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гуртожиток (111) пожежа (3740) Нацполіція (13918) Умань (220) ДСНС (4458)

Гуртожиток горів в Умані, постраждали шестеро студентів. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Четверо з них отруїлися чадним газом, ще двоє - порізалися, коли намагалися вибратися з палаючої будівлі через вікно.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

Пожежа виникла в кімнаті на першому поверсі гуртожитку Уманського національного університету садівництва.

Рятувальники за допомогою автодрабин евакуювали 20 осіб.

"Постраждали шість осіб. Чотирьом неповнолітнім, які отруїлися чадним газом, медики надають допомогу в Уманській центральній лікарні. Двоє неповнолітніх отримали травми склом, коли під час пожежі на першому поверсі намагалися вибратися на вулицю через вікно", - повідомили в поліції Черкаської області.

Наразі пожежу вже погасили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Хасиди в Умані розпалили багаття на балконі багатоповерхівки, щоб приготувати їжу

Гуртожиток горів в Умані, постраждали шестеро студентів 01
Гуртожиток горів в Умані, постраждали шестеро студентів 02
Гуртожиток горів в Умані, постраждали шестеро студентів 03
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Правда Кремінь

5 вересня о 10:36 ·

В Умані на святкування 5782-го року за юдейським календарем з'їхалися 20 тис. паломників, а всього їх очікується близько 50 тис. За порядком стежать 800 українських та 11 ізраїльських силовиків.

Паломники не сплачують податки адже не купують товари у місцевих та користуються кошерними продуктами. Для паломників фондом побудовані спеціальні готелі. Наразі в місті вже з'явилися купи сміття та незадоволені цим місцеві жителі.
ВИДЕО
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07.09.2021 23:23 Відповісти
бедная Софиевка!.. эти Абизяны всё засрут..
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07.09.2021 23:25 Відповісти
Цей гуртожиток практично не територіі Софіївки ,вул.Глибка,закрита територія з обмеженим авторухом !!!)))
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07.09.2021 23:32 Відповісти
Шо?!Знову хасиди?!***,та викопайте вже того цадіка,хай забирають.
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07.09.2021 23:37 Відповісти
еще :
В Умани, где проходит празднование иудейского нового года Рош га-Шана, хасиды развели костер на балконе, чтобы приготовить пищу.... ))))

Гуртожиток горів в Умані, постраждали шестеро студентів - Цензор.НЕТ 9253

сообщение ДСНС Украины в Facebook

"7 сентября в ходе патрулирования пеший дозор спасателей Главного управление ДСНС Украины в Черкасской области заметил дым с балкона дома по улице Софьи Перовской, 6.
Поднявшись на 6 этаж, спасатели с помощью огнетушителя потушили обустроенную паломниками зону барбекю и провели с гражданами разъяснительную беседу о недопустимости разведения костров на балконе".
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07.09.2021 23:44 Відповісти
Ой, вей. Гуртожиток горів в Умані, постраждали шестеро студентів - Цензор.НЕТ 5152
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07.09.2021 23:50 Відповісти
ЖДЫ ТЕРРАКТЫ ДЕЛАЮТ !!!
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08.09.2021 07:27 Відповісти
 
 