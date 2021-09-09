Засліпило світлом фар: на трасі Київ-Одеса мікроавтобус з паломниками-хасидами зіткнувся із зустрічним автобусом, є загиблий. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Поліцейські Київщини з'ясовують обставини ДТП у Чупирі, в результаті якої загинув громадянин Ізраїлю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у Telegram.
Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду до Білоцерківського районного управління поліції надійшло сьогодні приблизно о 4:00.
Правоохоронці виявили на 109 км траси Київ-Одеса, поблизу села Чупира, автомобіль Mercedes Sprinter, яким керував 37-річний водій. Відомо, що він перевозив 13 пасажирів - паломників-хасидів із міста Умань до аеропорту "Бориспіль".
"За попередньою інформацією, водій авто рухався в правій смузі з реверсним рухом і різко отримав засліплення світлом фар зустрічного транспортного засобу. В результаті цього він різко повернув ліворуч, щоб уникнути лобового зіткнення, однак виконуючи маневр правою стороною зіткнуся із зустрічним автобусом, після чого його викинуло на іншу сторону дороги в поле.
В результаті ДТП один пасажир, 45-річний іноземець, який перебував в мікроавтобусі, загинув. Всі інші пасажири тілесних ушкоджень не зазнали", - йдеться в повідомленні.
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и как тот горб миновал?!
У него стоит стенд регулировки фар. Услуга стоит 50 грн.
Угадайте: "Когда в последний раз к нему обращались за данной услугой"?
Ответ: 2 года назад.
Из моих знакомых, один я идиот. Заказываю проверку/регулировку фар каждое ТО.
а если тебя ослепили,то надо не рулём размахивать,а тормозить,не меняя направления.
Отрегулированные фары Камаза на ближнем свете слепят метров на 40-50. 90% легковых авто ездят с неотрегулированными фарами. 99,9 грузовиков.
В наш час і у НАС, біч бикоксенона та ЛЕДів. По колхозанському наліплять і ганяють по дорогам. А ще червоні габарити в переді, повбивав би за таке.
Їм звісно добре видно, а те що інші можуть в них же в'їхати - то це їх не турбує
Почуваєш втомлено, нах ту поспішайку, на узбіччя і кіморнуть годинку, півтори.
а
в ширине европейских авто - 2 метра 45 см .
И где же эти доблестные смотрители дорог в кабмине .
Только сотни тысяч получать ..
.Ширина трасс в Украине по сов. стандартам - 5 метров 5о сантиметров плюс
обломанная обочина .
Встречным ночью практически не остается шансов разойтись с миром .
Как-то тык в настоящее время ю Ночью лучше не выезжать на районные трассы .
або спочатку крутанув кермо а потім прокинувся....
Типичное _европейское_ авто - 1.7м -1.9м макс.
Это должен быть рефлекс.