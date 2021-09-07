Усі обіймаються та обмінюються люб'язностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня. ФОТОрепортаж

7 вересня відбулося перше пленарне засідання шостої сесії Верховної Ради поточного скликання. Депутати затвердили порядок денний сесії і прийняли низку законів. Крім того, присягу народного депутата прийняв "слуга народу" Антон Швачко.

Парламентський день у фоторепортажі кореспондента Цензор.НЕТ.

Нардепи, які повернулися після канікул, не приховували радості від зустрічей, охоче обмінюючись рукостисканнями та обіймами.







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На час виконання гімну всі споважніли, а деякі навіть підспівували (без масок було особливо помітно).

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Ще одна серйозна тема - чергова хвиля репресій в окупованому Криму. Нардеп "Європейської Солідарності" Ахтем Чийгоз закликав депутатів підтримати постанову про звільнення кримських татар, затриманих за участь у Кримській платформі.





Дехто під час доповіді Чийгоза щось вирішував зі спікером парламенту Дмитром Разумковим.

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Втім, у депутатів було достатньо тем і часу, щоб поспілкуватися один з одним.

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко шепочеться з однопартійцем.

"Слуга народу" Микола Тищенко, мабуть, піклується про свіжість подиху.

Депутати з Харкова Юлія Світлична та Олександр Фельдман.

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Голова партії "Голос" Кіра Рудик.

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко задумливий, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія - веселий.

Разумков слухає нардепів Ярослава Юрчишина та Ярослава Залізняка, але допомогти, мабуть, не може.

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Фото: Цензор.НЕТ