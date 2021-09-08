УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15267 відвідувачів онлайн
Новини Фото Фоторепортаж Фотошопи політиків
12 329 20
Зеленський (17420) Лукашенко (2308) Путін (21438) фотожаба (12774) Кива (367) Арестович Олексій (372)

Окупаційний квартет, "розумне" голосування по-путінськи, світило науки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Окупаційний квартет, розумне голосування по-путінськи, світило науки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Світило науки

Також читайте: Нардеп ОПЗЖ Кива склав іспит на адвоката, - ЗМІ

Окупаційний квартет, розумне голосування по-путінськи, світило науки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Питання

Також читайте: Афганські біженці освічені набагато краще, ніж середньостатистичний українець, - радник голови ОП

Окупаційний квартет, розумне голосування по-путінськи, світило науки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Довгоочікуване відео

Дивіться також: Відео з місця ДТП із Трухіним має бути оприлюднене після закінчення розслідування, - "слуга народу" Кравчук

Окупаційний квартет, розумне голосування по-путінськи, світило науки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

...і не лише з ним

Окупаційний квартет, розумне голосування по-путінськи, світило науки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Окупаційний квартет

Окупаційний квартет, розумне голосування по-путінськи, світило науки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Далі - мова

Окупаційний квартет, розумне голосування по-путінськи, світило науки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Фахівці всюди потрібні...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Гетманцев захоплюється Лукашенком: "Він за 27 років приніс Білорусі добробут, пенсіонери можуть прожити навіть на мінімальну пенсію"

Окупаційний квартет, розумне голосування по-путінськи, світило науки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

"Розумне" голосування по-путінськи

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+43
Оккупационный квартет, "умное" голосование по-путински, светило науки. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3392
показати весь коментар
08.09.2021 08:08
+36
Кива - адвокат, Зеленский - президент, Гетманцев - экономист, Арестович - советник, Трухин - пассажир....
Итить-колотить подобралась бригада !
показати весь коментар
08.09.2021 08:24
+22
Окупаційний квартет, "розумне" голосування по-путінськи, світило науки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7060
показати весь коментар
08.09.2021 08:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оккупационный квартет, "умное" голосование по-путински, светило науки. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3392
показати весь коментар
08.09.2021 08:08 Відповісти
Кива - адвокат, Зеленский - президент, Гетманцев - экономист, Арестович - советник, Трухин - пассажир....
Итить-колотить подобралась бригада !
показати весь коментар
08.09.2021 08:24 Відповісти
Ви про "радника" першої леді забули... 😂
показати весь коментар
08.09.2021 08:27 Відповісти
Ωχρεнеть!
показати весь коментар
08.09.2021 08:44 Відповісти
Во что ,"благодатная" жомовая яма творит!
показати весь коментар
08.09.2021 09:35 Відповісти
Окупаційний квартет, "розумне" голосування по-путінськи, світило науки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7060
показати весь коментар
08.09.2021 08:50 Відповісти
По помойках пошуруйте!
показати весь коментар
08.09.2021 09:39 Відповісти
Це таке тільки в нас, чи увесь Світ з глузду їде???
показати весь коментар
08.09.2021 08:51 Відповісти
Та щось схоже на пандемію.
показати весь коментар
08.09.2021 09:40 Відповісти
Окупаційний квартет, "розумне" голосування по-путінськи, світило науки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2932
показати весь коментар
08.09.2021 08:54 Відповісти
Окупаційний квартет, "розумне" голосування по-путінськи, світило науки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7941
показати весь коментар
08.09.2021 08:56 Відповісти
Окупаційний квартет, "розумне" голосування по-путінськи, світило науки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 801

...
показати весь коментар
08.09.2021 09:25 Відповісти
кстати это для солдат они перевели, а Маша Захерова фэйк запустила. ну, Лещенко так сказал. и похоже на правду - ибо так не делается, как все бросились ехидничать.
показати весь коментар
08.09.2021 09:34 Відповісти
книга - отличнейшая, материал изложенный в ней - ценнейший...
но вот название так совпало с нашими подозрениями относительно найсветлейшего ))) что тут и захеровой хохмить не надо было бы.... (мы сами нашефсё "любим"))) без рашеского воя)
показати весь коментар
08.09.2021 09:37 Відповісти
Перепрошую,який фейк ?
показати весь коментар
08.09.2021 09:58 Відповісти
ну то шо типо лично ему подарили мол дебил. а Лещенко чуть не матерился, послушать ролик можешь - говорит что это методики для помощи солдатам, и ведь похоже на правду, несмотря на то шо Лещенко любит власть.
показати весь коментар
08.09.2021 11:07 Відповісти
Украинские хирурги и реабилитологи за семь лет войны своего материала по помощи солдатам накопили много и изложенные в этой книге методики для них не являются открытием.
Дело в другом. Любая реабилитация, а особенно после черепно-мозговых травм, дело длительное и дорогостоящее. Средства в нашей стране на реабилитацию своих защитников не выделяются, а американцы вместе с книжкой денюжек не дали, так что можем и дальше читать то, что нам и так известно, толку-то не будет.
показати весь коментар
08.09.2021 18:50 Відповісти
Якщо ідіот, то це надовго.
показати весь коментар
08.09.2021 09:42 Відповісти
іноді - назавжди ...
показати весь коментар
08.09.2021 09:44 Відповісти
Пришла страна зеленая - сплошная арахамия...
показати весь коментар
08.09.2021 10:05 Відповісти
 
 