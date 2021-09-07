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Мер Вознесенська Величко потрапив у ДТП, поліція відкрила кримінальне провадження. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Volkswagen Passat, за кермом якого перебував 32-річний мер Вознесенська Миколаївської області Євген Величко, зіткнувся з пасажирським автобусом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Миколаївської області, ДТП сталася вранці 7 вересня на перетині вулиць Берегового і Черняховського у Вознесенську.

У підсумку травмувався сам Величко, водій автобуса, а його пасажири - діти - не постраждали.

"Під час встановлення обставин ДТП стало відомо, що в салоні автобуса перебували діти. Їх до приїзду поліцейських забрали дорослі. За попередньою інформацією, з дітьми все в порядку.

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Подія кваліфіковані за ознаками ч. 1 ст. 286 КК "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами", - йдеться в повідомленні.

Мер Вознесенська Величко потрапив у ДТП, поліція відкрила кримінальне провадження 01
Мер Вознесенська Величко потрапив у ДТП, поліція відкрила кримінальне провадження 02

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Топ коментарі
+13
Помеха справа-надо пропускать автобус
Но мэр считает что Бога за бороду схватил..
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07.09.2021 20:25
+12
Тут вони швидко впорались.
А чому ж зелене опудало прикривають ?
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07.09.2021 20:25
+9
водитель автобуса: у меня 30 лет опыта, хрен ты проскочишь...
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07.09.2021 20:31
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не проскочил)))
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07.09.2021 20:22 Відповісти
Проскочил, кина не будет как и с трухой.
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07.09.2021 20:24 Відповісти
Цьому гнидишу далеко до гниди Трухи ,!!!)))
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07.09.2021 20:37 Відповісти
Опять водитель в багажнике?
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07.09.2021 20:23 Відповісти
Тут вони швидко впорались.
А чому ж зелене опудало прикривають ?
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07.09.2021 20:25 Відповісти
Помеха справа-надо пропускать автобус
Но мэр считает что Бога за бороду схватил..
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07.09.2021 20:25 Відповісти
а если знак
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07.09.2021 20:37 Відповісти
Схоже мер звертав на другорядну !!!)))
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07.09.2021 20:40 Відповісти
главная там где я еду!
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07.09.2021 20:41 Відповісти
Ясна річ ,якщо на танку !!)))
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07.09.2021 20:42 Відповісти
Водитель автобуса думал, что проскочит...не вышло....
хорошо, что корежа не было Мер Вознесенська Величко потрапив у ДТП, поліція відкрила кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 4179
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08.09.2021 08:56 Відповісти
водитель автобуса: у меня 30 лет опыта, хрен ты проскочишь...
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07.09.2021 20:31 Відповісти
нуу...канешна...
мэру мона и по сторонам не смотреть и на красный переть...оно ж мэр ))) полубох почти...
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07.09.2021 20:37 Відповісти
забываете главное правило 3Д )
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07.09.2021 20:39 Відповісти
(дай дорогу дураку)
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07.09.2021 20:44 Відповісти
и шо маршрутчику впадло было притормозить Дай Дорогу Дураку! тем более у него дети в салоне
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07.09.2021 20:42 Відповісти
поворот , вокруг деревья - видимость так себе, плюс у мэра-гонщика скорость была не 60 км/ч... водила автобуса спокойно вез своих детей по своей полосе...вроде ничего не нарушая..
а мэр летел...ну и влетел... если б была возможность может и притормозил бы...
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07.09.2021 20:48 Відповісти
Оleksа_UA

Оскара в студію. Київ. Де саме не знаю. Мер Вознесенська Величко потрапив у ДТП, поліція відкрила кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 908
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07.09.2021 20:48 Відповісти
два дебила - это сила! в селе, где корова раз в день пробежит, столкнуться...
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07.09.2021 20:49 Відповісти
32 года - мэр)
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07.09.2021 21:03 Відповісти
Пацан шел к успеху и ему фортануло!
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07.09.2021 21:31 Відповісти
А рожи то зачем закрыли?
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07.09.2021 21:51 Відповісти
Хоть не брешет тупо, как слугоуродский трухин...
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07.09.2021 22:19 Відповісти
Мэр всегда на главной
Только не все знают, что он мэр
Сегодня тоже с пузатой разминались: справа поле, слева посадка, я снизу еду.
Оно стало и стоит, хотя у него справа поляна была. Пришлось 3Д вспомнить
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08.09.2021 00:07 Відповісти
та канкретный пацык...))- красный пинджак
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08.09.2021 01:39 Відповісти
 
 