Російські окупанти провели дистанційне мінування біля Кримського забороненими ПОМ-2, - СЦКК. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів із застосуванням заборонених Мінськими угодами видів озброєння.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Так, близько 19 години 7 вересня збройні формування РФ при обстрілі з напряму окупованого населеного пункту Молодіжне в напрямку населеного пункту Кримське здійснили дистанційне мінування позицій Збройних Сил України за допомогою РПГ із застосуванням ПОМ-2 (10 хв)", - ідеться в повідомленні.
Українською стороною СЦКК була проведена верифікація мінування і за допомогою встановленого координаційного механізму поінформована СММ ОБСЄ.
У СЦКК зазначають, що дії окупантів крім порушення Мінських угод є порушенням норм "Женевських конвенцій" 1949 року і кваліфікується як військові злочини поряд з агресією, геноцидом і злочинами проти людяності, вважаються міжнародними злочинами і підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.
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на тетрадном листе бумаги, на минском плече у захерченко, после бодуна,
в темноте и по- быстрячку ...
за то и держимся, вместе с ЕС и США ....