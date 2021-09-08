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Начальник відділу поліції Чабанів Поштаренко, який потрапив вночі в ДТП, перебуває в лікарні, лікарі кажуть, що він був тверезий, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

У Головному управлінні Нацполіції Київської області підтвердили, що начальник відділу поліції селища Чабани потрапив у ДТП, і розповіли, що нині він перебуває в лікарні. Приблизно о 4:00 ранку на 14 кілометрі траси Київ-Одеса в селищі Чабани сталося зіткнення легковика Ravon, за кермом якого перебував 35-річний майор поліції, і вантажівки DAF. Даних про те, що хтось із водіїв був п'яний, наразі немає.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявила речниця ГУ НП у Київській області Ірина Прянішнікова.

"Нині відомо, що в лікарні вже взяли зразки крові на проведення відповідних експертиз. За словами лікарів, наш співробітник не був п'яний, як і другий учасник ДТП, чекаємо офіційного підтвердження і результатів експертиз", - пояснила вона.

Коментуючи відео, опубліковане в соцмережах, у якому говориться, що поліцейський їхав з вимкненими фарами, вона зазначила, що ця інформація не відповідає дійсності.

"Фари були ввімкнені, у нас є фото, яке це підтверджує", - повідомила Прянішнікова.

Вона також уточнила, що співробітник поліції перебував у момент аварії на службовому автомобілі.

Причини аварії, за словами Прянішнікової, встановлюються. На місці події працюють слідчо-оперативна група Фастівського районного управління поліції, співробітники управління головної інспекції поліції Київщини та ДБР.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, колишній глава атестаційної комісії МВС, а нині волонтер і громадський активіст Роман Сініцин опублікував відеозапис з місця ДТП і документи поліцейського, заявивши, що начальник відділу поліції селища Чабани Віктор Поштаренко в нетверезому стані в'їхав у вантажівку на Одеській трасі біля Києва.

Також дивіться: П'яний начальник відділу поліції селища Чабани Поштаренко в'їхав у вантажівку на одеській трасі біля Києва, - Сініцин. ВIДЕО

Начальник відділу поліції Чабанів Поштаренко, який потрапив вночі в ДТП, перебуває в лікарні, лікарі кажуть, що він був тверезий, - Нацполіція 01
Начальник відділу поліції Чабанів Поштаренко, який потрапив вночі в ДТП, перебуває в лікарні, лікарі кажуть, що він був тверезий, - Нацполіція 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
да сто процентов. он по трезвому влетел в заднее колесо фуры под прямым углов выезжая со второстепенной дороги - луна ослепила
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08.09.2021 15:17
+11
*бучий цирк...
Что там, пан Монастырский и самая честная Зе* власть - уже побороли кумовство и коррупцию ?
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08.09.2021 15:24
+9
врачи говорят )))) а экспертиза что говорит??? а на наркотики?
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08.09.2021 15:31
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хочешь быть трезвым?
это быстро и ... недорого Попавший ночью в ДТП начальник отдела полиции Чабанов Поштаренко находится в больнице, врачи говорят, что он был трезв, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 479
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08.09.2021 15:14 Відповісти
Орден "За заслуги" поштаренку. Он очень хороший мальчик.
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08.09.2021 15:16 Відповісти
да сто процентов. он по трезвому влетел в заднее колесо фуры под прямым углов выезжая со второстепенной дороги - луна ослепила
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08.09.2021 15:17 Відповісти
Як це з другорядної? не міг аж цілий майор з другорядної їхати - виключно по головній. І взагалі стояв, а ДАФ назад їхав.
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08.09.2021 16:15 Відповісти
отмазывают...
Своим всё, остальным - закон
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08.09.2021 15:17 Відповісти
Вірю!
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08.09.2021 15:23 Відповісти
*бучий цирк...
Что там, пан Монастырский и самая честная Зе* власть - уже побороли кумовство и коррупцию ?
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08.09.2021 15:24 Відповісти
врачи говорят )))) а экспертиза что говорит??? а на наркотики?
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08.09.2021 15:31 Відповісти
Быстро подсуетились... И **** начинают возникать вопросы к людям в белых халатах, которые таких *****.. в отмазывают! На до посадить 2-3 для доходчивости, иначе ничего не поменяется.
P.S. События с тварью Зайцевой - врач нарколог сначала свалила на пол года, потом уже в суде мямлить начала - мол я не я, хата не моя, не знаю, я не в курсе, не при делах, и ваще.. Начальник відділу поліції Чабанів Поштаренко, який потрапив вночі в ДТП, перебуває в лікарні, лікарі кажуть, що він був тверезий, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1578
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08.09.2021 15:33 Відповісти
Он был в больнице, когда его автомобиль столкнулся...
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08.09.2021 15:33 Відповісти
Он был трезв, он был не пьян, не виноватый он, другой на его наехал.
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08.09.2021 15:40 Відповісти
После правления Зе, антисемитов добавится...
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08.09.2021 15:50 Відповісти
Понять, простить и отпустить.
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08.09.2021 16:03 Відповісти
Жирный плевок в салатовые хари.
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08.09.2021 16:33 Відповісти
ето новость в 15:12. а в 14:01 он бьіл еще (или уже?) пьян...
08.09.21 14:01
Пьяный начальник отдела полиции поселка Чабаны Поштаренко въехал в грузовик на одесской трассе возле Киева, - Синицын. ВИДЕО(с)
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08.09.2021 17:21 Відповісти
Ну не мог полицейский чин старше сержанта столькнуться с трезвым водителем!
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08.09.2021 18:42 Відповісти
Трезвый был такой,что ночью ехал без света,на видео видно.И скорость не превышал,Логан просто тяжелее ДАФа.И номерочки снять не забыли,по старинке.
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08.09.2021 21:47 Відповісти
И если даже " трезвый" за нарушения ПДД,повлекшие ДТП,должен быть уволен
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08.09.2021 21:49 Відповісти
если бы сказали правду то уже не работали бы...
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09.09.2021 11:02 Відповісти
 
 