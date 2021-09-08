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боєприпаси (1696) вибух (3746) Нацполіція (13920) Рівненщина (908)

Чоловік і його літня тітка з Рівненщини спробували розпиляти снаряд. Вони поранені і можуть отримати тюремний термін. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

54-річний чоловік у реанімації без свідомості, його 71 річна - тітка - в лікарні зі струсом мозку і численними пораненнями. Поліція розслідує справу про незаконне поводження з боєприпасами.

Про це повідомляє поліція Рівненської області, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався напередодні увечері. У поліцію надійшло повідомлення про те, що двоє жителів села Моквин потрапили в лікарню з множинними вогнепальними пораненнями.

"Поліцейські встановили, що тілесні ушкодження потерпілі отримали на подвір’ї за місцем проживання внаслідок розриву патрона до крупнокаліберної стрілецької зброї (12,7×108 мм). Родичі намагалися розпиляти його болгаркою", - сказано в повідомленні поліції.

54-річний чоловік перебуває в реанімації без свідомості, з важкими травмами. У його 71-річної тітки медики діагностували політравму, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні поранення тіла.

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Поліція почала розслідування за фактом незаконного поводження з боєприпасами (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу). Звинувачення поки нікому не пред'явили. Відповідальність за цією статтею передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Чоловік і його літня тітка з Рівненщини спробували розпиляти снаряд. Вони поранені і можуть отримати тюремний термін 01
Чоловік і його літня тітка з Рівненщини спробували розпиляти снаряд. Вони поранені і можуть отримати тюремний термін 02
Чоловік і його літня тітка з Рівненщини спробували розпиляти снаряд. Вони поранені і можуть отримати тюремний термін 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
Дарвін ридає. Мужчина и его пожилая тетя с Ривненщины попытались распилить снаряд. Они ранены и могут получить тюремный срок - Цензор.НЕТ 1697
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08.09.2021 16:02
+14
Распилил снаряд болгаркой это сильно
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08.09.2021 16:02
+13
Болгаркой... Это Дарвина премия, явно.
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08.09.2021 16:02
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Распилил снаряд болгаркой это сильно
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08.09.2021 16:02 Відповісти
"Если у вас нету тети, то взрывы вам не страшны."
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08.09.2021 16:24 Відповісти
Пилил бы ножовкой было бы все добре Чоловік і його літня тітка з Рівненщини спробували розпиляти снаряд. Вони поранені і можуть отримати тюремний термін - Цензор.НЕТ 8955
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08.09.2021 16:37 Відповісти
После взрыва все отлетели на безопасное расстояние!
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08.09.2021 17:21 Відповісти
Дарвін ридає. Мужчина и его пожилая тетя с Ривненщины попытались распилить снаряд. Они ранены и могут получить тюремный срок - Цензор.НЕТ 1697
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08.09.2021 16:02 Відповісти
Болгаркой... Это Дарвина премия, явно.
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08.09.2021 16:02 Відповісти
а причем тут Дарвин? наши предки идиотами не были.. закинь тебя в каменный век ты бы там не прожил бы долго.
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08.09.2021 16:06 Відповісти
Почитай что такое премия Дарвина.
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08.09.2021 16:22 Відповісти
да я в курсе, но это не совсем корректное название.. что такое опасность адекватные люди понимали всегда, в древние времена снарядов не было но трехметровым при этом живым крокодилам хвосты не пиляли если конечно не идиоты вроде этих.
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08.09.2021 16:27 Відповісти
идиоты были всегда... и будут ) и среди предков, и среди потомков. Усераться по этому поводу не нужно ) это неотъемлемая часть рода человеческого.
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08.09.2021 16:50 Відповісти
так прочитай, впринципі номінантом міг би бути, але він вижив, а "присуджується" посмертно і якщо не встиг розмножитись, саме тому і Дарвіна, бо він ввів поняття природнього добору.
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09.09.2021 10:25 Відповісти
Какой срок?
Люди больные!
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08.09.2021 16:05 Відповісти
Мдаааа..... Не всіх дурних війна ще повбивала...
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08.09.2021 16:06 Відповісти
Єдине питання: "На х*я?!!!"
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08.09.2021 16:06 Відповісти
кольорові метали
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09.09.2021 10:26 Відповісти
Та я вже розібрався - написали: начебто хотів зробить тітці "відкривачку" для банок з консервацією… Може й правда… Бо щоб здать на метал - досить висмикнуть з патрона в лещатах кулю і висипать порох
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09.09.2021 10:33 Відповісти
так і для відкривачки, там якраз надріз такий, то міг би так само порох висипати, а не різати разом з порохом
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09.09.2021 10:36 Відповісти
Ну я ж йому свого розуму не вкладу! Сказано: "Нема розуму - не купиш!" (А кацапи кажуть по-іншому "Нет ума - в шапку не накидаешь!")
А рвонуло саме з-за "надрізу" - метал гільзи в процесі різання нагрівся і порох вибухнув Сама гільза товстостінна, а розріз закритий пластиною ріжучого диска Тому вибух пішов по шляху найменшого спротиву - в бік "дульця" гільзи Саме тому воно і порване на шмаття, а гільза - ціла
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09.09.2021 10:51 Відповісти
Ти бач яке балуване , болгаркою пиляє. З розгону кувалдою , слабо?
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08.09.2021 16:07 Відповісти
Батько розповідав про післявоєнний випадок в іхньому селі на Кролівеччині. За селом лежала авіаційна бомба, яка не розірвалася. Так, один місцевий дурник сів на неі і почав молотком бити по ній.....Вибух був такоі сили, що деякі місцеві отримали навіть легкі поранення...Моя тітка-підліток отримала подряпину ноги гілкою, хоча вибуху не бачила, а тільки чула його....😀
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11.08.2022 10:09 Відповісти
ДШК?
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08.09.2021 16:08 Відповісти
Він самий.
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08.09.2021 16:11 Відповісти
снайперська гвинтівка "Гепард" (Україна)
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08.09.2021 16:15 Відповісти
Гвинтівка "Гепард" в усіх модифікаціях - це Угорщина.
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08.09.2021 18:33 Відповісти
множественными огнестрельными осколочно-взрывными ранениямиИсточник:https://censor.net/ru/p3287099
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08.09.2021 16:08 Відповісти
І це ж не вперше така історія. Для чого і чому?
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08.09.2021 16:08 Відповісти
Пилили, вероятно, не от хорошей жизни.
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08.09.2021 16:09 Відповісти
Та яке ж гарне життя з діагнозом "ідіот"?
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08.09.2021 16:12 Відповісти
Не от хорошей жизни мужик взял бы плоскогубцы и выломал бы пулю из гильзы, и спокойно сложил бы ее в свой цвет.мет. Если у человека есть в доме болгарка, но нет плоскогубцев, значит у этого человека что-то нетого Чоловік і його літня тітка з Рівненщини спробували розпиляти снаряд. Вони поранені і можуть отримати тюремний термін - Цензор.НЕТ 4359
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08.09.2021 16:49 Відповісти
сложил бы ее в свой цвет.мет. - А собирать цветмет это Джекпот, Клондайк, Эльдорадо. Сын Королевской и самый молодой депутат Краматорского горсовета владеет криптовалютой на 23 млн долларов. Откуда: Королевская с мужем вывезла из Украины в Россию через ОРДЛО тысячи тонн цветных металлов без уплаты каких-либо налогов и пошлин, - Казанский . Королевская это та ,которая: Министр соцполитики Наталья Королевская не стала отказываться от своего обещания поднять минимальную зарплату до 1000 евро, а пенсию - до 500 евро.
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08.09.2021 18:17 Відповісти
Ты бот и свои сообщения складываешь базируясь на одном случайном слове вне всякого контекста?
Каким боком к этой теме вообще и к моему посту в частности мадам Королевская с ее сыном и не уплаченными налогами?
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08.09.2021 21:18 Відповісти
За Королевскую обиделся, бот? А каким боком ты к моему комменту, бот? Я тебя что, звал,бот?
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08.09.2021 21:34 Відповісти
Ооооо, да ты похоже тоже патроны болгаркой пилишь Чоловік і його літня тітка з Рівненщини спробували розпиляти снаряд. Вони поранені і можуть отримати тюремний термін - Цензор.НЕТ 2136
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08.09.2021 22:07 Відповісти
и шо они там хотели посмотреть?
ну в 54 вроде как уже надо бы что-то соображать (да и в 71 еще рано перестать соображать)
нафига ???
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08.09.2021 16:10 Відповісти
Разбирать кувалдой по капсулю получается быстрее, да и электричество при этом не нужно
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08.09.2021 16:11 Відповісти
Доречі і безпечніше.
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08.09.2021 16:19 Відповісти
А зачем они это делали?
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08.09.2021 16:11 Відповісти
Патамушто простотак Чоловік і його літня тітка з Рівненщини спробували розпиляти снаряд. Вони поранені і можуть отримати тюремний термін - Цензор.НЕТ 4716
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08.09.2021 16:50 Відповісти
"Сватов" накануне насмотрелись.
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08.09.2021 22:26 Відповісти
блин, заголовок прямо из марка твена: "сэр бельведер бросил вызов сэру лансэлоту, вдову оповестили"
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08.09.2021 16:14 Відповісти
-Куме, а чого ви пилите гранату, вона ж вибухне!?
-Нічого, в мене, ще одна є!
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08.09.2021 16:15 Відповісти
Это из фильма про басмачей.
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08.09.2021 17:54 Відповісти
Все в цьому житті повтор, тільки , що було першим - питання
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08.09.2021 17:57 Відповісти
ИДИОТЫ
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08.09.2021 16:19 Відповісти
Я одного не понимаю, а зачем они его вообще пытались распилить?
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08.09.2021 16:21 Відповісти
Медные гильзы.
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08.09.2021 16:23 Відповісти
Ну хорошо, сколько она весит, пол килограмма? Это примерно гривен сто, это каким нужно быть дегенератом, чтобы за 100 гривен жизнью рисковать... Чоловік і його літня тітка з Рівненщини спробували розпиляти снаряд. Вони поранені і можуть отримати тюремний термін - Цензор.НЕТ 5042
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08.09.2021 16:26 Відповісти
та які півкіло, весь патрон грам 200 важить, разом із порохом,
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08.09.2021 16:51 Відповісти
Я тебе вже "ловив на "ляпі"! Ловлю ще раз: на фото не "мідна" гільза а "латунна"! Чисту мідь давно перестали на гільзи пускать! Та й латунь залишилася лише в старих запасах Зараз іде сплав з дешевого заліза з домішками А від корозії їх вкривають лаком!
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09.09.2021 10:39 Відповісти
это было предположение, шерлок.
О каком "ляпе" ты говриш? о том что у тебя на голове?
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09.09.2021 13:09 Відповісти
Ти бачив мідь (метал) власними очима? Вона червонувата" На фото - гільза брудно-жовтого кольору Дешевих металів такого кольору нема Такий колір притаманний двом сплавам металів - бронзі та латуні Бронза надто дорога, щоб робить з неї патронні гільзи, тому на практиці використовують латунь Про що я і написав! А щодо "ляпів" - так я з тебе на днях уже посміявся за щось - вже не пам"ятаю, яку ти дурість "ляпнув" Якщо в тебе є бажання, то я можу для тебе виділить спеціальний файл, куди я буду занотовувать твої "перли" а потім висміювать! Тут уже був один такий "клоун" - "Ивашин" Вже нема - видно, надоїло йому, коли я його "підстьобував"!!!
Так що "любой каприз - за ваши деньги!" Чоловік і його літня тітка з Рівненщини спробували розпиляти снаряд. Вони поранені і можуть отримати тюремний термін - Цензор.НЕТ 7728
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09.09.2021 14:13 Відповісти
латунь - это сплав меди с другим металлом, дятел.
Впрочем к данному вопросу это не имеет значения.
По поводу - "поймал на ***** но помню на каком", Я тоже помню как поймал тебя на ляпе и не на одном, а на 3х, но тоже не помню на каком. Логика понятна? Свободен(с)
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10.09.2021 16:12 Відповісти
откуда вы такие беретесь, наивные и глупые. у вас нет серых оттенков - только черное и белое. ум работает на уровне инстинктов и триггера - если в рф ктото перднул что мол, вот им то хорошо, то значит нам плохо и наоборот. Так же как Зе хреново, порох здорово. И там и там есть как плюсы так и минусы. Или лозунг - кто не за нас тот против нас(с). Тупость.
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09.09.2021 13:12 Відповісти
наверное делили...
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08.09.2021 16:27 Відповісти
светильник хотел сделать. медный - лампа Алладина, слышали? Наверняка хотел собственного джина, для исполнения желаний, вызывать.
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08.09.2021 16:30 Відповісти
Естественный отбор
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08.09.2021 16:24 Відповісти
Доживите до 71го и потом можете рассказывать про Чарльза Дарвина ))
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08.09.2021 17:07 Відповісти
Отэто снаряд 12,7 × 108 !
Новость для наведения страха на домохозяек.
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08.09.2021 16:30 Відповісти
Возьми 16.5 грамм пороха, насыпь его в старый латунный "гусак" от смесителя, тщательно сплющи трубку с обеих сторон, для верности расклепанные конца заверни по пару раз и еще подклепай, потом разведи небольшой костерчик, положи в него трубку и сиди рядом - проверишь, домохозяйка ты или нет
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08.09.2021 16:59 Відповісти
В мого дядька брат розбирав кулю, думав що вона бронебійна(хотів сердечник використовувати як пробій... А куля трасуючою виявилася. Відірвало нахєр два пальці.
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08.09.2021 16:57 Відповісти
Сказка с хитрым планом Чоловік і його літня тітка з Рівненщини спробували розпиляти снаряд. Вони поранені і можуть отримати тюремний термін - Цензор.НЕТ 155 .
Трассер, это горючая смесь, а не взрывчатое вещество.

Трассирующие составы горят со скоростью несколько мм/сек, образуя при горении яркое пламя.

В состав большинства трассирующих боеприпасов входит ряд основных материалов, которые приводятся далее в порядке убывания их содержания нитрат стронция, пероксид магния и стронция, поливинилхлорид, резинат кальция, пероксид бария, оксамид, стеарат цинка, полиэтилен, оксалат стронция, диоксид свинца. Нитраты стронция и магния составляют 60 % от общего количества.

"Отгорели два пальца" еще куда не шло, но оторвало, это уже перебор Чоловік і його літня тітка з Рівненщини спробували розпиляти снаряд. Вони поранені і можуть отримати тюремний термін - Цензор.НЕТ 6242
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08.09.2021 17:13 Відповісти
факт в том що в нього стало на два пальці менше. Це не мій родич, а брат чоловіка моєї тітки, історію знаю лише с переказів нерідного дяді.
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08.09.2021 17:34 Відповісти
Вот скажите: Ваш дядька нищий был -- ему денег не хватало купить в магазине пробій ??? Или его еще в совецкой школе не предупреждали, что патроны -- это опасно?
Все всё знают, во всем мудрый народ разбирается, и -- остаётся без пальцев...
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08.09.2021 17:21 Відповісти
це історія відбулася в 2015-2016 році(точно вже не згадаю), на території окупованого Первомайська. Я поняття жодного не маю, нах..я 80 літньому діду знадобився пробій, та ще й з кулі.
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08.09.2021 17:38 Відповісти
И двор вполне приличный...
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08.09.2021 16:59 Відповісти
Не удачное сведение счётов с жизнью у 71-летней. Придётся отматать срок))
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08.09.2021 17:04 Відповісти
Номинанты на гран-при "Дебил года" !
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08.09.2021 17:08 Відповісти
Снаряд был золотой, все правильно они делали
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08.09.2021 17:15 Відповісти
Блестит -- значит золото.
Точно как про нашего президента!!! Чоловік і його літня тітка з Рівненщини спробували розпиляти снаряд. Вони поранені і можуть отримати тюремний термін - Цензор.НЕТ 5797
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08.09.2021 17:17 Відповісти
1. Интересно: что они искали внутри снаряда?
2. "Пилите, Шура, плите. Они золотые!"
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08.09.2021 17:16 Відповісти
Пилите рагули гири, они золотые.
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08.09.2021 17:19 Відповісти
С каких это пор патрон стал снарядом. Нельзя же так тупо новости копипастить.
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08.09.2021 17:39 Відповісти
если с МДЗ то там пуля почти как снаряд... В ней ТЭН взрывчатое вещество хоть и немного...
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08.09.2021 18:04 Відповісти
Калибр до 20мм стандартным определением считается стрелковым оружием (пуля/патрон), а свыше - артиллерией (снаряд). Так что Цензор тут таки в заголовке накосячил
Хотя потом в тексте всё сказано правильно - "... в результате разрыва патрона к крупнокалиберному стрелковому оружию ..."
Но с Вами я тоже соглашусь - 12,7х108 по сравнению с боеприпасами к АК или ПМ выглядит ну просто снарядом. Про бронебойно-зажигательные не скажу, мне этот калибр знаком лишь по снайперским патронам к трофейной русской АСВК.
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08.09.2021 19:47 Відповісти
При этом пуля упорно называется зажигательной...чтобы женевскую конвенцию не нарушать...и ими запрещено вести огонь по живой силе противника...ладно молчу ато обсе глубоко озаботится и клоун и это уберет у бойцов...
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08.09.2021 21:22 Відповісти
А хто сказав, що "бронебійно-запалювальні кулі" заборонені? Вони використовуються переважно для стрільби по легкоброньованих цілях (двигунах автомобілів, бензобаках, БТР, БМП) Заборонені "розривні кулі"…
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09.09.2021 10:44 Відповісти
МДЗ мгновенного действия зажигания запрещено применять по личному составу...
Под индексом МДЗ маскируется разрывная
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09.09.2021 16:12 Відповісти
І що там "розривається"? "горить" і "вибухає" - різні речі!
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09.09.2021 16:58 Відповісти
ТЭН
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09.09.2021 17:05 Відповісти
Так ТЭН "горить"... чи "вибухає"?
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09.09.2021 17:10 Відповісти
детонирует..так устроит... Чоловік і його літня тітка з Рівненщини спробували розпиляти снаряд. Вони поранені і можуть отримати тюремний термін - Цензор.НЕТ 4636 И с ним лучше не шутить..может взорваться при падении спрессованой шашки на асфальт (даже с флегматизатором)
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09.09.2021 17:28 Відповісти
Сашко! Тобі відомо що означає "октанове число" бензину? Це рівень якості бензину коли він ще "горить" а не "детонує" Те ж саме і тут... Не всякий "спалах вогню є "детонацією" Ти не ображайся - просто ти далекий від міжнародного права (зокрема до "права війни") і всього з цим пов"язаного... А мені по роду служби це знать треба було! І Конвенції стосовно заборони тих чи інших видів зброї чи *********** для мене - не "пустий звук" а конкретні документи для застосування...
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09.09.2021 17:45 Відповісти
Международное право для меня действительно пустой звук, а горение и детонация нет...специальность моя по выпуску Чоловік і його літня тітка з Рівненщини спробували розпиляти снаряд. Вони поранені і можуть отримати тюремний термін - Цензор.НЕТ 8106
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09.09.2021 19:39 Відповісти
Ну, я спеціаліст "трохи іншого профілю", але різницю між метальними ВВ і "бризантними" знаю - прослужив більше чверті століття, полюю 30 років, і криміналістику вивчав От такий "букет" знань! А в цей патрон я "вчепився", як спеціаліст по праву Адже там керує "буква"... А згідно "букві" цей патрон не є розривним...
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09.09.2021 19:51 Відповісти
Чоловік і його літня тітка з Рівненщини спробували розпиляти снаряд. Вони поранені і можуть отримати тюремний термін - Цензор.НЕТ 2015
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09.09.2021 16:19 Відповісти
Ну, хорошо то хоть люди не пострадали ...
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08.09.2021 19:18 Відповісти
100500% что это 73% зебилоизбиратели.
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08.09.2021 19:22 Відповісти
Може хотів витягти тротил ,, так необов'язково розпилювати кулю чи болванку . Чоловік і його літня тітка з Рівненщини спробували розпиляти снаряд. Вони поранені і можуть отримати тюремний термін - Цензор.НЕТ 3733 . Пам'ятаю , мій приятель , по далекій юності , одного разу експерементував заради втіхи ,, знайдену протитанкову міну ,варив у каструлі з водою . І не дома , а у лісі , подалі від чужих очей . Розвів вогнище поставив каструлю , сам відійшов на безпечну відстань , і чекав аж доки вогнище згасло . Тротил розплавився й витік з корпуса міни.
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08.09.2021 20:36 Відповісти
Куля "МДЗ"- червоного кольору. Калібри 12.7 , 14.2 мм. Дуже небезпечна. Побачите у когось у руках,- вважайте клієнта жмуром.
Для інформаціі😁
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08.09.2021 22:31 Відповісти
надо по степеням - такой патрон болгаркой тянет сразу на 1-ю -живы остались)).
(высшая, 1, 2, 3, подготовительная)))
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09.09.2021 00:49 Відповісти
 
 