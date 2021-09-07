Гуртожиток горів в Умані, постраждали шестеро студентів. ФОТО

Четверо з них отруїлися чадним газом, ще двоє - порізалися, коли намагалися вибратися з палаючої будівлі через вікно.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

Пожежа виникла в кімнаті на першому поверсі гуртожитку Уманського національного університету садівництва.

Рятувальники за допомогою автодрабин евакуювали 20 осіб.

"Постраждали шість осіб. Чотирьом неповнолітнім, які отруїлися чадним газом, медики надають допомогу в Уманській центральній лікарні. Двоє неповнолітніх отримали травми склом, коли під час пожежі на першому поверсі намагалися вибратися на вулицю через вікно", - повідомили в поліції Черкаської області.

Наразі пожежу вже погасили.

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