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Громадянин РФ запропонував 10 тис. рублів хабаря прикордонникам, щоб потрапити з дружиною в Україну без ПЛР-тесту. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Громадянин РФ їхав в Україну з дружиною, однак під час перевірки прикордонники з'ясували, що в них немає ПЛР-тестів на COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

У пункті пропуску "Сеньківка" (Чернігівщина) громадянин РФ, щоб його все ж пропустили, вирішив запропонувати прикордонникам хабар - "два квитки банку Росії" номіналом по 5000 російських рублів.

Однак його спроба підкупу була невдалою, від неправомірних коштів українські правоохоронці відмовилися. Факт скоєння громадянином РФ кримінального злочину за ст. 369 КК України прикордонники задокументували і направили повідомлення в Нацполіцію.

Зараз грошові кошти вилучено, а мандрівники повернуті в РФ.

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Громадянин РФ запропонував 10 тис. рублів хабаря прикордонникам, щоб потрапити з дружиною в Україну без ПЛР-тесту 01
Громадянин РФ запропонував 10 тис. рублів хабаря прикордонникам, щоб потрапити з дружиною в Україну без ПЛР-тесту 02
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Топ коментарі
+4
расейские свиньи пусть смердят дома-запаребриком...
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08.09.2021 17:20
+3
"Вот у меня один знакомый, тоже учёный, у него три класса образования,..." Громадянин РФ запропонував 10 тис. рублів хабаря прикордонникам, щоб потрапити з дружиною в Україну без ПЛР-тесту - Цензор.НЕТ 6673
Громадянин РФ запропонував 10 тис. рублів хабаря прикордонникам, щоб потрапити з дружиною в Україну без ПЛР-тесту - Цензор.НЕТ 4945
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08.09.2021 16:49
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Вот идиот! Он наверное не знал, что " Глава НБУ Шевченкоо о легализации криптовалют: Единственным законным средством платежа остается гривня "
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08.09.2021 16:45 Відповісти
Он реальный идиот. Вот по честному: я привык давать взятки, в смысле- решать вопросы. Так уж жизнь сложилась. Но!!! Руссо-пограничник был бы последним, кому бы я рискнул предложить. А предпоследним- российский мент, любой. Представляете, скока они сдерут с вас, чтобы вы просто от них ушли? Вот и я-не очень.
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08.09.2021 16:51 Відповісти
"Вот у меня один знакомый, тоже учёный, у него три класса образования,..." Громадянин РФ запропонував 10 тис. рублів хабаря прикордонникам, щоб потрапити з дружиною в Україну без ПЛР-тесту - Цензор.НЕТ 6673
Громадянин РФ запропонував 10 тис. рублів хабаря прикордонникам, щоб потрапити з дружиною в Україну без ПЛР-тесту - Цензор.НЕТ 4945
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08.09.2021 16:49 Відповісти
Громадянин РФ запропонував 10 тис. рублів хабаря прикордонникам, щоб потрапити з дружиною в Україну без ПЛР-тесту - Цензор.НЕТ 6909
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08.09.2021 18:31 Відповісти
Не взятка, а благодарность Громадянин РФ запропонував 10 тис. рублів хабаря прикордонникам, щоб потрапити з дружиною в Україну без ПЛР-тесту - Цензор.НЕТ 6102
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08.09.2021 16:50 Відповісти
Запретить въезд ему и детям его на всю жизнь!
Не нужны нам такие дебилы.
Сдал бы тест за **грн ...
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08.09.2021 16:55 Відповісти
Надо было столько же но в $...
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08.09.2021 16:56 Відповісти
таке враження, що Цензор набиває стрічку новин будь-якими новинами що хоч якось стосуються одночасно Орди і України. от навіщо мені ця інфа питається!
ну хіба що знати що прикордонникам за відсутність ПЦР тесту давати 150 баксів це замало
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08.09.2021 16:58 Відповісти
Заканчивался седьмой год войны с парашией, а зебилы продолжают запускать в Украину кацапов.
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08.09.2021 17:00 Відповісти
Что интересно кацы укров к себе вообще не пускают. Только если родычи есть.
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08.09.2021 18:01 Відповісти
кацапам на заметку : либо в гривнах либо в другой валюте кроме тугриков и фублей ! сумма вполне адекватная харьковчане за эти деньги и #опу расцелуют кстати даже и в тугриках агрессора
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08.09.2021 17:03 Відповісти
странно,про - падлам ордловцам делают тест бесплатно, а с россиянина хотели слупить! Громадянин РФ запропонував 10 тис. рублів хабаря прикордонникам, щоб потрапити з дружиною в Україну без ПЛР-тесту - Цензор.НЕТ 4849
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08.09.2021 17:12 Відповісти
расейские свиньи пусть смердят дома-запаребриком...
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08.09.2021 17:20 Відповісти
в загалі втратили розум, свої дровяні рублі засунули, за 150 долл ,-дешевше здати їх увеб
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08.09.2021 18:34 Відповісти
Знакомая приехала в Украину с россии с ребенком который родился в России без всяких проверок. Бусики курируют с россии в Украину и никто их не проверяет, хоть атомную бомбу вези.
А это показательная новость. Видать не в то время появился.
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08.09.2021 20:03 Відповісти
Один раз не взяли, то що, не беруть? Розсмішили.
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08.09.2021 22:44 Відповісти
 
 