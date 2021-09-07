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Полтава (358) стрілянина (1678) школа (1824) вчитель (319)

Поранені з арбалета полтавські вчительки не знали дівчини, яка стріляла. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

В однієї жінки травмована рука, в іншої - спина. Вони в задовільному стані.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на місцеве видання Kolo.News.

"Дівчина не заходила до класу, вона стріляла з порога. Поранила завуча і вчительку української мови та літератури, зарубіжної літератури. Ці вчителі не знають дівчини", - розповіла директор школи Валентина Олійниченко.

За даними видання, спочатку дівчина вистрілила в одного педагога. Друга вчителька кинулася на допомогу своїй колезі і теж отримала поранення. Після цього арбалет відібрав учень 9 класу, який повертався з фізкультури.

Одній постраждалій учительці 50 років, іншій - 66.

За даними видання, дівчину, яка стріляла, звуть Таїсія. Вона дійсно навчалася раніше в цій школі №11, але пізніше закінчила іншу школу, №36.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дівчина стріляла з арбалета на території школи в Полтаві: поранено двох учителів. ФОТО

Як повідомлялося, у понеділок, 6 вересня, дівчина відкрила на території школи стрілянину з арбалета і поранила двох учителів. Пізніше виявилося, що стріляла колишня учениця цієї школи. Їй повідомили про підозру в замаху на вбивство. Дівчині загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Поранені з арбалета полтавські вчительки не знали дівчини, яка стріляла 01
Поранені з арбалета полтавські вчительки не знали дівчини, яка стріляла 02
Поранені з арбалета полтавські вчительки не знали дівчини, яка стріляла 03
Поранені з арбалета полтавські вчительки не знали дівчини, яка стріляла 04
Поранені з арбалета полтавські вчительки не знали дівчини, яка стріляла 05
Поранені з арбалета полтавські вчительки не знали дівчини, яка стріляла 06
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Топ коментарі
+31
ЗЕленые волосы . это совпадение ? Раненые из арбалета полтавские учительницы не знали стрелявшую девушку - Цензор.НЕТ 4171
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07.09.2021 20:05
+24
молодец ученик...отобрал арбалет у придурашки...его надо как-то... поблагодарить (да, копы?)
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07.09.2021 20:02
+13
Копы уже получили премии и повышение по службе.
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07.09.2021 20:04
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Сторінка 2 з 2
Блакитне волосся може і пасує, але виглядає жахливо. Воно спотворить навіть таку красуню, як ця дівчина. Мене нічого не лякає, а ні пірсинг, а ні татухи, а от блакитне волосся реально лякає.
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07.09.2021 20:59 Відповісти
Ну це справа смаку )) мені особисто до вподоби поєднання чорного і кислотно-синього, така класична cyberpunk/cybergoth кольорова схема.
Іще одна cybergoth girl, французька модель Saphir Noir 🖤💙

Поранені з арбалета полтавські вчительки не знали дівчини, яка стріляла - Цензор.НЕТ 8562
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07.09.2021 22:07 Відповісти
Я готів сприймаю лише у тотал блек. Іноді це дійсно дуже ефектно виглядає, якщо людина охайна, та немає перебору з макіяжем.
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07.09.2021 22:34 Відповісти
Французькі дівчата вміють подобатися. Так було, є і буде.
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07.09.2021 22:35 Відповісти
Безсумнівно, колего!
))) якраз учора ввечері в порядку особистої данини пам'яті Бельмондо із задоволенням передивився комедійний екшен 1998 року "Один шанс на двох" - і окремо вкотре оцінив, яка красуня Ванесса Параді (тоді їй було 26 років). Не можна просто так дивитись на неї і не вивалити мову Поранені з арбалета полтавські вчительки не знали дівчини, яка стріляла - Цензор.НЕТ 3710
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08.09.2021 01:12 Відповісти
Часом у мене складається враження, що якийсь шкідник спеціально такі екшени створює. Суто для того, щоб у хлопів мова вивалювалась Поранені з арбалета полтавські вчительки не знали дівчини, яка стріляла - Цензор.НЕТ 4221 , а їхніх кобіт через то плющило Поранені з арбалета полтавські вчительки не знали дівчини, яка стріляла - Цензор.НЕТ 3122.
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08.09.2021 01:21 Відповісти
Ага ))) А ще французи затіяли русофобію - Бельмондо та Делон у цьому фільмі бадьоро винищують кацапську мафію... Поранені з арбалета полтавські вчительки не знали дівчини, яка стріляла - Цензор.НЕТ 3728 Ще у 90-і режисер щось знав.
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08.09.2021 01:38 Відповісти
Точно! Поранені з арбалета полтавські вчительки не знали дівчини, яка стріляла - Цензор.НЕТ 6563
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08.09.2021 01:41 Відповісти
P.S.: згадав оцю французьку русофобію - реклама гарнітури Jawbone із функцією усунення сторонніх шумів... Поранені з арбалета полтавські вчительки не знали дівчини, яка стріляла - Цензор.НЕТ 7069
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08.09.2021 01:51 Відповісти
Ай славно! Поранені з арбалета полтавські вчительки не знали дівчини, яка стріляла - Цензор.НЕТ 7770
Шкода лише, що не володію французькою - тоді можна було б оцінити повною мірою "красу гри": уява підказує, що молодий чоловік пояснив ситуацію колєґам з притаманним французам тонким гумором.
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08.09.2021 02:10 Відповісти
Ти що!!! Тут один на днях написав, що люди які володіють двома і більше мовами, страждають "роздвоєнням особистості" А це - ознака шизофренії"!!!
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08.09.2021 10:23 Відповісти
Поранені з арбалета полтавські вчительки не знали дівчини, яка стріляла - Цензор.НЕТ 8086

Який жах! Тоді у мене розтроєння особистості (українською і польською володію однаковою мірою, російською трохи гірше). З потенціалом до... розчетверення (у школі та вузі був курс іноземної - англійської). Біда! Пора до мозкоправів Поранені з арбалета полтавські вчительки не знали дівчини, яка стріляла - Цензор.НЕТ 8328 ...
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08.09.2021 13:50 Відповісти
Так і в мене - тримовність!!! Так що ми з тобою - "шизофреніки в квадраті"!!! Поранені з арбалета полтавські вчительки не знали дівчини, яка стріляла - Цензор.НЕТ 8197
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08.09.2021 13:58 Відповісти
Мені аж лячно розвивати цю тему... Бо тоді виходить, що переважна більшість українців - вар'яти (знають принаймні дві мови). А якщо піти далі, то багато паразітів-скотиняк мають якісну освіту (хтось середню спеціальну, а хтось навіть і вищу!), і ще багато хто має "золоті руки"... Це взагалі наруга над світоустроєм!
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08.09.2021 15:14 Відповісти
Людина "відморозилася"! Виявляється, я "нічого не зрозумів з того що він написав! Було дві чи три фрази з трьох-чотирьох слів Ключове - " "Білінгви мають "роздвоєння особистості" "Це - шизофренія"
Саме цікаве - наче "притомна людина" Пробував натякнуть, щоб тихенько виправився - так він "гопки заскакав"!!!
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08.09.2021 15:39 Відповісти
Практика показує, що вживанням вумних слів такі персонажі силкуються приховати свою некомпетентність і альтернативну обдарованість. Тому нічому не дивуйтеся - дурдоми позакривали, пацієнтів відпустили "на вольні хліби".
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08.09.2021 19:48 Відповісти
Був у нас один такий! Мав мету - вступить в партію! Щоб стать "підкованішим" почав конспектувать ленінські праці… "Спинили" на п"ятому томі… Дали довчиться (щоб диплом отримав) і тихенько комісували Ким і куди його потім батьки "прилаштували" - не знаю Батьки були за тими мірками "високопоставленими" чиновниками у Москві…
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09.09.2021 05:50 Відповісти
Сирена Майя из серии Borderlands?
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07.09.2021 21:07 Відповісти
Не повірите, теж чомусь її згадав
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07.09.2021 22:09 Відповісти
А у вас якого коляру волосся? Дайте вгадаю - рожеве.
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07.09.2021 21:36 Відповісти
Поранені з арбалета полтавські вчительки не знали дівчини, яка стріляла - Цензор.НЕТ 7767
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07.09.2021 22:36 Відповісти
"Воно" - лисе!!! Поранені з арбалета полтавські вчительки не знали дівчини, яка стріляла - Цензор.НЕТ 7186
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08.09.2021 10:24 Відповісти
Поранені з арбалета полтавські вчительки не знали дівчини, яка стріляла - Цензор.НЕТ 3399
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08.09.2021 13:53 Відповісти
Вас в сша за такие высказывания, живьем бы сожрали. Радуйтесь, что у вас нет склонности к нестандартны наклонностям. А то, как бы не стать жертвой брошенного бумеранга.
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07.09.2021 21:56 Відповісти
Ой, не свисти, бо грошей не буде. В Америці - демократія, там можна робити все, все, все. Це вам на кацапії кисень ось-ось перекриють, будете дупами дихати.

Звідки ви знаєте, що у мене ніт склонності к нестандартним наклонностям? Вони у мене є.
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07.09.2021 22:32 Відповісти
Я не знаю как там в кацапии, я коренной львовянин) Это вы шовинисты с области понаехали тут и орете что местные. В общем, карма злая с*ка, помни об этом девушка.
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07.09.2021 22:38 Відповісти
А ну ж скажи ;паляниця;
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08.09.2021 06:16 Відповісти
Ей в НАБУ надо работать и стрелять по корупционерам. А народ бы потом подранко сам добивал.
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07.09.2021 20:28 Відповісти
а учителя чем не коррупционеры?
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07.09.2021 21:18 Відповісти
ой щас начнётся
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08.09.2021 00:12 Відповісти
От і наслідки медреФФорми - дурдоми де-попало позакривати, а дурнуватих лікувати лише тоді, коли вони самі того захочуть.
...Хтось бачив вар'ята, котрий згідний з тим, що він вар'ят?
Ото ж бо й воно.
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07.09.2021 21:07 Відповісти
"Раненые из арбалета полтавские учительницы не знали стрелявшую девушку."
_Хм... Это её и взбесило? Теперь вот оно - признание, теперь про неё узнали.
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07.09.2021 21:22 Відповісти
Интересно, что сейчас запоют противники огнестрельного короткоствола!
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07.09.2021 23:50 Відповісти
Що ж там таке з підлітками робиться в той полтавський. Ця стріляє по людях, в мирогородському районі підлітки пам'ятники на кладовисько руйнували, влітку там десь молодики так побились що один помер. Це що за дикунсьтво? Повна безкарність? Може краще не пускати їх нікуди. Нехай вдома сидять.
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08.09.2021 00:26 Відповісти
Подрастающие ватное поколение-любителей роSSии!
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08.09.2021 01:42 Відповісти
на учителях были маски? вакцинированные? вот что страшно. а тут всего лишь несчастный арТбалет... Поранені з арбалета полтавські вчительки не знали дівчини, яка стріляла - Цензор.НЕТ 9593 Поранені з арбалета полтавські вчительки не знали дівчини, яка стріляла - Цензор.НЕТ 5651
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08.09.2021 05:02 Відповісти
Платная киллерша?
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08.09.2021 10:07 Відповісти
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