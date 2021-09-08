УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15256 відвідувачів онлайн
Новини Фото ПодіїФоторепортаж
18 868 158
Дніпро місто (2154) стрілянина (1678) коронавірус (16711)

В одному із супермаркетів Дніпра чоловік вистрілив у покупця через відмову надіти маску. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У вівторок, 7 вересня, на Тверській в одному із супермаркетів стався конфлікт між покупцями. Один зробив зауваження другому за відсутність захисної маски на обличчі, перепалка продовжилася на вулиці, де один чоловік вистрелив у другого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Информатор.

За даними видання, інцидент стався приблизно о 20:30.

За інформацією джерел видання, потерпілий зазнав травми під правим оком. Стрільцем виявився 43-річний місцевий житель, крім пістолета, при собі в нього був газовий балончик та електрошокер. Нападника затримали і доставили у відділення поліції.

Також дивіться: Дівчина стріляла з арбалета на території школи в Полтаві: поранено двох учителів. ФОТО

В одному із супермаркетів Дніпра чоловік вистрілив у покупця через відмову надіти маску 01
В одному із супермаркетів Дніпра чоловік вистрілив у покупця через відмову надіти маску 02
Фото: Інформатор

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+20
это шо за райончик такой в Днепре, где люди вечером за хлебушком без травмата, шокера и газбалона не выходят?! В одном из супермаркетов Днепра мужчина выстрелил в покупателя из-за отказа надеть маску - Цензор.НЕТ 7741
показати весь коментар
08.09.2021 07:41
+18
Це доводить тільки те, що ковідодебіли реально дебіли...
показати весь коментар
08.09.2021 07:46
+18
Чим більше буде озброєних людей на вулицях, тим меньше буде бикування рогатого. бухового бидла.
показати весь коментар
08.09.2021 07:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
От одного не могу понять: если ковидники свято верят в пришествие ххх-волны, почему вместо того чтобы пойти в поликлинику и сделать вакцинацию они кидаются на других людей и требуют от них одеть маску?
Реально ударенные (об пол) создания.
показати весь коментар
08.09.2021 09:17 Відповісти
вакцинированные все равно переносчики и могут заражать окружающих
показати весь коментар
08.09.2021 09:18 Відповісти
Если ты сделал прививку то кого он заразит?
показати весь коментар
08.09.2021 09:19 Відповісти
а разве все уже привились?
показати весь коментар
08.09.2021 09:26 Відповісти
Так пусть прививайются, кто им доктор? В поликлинике вакцина пропадает, срок годности заканчивается, а дибилы по магазинам рожи друг другу бьют из-зи маски В одному із супермаркетів Дніпра чоловік вистрілив у покупця через відмову надіти маску - Цензор.НЕТ 5519
показати весь коментар
08.09.2021 09:30 Відповісти
умышленное заражение инфекционными заболеваниями - статья. а стрельба по дебилам без маски - самозащита.
показати весь коментар
08.09.2021 09:26 Відповісти
Где ты увидел умышленное заражение? Человек прекрасно себя чувствует, как он должен определить что болен?
показати весь коментар
08.09.2021 09:31 Відповісти
Яка чудова фраза : "Человек прекрасно себя чувствует" Колись так розпочиналося пожирення ВІЛ інфекції по світу , а іще раніше сифілісу , спочатку "человек себя прекрасно чуствовал" а потім у нього та ним заражених носи відпадали ...... і що саме падлюче не тільки через секс .......
показати весь коментар
08.09.2021 09:55 Відповісти
Предлагаешь сажать людей в тюрьму без причины? Это еще одно подтверждение что ковидники наглухо отбитые особи. Полный тунец.
показати весь коментар
08.09.2021 09:58 Відповісти
Та чого ти так розєрепенився ? Всього навсього пропоную ходити у масці там де цього вимагають правила і будеш без пики потовченої і мізки стануть на місце ..... А то у в"язницю тобі захотілося відразу , прямо мазохіст якийсь (((( там і без тебе немає де повернутися , Малюська іще не набудував камер нових )))
показати весь коментар
08.09.2021 10:05 Відповісти
Ходи сколько хочешь. Можешь даже в ней спать.
показати весь коментар
08.09.2021 10:08 Відповісти
Отрицатель ковида ? ((( отрицай дальше ......
показати весь коментар
08.09.2021 11:02 Відповісти
Не уходи от темы, речь в данном случае не обо мне, а о ковидниках: почему они вместо того чтобы самим вакцинироваться, нападают на людей без масок? Это следствие их невменяемости или просто ассоциальное поведение? В супермаркете такой человек спровоцировал конфликт. Почему психиатры бездействуют? Полиция? Есть что сказать?
показати весь коментар
08.09.2021 11:21 Відповісти
Аяже , є ! Я сам вакцинований , але маску ношу там де цього вимагають і досі не помер від носіння маски , те саме пропоную робити іншим щоб не створювати конфліктних ситуацій . P.S. Поміж іншим маска рятує від свинячого подиху перегаром , гнилими зубами і т.д. того хто лізе тобі на голову у черзі супермаркета.
показати весь коментар
08.09.2021 12:59 Відповісти
Конфликтные ситуации создают ковидники.

Это они кидаются на людей, провоцируя конфликт.
Привитый человек, тоже обязан носить намордник потому что этого хочет Вася?
Боишься заразится - делай прививку!
Я не обязан носить маску потому что кто то не желает вакцинироватся!
Почему никто еще в суд не подал на этих шизоидов?
показати весь коментар
08.09.2021 13:17 Відповісти
Не бажаєш - не одягай , я то тут до чого ; просто не піднімай шум коли попадає за недотримання вимог , які крупним шрифтом на вхідних дверях написані ! На все добре !
показати весь коментар
08.09.2021 13:27 Відповісти
Проблема в тім що вакцинація малодієва.
показати весь коментар
08.09.2021 16:06 Відповісти
на тверской нет супермаркетов. там только варус в мириаде по калиновой
показати весь коментар
08.09.2021 09:18 Відповісти
Сначала дегенерат без маски покусился на жизнь и здоровье приличных людей, за что и получил пульку. В этой ситуации беспокоит полнейшее бездействие полиции, обязанной штрафовать нарушителей, ведь зеленая зона карантина не отменяет обязательное ношение маски в подобных местах, и Рада приняла закон про штрафы.
показати весь коментар
08.09.2021 09:30 Відповісти
Можете одеть маску еще и на очко, а то случайно пёрдните и заразите всех окружающих.)
показати весь коментар
08.09.2021 09:40 Відповісти
Правильно писать "надеть". И не у всех людей, как наверно, у вас, пролапс и недержание...
показати весь коментар
08.09.2021 09:56 Відповісти
Так и чихают не все поголовно.
А вдруг?!...)
показати весь коментар
08.09.2021 10:33 Відповісти
Уколись , уже год вирус , а ты не уколотый . Если прививки нет , тебя нужно уволить с работы и вообще изолировать до тех пор , пока ты не уколишься . А то хитрые какие , я колоться не буду , а вы все маску носите , чтобы меня не заразить. Сейчас , разбежались.
показати весь коментар
08.09.2021 15:40 Відповісти
Уколотые несут в себе в 251 раз больше вируса чем не уколотые . Именно уколотые являються причиной вспышек новых инфекций и появлению новых штаммов вируса .

https://nationalfile.com/study-fully-vaccinated-carry-251-times-the-normal-viral-load-of-covid-19-may-be-super-spreaders/

показати весь коментар
08.09.2021 23:45 Відповісти
Упоротиє кацапи антиковідники несуть саму страшну небезпеку. Вас треба відстрілювати ще на етапі регістрації на цензорі, задовбали пляді кончені.
показати весь коментар
09.09.2021 00:00 Відповісти
Так ведь научные исследования показывают что привитые опаснее для окружающих ибо несут в себе больше вируса заражая всех вокруг . мало того все новые варианты вируса это из-за массовой вакцинации . Статистика Израиля тому подтверждение .

.
показати весь коментар
09.09.2021 00:08 Відповісти
Ти ще не втомився одне й те саме писати? Може тобі письменником стати? Шо ж ти витрачаєш свій коштовний час на кацапську антиваксерну пропаганду, замість того, щоб пейсати бестселери та заробляти чумачєчі гроші. В одному із супермаркетів Дніпра чоловік вистрілив у покупця через відмову надіти маску - Цензор.НЕТ 8119
показати весь коментар
09.09.2021 00:21 Відповісти
Поліція любить у таких випадках причіпитися до власника (керівника) магазину ...
З ними ментам простіше - В одному із супермаркетів Дніпра чоловік вистрілив у покупця через відмову надіти маску - Цензор.НЕТ 9874 "домовитися" .
А з конкретним громадянином - морока , тай не цікаво та не вигідно.
показати весь коментар
08.09.2021 09:42 Відповісти
Та тут надо не договариваться, а безжалостно штрафовать.
показати весь коментар
08.09.2021 09:57 Відповісти
И тех кто до сих пор не укололся штрафовать каждый день по 2 раза , утром и вечером , с запретом посещения общественных мест.
показати весь коментар
08.09.2021 15:42 Відповісти
И вообще, бить жидов и велосипедистов!
Для тех, кто в танке, еще раз: Рада приняла действующий сейчас закон о штрафах для тех, кто в оговоренных в законе местах не носит маску. Не имеет значения, вакцинированный или нет. Закон есть - соблюдай, или плати штраф и опять же соблюдай.
НЕТ закона о каких-либо привилегиях для вакцинированных. А раз нет закона - вышенаписанный тобой пост ни о чем.
показати весь коментар
08.09.2021 15:53 Відповісти
Вот пора принимать закон про тех кто до сих пор не укололся . В Израиле тебя с работы увольняли за отказ и на том все и заканчивалось. Укололся ? Так и быть , востановим , нет ? Сиди дома .Так что не надо здесь .
показати весь коментар
08.09.2021 16:11 Відповісти
если ты еще не получил 3 и четвертый укол то считаешься не уколотым и подлежишь расстрелу на месте .

.
показати весь коментар
08.09.2021 23:47 Відповісти
Тока шо ис Одессы. 100 метрей от ЖД вокзала - и маска уже никого не интересует. На тупой вопрос киевлянина в 9 утра - "а можно уже пива купить?" смогли выдавить только "в смысле?" В одному із супермаркетів Дніпра чоловік вистрілив у покупця через відмову надіти маску - Цензор.НЕТ 9478
показати весь коментар
08.09.2021 09:43 Відповісти
Так и шо , в Одесссе до сих пор не ввели идиотский сеперский закон о запрете алкашки? 😄 У нис , в Николаеве хотят 😔
показати весь коментар
08.09.2021 16:15 Відповісти
я же говорила что ковидобесы опасны для общества а прикинте он и ему подобные додики аэс захватит например, вооружился черт знатно кроме пистолета, при себе у него был газовый баллончик и электрошокер.Источник: https://censor.net/ru/p3286955 нехватает арбалета и ножа😢
показати весь коментар
08.09.2021 11:26 Відповісти
Два психа(
показати весь коментар
08.09.2021 11:28 Відповісти
не убьет ковид так добьет ковидобес, жесть страна В одному із супермаркетів Дніпра чоловік вистрілив у покупця через відмову надіти маску - Цензор.НЕТ 3948
показати весь коментар
08.09.2021 11:28 Відповісти
Ватный рашистский длбб ,сходи ка ты на 3 веселых буквы ...
показати весь коментар
08.09.2021 11:57 Відповісти
пиши на мовi скотиняка неватная
показати весь коментар
08.09.2021 11:59 Відповісти
Красавчик . Якби всі стріляли - у безмасочників не було б шансів розносити заразу .
показати весь коментар
08.09.2021 13:36 Відповісти
В одному із супермаркетів Дніпра чоловік вистрілив у покупця через відмову надіти маску - Цензор.НЕТ 7056
показати весь коментар
08.09.2021 14:33 Відповісти
А тим хто досі не вакцинувався клеймо на лобі , що із-за нього ми всі маски носимо.
показати весь коментар
08.09.2021 16:59 Відповісти
Пора штрафовать тех кто не прокололся , ежемесячно на 50% зарплаты.
показати весь коментар
08.09.2021 15:25 Відповісти
И вообще , нет прививки ? В больничку на изоляцию с увольнением с работы.
показати весь коментар
08.09.2021 15:44 Відповісти
И штрафом и штраф каждый день , пока не вакцинируется.
показати весь коментар
08.09.2021 15:45 Відповісти
А то нашлись хитрожопые , колотся мы не хотим , а вы для нас маски носите , нет , так не должно быть и так не будет .
показати весь коментар
08.09.2021 15:47 Відповісти
Зря не пристрелил падаль. А ублюдки из охранки *********** теперь будут заниматься вымогательством, а не наказывать нарушителя карантина. Для тупого быдла - маска, это на долго, привыкайте.
Это самооборона от тупого быдла - надо разрешить отстрел за нарушение правил поведения в общественном месте.
показати весь коментар
08.09.2021 16:17 Відповісти
И отстрел тех , у кого до сих пор нет двух прививок .
показати весь коментар
08.09.2021 16:52 Відповісти
У тебя кстати есть прививки , или общество должно до сих пор маски носить из-за такой мрази неуколотой ?
показати весь коментар
08.09.2021 16:57 Відповісти
Дайте мені парабелум, я теж буду безмасочників відстрілювати. Повбивала би падлюк, стоять у маркеті в черзі поряд, чихають, кашляють, а маски не вдягають.
показати весь коментар
08.09.2021 22:20 Відповісти
если ты в маске и привитая то чего боишься ?

.
показати весь коментар
08.09.2021 23:49 Відповісти
З кацапами не спілкуюсь. В одному із супермаркетів Дніпра чоловік вистрілив у покупця через відмову надіти маску - Цензор.НЕТ 759
показати весь коментар
08.09.2021 23:55 Відповісти
Я не кацап .
показати весь коментар
09.09.2021 00:00 Відповісти
Скажи паляниця.
Кацапський бот антиковник, твої коментарі тому доказ.
показати весь коментар
09.09.2021 00:01 Відповісти
Каждый имеет свое мнение по данному вопросу . Тем более я предлагаю научные исследования ,а не страхи и эммоции .
показати весь коментар
09.09.2021 00:05 Відповісти
Не порівнюй тепле з м'яким. Ти не пропонуєш, ти пропагуєш, а це, як гаварят у нас в Одесі: дві великі різниці. Твоя нав'язлива інформація про «научниє ісслєдованія» нікому не потрібна. А переконувати мене взагалі немає потреби, багато хто намагався, всіх посилаю В одному із супермаркетів Дніпра чоловік вистрілив у покупця через відмову надіти маску - Цензор.НЕТ 4536, особливо тих, хто переконує мене у тому, що Трампакс крут.
показати весь коментар
09.09.2021 00:17 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 