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Правозахиснику Лисянському розбили автомобіль і підкинули кажана після висвітлення подій в ОРДЛО. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Правозахиснику, засновнику "Східної правозахисної групи" Павлу Лисянському пошкодили автомобіль.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Лисянському розбили скло в автомобілі, а також підкинули кажана під час його перебування в Борисполі.
Все це відбулося після того, як він висвітлював події на окупованому Донбасі.
Топ коментарі
+21 Ned Stark
показати весь коментар08.09.2021 16:29
+14 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
показати весь коментар08.09.2021 16:35
+12 Павел Стрембовский
показати весь коментар08.09.2021 17:04
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Будь ласка, зачекайте...
- так что со смыслом наверное
Раньше свинью подкладывали.
мишь была живая или усопшая...
и все равно издевательство
Кстати о птичках в Одессе увидел единственный чердак где вместо голубей орлиные живут...
"Нет проституткам?"