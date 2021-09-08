На одній із баз відпочинку в курортній Затоці горіли будиночки, евакуювали 25 осіб, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У смт Затока (Одеська область) рано-вранці спалахнула пожежа на одній із баз відпочинку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Приблизно о 6:20 надійшло повідомлення про пожежу на базі відпочинку "Фелічіта" в смт Затока.

Прибувши на місце рятувальників встановлено, що горять 4 будиночки на території бази відпочинку та є загроза розповсюдження полум’я на інші будинки. Завдяки оперативним та професійним діям рятувальникам вдалося не допустити поширення пожежі.

Пожежники локалізували пожежу о 6:54 та ліквідували о 7:56 на площі 120 м.кв. Причина пожежі встановлюється. Загиблих та постраждалих немає.

Всього на базі відпочинку проживало 25 осіб, які евакуйовані до прибуття підрозділів ДСНС. Від ДСНС залучалось 4 одиниці пожежної техніки 18 рятувальників. Також залучалась місцева пожежна команда "Шабо" - 1 одиниця техніки та 3 чоловіка, від місцевої пожежної команди "Кароліно-Бугаз" 1 одиниця техніки та 3 особи.

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