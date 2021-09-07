Усі обіймаються та обмінюються люб'язностями, Тимошенко шепочеться, Порошенко задумливий, Разумков розводить руками, - день роботи Ради 7 вересня. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України
7 вересня відбулося перше пленарне засідання шостої сесії Верховної Ради поточного скликання. Депутати затвердили порядок денний сесії і прийняли низку законів. Крім того, присягу народного депутата прийняв "слуга народу" Антон Швачко.
Парламентський день у фоторепортажі кореспондента Цензор.НЕТ.
Нардепи, які повернулися після канікул, не приховували радості від зустрічей, охоче обмінюючись рукостисканнями та обіймами.
На час виконання гімну всі споважніли, а деякі навіть підспівували (без масок було особливо помітно).
Ще одна серйозна тема - чергова хвиля репресій в окупованому Криму. Нардеп "Європейської Солідарності" Ахтем Чийгоз закликав депутатів підтримати постанову про звільнення кримських татар, затриманих за участь у Кримській платформі.
Дехто під час доповіді Чийгоза щось вирішував зі спікером парламенту Дмитром Разумковим.
Втім, у депутатів було достатньо тем і часу, щоб поспілкуватися один з одним.
Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко шепочеться з однопартійцем.
"Слуга народу" Микола Тищенко, мабуть, піклується про свіжість подиху.
Депутати з Харкова Юлія Світлична та Олександр Фельдман.
Голова партії "Голос" Кіра Рудик.
Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко задумливий, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія - веселий.
Разумков слухає нардепів Ярослава Юрчишина та Ярослава Залізняка, але допомогти, мабуть, не може.
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06:019 2 616 0
Нардепы не опасаются роспуска Рады
В Верховной Раде мало кто верит, что президент пойдет на роспуск парламента, об отсутствии оснований которого сегодня говорил его спикер Дмитрий Разумков.
О неверии в роспуск рассказали народные депутаты.
По их мнению, после такого шага Владимир Зеленский в новой Раде точно потеряет монобольшинство, поэтому на перевыборы может пойти только под сильным давлением.
Нардепы воспринимают все заявления насчет роспуска как шантаж, чтобы надавить на депутатов по голосованию по трем важнейшим для Банковой вопросам:
1. Закон об олигархах (в том виде, в котором он нужен президенту: с правом СНБО определять, кто олигарх, а кто - нет).
2. Изменения в Налоговый кодекс, которые предусматривают увеличение налогов на добычу полезных ископаемых, на недвижимость, земельные паи и на много что еще.
3. Отставка Разумкова.
По всем трем пунктам сейчас идёт усиленный сбор голосов, а для ускорения процесса запускают слухи о роспуске.
Собственно, эти три пункта и есть главная интрига осени для политического процесса в парламенте да и в целом в стране.
ТЕЛЕГРАММКАНАЛ Цензорунет
Дайте ему ещё 100 дней😁😁😁
Чи то була інша твоя особистість?
Скільки їх в твоєму тілі?
видимо уже накатил коньячку из под стола, как он любит..