Громадянин РФ запропонував 10 тис. рублів хабаря прикордонникам, щоб потрапити з дружиною в Україну без ПЛР-тесту. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Громадянин РФ їхав в Україну з дружиною, однак під час перевірки прикордонники з'ясували, що в них немає ПЛР-тестів на COVID-19.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
У пункті пропуску "Сеньківка" (Чернігівщина) громадянин РФ, щоб його все ж пропустили, вирішив запропонувати прикордонникам хабар - "два квитки банку Росії" номіналом по 5000 російських рублів.
Однак його спроба підкупу була невдалою, від неправомірних коштів українські правоохоронці відмовилися. Факт скоєння громадянином РФ кримінального злочину за ст. 369 КК України прикордонники задокументували і направили повідомлення в Нацполіцію.
Зараз грошові кошти вилучено, а мандрівники повернуті в РФ.
Топ коментарі
+4 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар08.09.2021 17:20
+3 Максим Максимович b5166c8f
показати весь коментар08.09.2021 16:49
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Будь ласка, зачекайте...
Не нужны нам такие дебилы.
Сдал бы тест за **грн ...
ну хіба що знати що прикордонникам за відсутність ПЦР тесту давати 150 баксів це замало
А это показательная новость. Видать не в то время появился.