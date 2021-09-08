Чоловік і його літня тітка з Рівненщини спробували розпиляти снаряд. Вони поранені і можуть отримати тюремний термін. ФОТО

54-річний чоловік у реанімації без свідомості, його 71 річна - тітка - в лікарні зі струсом мозку і численними пораненнями. Поліція розслідує справу про незаконне поводження з боєприпасами.

Про це повідомляє поліція Рівненської області, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався напередодні увечері. У поліцію надійшло повідомлення про те, що двоє жителів села Моквин потрапили в лікарню з множинними вогнепальними пораненнями.

"Поліцейські встановили, що тілесні ушкодження потерпілі отримали на подвір’ї за місцем проживання внаслідок розриву патрона до крупнокаліберної стрілецької зброї (12,7×108 мм). Родичі намагалися розпиляти його болгаркою", - сказано в повідомленні поліції.

54-річний чоловік перебуває в реанімації без свідомості, з важкими травмами. У його 71-річної тітки медики діагностували політравму, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні поранення тіла.

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Поліція почала розслідування за фактом незаконного поводження з боєприпасами (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу). Звинувачення поки нікому не пред'явили. Відповідальність за цією статтею передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.





