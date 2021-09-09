УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9961 відвідувач онлайн
Новини Фото ПодіїФоторепортаж ДТП
4 445 3
ДТП (4211) Одеська область (2491)

15-річний підліток на мопеді збив 7-річну дівчинку під Одесою. Дитина у важкому стані в лікарні. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Поліцейські розслідують ДТП, в якій зазнала травм 7-річна дівчинка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ізмаїльський районний відділ поліції Одеської області.

За даними поліції, аварія сталася вчора ввечері в Кілії. 15-річний підліток на мопеді Honda збив дитину, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Постраждалу госпіталізували, зараз вона у важкому стані в лікарні.

За словами неповнолітнього водія, він не помітив пішохода і не встиг загальмувати.

Відомості за цим фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про подальшу підслідність кримінального провадження.

Також дивіться: Засліпило світлом фар: на трасі Київ-Одеса мікроавтобус з паломниками-хасидами зіткнувся із зустрічним автобусом, є загиблий. ФОТО

15-річний підліток на мопеді збив 7-річну дівчинку під Одесою. Дитина у важкому стані в лікарні 01
15-річний підліток на мопеді збив 7-річну дівчинку під Одесою. Дитина у важкому стані в лікарні 02
Фото: сайт поліції

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
посадить питараса малолетнего , нах...и родителей довбойопов заодно ...
показати весь коментар
09.09.2021 10:38 Відповісти
у него мамаша в полиции работает.Отмажут.Скажут, что девочка пяная была и сама бросилась под мопед
показати весь коментар
09.09.2021 11:32 Відповісти
Задолбали уже эти моПЕДИКИ. Каждый второй бухой, между рядами по диагонали ездят.
показати весь коментар
09.09.2021 11:47 Відповісти
 
 