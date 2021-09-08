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Дорогу, що пролягає через заповідник "Медобори", відремонтують на Тернопільщині, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

На Тернопільщині стартував ремонт дороги Гримайлів - Сатанів.

Про це інформує у Facebook "Укравтодор", передає Цензор.НЕТ.

"Місцями маршрут Гримайлів - Сатанів залишився без твердого покриття: основа повністю втратила несучу здатність, і асфальтобетон зруйнувався", - йдеться в повідомленні.

Зазначають, що ділянка від Гримайлова до Хмельницької області пролягає через заповідник "Медобори". Він - частина дороги Т-09-03 Галич - Підгайці - Сатанів, яка перетинає Тернопільщину із заходу на схід.

В "Укравтодорі" додали, що після ремонту в рамках президентської програми "Велике будівництво" ділянка Т-09-03 разом з оновленою трасою Т-20-02 сформує комфортний та якісний маршрут від Тернополя до заповідника "Медобори" та бальнеологічного курорту в Сатанові.

Дорожники зміцнять основу на глибину 22 см методом холодної регенерації, покладуть два шари асфальтобетонного покриття, а в населених пунктах зроблять освітлення і тротуари.

Нагадаємо, раніше серед планів програми "Велике будівництво" на 2021 рік президент Володимир Зеленський відзначив ремонт і будівництво 4500 км державних і 2000 км місцевих доріг.

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Дорогу, що пролягає через заповідник Медобори, відремонтують на Тернопільщині, - Укравтодор 01
Дорогу, що пролягає через заповідник Медобори, відремонтують на Тернопільщині, - Укравтодор 02
Дорогу, що пролягає через заповідник Медобори, відремонтують на Тернопільщині, - Укравтодор 03
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Есть такой райцентр в Одесской области Татарбунары. Туда чтобы добраться, на пример с Лебедевки, нужно ехать полями, если сухо. Асфальтное поктытие трассы Т1610, которое усеяно не ямами, а кратерами, наверное, еще времена Хрущова застало.
Я уже не говорю о дорогах к прилигающим селам и поселкам.
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08.09.2021 17:22 Відповісти
когда-то в 1983 году я с футбольной командой из Болграда приезжал в Татарбунары на межшкольный турнир по футболу.. помню, автобус трясло и кидало в стороны, как-будто в "Кукурузнике" летишь..
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08.09.2021 17:29 Відповісти
А потом спрашивают, почему села вымирают. Как же им не вымирать, если к ним не добраться и из них никуда не доехать нормально. Нет дороги - нет инфраструктуры, нет инфраструктуры - люди уезжают.
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08.09.2021 17:37 Відповісти
...Я уже не говорю о дорогах к прилигающим селам и поселкам.(с) Але потрібно відмітити, що від траси Т1610 через Трапівку - Лиман - Приморське і до Расейки дрогу таки зробили і полями вже на море не їздять.
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08.09.2021 18:48 Відповісти
У серпні їхав на Лебелівку через Сергіївку, Дівізію та Т1610. Більшість шляху полями вздовж "дороги", бо сама дорога це Ад.
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08.09.2021 21:07 Відповісти
Ще до того, як Саакашвілі почав ремонтувати дорогу М15 Одеса-Рені, та була у подібному ж стані: яма на ямі чергувались з проваллями: з Одеси в Ізмаїл потрібно було на дорогу затратити в середньому годин 5. Сьогодні згадуєш за це, як кошмарний сон. Може колись ще доберуться і до Т1610, звичайно, що хотілося б найскоріше.
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09.09.2021 19:09 Відповісти
Интересно, что вы будите рассказывать когда через пару лет начнут ремонтировать районные дороги, что у вас от калитки до тротуара дорожка разбита и виноваты власти?
Не ремонтируют плохо, ремонтируют не так и не там, вот народишко не угодишь...
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08.09.2021 19:46 Відповісти
 
 