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Комітет ВР схвалив виділення 70 млн грн на "Президентський університет", - нардеп "ЄС" Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Бюджетний комітет Верховної Ради схвалив виділення понад 70 млн гривень на будівництво "Президентського університету".

Про це повідомив у Telegram член комітету, нардеп Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"На "Президентський університет" виділили вперше фінансування. Бюджетний комітет схвалив виділення 70 010 млн грн на реалізацію ідеї Зеленського про будівництво "Президентського університету", - написав він.

Згідно з доданими до публікації документами, кошти виділені на будівельні, монтажні, оздоблювальні роботи, підключення інженерних мереж, оплату адміністративних зборів та послуг із виготовлення документів тощо.

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Комітет ВР схвалив виділення 70 млн грн на Президентський університет, - нардеп ЄС Гончаренко 01
Комітет ВР схвалив виділення 70 млн грн на Президентський університет, - нардеп ЄС Гончаренко 02
Комітет ВР схвалив виділення 70 млн грн на Президентський університет, - нардеп ЄС Гончаренко 03
Комітет ВР схвалив виділення 70 млн грн на Президентський університет, - нардеп ЄС Гончаренко 04
Комітет ВР схвалив виділення 70 млн грн на Президентський університет, - нардеп ЄС Гончаренко 05

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Нагадаємо, під час виборчої кампанії 2019 року в штабі тодішнього кандидата в президенти Володимира Зеленського запрошені експерти говорили про можливості забезпечити на рівні 4000 доларів зарплати для українських вчителів.

31 травня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення президентського Університету інформаційної та кібербезпеки. Навчальний рік у ньому стартує 1 жовтня 2023 року, заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

За його словами, будівництво "Президентського університету" на території державного "Експоцентру України" (ВДНГ, Київ) за три роки обійдеться в 7,2 млрд грн.
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Топ коментарі
+18
Комитет ВР одобрил выделение 70 млн грн на "Президентский университет", - нардеп "ЕС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 5095
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08.09.2021 20:41
+15
А що, вже ліквідована заборгованість по виплатам військовослужбовцям?
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08.09.2021 20:34
+13
Университет клоуна за деньги зебобиков Зебобики платят за причуды зеленского. Пущай платят и побольше. Вовик, дави их, пиявок зеленых
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08.09.2021 20:31
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Университет клоуна за деньги зебобиков Зебобики платят за причуды зеленского. Пущай платят и побольше. Вовик, дави их, пиявок зеленых
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08.09.2021 20:31 Відповісти
главное - в Трускавце его открыть.. т.с. приемственность соблюсти Комитет ВР одобрил выделение 70 млн грн на "Президентский университет", - нардеп "ЕС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 6505
При поступлении - главный конкурс: рассмеши комика на букву "г"))
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08.09.2021 20:32 Відповісти
самый шик за счет чего деньги выделили...
и, опля - "за счет УМЕНЬШЕНИЯ средств на развитие образования, науки и спорта"... браво!
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08.09.2021 20:34 Відповісти
эти средства должны были (по закону) пойти на поддержку победителей международных олимпиад, финансирование обучения в вузах Украины и за рубежом и т.д.:
Но вовка-шмаркля тупо украл деньги у тех, кто действительно их достоин..

Комитет ВР одобрил выделение 70 млн грн на "Президентский университет", - нардеп "ЕС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 5813
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08.09.2021 20:38 Відповісти
А ректором Ківа буде !!! І хай тремтять за кордоном !!!)))
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08.09.2021 20:49 Відповісти
не будет никакого университета)) сегодня уже 150 лямов кабмин выделил на воздух, т.е. тупо украл
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08.09.2021 21:24 Відповісти
це небезпечно - тепер діти зелебобіків будуть ще тупішими за своїх батьків.
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08.09.2021 22:03 Відповісти
Може краще зразу по старій добрій традиції мільярд-другий в фонд імені Лени Зеленської?
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08.09.2021 20:33 Відповісти
Нафіга???
Чергова зеліна забаганка. Задля піару.
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08.09.2021 20:34 Відповісти
Щось схоже на дежавю "Охмадита".
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08.09.2021 20:36 Відповісти
Звернись до психіатра ,можливо ще не пізно і тобі допоможуть !!!)))
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08.09.2021 20:53 Відповісти
Тільки після тебе, покажи приклад.
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08.09.2021 21:05 Відповісти
Домовились !!))
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08.09.2021 21:15 Відповісти
Гаразд, давай не будем.
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08.09.2021 21:19 Відповісти
ОК!!!
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08.09.2021 21:22 Відповісти
До Трускавця далеко їхати. Комитет ВР одобрил выделение 70 млн грн на "Президентский университет", - нардеп "ЕС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 4191

Комитет ВР одобрил выделение 70 млн грн на "Президентский университет", - нардеп "ЕС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 4725
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08.09.2021 20:37 Відповісти
Викладачам Вавиного університету обіцяли платить по 4 тис дол. зарплати.
Прилаштує папу, ківу ну і інших, .. правильних "проФФесорів".
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08.09.2021 20:44 Відповісти
А що, вже ліквідована заборгованість по виплатам військовослужбовцям?
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08.09.2021 20:34 Відповісти
зебилятам очень хочется ВДНХ раздерибанить. сколько уже попыток было, теперь следующая отмазка - "цирковое училище"..
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08.09.2021 20:37 Відповісти
У нас шо , будет стоко президентов шо нужен цельный университет?)
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08.09.2021 20:39 Відповісти
Земля ВДНГ потрібна для розпилу, ну і гроші.
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08.09.2021 20:45 Відповісти
Комитет ВР одобрил выделение 70 млн грн на "Президентский университет", - нардеп "ЕС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 5095
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08.09.2021 20:41 Відповісти
Комитет ВР одобрил выделение 70 млн грн на "Президентский университет", - нардеп "ЕС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 3071
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08.09.2021 20:43 Відповісти
Торопятся, потому что знают, что зимой с деньгами будет полный аут.
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08.09.2021 21:09 Відповісти
Турбо режим по поглинанню грошей українського народу триває і набирає оберти.
Потім будуть вносити в бюджет статтю на створення Світової Академії Артистичної Майстерності?
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08.09.2021 21:26 Відповісти
Комітет ВР схвалив виділення 70 млн грн на "Президентський університет", - нардеп "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 1298
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08.09.2021 21:27 Відповісти
люди збирають на лікування військових, а зелене падло витрачає гроші як не на концерт для себе, так на свої дурні забаганки. Чи є якась управа на придуркуватого клоуна?
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08.09.2021 21:53 Відповісти
Управа есть - народ. Но народа в стране очень мало. В основном, ватное, тупое быдло.
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08.09.2021 22:45 Відповісти
Долпоепы, лучше военным жилье постройте!
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08.09.2021 22:04 Відповісти
И зарплаты нормальные платите за службу на передовой, за защиту вашего, зелёные мрази, покоя и безопасности....
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08.09.2021 22:43 Відповісти
 
 