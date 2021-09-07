Поранені з арбалета полтавські вчительки не знали дівчини, яка стріляла. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
В однієї жінки травмована рука, в іншої - спина. Вони в задовільному стані.
Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на місцеве видання Kolo.News.
"Дівчина не заходила до класу, вона стріляла з порога. Поранила завуча і вчительку української мови та літератури, зарубіжної літератури. Ці вчителі не знають дівчини", - розповіла директор школи Валентина Олійниченко.
За даними видання, спочатку дівчина вистрілила в одного педагога. Друга вчителька кинулася на допомогу своїй колезі і теж отримала поранення. Після цього арбалет відібрав учень 9 класу, який повертався з фізкультури.
Одній постраждалій учительці 50 років, іншій - 66.
За даними видання, дівчину, яка стріляла, звуть Таїсія. Вона дійсно навчалася раніше в цій школі №11, але пізніше закінчила іншу школу, №36.
Як повідомлялося, у понеділок, 6 вересня, дівчина відкрила на території школи стрілянину з арбалета і поранила двох учителів. Пізніше виявилося, що стріляла колишня учениця цієї школи. Їй повідомили про підозру в замаху на вбивство. Дівчині загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
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Іще одна cybergoth girl, французька модель Saphir Noir 🖤💙
))) якраз учора ввечері в порядку особистої данини пам'яті Бельмондо із задоволенням передивився комедійний екшен 1998 року "Один шанс на двох" - і окремо вкотре оцінив, яка красуня Ванесса Параді (тоді їй було 26 років). Не можна просто так дивитись на неї і не вивалити мову
Шкода лише, що не володію французькою - тоді можна було б оцінити повною мірою "красу гри": уява підказує, що молодий чоловік пояснив ситуацію колєґам з притаманним французам тонким гумором.
Який жах! Тоді у мене розтроєння особистості (українською і польською володію однаковою мірою, російською трохи гірше). З потенціалом до... розчетверення (у школі та вузі був курс іноземної - англійської). Біда! Пора до мозкоправів ...
Саме цікаве - наче "притомна людина" Пробував натякнуть, щоб тихенько виправився - так він "гопки заскакав"!!!
Звідки ви знаєте, що у мене ніт склонності к нестандартним наклонностям? Вони у мене є.
...Хтось бачив вар'ята, котрий згідний з тим, що він вар'ят?
Ото ж бо й воно.
_Хм... Это её и взбесило? Теперь вот оно - признание, теперь про неё узнали.