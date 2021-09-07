Поранені з арбалета полтавські вчительки не знали дівчини, яка стріляла. ФОТО

В однієї жінки травмована рука, в іншої - спина. Вони в задовільному стані.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на місцеве видання Kolo.News.

"Дівчина не заходила до класу, вона стріляла з порога. Поранила завуча і вчительку української мови та літератури, зарубіжної літератури. Ці вчителі не знають дівчини", - розповіла директор школи Валентина Олійниченко.

За даними видання, спочатку дівчина вистрілила в одного педагога. Друга вчителька кинулася на допомогу своїй колезі і теж отримала поранення. Після цього арбалет відібрав учень 9 класу, який повертався з фізкультури.

Одній постраждалій учительці 50 років, іншій - 66.

За даними видання, дівчину, яка стріляла, звуть Таїсія. Вона дійсно навчалася раніше в цій школі №11, але пізніше закінчила іншу школу, №36.

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Як повідомлялося, у понеділок, 6 вересня, дівчина відкрила на території школи стрілянину з арбалета і поранила двох учителів. Пізніше виявилося, що стріляла колишня учениця цієї школи. Їй повідомили про підозру в замаху на вбивство. Дівчині загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.











