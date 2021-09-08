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Співробітники столичної IT-компанії продавали програми для злому WhatsApp, Viber і Telegram, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Співробітники однієї зі столичних IT-компаній продавали програми для злому соцмереж і месенджерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зловмисники організували незаконний продаж спеціалізованого програмного забезпечення. Основне його призначення – віддалене отримання інформації з комп’ютерів і телекомунікаційного обладнання.

Програми дозволяли безперешкодно збирати та передавати інформацію про дії користувачів. Включаючи дані, які передавалися через меседжери соціальних мереж "Вк", "Іnstagram", "Facebok" та WhatsApp, Viber, TeLegram чи електронними поштовими ресурсами.

Як встановило слідство, зловмисники збували це програмне забезпечення підприємствам приватного сектору. Усе це - начебто для запобігання витоку службової інформації. У подальшому планували його реалізацію також установам державного сектору.

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За результатами судових експертиз, програмне забезпечення визнано спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації.

У ході проведених обшуків в офісному приміщенні ІТ компанії виявлено та вилучено чорнові записи, листування та документи із доказами протиправної діяльності.

Наразі двом правопорушникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

Співробітники столичної IT-компанії продавали програми для злому WhatsApp, Viber і Telegram, - СБУ 01
Співробітники столичної IT-компанії продавали програми для злому WhatsApp, Viber і Telegram, - СБУ 02
Співробітники столичної IT-компанії продавали програми для злому WhatsApp, Viber і Telegram, - СБУ 03
Співробітники столичної IT-компанії продавали програми для злому WhatsApp, Viber і Telegram, - СБУ 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Хм. С каких пор снифферы стали программами для взлома?
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08.09.2021 14:07
+3
видать СБУ обиделось что ИТ компания с ними не захотела зелеными бумажечками делиться, поэтому и начала сочинять легенды Сотрудники столичной IT-компании продавали программы для взлома WhatsApp, Viber и Telegram, - СБУ - Цензор.НЕТ 5303
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08.09.2021 14:08
+3
Все что в статье бредятина. Тут прослеживается явный наезд и прессуха по заказу конкурентов очевидно. Из статьи к примеру не ясно, что именно сервера месенджеров взломали. Кроме того по заявлениям разработчиков сообщения на серверах хранятся и передаются в зашифрованном виде. Даже сниффер если его перехватит декодировать не сможет.
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08.09.2021 14:14
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Хм. С каких пор снифферы стали программами для взлома?
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08.09.2021 14:07 Відповісти
При чём тут снифферы, они же не трафик собирали, сам по себе трафик собирать бесполезно в эпоху когда он весь криптуется. Они явно трафик дешифровали через какой-нибудь mitm или используя какие-то уязвимости конкретных приложений
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08.09.2021 14:13 Відповісти
128 битное шифрование расшифровали не зная ключа? Ну че тогда сказать - гиганты. А то что сниффели я предположил потому, что из статьи можно понять, что непосредственного взлома не было, а было удаленное получение информации с компьютеров. Значит трафик перехватывали.
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08.09.2021 14:17 Відповісти
Зачем ломать, когда можно подменять, потому mitm и предположил, судя по размаху, так как не какое-то одно приложение было затронуто.

А на тему длинны ключа, добро пожаловать в 2021, когда 512 уже не считается абсолютно секьюрным
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08.09.2021 14:22 Відповісти
128 бит я назвал как минимальный секьюрности которого за глаза. Какой алгоритм шифрования именно у разработчиков месенжеров используется я не интересовался ибо мои переписки в них мало кому интересны будут даже если допустить взлом. Сотрудники столичной IT-компании продавали программы для взлома WhatsApp, Viber и Telegram, - СБУ - Цензор.НЕТ 7581 Подбором ключа конечно можно заниматься. Абсолютной защиты нет впринципе. Только вот затраченное машинное время и мощности на это сводят данную процедуру практически к нулю. Ибо информация скоропортящийся продукт. За такое время просто протухнет.
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08.09.2021 14:27 Відповісти
скорее тупо ремоутконтрол телефона, тимвьювер самолепный. кому нужны эти замороченные дешифрования в "частном секторе". может еще и условие - самому прогу установить. так что как обычно ученый изнасиловал журналиста. правда посадить - могут, почему б и нет.
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08.09.2021 16:31 Відповісти
Скорее всего слепили какую-то прогу, которая скриншотила юзеров и сливала на корпоративный сервак. если пользуешься на компе вайбером ит.д. могли читать. сомневаюсь, что они с трафиком игрались...
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08.09.2021 15:08 Відповісти
Что ж они телеграмм канал Чавуса не взломали, когда тот "выкладывал" видосы? А вообще это все чес, вайбер они взломали, ага, мамкины хакеры Сотрудники столичной IT-компании продавали программы для взлома WhatsApp, Viber и Telegram, - СБУ - Цензор.НЕТ 4523
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08.09.2021 14:07 Відповісти
Все что в статье бредятина. Тут прослеживается явный наезд и прессуха по заказу конкурентов очевидно. Из статьи к примеру не ясно, что именно сервера месенджеров взломали. Кроме того по заявлениям разработчиков сообщения на серверах хранятся и передаются в зашифрованном виде. Даже сниффер если его перехватит декодировать не сможет.
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08.09.2021 14:14 Відповісти
На вайбер жеж смс на симку приходит, там нет паролей никаких, брутфорс не катит. Разве, что вирусняк рассылать на устройства жертвы с установкой соответсвующего ПО... А вообще сбу у нас не тем чем-то занимается как почитать Цензор...
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08.09.2021 14:16 Відповісти
Брокер телеги тоже тупой как мамонт. Все что может идентифицировать имей и отправить туда сообщение запакованное в джейсоне и зашифрованное. Откуда запрос идет он не в курсе. Так что только если контролируешь ПО возможно информацию оттуда получить. Вон кацапы долгое время с Дуровым бодались пока за бейці его самого не взяли. Сотрудники столичной IT-компании продавали программы для взлома WhatsApp, Viber и Telegram, - СБУ - Цензор.НЕТ 9714 А там не ресейлеры с непонятным ПО - там конторские работали.
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08.09.2021 14:22 Відповісти
видать СБУ обиделось что ИТ компания с ними не захотела зелеными бумажечками делиться, поэтому и начала сочинять легенды Сотрудники столичной IT-компании продавали программы для взлома WhatsApp, Viber и Telegram, - СБУ - Цензор.НЕТ 5303
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08.09.2021 14:08 Відповісти
Не інакше. "Підозри", щоб викачати грошей, з ІТ- компанії.
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08.09.2021 15:57 Відповісти
"Сотрудники столичной IT-компании продавали программы для взлома WhatsApp, Viber и Telegram, - СБУ."

Ну маладца!!! Знають що "контоой Зє" керує , як йог називають самі співробітники, іванушка дурачок. Сотрудники столичной IT-компании продавали программы для взлома WhatsApp, Viber и Telegram, - СБУ - Цензор.НЕТ 7370
московити так і не зламали телеграм поки, нарешті , не купили дурова з потрохами. Тепер його, телеграм, контролюють повністю. Сотрудники столичной IT-компании продавали программы для взлома WhatsApp, Viber и Telegram, - СБУ - Цензор.НЕТ 9178
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08.09.2021 14:09 Відповісти
ВАЙБЕР!!!
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08.09.2021 14:11 Відповісти
Сервак вайбер в білорусі і повністю під контролем конторських. Вони його використовують і для соц досліджень по Україні. Вже дааа вно!
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08.09.2021 14:13 Відповісти
Чо ж они дураки не взломали вайбер и вк зеленского, это б была бы сенсация Сотрудники столичной IT-компании продавали программы для взлома WhatsApp, Viber и Telegram, - СБУ - Цензор.НЕТ 7380
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08.09.2021 14:13 Відповісти
Аж ніяк! Він сам, всім розповідає про себе...
Співробітники столичної IT-компанії продавали програми для злому WhatsApp, Viber і Telegram, - СБУ - Цензор.НЕТ 5184

А, чому не сифілісом, або ******?
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08.09.2021 14:42 Відповісти
ну за ****** треба в Африку летіти, а щодо сифілісу - хз. Може ще не додумався
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08.09.2021 18:01 Відповісти
Тут, у дописі що зверху, дуже перепрошую, якщо видав держтаємницю.... Сотрудники столичной IT-компании продавали программы для взлома WhatsApp, Viber и Telegram, - СБУ - Цензор.НЕТ 6628
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08.09.2021 14:11 Відповісти
Мда... Такі новини. Хакери ломанули месенджери які шифрують данні. Щось у цій новині трохи дивне))) При тому є способи набагато дешевші по ресурсам і універсальніші( не важливо який месенджер)...
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08.09.2021 14:48 Відповісти
Взлом Телеграмма - крутые ребята!!
ФБР не смогли.
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08.09.2021 15:33 Відповісти
сильно небось взломали)) прям горе аппликуха, сама ключи сгенерирует) может они еще и архив winrar взломали?))
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08.09.2021 17:39 Відповісти
Вы обсуждайте, обсуждайте....

сбушники базар секут....
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04.10.2021 19:46 Відповісти
 
 