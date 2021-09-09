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Засліпило світлом фар: на трасі Київ-Одеса мікроавтобус з паломниками-хасидами зіткнувся із зустрічним автобусом, є загиблий. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Засліпило світлом фар: на трасі Київ-Одеса мікроавтобус з паломниками-хасидами зіткнувся із зустрічним автобусом, є загиблий. ФОТО

Поліцейські Київщини з'ясовують обставини ДТП у Чупирі, в результаті якої загинув громадянин Ізраїлю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у Telegram.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду до Білоцерківського районного управління поліції надійшло сьогодні приблизно о 4:00.

Правоохоронці виявили на 109 км траси Київ-Одеса, поблизу села Чупира, автомобіль Mercedes Sprinter, яким керував 37-річний водій. Відомо, що він перевозив 13 пасажирів - паломників-хасидів із міста Умань до аеропорту "Бориспіль".

Засліпило світлом фар: на трасі Київ-Одеса мікроавтобус з паломниками-хасидами зіткнувся із зустрічним автобусом, є загиблий 01
Фото: сайт МВС

"За попередньою інформацією, водій авто рухався в правій смузі з реверсним рухом і різко отримав засліплення світлом фар зустрічного транспортного засобу. В результаті цього він різко повернув ліворуч, щоб уникнути лобового зіткнення, однак виконуючи маневр правою стороною зіткнуся із зустрічним автобусом, після чого його викинуло на іншу сторону дороги в поле.

Також дивіться: Паломники-хасиди почали виїжджати з Умані, - Нацполіція. ВІДЕО

В результаті ДТП один пасажир, 45-річний іноземець, який перебував в мікроавтобусі, загинув. Всі інші пасажири тілесних ушкоджень не зазнали", - йдеться в повідомленні.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Мой знакомый автоэлектрик, занимается авто "звуком" и "светом".
У него стоит стенд регулировки фар. Услуга стоит 50 грн.
Угадайте: "Когда в последний раз к нему обращались за данной услугой"?
Ответ: 2 года назад.
Из моих знакомых, один я идиот. Заказываю проверку/регулировку фар каждое ТО.
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09.09.2021 08:48
+12
Я сам собі роблю. Колись працював на СТО, там є стент італійський, лінзовий. Навіть, коли працював на СТО, то частенько регулював фари, так було прописано в регламенті. Зауважу, що кожен, кому проводив регулювання, потім приїздили з подякою, що фари реально краще стали світити.
В наш час і у НАС, біч бикоксенона та ЛЕДів. По колхозанському наліплять і ганяють по дорогам. А ще червоні габарити в переді, повбивав би за таке.
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09.09.2021 08:55
+10
если тебе навстречу едет Камаз или нечто подобное,то у него фары на высоте метра,и тут регулировка до жопы.
а если тебя ослепили,то надо не рулём размахивать,а тормозить,не меняя направления.
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09.09.2021 08:53
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Не..г шастать....
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09.09.2021 08:33 Відповісти
Сто пудово сидел возле водителя...
и как тот горб миновал?!
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09.09.2021 08:36 Відповісти
Зато теперь встретится с духовным лидером, Цадиком Нахманом.
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09.09.2021 08:46 Відповісти
Помер Максим, та й х*р з ним. (с)
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09.09.2021 08:46 Відповісти
Мой знакомый автоэлектрик, занимается авто "звуком" и "светом".
У него стоит стенд регулировки фар. Услуга стоит 50 грн.
Угадайте: "Когда в последний раз к нему обращались за данной услугой"?
Ответ: 2 года назад.
Из моих знакомых, один я идиот. Заказываю проверку/регулировку фар каждое ТО.
показати весь коментар
09.09.2021 08:48 Відповісти
если тебе навстречу едет Камаз или нечто подобное,то у него фары на высоте метра,и тут регулировка до жопы.
а если тебя ослепили,то надо не рулём размахивать,а тормозить,не меняя направления.
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09.09.2021 08:53 Відповісти
Всё правильно! Глаза на правый бордюр и по тормозам, крепко держа руль.
Отрегулированные фары Камаза на ближнем свете слепят метров на 40-50. 90% легковых авто ездят с неотрегулированными фарами. 99,9 грузовиков.
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09.09.2021 09:12 Відповісти
А в чому різниця по спектру, та діаграмі, дальності світла? КАМАЗ, МАЗ, MAN, IVECO, MERCEDES? Усі світять одинаково. Це коли з п'яти метрів, то так, сліплять з висоти, і то!!!!
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10.09.2021 21:12 Відповісти
ты если за рулём ночью не ездил,то не возникай.
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10.09.2021 21:33 Відповісти
Синок, ТИ мені не тикай і навіть не "возникай".
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10.09.2021 21:54 Відповісти
Тим більше, КАМАЗ ніколи яскраво не світив, за виключеням колхозоксенонів.
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10.09.2021 21:56 Відповісти
Я сам собі роблю. Колись працював на СТО, там є стент італійський, лінзовий. Навіть, коли працював на СТО, то частенько регулював фари, так було прописано в регламенті. Зауважу, що кожен, кому проводив регулювання, потім приїздили з подякою, що фари реально краще стали світити.
В наш час і у НАС, біч бикоксенона та ЛЕДів. По колхозанському наліплять і ганяють по дорогам. А ще червоні габарити в переді, повбивав би за таке.
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09.09.2021 08:55 Відповісти
да все частіше зустрічаються колхозани з бидло-ксеноном і похожим LED
Їм звісно добре видно, а те що інші можуть в них же в'їхати - то це їх не турбує
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09.09.2021 13:45 Відповісти
рахман виноват и цадик
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09.09.2021 08:51 Відповісти
Осліпило? Та заснув нах за кермом, а цей злочин гірший за п'яничку.
Почуваєш втомлено, нах ту поспішайку, на узбіччя і кіморнуть годинку, півтори.
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09.09.2021 08:51 Відповісти
Тим більше в Київській області повно АЗС де можна і кофе попити і на деяких навіть на турниках попрацювати щоб остаточно позбавитись сну
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09.09.2021 13:46 Відповісти
Всего один ?
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09.09.2021 08:53 Відповісти
Странно. Одесская трасса в том месте вроде четырехполосная с разделительным отбойником или газоном. Как можно ехать по встречке ?
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09.09.2021 08:53 Відповісти
Написано ж, в реверсивном русі іхав.
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09.09.2021 18:26 Відповісти
Проблема в Украине возникла не из -за света фар ,
а
в ширине европейских авто - 2 метра 45 см .
И где же эти доблестные смотрители дорог в кабмине .
Только сотни тысяч получать ..
.Ширина трасс в Украине по сов. стандартам - 5 метров 5о сантиметров плюс
обломанная обочина .
Встречным ночью практически не остается шансов разойтись с миром .
Как-то тык в настоящее время ю Ночью лучше не выезжать на районные трассы .
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09.09.2021 08:58 Відповісти
Шо ты лепишь.в польше дороги гораздо уже.
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09.09.2021 09:02 Відповісти
мова йде про трасу Київ-Одеса. Там по 2 смуги в кожному напрямку + відбійник і там нема ніяких смуг з реверсійним рухом як вказано в новині
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09.09.2021 13:51 Відповісти
можливо там ремонт дороги, бо щось узбіччя не дуже виглядає
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09.09.2021 17:34 Відповісти
Мало інформації, але більш вірогідно, що водій мікроавтобуса задрімав в передранковий час.
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09.09.2021 09:06 Відповісти
а потім прокинувшись з переляку крутанув кермо.....
або спочатку крутанув кермо а потім прокинувся....
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09.09.2021 13:52 Відповісти
при отсутствии форс-мажора никогда ночью не езжу и вам не советую.
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09.09.2021 09:07 Відповісти
Верно, ночью только звёзды горят, ночью ласки дарят, ночью все о любви говорят.
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09.09.2021 16:27 Відповісти
дождя алмазы на листьях дрожат!
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09.09.2021 17:54 Відповісти
Humvee - ширина 2.2м (а он ну ОЧЕНЬ широкий).
Типичное _европейское_ авто - 1.7м -1.9м макс.
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09.09.2021 09:19 Відповісти
ай-я-яй горе то какое, всю жизнь бился лбом о стену, а тут на тебе...
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09.09.2021 09:22 Відповісти
Вообще-то при ослеплении надо закрывать один глаз - второй всё видит во время ослепления, а первый потом всё видит сразу после ослепления.
Это должен быть рефлекс.
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09.09.2021 11:42 Відповісти
 
 