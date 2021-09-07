Мін'юст показав свіжі фото відремонтованих камер Лук'янівського СІЗО. ФОТОрепортаж

Ремонт у безкоштовних камерах зробили за рахунок надходжень від платних.

Фотографії опубліковані на сторінці Міністерства юстиції у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"У Київському слідчому ізоляторі тривають ремонти безкоштовних камер за рахунок надходжень від платних камер. Цього разу була відремонтована не тільки чергова камера, а й прогулянковий майданчик у СІЗО", - сказано в повідомленні.

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