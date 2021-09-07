Гуртожиток горів в Умані, постраждали шестеро студентів. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Четверо з них отруїлися чадним газом, ще двоє - порізалися, коли намагалися вибратися з палаючої будівлі через вікно.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.
Пожежа виникла в кімнаті на першому поверсі гуртожитку Уманського національного університету садівництва.
Рятувальники за допомогою автодрабин евакуювали 20 осіб.
"Постраждали шість осіб. Чотирьом неповнолітнім, які отруїлися чадним газом, медики надають допомогу в Уманській центральній лікарні. Двоє неповнолітніх отримали травми склом, коли під час пожежі на першому поверсі намагалися вибратися на вулицю через вікно", - повідомили в поліції Черкаської області.
Наразі пожежу вже погасили.
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5 вересня о 10:36 ·
В Умані на святкування 5782-го року за юдейським календарем з'їхалися 20 тис. паломників, а всього їх очікується близько 50 тис. За порядком стежать 800 українських та 11 ізраїльських силовиків.
Паломники не сплачують податки адже не купують товари у місцевих та користуються кошерними продуктами. Для паломників фондом побудовані спеціальні готелі. Наразі в місті вже з'явилися купи сміття та незадоволені цим місцеві жителі.
ВИДЕО
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1482141162167660&id=100011153710247&__cft__[0]=AZUeyYC9p9AwLpflAFok0ZNfbLhHO360c6pOIDxTgYCMXp03xK48KAs3bJKFscDyUwkTCK2lsqe5__G601k57RW-SQ5XRh-AOOJI6CJKYnoOO_8JxCi5NZHt0hesEx2dUSyMOWHhnC5p1NHISblrGTTN7ubEgnsiQuCiU9DCL7QfPg&__tn__=%2CO%2CP-R
В Умани, где проходит празднование иудейского нового года Рош га-Шана, хасиды развели костер на балконе, чтобы приготовить пищу.... ))))
сообщение ДСНС Украины в Facebook
"7 сентября в ходе патрулирования пеший дозор спасателей Главного управление ДСНС Украины в Черкасской области заметил дым с балкона дома по улице Софьи Перовской, 6.
Поднявшись на 6 этаж, спасатели с помощью огнетушителя потушили обустроенную паломниками зону барбекю и провели с гражданами разъяснительную беседу о недопустимости разведения костров на балконе".