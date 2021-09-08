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В одному із супермаркетів Дніпра чоловік вистрілив у покупця через відмову надіти маску. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
У вівторок, 7 вересня, на Тверській в одному із супермаркетів стався конфлікт між покупцями. Один зробив зауваження другому за відсутність захисної маски на обличчі, перепалка продовжилася на вулиці, де один чоловік вистрелив у другого.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Информатор.
За даними видання, інцидент стався приблизно о 20:30.
За інформацією джерел видання, потерпілий зазнав травми під правим оком. Стрільцем виявився 43-річний місцевий житель, крім пістолета, при собі в нього був газовий балончик та електрошокер. Нападника затримали і доставили у відділення поліції.
Топ коментарі
+20 Сергей Ф.
показати весь коментар08.09.2021 07:41
+18 Вал Кочин
показати весь коментар08.09.2021 07:46
+18 sulima ivan
показати весь коментар08.09.2021 07:50
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Реально ударенные (об пол) создания.
Это они кидаются на людей, провоцируя конфликт.
Привитый человек, тоже обязан носить намордник потому что этого хочет Вася?
Боишься заразится - делай прививку!
Я не обязан носить маску потому что кто то не желает вакцинироватся!
Почему никто еще в суд не подал на этих шизоидов?
А вдруг?!...)
https://nationalfile.com/study-fully-vaccinated-carry-251-times-the-normal-viral-load-of-covid-19-may-be-super-spreaders/
.
З ними ментам простіше - "домовитися" .
А з конкретним громадянином - морока , тай не цікаво та не вигідно.
Для тех, кто в танке, еще раз: Рада приняла действующий сейчас закон о штрафах для тех, кто в оговоренных в законе местах не носит маску. Не имеет значения, вакцинированный или нет. Закон есть - соблюдай, или плати штраф и опять же соблюдай.
НЕТ закона о каких-либо привилегиях для вакцинированных. А раз нет закона - вышенаписанный тобой пост ни о чем.
.
Это самооборона от тупого быдла - надо разрешить отстрел за нарушение правил поведения в общественном месте.
.
Кацапський бот антиковник, твої коментарі тому доказ.