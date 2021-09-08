Погрожував підірвати гранатою за зауваження співмешканці: поліцейські Буковини затримали 43-річного зловмисника. ФОТО

7 вересня до поліції надійшло повідомлення від жителя села Остриця про те, що невідомий чоловік погрожував підірвати його, тримаючи в руках предмет, зовні схожий на гранату. Правоохоронці оперативно встановили особу порушника. За скоєне йому загрожує до двох років обмеження волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Правоохоронці опитали 66-річного заявника і з’ясували, що невідомий чоловік вийшов із сусіднього будинку та погрожував вбити його предметом, схожим на гранату.

Поліцейські, які прибули на виклик, оперативно розшукали та встановили його особу. Ним виявився 43-річний житель міста Сокиряни. Чоловік зізнався у своїх неправомірних діях та пояснив поліцейським, що таким чином вирішив налякати заявника, який напередодні зробив зауваження його співмешканці.



Фото: сайт поліції

Дізнавачі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

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Співробітники поліції вилучили в правопорушника речовий доказ та направили його для проведення експертизи до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Досудове розслідування триває.