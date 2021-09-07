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Мін'юст (921) СІЗО (688)

Мін'юст показав свіжі фото відремонтованих камер Лук'янівського СІЗО. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Ремонт у безкоштовних камерах зробили за рахунок надходжень від платних.

Фотографії опубліковані на сторінці Міністерства юстиції у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"У Київському слідчому ізоляторі тривають ремонти безкоштовних камер за рахунок надходжень від платних камер. Цього разу була відремонтована не тільки чергова камера, а й прогулянковий майданчик у СІЗО", - сказано в повідомленні.

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Мінюст показав свіжі фото відремонтованих камер Лукянівського СІЗО 01
Мінюст показав свіжі фото відремонтованих камер Лукянівського СІЗО 02
Мінюст показав свіжі фото відремонтованих камер Лукянівського СІЗО 03
Мінюст показав свіжі фото відремонтованих камер Лукянівського СІЗО 04
Мінюст показав свіжі фото відремонтованих камер Лукянівського СІЗО 05
Мінюст показав свіжі фото відремонтованих камер Лукянівського СІЗО 06
Мінюст показав свіжі фото відремонтованих камер Лукянівського СІЗО 07
Мінюст показав свіжі фото відремонтованих камер Лукянівського СІЗО 08
Мінюст показав свіжі фото відремонтованих камер Лукянівського СІЗО 09
Мінюст показав свіжі фото відремонтованих камер Лукянівського СІЗО 10Мінюст показав свіжі фото відремонтованих камер Лукянівського СІЗО 11

Мінюст показав свіжі фото відремонтованих камер Лукянівського СІЗО 12
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Топ коментарі
+11


свічка



А пам'ятаєте ,як ми з свнсбак сміялися? Урочисте перерізання стрічки на відкритті металевої автобусної зупинки в с. Ушні на Чернігівщині , депутатом облради від «Слуг народу» Олександром Левицьким.
Минюст показал свежие фото отремонтированных камер Лукьяновского СИЗО - Цензор.НЕТ 4368
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07.09.2021 23:01
+10
зе-банда ,похоже, для себя камеры готовит. иначе откуда столько рвения.
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07.09.2021 23:07
+10
Военным казармы бы так отремонтировал или дома престарелых, а не преступникам комфорт создавал. Скоро пенсионеры начнут совершать преступления, лишь бы попасть в такие условия из нищеты.
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07.09.2021 23:15
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свічка



А пам'ятаєте ,як ми з свнсбак сміялися? Урочисте перерізання стрічки на відкритті металевої автобусної зупинки в с. Ушні на Чернігівщині , депутатом облради від «Слуг народу» Олександром Левицьким.
Минюст показал свежие фото отремонтированных камер Лукьяновского СИЗО - Цензор.НЕТ 4368
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07.09.2021 23:01 Відповісти
Так вроде Масюська Лукьяновку продавать собирался?
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07.09.2021 23:03 Відповісти
Вже нє... Гешефт інтєрєснєй... Мін'юст показав свіжі фото відремонтованих камер Лук'янівського СІЗО - Цензор.НЕТ 9971
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07.09.2021 23:29 Відповісти
предпродажная подготовка...
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07.09.2021 23:40 Відповісти
зе-банда ,похоже, для себя камеры готовит. иначе откуда столько рвения.
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07.09.2021 23:07 Відповісти
Невже вони для себе готують?
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07.09.2021 23:09 Відповісти
И снова этот черт, который Малюська. Похоже, что раньше Оноприенко восстанет, из пепла, чем этот реальный черт исчезнет. А ведь- черт. Ладно, ничего сделать нельзя.
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07.09.2021 23:12 Відповісти
Малюська - "Следующим шагом должны стать частные СИЗО, чтобы комфортные бытовые условия создавали не мы."

Мін'юст показав свіжі фото відремонтованих камер Лук'янівського СІЗО - Цензор.НЕТ 2779
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07.09.2021 23:14 Відповісти
А хто ? Мін'юст показав свіжі фото відремонтованих камер Лук'янівського СІЗО - Цензор.НЕТ 1297
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08.09.2021 01:31 Відповісти
Военным казармы бы так отремонтировал или дома престарелых, а не преступникам комфорт создавал. Скоро пенсионеры начнут совершать преступления, лишь бы попасть в такие условия из нищеты.
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07.09.2021 23:15 Відповісти
Пенсіонер який живе в умовах гірших за ті в яких живуть підслідні в СІЗО є ледачою потворою. Він заслуговує на те що має. В нього було ціле життя щоб облаштувати собі умови на старість. Пропив, прогуляв, просрав. Має вигрібати. Для України це не типово, а от у свинособак - "норма жізні".
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08.09.2021 00:20 Відповісти
А якщо пенсіонер інвалід або втратив майно як наслідок якихось не залежних від нього обставин, то тоді ти товстий троль з інтернету чи просто моральний виродок?
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08.09.2021 01:01 Відповісти
То сядь поплач. Це надзвичайно рідко трапляється але гідна людина ніколи не залишається напризволяще. Чув щось про карму? ... А лайно відразу тягне загрібайло "дайте, дайте, не минайте"... Ви ще мабуть і з циганами солідаризуєтесь, з наркоманами, з алкоголіками, з зеками, с "сиротами" які в 60 років продовжують скавчати що в усьому винне їх сирітство...
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08.09.2021 01:09 Відповісти
А як зовсім самотня людина зі слабким здоров*ям все життя ?
Бувають бідові люди.
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08.09.2021 01:34 Відповісти
Бувають. Тільки, як казала моя сільська бабуся, "розумний думає як заробити а дурний як виграти" і "в житті є лише два шляхи - заробити або вкрасти". Я допомагаю тим людям які самі для себе щось роблять а не чекають що їм хтось щось дасть з жалості. Є така українська присказка-байка: "Як подивлюсь на Вас, кумонько, то мені Вас та жалко, так жалко... А як подумаю, то так Вам і треба!".
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08.09.2021 02:04 Відповісти
Я розумію, про що Ви говорите, пане НБ, частково поділяю, бо сама не люблю ледачих і нахабних, натомість поважаю тих, хто працює, незалежно від посади, рівня і т.д. Сам факт, що людина працює, докладає зусиль, старається.
Але іноді в житті насправді бувають складні ситуації, ми не можемо все передбачити і бути до цього готовими. Комусь бере роки відійти, хтось, на жаль, не справляється.
Звичайно, це все випробування, які ми проходимо (склав / не склав).
Такий підхід, коли допомагаєш тому, хто прагне, напевне, єдино правильний.
Але все одно жаль тих, хто не може.
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08.09.2021 05:53 Відповісти
Два роки пропрацював психологом. І полишив я цю справу тому що 9 з 10 клієнтів приходять лише для того щоб отримати коробку в яку вивантажать своє лайно. І лише один починає працювати з власними проблемами. Такий клієнт швидко вчиться і через два місяці вже не потребує будь якої допомоги. Але ж більшість.. Ох вже ця більшість... Більшість хоче щоб за них хтось приймав рішення, вирішував їх проблеми, приймав і прощав всіляку дурість і ніс за це персональну відповідальність. Для психолога це дуже зручно і навіть вигідно матеріально - вислухав, "погладив по голівці", зробив залежними (не самостійним в прийнятті рішень) і паразитуй на чужому горі роками... Але тоді все життя будеш борсатись в чужому рейваху... А потім був хоспіс де вмирали від сніду і шкодували що не зробили самі для себе того що мали зробити...
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08.09.2021 06:40 Відповісти
Карми не існує. Це видумка предків тобі ненависних циган з індії. А твої предки будували комунізм у якому всі мали ходити примусово на роботу і як наслідок жити багато і щасливо. Але як бачиш у них щось не вийшло. Тільки знищили мільйони українців. І виховали вони тебе як морального виродка, який ненавидить всіх навколо себе і чомусь вважає, що він чимось кращий і повинен мати більше прав ніж інші. Мені здається шо ти тільки в інтернеті такий герой. В реальному житті якби ти себе так зверхньо поводив, отримував б досить часто фізичні зауваження.
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08.09.2021 01:38 Відповісти
Мої "предки" не будували комунізм - в роду жодного комуніста. Ще в школі відмовився вступати в комсомол а потім служити окупантом в Афгані. За що запроторили в псіхушку і дали статю 7-б - "психопатія нервово збуджуючого типу з частими декомпенсаціями". Іншими словами, совок мене просто викреслив з життя - ні роботи окрім двірника, ні університету нічого. Статтю я зняв через військовий госпіталь "Косий капонір" і опинився в стройбаті. Як сказав кацап-воєнком "Нє хотєл служіть как люді будєшь служіть как нєлюді". І хрєн вони виграли! Я отримав в Україні дві вищі освіти, захистив докторську в Лондоні, працював з кордоном, клав на совок завжди, але повернувся сюди. Я все життя борюсь з власною лінню і перемагаю. Тому маю більше ніж мені потрібно і можу ділитися з тими хто заслуговує на допомогу. Мені теж допомагають і я не відмовляюся якщо можу віддячити рівноцінно. Як писав Сенека: "Благодіяння приємні коли можна за них віддячити, але якщо вони надмірні то замість вдячності відплачуюють ненавистю".... То хто з нас моральний виродок?
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08.09.2021 02:19 Відповісти
Те, що ти все життя борешся з лінню не означає, що люди в більшості роблять чи будуть робити те ж саме. Лінь - це природній стан організму людини. Завдання цивілізованої держави - забезпечити достойний рівень життя людини без докладання цією людиною надзусиль. Ти вибрав для себе важкий шлях. Хтось інший внаслідок ліні, інших недолікі, слабших розумових чи фізичних можливостей піде на просту низько-оплачувану роботу або на завод. Як наслідок в не цивілізованій державі він буде на пенсії "х*й без солі доїдати". Це так було, є і напевно ще довго буде в Україні. Ти ж вище написав за свій досвід роботи психологом і що люди дуже рідко змінюються.

Як ти можеш ненавидіти людей слабших\менш розвинених\розумних чи успішни за тебе?

Це ж інстинкти джунглів і тварини яскраво проявляються конкретно в тебе.... Цивілізована людина повинна поблажливо ставитися до недоліків інших людей, якщо ці люди не несуть ніякої загрози, а не хотіти цих людей знищити. Якщо таке як мораль і моральність для тебе чуже, то краще б ти все життя боровся з своєю жорстокістю, а не з лінню і можливо діагноз психопатії тобі поставили не на пустому місці.
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08.09.2021 12:36 Відповісти
Ми живемо в цій країні. Тут і зараз. Більшість населення розбещено обіцянками халяви настільки що нахабно вимагає для себе не зароблених благ - "держава має забезпечити"... Та є лише одна проблема - "Держави загального добробуту" (Welfare State) у нас не створено. Цивілізована людина має обєктивно ставитися до процесів які відбуваються в суспільстві і не створювати "теплу ванну" для паразитів всіх мастей. Країна потребує систематичної праці, ******** освіти і чесних стосунків. У нас люди бідні не тому що мало працюють. Як писав Ромен Роллан "Каторга це не там де працюють киркою, а там де удари кирки позбавлені сенсу". І саме тоді зявляється прислів'я "хоть работай хоть сачкуй все равно получишь фуй" - чесна праця та освіта остаточно втрачають сенс. Населення стає "хитровкрученим" а джерелом добробуту стає не чесна праця, а влада яка дає можливість красти з суспільної кишені. Пристосуванці тупішають... Звідси, у нас люди дурні. Масово дурні і масово бідні. І транслюють цю совкову дурість в наступні покоління! ... Чи може розумна людина платити 80% свого заробітку в податки (найвищі на планеті!!!) в обмін на обіцяну держави захищати, утримувати та лікувати її в старості? Ті хто в це вірять тупо платять і довіряють державі виховання власних дітей які в свою чергу не допомагають їм в старості перекладаючи піклування про батьків на державу. Права людини невідємні від обовязків, але постсовкові маси хочуть "прав" без "обовязків"! Всі механізми соціального захисту в цивілізованих країнах створені потом, кровю і розумом поколінь а от "співчуття дурості прямий шлях до ідіотизму". В моєму розуміння "співчувати" це не дати людині "халявну вудку", а навчити її робити вудку самостійно для того щоб вона сама годувала себе і цінувала результати своєї праці. ... І ще. Я знаю чоловіка з ДЦП який все своє життя сидить в квартирі. В 2000 році я подарував йому свій старий компютер. Сьогодні він заробляє мільйони на світових біржах і переселився в справжній бункер. Ви думаєте він хоч копійку дав волонтерам або перерахував таким самим як він? Ні...
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08.09.2021 16:28 Відповісти
Так би по усій країні та ще заборонити використання праці ув'язнених більше ніж 40год./тиждень та 8год./день.!
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07.09.2021 23:22 Відповісти
Ну шо, вава, щаз тебе малюська ещё теплую ванну туда зафигачит и заживьош ...)
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07.09.2021 23:26 Відповісти
Вава з бабусею Бєнєй собі окрему в'язницю збудують, як Пабло Ескобар. А у нього там не лише тепла ванна була, там у нього було все, навіть своя охорона та ще й повій їм туди привозили.
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07.09.2021 23:31 Відповісти
налоги платим мы, а хорошо делают зекам)
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07.09.2021 23:36 Відповісти
Сподіваюсь, Зе-потерпілий, буде там довго сидіти в якості звинуваченого!
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07.09.2021 23:43 Відповісти
Кожному осліку тепер є де пощіпать травку. Сіинтетичну.
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08.09.2021 00:26 Відповісти
Цивилизация, мля... Почти как в дешёвом отеле. Интересно, это зачем Минюст такие фотки постит? Дескать валите к нам? Реклама Мін'юст показав свіжі фото відремонтованих камер Лук'янівського СІЗО - Цензор.НЕТ 2529 Прям, хоть на кичу садись Мін'юст показав свіжі фото відремонтованих камер Лук'янівського СІЗО - Цензор.НЕТ 8152
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08.09.2021 00:57 Відповісти
Со вкусом делают на всякий случай может там жить придется долгие годы ...
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08.09.2021 01:04 Відповісти
не хватает надписи "Добро пожаловать". ну а если серъёзно это хорошо. в СИЗО сидят до суда и есть вероятность невинно оговоренных.
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08.09.2021 06:18 Відповісти
мдяя..скоро дети в детских садах позавидуют заключенным!!!
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08.09.2021 08:03 Відповісти
Я думаю, "Слугам народа" там будет довольно комфортно...
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08.09.2021 11:03 Відповісти
Еще чего, кормить "слуг народа". Они к тому моменту итак разграбят страну. Вешать нах за свой счет, и за свой же счет закапывать на удобрения. Хоть какая польза будет.
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08.09.2021 11:22 Відповісти
 
 