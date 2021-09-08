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Окупаційний квартет, "розумне" голосування по-путінськи, світило науки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Світило науки
Питання
Довгоочікуване відео
...і не лише з ним
Окупаційний квартет
Далі - мова
Фахівці всюди потрібні...
"Розумне" голосування по-путінськи
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Топ коментарі
+43 Глеб123
показати весь коментар08.09.2021 08:08
+36 AbOriginal_UA
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+22 Van-Basten Van-Basten
показати весь коментар08.09.2021 08:50
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Итить-колотить подобралась бригада !
...
но вот название так совпало с нашими подозрениями относительно найсветлейшего ))) что тут и захеровой хохмить не надо было бы.... (мы сами нашефсё "любим"))) без рашеского воя)
Дело в другом. Любая реабилитация, а особенно после черепно-мозговых травм, дело длительное и дорогостоящее. Средства в нашей стране на реабилитацию своих защитников не выделяются, а американцы вместе с книжкой денюжек не дали, так что можем и дальше читать то, что нам и так известно, толку-то не будет.