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П'яний мотоцикліст спробував заїхати на дитячу гірку і збив двох дітей - 7-річного хлопчика і 4-річну дівчинку, - поліція Донеччини. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Нетверезий чоловік за кермом мотоцикла спробував заїхати на дитячу гірку, в результаті чого завдав тілесних ушкоджень хлопчикові і дівчинці, які перебували поруч. За цим фактом порушено кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Краматорське районне управління поліції Донецької області.

"Близько 19.00 на лінію "102" надійшло повідомлення з м. Миколаївка про те, що в одному з дворів по вулиці Молодіжна мотоцикліст скоїв наїзд на дітей", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що чоловік спробував заїхати на мотоциклі з коляскою на дитячу металеву гірку. Внаслідок цього скоїв наїзд на двох дітей, які перебували поруч. 7-річний хлопчик та 4-річна дівчинка зазнали тілесних ушкоджень.

Пяний мотоцикліст спробував заїхати на дитячу гірку і збив двох дітей - 7-річного хлопчика і 4-річну дівчинку, - поліція Донеччини 01
Фото: сайт поліції

Порушником виявився 35-річний житель міста, який мав ознаки алкогольного сп'яніння та не зміг надати посвідчення на керування транспортним засобом.

Також дивіться: П'яний водій збив подружжя із 5-річною донькою дорогою до бази відпочинку на Хортиці, - поліція. ФОТО

Відділом №4 (Слов'янськ) Краматорського РУ поліції за даним фактом розпочато досудове розслідування з кваліфікацією ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Если этих алкашей-камикадзе полиция не начнет сажать, народ начнет их стрелять
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08.09.2021 09:45
+8
пытался заехать на детскую горку? там шо - эстакада??? на взлет???
от долбень, алкаш дэбильный !!!
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08.09.2021 09:49
+8
Звонок из морга:
- Ало, это мотомагазин?
- Да!
- У вас сколько в этом месяце спортивных мотоциклов купили?
- Пять!
- Таааааак,.... значит двое ещё где-то катаются... Пьяный мотоциклист попытался заехать на детскую горку и сбил двух детей - 7-летнего мальчика и 4-летнюю девочку, - полиция Донетчины - Цензор.НЕТ 4395
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08.09.2021 09:59
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Если этих алкашей-камикадзе полиция не начнет сажать, народ начнет их стрелять
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08.09.2021 09:45 Відповісти
Уже надо! Тогда может и сажать начнут, чтобы не родилась новая красивая традиция линчевания алко-водителей!
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08.09.2021 10:47 Відповісти
кого их, полицию? П'яний мотоцикліст спробував заїхати на дитячу гірку і збив двох дітей - 7-річного хлопчика і 4-річну дівчинку, - поліція Донеччини - Цензор.НЕТ 5667 а стрелялка у нарида уже выросла?
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08.09.2021 11:35 Відповісти
Ничего, судя по новостям УКРНЕТА, за вчерашний день на два его коллеги стало меньше. Правда, оба были на спортягах.
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08.09.2021 09:45 Відповісти
Звонок из морга:
- Ало, это мотомагазин?
- Да!
- У вас сколько в этом месяце спортивных мотоциклов купили?
- Пять!
- Таааааак,.... значит двое ещё где-то катаются... Пьяный мотоциклист попытался заехать на детскую горку и сбил двух детей - 7-летнего мальчика и 4-летнюю девочку, - полиция Донетчины - Цензор.НЕТ 4395
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08.09.2021 09:59 Відповісти
этих идиотов надо с Говерлы запускать на мотоциклах...
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08.09.2021 09:46 Відповісти
Ага! І гальмівні троси перерізать перед запуском!
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08.09.2021 09:48 Відповісти
Такий же виродок як Трухін тільки без депутатської корочки. Цього господаря посадять на відміну від його зеленого слуги
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08.09.2021 09:49 Відповісти
пытался заехать на детскую горку? там шо - эстакада??? на взлет???
от долбень, алкаш дэбильный !!!
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08.09.2021 09:49 Відповісти
Чего не сделаешь ради лайков в тик-токе Пьяный мотоциклист попытался заехать на детскую горку и сбил двух детей - 7-летнего мальчика и 4-летнюю девочку, - полиция Донетчины - Цензор.НЕТ 431
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08.09.2021 09:54 Відповісти
Похоже на то. Явно трюкануть хотел. Вон, эта горка сзади, она же гораздо уже мотыка с коляской! Как он собирался туда въехать???
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08.09.2021 09:57 Відповісти
менты их не трогают. об,ясняя это тем что очень много гемороя. не останавливаються, догонять нельзя, искать долго и "не выгодно" аппаратов проверки глушаков нет. одним словом, лучше стоять на перекрестке, с радаром на трассе или ждать закрития ресторанов. там и думать не нужно и бабла куча. это все из слов действующего поца
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08.09.2021 10:00 Відповісти
Убейте это животное, и похороните прямо там на детской площадке, а из куска железа сделайте детям качелю. Пьяный мотоциклист попытался заехать на детскую горку и сбил двух детей - 7-летнего мальчика и 4-летнюю девочку, - полиция Донетчины - Цензор.НЕТ 1426
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08.09.2021 10:00 Відповісти
Я в молодости на планете спорт в сельский клуб заезжал во внутрь на дискарь. Пьяный конечно, ума не было. Тёлки , самогоночка.... Но чтобы на детскую площадку и на горку , нужно быть полным д......м.
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08.09.2021 10:02 Відповісти
Да ладно, не скромничай - получается вы, примерно, одного уровня: "... в сельский клуб..." А в кинотеатр или в магазин не пробовал? Чего уж там, если море по колено...
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08.09.2021 10:11 Відповісти
у давбасян молодость наступает на четвёртом десятке ...
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08.09.2021 11:02 Відповісти
У вас, уважаемый, норма на черпак больше!
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08.09.2021 11:13 Відповісти
Расстрелять из арбалета.
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08.09.2021 10:04 Відповісти
В решении вопросов с такими убаенами я однозначно поддерживаю Талибан..
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08.09.2021 10:14 Відповісти
Невже стовпа чи стіни не знайшлося?
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08.09.2021 10:15 Відповісти
Этого в россию на обмен. я понял кто такой русский. Это как этот индивид...
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08.09.2021 10:21 Відповісти
В 19:00 дети перебегают детскую горку перед мотоциклом - куда смотрят родители ?
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08.09.2021 10:30 Відповісти
Типичный давбасянин.
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08.09.2021 10:59 Відповісти
труханов , перестань бухим ездить на мотоцикле
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08.09.2021 11:16 Відповісти
 
 