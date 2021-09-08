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Одеська область (2490) пожежа (3740) ДСНС (4458) Затока (45)

На одній із баз відпочинку в курортній Затоці горіли будиночки, евакуювали 25 осіб, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У смт Затока (Одеська область) рано-вранці спалахнула пожежа на одній із баз відпочинку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Приблизно о 6:20 надійшло повідомлення про пожежу на базі відпочинку "Фелічіта" в смт Затока.

Прибувши на місце рятувальників встановлено, що горять 4 будиночки на території бази відпочинку та є загроза розповсюдження полум’я на інші будинки. Завдяки оперативним та професійним діям рятувальникам вдалося не допустити поширення пожежі.

Пожежники локалізували пожежу о 6:54 та ліквідували о 7:56 на площі 120 м.кв. Причина пожежі встановлюється. Загиблих та постраждалих немає.

Всього на базі відпочинку проживало 25 осіб, які евакуйовані до прибуття підрозділів ДСНС. Від ДСНС залучалось 4 одиниці пожежної техніки 18 рятувальників. Також залучалась місцева пожежна команда "Шабо" - 1 одиниця техніки та 3 чоловіка, від місцевої пожежної команди "Кароліно-Бугаз" 1 одиниця техніки та 3 особи.

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На одній із баз відпочинку в курортній Затоці горіли будиночки, евакуювали 25 осіб, - ДСНС 01
На одній із баз відпочинку в курортній Затоці горіли будиночки, евакуювали 25 осіб, - ДСНС 02
На одній із баз відпочинку в курортній Затоці горіли будиночки, евакуювали 25 осіб, - ДСНС 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Как в этом можно вообще отдыхать? На одной из баз отдыха в курортной Затоке горели домики, эвакуировали 25 человек, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1102 На одной из баз отдыха в курортной Затоке горели домики, эвакуировали 25 человек, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8651 На одной из баз отдыха в курортной Затоке горели домики, эвакуировали 25 человек, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8014
На одной из баз отдыха в курортной Затоке горели домики, эвакуировали 25 человек, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4447
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08.09.2021 10:09
+3
расчистка под отель)
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08.09.2021 10:07
+3
Затоку нужно отдать в аренду на 99 лет туркам или немцам,с правом полной реконструкции..
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08.09.2021 10:09
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расчистка под отель)
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08.09.2021 10:07 Відповісти
Затоку нужно отдать в аренду на 99 лет туркам или немцам,с правом полной реконструкции..
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08.09.2021 10:09 Відповісти
Как в этом можно вообще отдыхать? На одной из баз отдыха в курортной Затоке горели домики, эвакуировали 25 человек, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1102 На одной из баз отдыха в курортной Затоке горели домики, эвакуировали 25 человек, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8651 На одной из баз отдыха в курортной Затоке горели домики, эвакуировали 25 человек, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8014
На одной из баз отдыха в курортной Затоке горели домики, эвакуировали 25 человек, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4447
показати весь коментар
08.09.2021 10:09 Відповісти
Для "тех самых 73%" это хоромы! Как грится, "гуляют на всю получку"...
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08.09.2021 10:13 Відповісти
Це - шанс для людей ,які мало заробляють ,але все ж хочуть вивезти дітей на море. Насміхатись над цим - бидлячество.
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08.09.2021 10:16 Відповісти
Привыкайте с малку к будкам, и главная теза вивезти на море.
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08.09.2021 10:19 Відповісти
Опанас: У морі викупаюсь, нах*й. І його от скупаю (показує на Толю).
Йому врачі сказали шоб морі купавсь На одной из баз отдыха в курортной Затоке горели домики, эвакуировали 25 человек, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6932

(З неперевершеного Л.П.)
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08.09.2021 10:24 Відповісти
Если подойти с умом и сравнить затраты на отдых в Затоке и где-нить в Албании, то Затока не конкурент. Даже тот же Египет может запросто оказаться или сопоставимым по стоимости, или, даже, дешевле. За такие деньги в Затоке может "отдыхать" только закоренелый совок с животным страхом перед "заграницей", чем одесские курортники и пользуются по полной программе, выстригая лоха...
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08.09.2021 10:19 Відповісти
П- понти
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08.09.2021 10:23 Відповісти
Затока? Да - голые понты.
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08.09.2021 10:24 Відповісти
Хм, надо же, у кацапов, в Ногинске, в 06.55 рванула многоэтажка. А у нас в 06.54 полыхнуло. Так в 06.55 там сигнал поступил! Можэ рвануло как раз в 06.54... Время Зэт, блин.
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08.09.2021 10:17 Відповісти
Есть пробитие На одной из баз отдыха в курортной Затоке горели домики, эвакуировали 25 человек, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2620 На одной из баз отдыха в курортной Затоке горели домики, эвакуировали 25 человек, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9650
На одной из баз отдыха в курортной Затоке горели домики, эвакуировали 25 человек, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5321
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08.09.2021 10:20 Відповісти
Парность случаев, как всегда...
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08.09.2021 10:26 Відповісти
Опять горело..А причина? Поджег, или таки электрика. Похолодало ж, подогревались. А периодическую подготовку электросетей никто не делает.
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08.09.2021 10:29 Відповісти
 
 