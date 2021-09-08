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У житловому будинку в Підмосков'ї стався вибух: впали перекриття декількох поверхів, під завалами шукають людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж За кордоном
Побутовий газ вибухнув у дев'ятиповерхівці в Ногінську (Підмосков'я), впали перекриття декількох поверхів, постраждали п'ятеро людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс"
Повідомляється, що вибух пролунав у квартирі на 3 поверсі. Впали перекриття декількох поверхів: "У крайньому під'їзді впали перекриття з першого по п'ятий поверх".
Через вибух у будівлі також вибило вікна. Рятувальники розпочали пошук людей під завалами житлового будинку. На цей момент відомо про п'ятьох постраждалих.
Фото: соцмережі
Топ коментарі
+64 Шрек Баблокат
показати весь коментар08.09.2021 08:52
+44 violator
показати весь коментар08.09.2021 08:53
+31 Mykhaylo Yeroshenko 94cf8af1
показати весь коментар08.09.2021 08:53
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Будь ласка, зачекайте...
Почерк тот же, просто гексоген был просроченный.
Очень кстати к выборам.
Впрочем, какая разница, утро началось с приятного.
Так что пострадавших хотя бы материально намного больше. Зашибись!
«Украіни нє било: єйо создали в 19 вєкє; омуністи, в 1991. Ми Крим вам подарили; отдали во врємєнноє пользованіє. Попользовалісь, і хватіт»
«Било дрєвнєрусскоє государство. Кієвская Русь ето лішь врємєнной отрєзок. А билі єщо московская Русь, новгородская, Черниговская Русь, ростовская і много другіх»
«русскій князь Владімір-красно солнишко, русскій князь Ярослав; Хюррем наша, русская и Османскую імперію смогла развалить»
«ви, украінци всєгда под кем-то лежитє»
Ця та багато іншої гидоти - це все каже і пише простий народ. Вони кайфують у своїй злобі, коли знищуть Україну, українців і українське. Тому - мало вибухів на московії.
Під руїнами знайшли оце (мал. з низу) що конкретно вказує на замовника! Хай тепер розкаже що там в
очкіглазу і у кого!
А бізнес то нарасєє прикрити легко! І серіал
скотисвати не вартуватиме й дерев'яного.