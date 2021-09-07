Заступника начальника райуправління поліції на Харківщині спіймали на хабарі 22 тис. грн, - ДБР. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Співробітники ДБР затримали на хабарі заступника начальника одного з районних управлінь поліції Харківської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Поліцейський обіцяв підприємцю за хабар у 35 тис. гривень не створювати перешкоди під час відкриття кіосків і реалізації продукції. Потім він зменшив суму до 22 тисяч гривень та отримав першу частину хабаря. Другу частину неправомірної вигоди в сумі 13 тис. гривень він сказав принести на зустріч неподалік від відділення поліції.
Правоохоронці затримали поліцейського під час одержання грошей.
Проводяться санкціоновані обшуки за місцем проживання і роботи затриманого. Вирішується питання про повідомлення поліцейському про підозру за вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...