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Харківський автозавод почав ремонтувати техніку для Міноборони. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

ДП "Харківський автомобільний завод" (ХАЗ), яке входить до складу "Укроборонпрому", почало ремонтувати техніку за новими договорами з Міністерством оборони України.

Про це повідомили в "Укроборонпромі", інформує Цензор.НЕТ.

"Завод відновлює кілька десятків одиниць військових машин МТЛБ і багатовісних колісних тягачів МАЗ-537. Техніка буде повністю розібрана, всі вузли та агрегати відремонтують або замінять на нові, після чого машини будуть зібрані й пройдуть обкатку з подальшою передачею до військових частин", - сказано в повідомленні.

Підприємство планує завершити виконання цього замовлення до кінця листопада.

Харківський автомобільний завод спеціалізується на ремонті машин, колісних і гусеничних тягачів, інженерної техніки, бронетранспортерів, колісних вантажівок і тягачів, тракторів, автобусів та агрегатів для техніки військового призначення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" підписав 3 угоди про співпрацю з провідними американськими оборонними компаніями на загальну суму $2,5 млрд

Харківський автозавод почав ремонтувати техніку для Міноборони 01
Харківський автозавод почав ремонтувати техніку для Міноборони 02
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Топ коментарі
+7
Після них треба буде ще додатково перевіряти техніку, бо там повно любителів "русскава міра" та "сєпарні", хоча, цього лайна і по всій країні вистачає, адже при "совку" цю нечисть зі всієї кацапії сюди позвозили.
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08.09.2021 22:42
+4
Первый раз о таком заводе слышу.
Может абревиатуру с авиазаводом перепутали?)
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08.09.2021 20:25
+3
але і саботажу вчиняємого скритими прихильниками мордовської імперії ніхто не відміняв
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09.09.2021 13:38
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Первый раз о таком заводе слышу.
Может абревиатуру с авиазаводом перепутали?)
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08.09.2021 20:25 Відповісти
Є такий.
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08.09.2021 20:29 Відповісти
На Залютино.
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08.09.2021 20:34 Відповісти
він правильно називається автомобільний ремонтний завод - тобто ХАРЗ
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08.09.2021 21:03 Відповісти
http://www.harz110.com/ производят уралы и камазы.. кооперация с ворогом? Харківський автозавод почав ремонтувати техніку для Міноборони - Цензор.НЕТ 8531
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09.09.2021 00:25 Відповісти
зачем цеха показывать, позорники?
на су кабееву - работаете?
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08.09.2021 20:34 Відповісти
нормальні цеха, недекомунізовані.
Всіх хто хоче назад до СРСР - водити туди на екскурсію
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09.09.2021 13:41 Відповісти
Это что за мусоросборник?
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08.09.2021 20:45 Відповісти
Техніку для Міноборони почав ремонтувати Харківський автозавод - Цензор.НЕТ 3665

Техніку для Міноборони почав ремонтувати Харківський автозавод - Цензор.НЕТ 1991

Техніку для Міноборони почав ремонтувати Харківський автозавод - Цензор.НЕТ 7300

Техніку для Міноборони почав ремонтувати Харківський автозавод - Цензор.НЕТ 9221
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08.09.2021 20:49 Відповісти
"За себя и того парня!", при гепе, очень много развелось таких парней! =)
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08.09.2021 22:30 Відповісти
На шахтах Донбасса таких ,,мертвых душ" полно. Все в доле, все довольны.
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09.09.2021 10:16 Відповісти
Після них треба буде ще додатково перевіряти техніку, бо там повно любителів "русскава міра" та "сєпарні", хоча, цього лайна і по всій країні вистачає, адже при "совку" цю нечисть зі всієї кацапії сюди позвозили.
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08.09.2021 22:42 Відповісти
Если что и проверять,так это тебя у психиатра.Потому,что такое лайно,без причин оскорбляющее своих сограждан,нормальным быть не может.
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09.09.2021 10:03 Відповісти
але і саботажу вчиняємого скритими прихильниками мордовської імперії ніхто не відміняв
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09.09.2021 13:38 Відповісти
а куда же работники поховались? Харківський автозавод почав ремонтувати техніку для Міноборони - Цензор.НЕТ 2945
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09.09.2021 00:15 Відповісти
Було б гарно, якби вони розібрали МАЗ-537 а зібрали б потім КрАЗ-537 або на худий кінець - ХАЗ-537
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09.09.2021 13:37 Відповісти
Не проще дать заказ на 5- 6 осную оси закупить отечественный тягачи КрАз новейшые автомобили украинской разработки
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09.09.2021 16:33 Відповісти
 
 