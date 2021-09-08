Чоловік із сайту знайомств, погрожуючи ножем, зґвалтував і пограбував 24-річну дівчину в Києві, - поліція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Жінка познайомилася з чоловіком на сайті знайомств і домовилася з ним про зустріч. Опинившись наодинці, зловмисник, погрожуючи ножем, зґвалтував потерпілу і відібрав особисті речі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.
"До чергової частини Солом’янського управління поліції звернулась 24–річна місцева мешканка та повідомила про те, що в її квартирі на вулиці Кавказькій її зґвалтував чоловік та відібрав особисті речі", - йдеться в повідомленні.
Як розповів тимчасово виконуючий обов'язки начальника Солом'янського управління поліції Іван Жук, поліцейські з'ясували, що напередодні потерпіла познайомилася з чоловіком на сайті знайомств і домовилася з ним про особисту зустріч: "Опинившись наодинці, зловмисник почав погрожувати заявниці ножем, затягнув її до квартири, де зв’язав та заклеїв рот клейкою стрічкою, аби вона не кликала на допомогу. Після цього правопорушник зґвалтував господарку помешкання, забрав у неї два мобільні телефони, гроші та інші особисті речі й втік".
У результаті проведення комплексу оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку Солом’янського управління поліції з’ясували, що до скоєння даних правопорушень причетний раніше судимий мешканець столиці, 1982 року народження.
Поліцейські встановили місцезнаходження нападника та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
"За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою ми повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною третьою статті 187 Кримінального кодексу України – це розбійний напад, також вирішуємо питання щодо притягнення його до відповідальності за частиною першою статті 152 – це зґвалтування та обрання запобіжного заходу. За скоєне чоловіку загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна", - додав полковник поліції.
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Оказавшись наедине, злоумышленник начал угрожать заявительнице ножом, затащил ее в квартиру, где связал и заклеил рот клейкой лентой Источник: https://censor.net/ru/p3287021
Если написанное понимать буквально, то написано именно - сначала пригрозил ножом, потом затащил в квартиру, потом связал и заклеил рот. Лично я бы не стал надеяться на то, что у нее в прихожей на полочке рядом с помадой и расческой всегда лежит клейкая лента, подходящей для заклейки рта ширины, да и вообще на то, что такая лента есть в доме в принципе. Ну то есть, я бы взял бы ее с собой, на всякий случай, вдруг в доме не окажется
А когда у твоего знакомого иногда наступает небезопасность, он режет или просто угрожает, связывает, трахает и вычищает карманы?
против оружия помогает избегание и оружие.
нападают в самый неожиданный момент в самом обычном общественном месте, днём, солнечным утром.
Інцидент стався 3 вересня, повідомив у Фейсбук італійський громадський діяч Лука Абейте.
60-річна жінка відчула себе зле перед посадкою на літак до України. Медики не змогли врятувати українку.
Абейте написав, що жінка роками не була на Батьківщині.
"Здається, що людській підлості немає меж... У суєті порятунку або після смерті всі її заощадження, які вона мала намір привезти своїй сім'ї, таємниче зникли", - обурився медійник.
За його словами, інцидент виходить за межі толерантності, і попросив вибачення в українки.
"Прости нас, Анно, ти на це не заслужила", - додав Абейте.
Ганна Бурак кілька років була доглядальницею та волонтеркою в невеликому італійському містечку Валло ді Діана.
Місцеві жителі знали і поважали українку. Її характеризували як дуже добру та альтруїстичну.
Ймовірну крадіжку розслідують поліцейські Неаполя, які повинні встановити всі обставини події.
а в Турции утонул украинец и т.д.
и что? а в Непале погиб Зорян, или Шкиряк - и шо?
да еще - затащил потерпевшую в ЕЕ же квартиру - это как?
но даже если чел это сделал все, тоже ведь знал что стопроц завтра уже будет под следствием.
хоча.... пару разів бачив шо Тесад робив, ну, типу під своїми іменами писали "мальчікові" і були ******. там кажуть шо і бабло вимагали - х.з., ну просто це ж палєво, а тут - незрозуміло - нашо мужику затягати з ножем бубу на її ж квартиру? опечатка прикольна)
якшо би вона його сама завела за хвилину. можливо, мужик "шишка" і таким чином підставили. ну просто блін - мало не вбити, пограбувати і лишити - знаючи шо завтра утрєчком - в КПЗ. може зек, а може щось тут не те
ну просто повна маячня ж, ні?
плюс навіть так - то зваливши звідтам знав шо його приймуть через пару годин мєнти. і стаття то буде не то шо тупо напав ж, ні?
ну дивно просто.
"Если красть - так миллион, если сношать - то королеву".
т.е. инстинкт самосохранения (и своего тела тоже) отключился полностью...
А если это был кавказец, да и на улице кавказской, то это джекпот ваще
Если меня интересует вопрос разного инструмента, то и в рекламе регулярно висят если не перфораторы или бензопилы, то мультитулы или бензокосы. А так же, поскольку я время от времени отдыхаю от Цензора и других новостников и просматриваю например "колорит плацкарта" или "королевы сельского гламура", то периодически и по этой теме окошечки на разных страницах браузера присутствуют
Скажу тебе даже больше, от чего я сам не на шутку офигел - со смартфоном в кармане, разговаривал с товарищем у которого увидел висящим на мет. двери мощный магнит, я произнес фразу в которой упомянул неодимовый магнит с которым я бы точно смог найти в траве небольшую железку которую потерял .... вечером, даже кажется на странице Цензора, у меня на мониторе сверху и справа, во всех без исключения рекламных квадратиках, не было ничего кроме мощного цилиндрического неодимового магнита
Скорее похоже на профессионалку, чем овцу.
ну? и нашла???
так жаль дуреху !!!!
24 года это еще тот возраст, когда дружат с умными мальчиками, а трахаются с уголовниками.
Итог закономерен.
затащил ее в квартиру\\\\\\\\\\
В соседскую? это что за бред - шли к ней в ее квартиру и тут - угрожая затащил, рискуя шо соседи по площадке услышат? не подождал даже когда она сама откроет дверь и решил сэкономить 5 секунд?
ты статью читал хоть то?
А далі або замало заплатив, або шантажувати захотіла....