П'яний мотоцикліст спробував заїхати на дитячу гірку і збив двох дітей - 7-річного хлопчика і 4-річну дівчинку, - поліція Донеччини. ФОТО

Нетверезий чоловік за кермом мотоцикла спробував заїхати на дитячу гірку, в результаті чого завдав тілесних ушкоджень хлопчикові і дівчинці, які перебували поруч. За цим фактом порушено кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Краматорське районне управління поліції Донецької області.

"Близько 19.00 на лінію "102" надійшло повідомлення з м. Миколаївка про те, що в одному з дворів по вулиці Молодіжна мотоцикліст скоїв наїзд на дітей", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що чоловік спробував заїхати на мотоциклі з коляскою на дитячу металеву гірку. Внаслідок цього скоїв наїзд на двох дітей, які перебували поруч. 7-річний хлопчик та 4-річна дівчинка зазнали тілесних ушкоджень.



Фото: сайт поліції

Порушником виявився 35-річний житель міста, який мав ознаки алкогольного сп'яніння та не зміг надати посвідчення на керування транспортним засобом.

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Відділом №4 (Слов'янськ) Краматорського РУ поліції за даним фактом розпочато досудове розслідування з кваліфікацією ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.