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Мін'юст показав свіжі фото відремонтованих камер Лук'янівського СІЗО. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
Ремонт у безкоштовних камерах зробили за рахунок надходжень від платних.
Фотографії опубліковані на сторінці Міністерства юстиції у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"У Київському слідчому ізоляторі тривають ремонти безкоштовних камер за рахунок надходжень від платних камер. Цього разу була відремонтована не тільки чергова камера, а й прогулянковий майданчик у СІЗО", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+11 Прощай немытая раССея
показати весь коментар07.09.2021 23:01
+10 Alexander Savely
показати весь коментар07.09.2021 23:07
+10 Роман Петров 34ac3a86
показати весь коментар07.09.2021 23:15
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свічка
А пам'ятаєте ,як ми з свнсбак сміялися? Урочисте перерізання стрічки на відкритті металевої автобусної зупинки в с. Ушні на Чернігівщині , депутатом облради від «Слуг народу» Олександром Левицьким.
Бувають бідові люди.
Але іноді в житті насправді бувають складні ситуації, ми не можемо все передбачити і бути до цього готовими. Комусь бере роки відійти, хтось, на жаль, не справляється.
Звичайно, це все випробування, які ми проходимо (склав / не склав).
Такий підхід, коли допомагаєш тому, хто прагне, напевне, єдино правильний.
Але все одно жаль тих, хто не може.
Як ти можеш ненавидіти людей слабших\менш розвинених\розумних чи успішни за тебе?
Це ж інстинкти джунглів і тварини яскраво проявляються конкретно в тебе.... Цивілізована людина повинна поблажливо ставитися до недоліків інших людей, якщо ці люди не несуть ніякої загрози, а не хотіти цих людей знищити. Якщо таке як мораль і моральність для тебе чуже, то краще б ти все життя боровся з своєю жорстокістю, а не з лінню і можливо діагноз психопатії тобі поставили не на пустому місці.