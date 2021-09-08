Правозахиснику Лисянському розбили автомобіль і підкинули кажана після висвітлення подій в ОРДЛО. ФОТОрепортаж

Правозахиснику, засновнику "Східної правозахисної групи" Павлу Лисянському пошкодили автомобіль.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Лисянському розбили скло в автомобілі, а також підкинули кажана під час його перебування в Борисполі.

Все це відбулося після того, як він висвітлював події на окупованому Донбасі.

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