проголосував зараз? Зеленський чи Порошенко?
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08.09.2021 07:25 Відповісти
Зеркаль переможе.
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08.09.2021 10:38 Відповісти
Я задав питання. Зеркаль тут ні до чого.
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08.09.2021 12:01 Відповісти
вовася так никогда не рискнет, если у них тут есть иногда ситуативное покупное большинство, то во вновь выбранном парламенте , он хер и ситуативное соберет, а то еще и соберут конституционное и упразднят вову за ненадобностью, то есть выполнят заветное желание *****, никакого украинского президента(у меня вообще такое впечатление ,что вовино основное задание, это именно дискредитация института президента Украины, как такового) так что оно может только пузыри пускать по поводу роспуска, если в результате выборов фракция слуг вообще каким-то чудом уцелеет, то она хотя-бы через 5% перелезла...... С новым парламентом можно и до импичмента доиграться, тем более что поводов уже и так достаточно...
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08.09.2021 16:41 Відповісти
Їм би на Лисій горі свої шабаші проводити...
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07.09.2021 21:04 Відповісти
гнусные рожи
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07.09.2021 21:30 Відповісти
Гадюшник зЄ урода.
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07.09.2021 21:32 Відповісти
Якщо подивитися на етнічний склад нашої ВР, то може здатися, що то ізраїльський кнессет, але якщо подивитись на результати їх "праці", то там сидять розбійники і шахраї та казнокради.
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07.09.2021 22:25 Відповісти
очередное заседание циркачей в сборе.....
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07.09.2021 22:53 Відповісти
А после, все вмесие поедут в САУНУ.😀😀😀😀
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08.09.2021 00:07 Відповісти
Отвратительны практически все, особенно "слуги"
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08.09.2021 01:46 Відповісти
Думаєте застрелитись? Не вийде. Якщо мізків нема, то куля пану шкоди не нанесе
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08.09.2021 07:01 Відповісти
Ти вже перевірив, агітатор від СН?
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08.09.2021 07:26 Відповісти
Вона бореться виключно за своє его та бабосіки.
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08.09.2021 12:02 Відповісти
А Порох борется за щастье народа после пяти лет казнокрадства. )
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08.09.2021 13:43 Відповісти
Если бы так было, то откуда у Зеленского деньги, чтоб 2 года их транжирить?...
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08.09.2021 14:07 Відповісти
І що він у тебе вкрав, окрім семи років омріяного ;хрюссково міра;?
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08.09.2021 15:38 Відповісти
"Слуга народа" Николай Тищенко, видимо, заботится о свежести дыхания. "

видимо уже накатил коньячку из под стола, как он любит..
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08.09.2021 14:06 Відповісти
які милі і добрі обличчя!
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08.09.2021 17:14 Відповісти
відколи це журналістам скучно, і вони вже не знають що писати! Поки Тимошенко вирішує важливі питання - їм скучно напевно щось таке виписують!
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08.09.2021 19:47 Відповісти
 
 