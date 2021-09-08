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Російські окупанти провели дистанційне мінування біля Кримського забороненими ПОМ-2, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів із застосуванням заборонених Мінськими угодами видів озброєння.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Російські окупанти провели дистанційне мінування біля Кримського забороненими ПОМ-2, - СЦКК 01

"Так, близько 19 години 7 вересня збройні формування РФ при обстрілі з напряму окупованого населеного пункту Молодіжне в напрямку населеного пункту Кримське здійснили дистанційне мінування позицій Збройних Сил України за допомогою РПГ із застосуванням ПОМ-2 (10 хв)", - ідеться в повідомленні.

Російські окупанти провели дистанційне мінування біля Кримського забороненими ПОМ-2, - СЦКК 02
Російські окупанти провели дистанційне мінування біля Кримського забороненими ПОМ-2, - СЦКК 03

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти мінують територію уздовж лінії зіткнення на Донбасі забороненими мінами, - розвідка

Українською стороною СЦКК була проведена верифікація мінування і за допомогою встановленого координаційного механізму поінформована СММ ОБСЄ.

Російські окупанти провели дистанційне мінування біля Кримського забороненими ПОМ-2, - СЦКК 04
Російські окупанти провели дистанційне мінування біля Кримського забороненими ПОМ-2, - СЦКК 05
Російські окупанти провели дистанційне мінування біля Кримського забороненими ПОМ-2, - СЦКК 06

Також читайте: Терористи розміщують військову техніку з порушенням лінії відведення на Донбасі, - Українська сторона СЦКК

У СЦКК зазначають, що дії окупантів крім порушення Мінських угод є порушенням норм "Женевських конвенцій" 1949 року і кваліфікується як військові злочини поряд з агресією, геноцидом і злочинами проти людяності, вважаються міжнародними злочинами і підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.
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Неужели они не соблюдают бубошкины договорённости? Российские оккупанты провели дистанционное минирование возле Крымского запрещенными ПОМ-2, - СЦКК - Цензор.НЕТ 5346
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08.09.2021 17:44 Відповісти
Це ті невідомі предмети, на яких підриваються наші воїни.
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08.09.2021 18:18 Відповісти
возмутітельна!
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09.09.2021 16:56 Відповісти
надо ответить. видосиком Російські окупанти провели дистанційне мінування біля Кримського забороненими ПОМ-2, - СЦКК - Цензор.НЕТ 833
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09.09.2021 16:58 Відповісти
Там глаза торчат, в которые нужно посмотреть
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08.09.2021 18:10 Відповісти
так было договорено, с кацапами (!) ,
на тетрадном листе бумаги, на минском плече у захерченко, после бодуна,
в темноте и по- быстрячку ...
за то и держимся, вместе с ЕС и США ....Російські окупанти провели дистанційне мінування біля Кримського забороненими ПОМ-2, - СЦКК - Цензор.НЕТ 7385
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08.09.2021 18:28 Відповісти
 
 