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Заступника начальника райуправління поліції на Харківщині спіймали на хабарі 22 тис. грн, - ДБР. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Співробітники ДБР затримали на хабарі заступника начальника одного з районних управлінь поліції Харківської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Заступника начальника райуправління поліції на Харківщині спіймали на хабарі 22 тис. грн, - ДБР 01

Поліцейський обіцяв підприємцю за хабар у 35 тис. гривень не створювати перешкоди під час відкриття кіосків і реалізації продукції. Потім він зменшив суму до 22 тисяч гривень та отримав першу частину хабаря. Другу частину неправомірної вигоди в сумі 13 тис. гривень він сказав принести на зустріч неподалік від відділення поліції.

Заступника начальника райуправління поліції на Харківщині спіймали на хабарі 22 тис. грн, - ДБР 02

Правоохоронці затримали поліцейського під час одержання грошей.

Заступника начальника райуправління поліції на Харківщині спіймали на хабарі 22 тис. грн, - ДБР 03

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Заступника начальника райуправління поліції на Харківщині спіймали на хабарі 22 тис. грн, - ДБР 04

Проводяться санкціоновані обшуки за місцем проживання і роботи затриманого. Вирішується питання про повідомлення поліцейському про підозру за вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.

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при зюзі навіть хабарі брати розучилися, щоб не палитись
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07.09.2021 19:46 Відповісти
чёт мало взял...да..перевелись богатыри!
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07.09.2021 19:52 Відповісти
Теперь он точно не будет препятствовать лет 10
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07.09.2021 19:56 Відповісти
с камушками (гравия) купюры прикольно смотрятся )))
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07.09.2021 20:04 Відповісти
А чего ему 2000 гривен взятки не хватило бы?Обязательно надо чтобы на 13-ую зарплату было похоже? Типа приз зрительских симпатий?
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07.09.2021 20:25 Відповісти
какой позор, залететь с такой мелочевкой Заступника начальника райуправління поліції на Харківщині спіймали на хабарі 22 тис. грн, - ДБР - Цензор.НЕТ 6706
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07.09.2021 20:48 Відповісти
Ачётакова,пля... Дєтішкам на молочішко...
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07.09.2021 21:08 Відповісти
 
 