Відбувся IX Національний молитовний сніданок України. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
У Києві розпочався IX Національний молитовний сніданок України.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Цього року він присвячений 30-річчю Незалежності України.
Для участі у IX Національному молитовному сніданку до Києва прибули конгресмен США від штату Каліфорнія Хуан Варгас, конгресмен США від штату Пенсильванія, співголова українського кокусу в Конгресі США Браян Фітцпатрік та Боб МакЮен - конгресмен США п’яти скликань від штату Огайо, радник Президента Рональда Рейгана, який допомагав Україні на етапі становлення її незалежності.
У сніданку взяли участь 1000 осіб із 15 країн світу, а саме керівництво України, провідні політики України і деякі впливові іноземні гості, серед яких парламентарі США, провідні політики країн Європейського Союзу і навіть із Бразилії.
Крім того, в молитовному сніданку взяли участь відомі представники української творчої інтелігенції, журналісти, педагоги, вчені, військові капелани, управлінці і бізнесмени.
Під час сніданку делегати здійснювали молитви про різні сфери життя країни, а також ділилися думками про те, як подолати виклики сучасності.
Національні молитовні сніданки в Києві проводяться вже дев’ять років поспіль і вважаються найбільшими в Європі.
Фото: Наталя Шаромова
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Можно было приветствовать раздачу помощи малоимущим...
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Потому это и твердая и мировая валюта
***...какой идиотизм.
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Надо разграбить и разделить
Как в 17-м
Если государство управляется неправильно, то стыд вызывает богатство и знатность. Конфуций
А де такі багачі в Україні
Намахлювали , своїх людей поставили , вкрали ...
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