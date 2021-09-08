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Відбувся IX Національний молитовний сніданок України. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

У Києві розпочався IX Національний молитовний сніданок України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Цього року він присвячений 30-річчю Незалежності України.

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Відбувся IX Національний молитовний сніданок України 01

Для участі у IX Національному молитовному сніданку до Києва прибули конгресмен США від штату Каліфорнія Хуан Варгас, конгресмен США від штату Пенсильванія, співголова українського кокусу в Конгресі США Браян Фітцпатрік та Боб МакЮен - конгресмен США п’яти скликань від штату Огайо, радник Президента Рональда Рейгана, який допомагав Україні на етапі становлення її незалежності.

Відбувся IX Національний молитовний сніданок України 02

У сніданку взяли участь 1000 осіб із 15 країн світу, а саме керівництво України, провідні політики України і деякі впливові іноземні гості, серед яких парламентарі США, провідні політики країн Європейського Союзу і навіть із Бразилії.

Крім того, в молитовному сніданку взяли участь відомі представники української творчої інтелігенції, журналісти, педагоги, вчені, військові капелани, управлінці і бізнесмени.

Відбувся IX Національний молитовний сніданок України 03

Під час сніданку делегати здійснювали молитви про різні сфери життя країни, а також ділилися думками про те, як подолати виклики сучасності.

Відбувся IX Національний молитовний сніданок України 04

Національні молитовні сніданки в Києві проводяться вже дев’ять років поспіль і вважаються найбільшими в Європі. 

Відбувся IX Національний молитовний сніданок України 05
Відбувся IX Національний молитовний сніданок України 06

Відбувся IX Національний молитовний сніданок України 07

Відбувся IX Національний молитовний сніданок України 08
Відбувся IX Національний молитовний сніданок України 09
Відбувся IX Національний молитовний сніданок України 10
Відбувся IX Національний молитовний сніданок України 11
Відбувся IX Національний молитовний сніданок України 12
Відбувся IX Національний молитовний сніданок України 13
Відбувся IX Національний молитовний сніданок України 14
Відбувся IX Національний молитовний сніданок України 15
Відбувся IX Національний молитовний сніданок України 16
Відбувся IX Національний молитовний сніданок України 17
Відбувся IX Національний молитовний сніданок України 18
Відбувся IX Національний молитовний сніданок України 19
Відбувся IX Національний молитовний сніданок України 20
Відбувся IX Національний молитовний сніданок України 21
Відбувся IX Національний молитовний сніданок України 22
Відбувся IX Національний молитовний сніданок України 23
Відбувся IX Національний молитовний сніданок України 24
Відбувся IX Національний молитовний сніданок України 25
Відбувся IX Національний молитовний сніданок України 26

Фото: Наталя Шаромова

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Там молятся только те кому бог и так даётвам не поможет.
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08.09.2021 08:27
+6
Тут питання має виникнути: кому/чому вони там моляться? Стільки різних релігій. В Киеве проходит IX Национальный молитвенный завтрак Украины - Цензор.НЕТ 3343 А то прийдеш, а тебе там зїдять.
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08.09.2021 08:30
+6
Очередной дебилизм и трата средств НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ !!!
Можно было приветствовать раздачу помощи малоимущим...
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08.09.2021 08:46
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А сколько он продлится, я может успею дойти? В Киеве проходит IX Национальный молитвенный завтрак Украины - Цензор.НЕТ 9835
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08.09.2021 08:24 Відповісти
Там молятся только те кому бог и так даётвам не поможет.
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08.09.2021 08:27 Відповісти
Бог даёт всем, и добрым, и злым
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08.09.2021 09:27 Відповісти
Тут питання має виникнути: кому/чому вони там моляться? Стільки різних релігій. В Киеве проходит IX Национальный молитвенный завтрак Украины - Цензор.НЕТ 3343 А то прийдеш, а тебе там зїдять.
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08.09.2021 08:30 Відповісти
Посмотри фото и поймешь, что гоев там нет.
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08.09.2021 08:56 Відповісти
Я по фото людину від людожера відрізнити не зможу. У Києві відбувається IX Національний молитовний сніданок України - Цензор.НЕТ 4410
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08.09.2021 10:45 Відповісти
Бог один для всех, разномыслие не помеха поклоняться Ему
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08.09.2021 09:30 Відповісти
Согласен. Главное - шоб не забывали нести в храм. Кто десятину, кто - финансовую помощь на покупку мерседесов для пастырей, они ведь тоже люди, не святым духом питаются....
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08.09.2021 09:50 Відповісти
прижмет по жизни - сам побежишь искать там помощи
и деньги не помогут
Бог любит только доброхотно дающих, торг с Ним не уместен
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08.09.2021 23:08 Відповісти
Нет съедят после..тарифами и оплатой труда
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08.09.2021 23:11 Відповісти
Очередной дебилизм и трата средств НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ !!!
Можно было приветствовать раздачу помощи малоимущим...
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08.09.2021 08:46 Відповісти
А там кто? Это сироты!
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08.09.2021 09:05 Відповісти
Мне так нравится это религиозное фарисейство в такой стране как США...наверное все 100% верующих...
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08.09.2021 08:49 Відповісти
Не все, но на долларе написано
Мы доверяем Богу
Потому это и твердая и мировая валюта
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08.09.2021 09:33 Відповісти
все такие набожные.....грехи замаливают....И дальше грабить граждан Украины.....потом опять помолятся за бабло.
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08.09.2021 08:55 Відповісти
Думаете, если дзидзои(ну или как его там) уплетет лосося, зебобикам от этого полегчает? Неа
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08.09.2021 08:56 Відповісти
а обед,полдник и ужин молитвенные намечаются?
***...какой идиотизм.
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08.09.2021 09:03 Відповісти
Идиотизм не благодарить ни за обед, ни за ужин ни за завтрак
Оно доходит и до тех,кто от макаки произошел, но со временем
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08.09.2021 09:36 Відповісти
У багатих своі звички )
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08.09.2021 09:13 Відповісти
Та да, а у пролетариата - классовая ненависть к богатым
Надо разграбить и разделить
Как в 17-м
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08.09.2021 09:39 Відповісти
Если государство управляется правильно, бедность и незнатность вызывают стыд.
Если государство управляется неправильно, то стыд вызывает богатство и знатность. Конфуций
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08.09.2021 09:51 Відповісти
Чомусь до Форда , Маска , Гейтса та їм подібним - ненависті немає - заслужили і заробили.
А де такі багачі в Україні У Києві відбувається IX Національний молитовний сніданок України - Цензор.НЕТ 385
Намахлювали , своїх людей поставили , вкрали ...
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08.09.2021 09:56 Відповісти
А хто їхній бог? На це ще Іісус відповів: "Ви діти диявола... "
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08.09.2021 09:14 Відповісти
За чий кошт банкет і де ж бубачка? Він так ******** халяву, ну і піар не завадить.
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08.09.2021 09:21 Відповісти
Він такий же безбожник, як і 73 відсотків
Бог дає і розум я удачу...
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08.09.2021 09:41 Відповісти
Официальная причина пожрать на халяву?
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08.09.2021 11:07 Відповісти
Это супер, весь извращенный патриотизм и любов до Батькивщыны в одном фото)))))))))))))) Это сбоище двенадцатиперстных кишок с одним бездонным желудком))))))))))) СЛАВА УКРАИНЕ??????????
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08.09.2021 12:58 Відповісти
ну и... Харе Кришна.
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08.09.2021 22:06 Відповісти
геращенко подхудел без авакова... петю еле нашел на фото..юля пострашнела до ужаса..
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09.09.2021 11:29 Відповісти
 
 