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У житловому будинку в Підмосков'ї стався вибух: впали перекриття декількох поверхів, під завалами шукають людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж За кордоном

Побутовий газ вибухнув у дев'ятиповерхівці в Ногінську (Підмосков'я), впали перекриття декількох поверхів, постраждали п'ятеро людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс"

Повідомляється, що вибух пролунав у квартирі на 3 поверсі. Впали перекриття декількох поверхів: "У крайньому під'їзді впали перекриття з першого по п'ятий поверх".

Через вибух у будівлі також вибило вікна. Рятувальники розпочали пошук людей під завалами житлового будинку. На цей момент відомо про п'ятьох постраждалих.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П'ятеро людей постраждало під час вибуху на цукровому заводі на Київщині, - поліція. ФОТОрепортаж

У житловому будинку в Підмосковї стався вибух: впали перекриття декількох поверхів, під завалами шукають людей 01
У житловому будинку в Підмосковї стався вибух: впали перекриття декількох поверхів, під завалами шукають людей 02У житловому будинку в Підмосковї стався вибух: впали перекриття декількох поверхів, під завалами шукають людей 03

Фото: соцмережі

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+64
сахарок рязанский перед каждыми выборами на Рассиюшке имеет свойство взрываться..
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08.09.2021 08:52
+44
"под завалами ищут людей" - могут не стараться людей точно не найдут . хотя пару москалей могут и откопать
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08.09.2021 08:53
+31
Ещё один не взрыв, а "хлопок с задымлением"
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08.09.2021 08:53
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сахарок рязанский перед каждыми выборами на Рассиюшке имеет свойство взрываться..
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08.09.2021 08:52 Відповісти
У когось розірвало пукан при перегляді ранкових новин про Україну.
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08.09.2021 10:45 Відповісти
********* дивилися про Україну
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08.09.2021 11:01 Відповісти
У житловому будинку в Підмосков'ї стався вибух: впали перекриття декількох поверхів, під завалами шукають людей - Цензор.НЕТ 203
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08.09.2021 13:42 Відповісти
"под завалами ищут людей" - могут не стараться людей точно не найдут . хотя пару москалей могут и откопать
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08.09.2021 08:53 Відповісти
Nice!
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08.09.2021 13:34 Відповісти
Шо то якось мілковастенько перед виборами. Чи то так, розігрів тільки?
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08.09.2021 08:53 Відповісти
Ещё один не взрыв, а "хлопок с задымлением"
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08.09.2021 08:53 Відповісти
А в стене не дыра,а большое окно.
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08.09.2021 08:57 Відповісти
а Рязань от этого клоповника далеко? может опять учения))))))))))))))
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08.09.2021 09:11 Відповісти
Стався пшик газу.
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08.09.2021 08:53 Відповісти
Уже найдена визитка Яроша?
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08.09.2021 08:54 Відповісти
След Зоряна и Шкиряка...
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08.09.2021 09:37 Відповісти
Это не взрыв, это - отрицательное строительство.
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08.09.2021 08:55 Відповісти
какой взрыв? Это же хлопок...
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08.09.2021 08:57 Відповісти
Бутусов виноват!
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08.09.2021 09:00 Відповісти
Бери больше жидобандеровцы У житловому будинку в Підмосков'ї стався вибух: впали перекриття декількох поверхів, під завалами шукають людей - Цензор.НЕТ 4549
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08.09.2021 13:20 Відповісти
при хлопке газа перекрытия не разрушаются. это явно нечто вроде хлопка фугаса.
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08.09.2021 09:01 Відповісти
В годовщину взрыва на улице Гурьянова в Москве 8 сентября 1999 года.
Почерк тот же, просто гексоген был просроченный.
Очень кстати к выборам.
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08.09.2021 09:02 Відповісти
Тільки тама Чечня "виною" була, а тут напевно вже ми.
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08.09.2021 14:39 Відповісти
Ногинск. В честь Ногина переименован, с Богородска. Давно, ещё в 1930-м. Серьезный чудик был, главарь московского мятежа, в 1917-м, кстати- успешного мятежа.
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08.09.2021 09:02 Відповісти
Может укрДРГ, а может Нинка.
Впрочем, какая разница, утро началось с приятного.
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08.09.2021 09:05 Відповісти
Взрыв в 06.55 случился. По идее ещё дома должны были многие быть. А можэ все в Москве работают и рано сваливают... Как-то маловато, всего пятеро 300-х, даже ни единого 200-го.
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08.09.2021 09:12 Відповісти
Выборы скоро у них
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08.09.2021 09:02 Відповісти
Почерк Зоряна и Шкиряка. Эти люди беспощадны к врагам...
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08.09.2021 09:08 Відповісти
Зорян да, но Шкиряк точно не по таким делам спец. У житловому будинку в Підмосков'ї стався вибух: впали перекриття декількох поверхів, під завалами шукають людей - Цензор.НЕТ 2295
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08.09.2021 09:15 Відповісти
А почему не в подвале?
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08.09.2021 09:11 Відповісти
Скучно, девочки!!!
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08.09.2021 10:58 Відповісти
Что-то пошло не туда.
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08.09.2021 09:15 Відповісти
к выборам готовятся, чтоб народ как обычно "проголосовал" правильно...
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08.09.2021 09:17 Відповісти
Перед виборами путлєр знову ********** 😀
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08.09.2021 09:19 Відповісти
Есть другое видео - снимают сквозь разбитый стеклопакет в доме рядом.
Так что пострадавших хотя бы материально намного больше. Зашибись!
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08.09.2021 09:20 Відповісти
Реклама Рязанского сахарного завода.
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08.09.2021 09:34 Відповісти
Будь-який вибух на московії - це як гра "вгадай хто дав копняка". А гравців кілька десятків.
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08.09.2021 09:37 Відповісти
Интересно, у кацапов не запрещена парковка на газонах? Или только для выходящих на митинги?
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08.09.2021 09:39 Відповісти
Начался сезон обрушения перекрытий, для удобства населения открываются дополнительные ритуальные конторы во всех городах страны ! (с) *****
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08.09.2021 09:53 Відповісти
Как бы там не было, страдают простые обычные живые люди. Где бы это не было жалко когда на ровном месте. Властьмущие делят не пойми что (все не нажрутся и у них и у нас)... У житловому будинку в Підмосков'ї стався вибух: впали перекриття декількох поверхів, під завалами шукають людей - Цензор.НЕТ 7208Это печально.
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08.09.2021 09:58 Відповісти
Да-да, один нарот, грашданская вайна.
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08.09.2021 10:13 Відповісти
"простые люди" наделяют эту "власть" легитимностью, и в своё время поголовно выражали верноподданечисткий экстаз, от "Крымнаш!" и "можемпавтарить!"
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08.09.2021 10:15 Відповісти
«Крим наш, Крим всєгда бил русскім, Донбасс всєгда бил русскім; ето ви намайданили, а ми Крим асвабаділі і скоро весь юго-восток асвабадим. Запад отойдет Польще і Вєгріі а а ви будєтє сідєть в свойом Кієвє.»
«Украіни нє било: єйо создали в 19 вєкє; омуністи, в 1991. Ми Крим вам подарили; отдали во врємєнноє пользованіє. Попользовалісь, і хватіт»
«Било дрєвнєрусскоє государство. Кієвская Русь ето лішь врємєнной отрєзок. А билі єщо московская Русь, новгородская, Черниговская Русь, ростовская і много другіх»
«русскій князь Владімір-красно солнишко, русскій князь Ярослав; Хюррем наша, русская и Османскую імперію смогла развалить»
«ви, украінци всєгда под кем-то лежитє»
Ця та багато іншої гидоти - це все каже і пише простий народ. Вони кайфують у своїй злобі, коли знищуть Україну, українців і українське. Тому - мало вибухів на московії.
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08.09.2021 11:00 Відповісти
это все понятно....только какие ж простые люди выбрали нашего клоуна ?или у нас не считается?
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08.09.2021 12:07 Відповісти
все то же самое - такие же "простые люди", чтобы не било биндер" выбирают пророссийских кучму и Януковича, в страхе от войны выбирают пройдысвита Порошенка, и. наевшись хрючева от Свиноочолого Гетьмана - выбирают себе Клована-вована "па приколу".
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08.09.2021 12:57 Відповісти
Какуюстранупотеряли, делятнепоймичто)))) Феерический идиот...
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08.09.2021 13:29 Відповісти
Не было никакого взрыва, был хлопОк, в результате которого рухнул дом.
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08.09.2021 10:14 Відповісти
А що, це дійсно так!
У житловому будинку в Підмосков'ї стався вибух: впали перекриття декількох поверхів, під завалами шукають людей - Цензор.НЕТ 6536
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08.09.2021 10:28 Відповісти
Следственный комитет возбудил дело по статье "Ненадлежащее оказание услуг" .... Горгаз У житловому будинку в Підмосков'ї стався вибух: впали перекриття декількох поверхів, під завалами шукають людей - Цензор.НЕТ 464 , на выход с вещами .... У житловому будинку в Підмосков'ї стався вибух: впали перекриття декількох поверхів, під завалами шукають людей - Цензор.НЕТ 1876 ??
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08.09.2021 10:38 Відповісти
У житловому будинку в Підмосков'ї стався вибух: впали перекриття декількох поверхів, під завалами шукають людей - Цензор.НЕТ 860
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08.09.2021 10:39 Відповісти
Панелька... а строили тяп ляп бетон электроды ушли на дачи вот и результат этой хлопушки.
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08.09.2021 10:54 Відповісти
Да, похоже на гексоген, хотя, если правильно смешать газ с кислородом пропорционально, то тоже не закоптит.
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08.09.2021 10:56 Відповісти
С другой стороны, у гексогена самая большая скорость расширения, поэтому и выбило окна в машинах на улице. Газ такое не сможет сделать.
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08.09.2021 11:06 Відповісти
все ближе выборы))
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08.09.2021 10:56 Відповісти
У житловому будинку в Підмосков'ї стався вибух: впали перекриття декількох поверхів, під завалами шукають людей - Цензор.НЕТ 5353
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08.09.2021 11:20 Відповісти
Ух ти! А як таке сталося?
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08.09.2021 11:58 Відповісти
шо, опять сахарок подвезли?
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08.09.2021 11:35 Відповісти
не так людей там ищут как визитку Яроша
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08.09.2021 11:38 Відповісти
Если бы там была такая цель, то искать ее начали бы еще до того, как съехались на место. Про газ бы не писали.
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08.09.2021 12:09 Відповісти
Так нет еще серии... Сейчас еще парочка домов ляжет, и сразу найдут...
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08.09.2021 13:34 Відповісти
яка сумна новина, но ща им быстро расскажут что там у хохлов
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08.09.2021 11:38 Відповісти
Скажите, цвяточки к посольству рассеюшки уже понесли?
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08.09.2021 12:23 Відповісти
воопше похер.
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08.09.2021 13:13 Відповісти
Раніше знаходили візитки Яроша, тепер це не в тренді, та й сенсу не має.
Під руїнами знайшли оце (мал. з низу) що конкретно вказує на замовника! Хай тепер розкаже що там в очкі глазу і у кого!
А бізнес то нарасєє прикрити легко! І серіал скоти свати не вартуватиме й дерев'яного.
У житловому будинку в Підмосков'ї стався вибух: впали перекриття декількох поверхів, під завалами шукають людей - Цензор.НЕТ 1903
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08.09.2021 13:27 Відповісти
Фашисти несуть втрати . Прекрасно .
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08.09.2021 13:31 Відповісти
Кросіво!!
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08.09.2021 14:42 Відповісти
С нашим ЖКХ и газовой службой может быть тоже самое..только тарифы поднимают и плату сдирать за то что тебе аварийные трубы подведены могут...
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08.09.2021 14:45 Відповісти
Не взрыв, а хлопок
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08.09.2021 16:48 Відповісти
в ладоші
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08.09.2021 21:47 Відповісти
А візитку Яроша вже найшли? Недавно сталась аварія на газопроводі в Криму, так кацапське ФСБ тут українських диверсантів приплело, навіть якихось чмошників показували по тялявізору. Там ціла мережа, виявляється створена була, щоб в тому газопроводі ту дірку зробити. Так що і тут також чекаємо, пілять...
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09.09.2021 08:37 Відповісти
Під завалами людей не знайшли, тільки кацапів.
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09.09.2021 08:59 Відповісти
*** с воронежем перепутали....
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09.09.2021 11:39 Відповісти
 
 