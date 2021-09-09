Милованов пафосно на каналі Ахметова закликав українців економити, водночас сам носить кросівки за 800 євро, - Березовець. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Тимофій Милованов пафосно на каналі Ахметова закликав українців економити, водночас сам носить кросівки за 800 євро.
Про це повідомив політтехнолог Тарас Березовець, передає Цензор.НЕТ.
"Улюблений економіст Зеленського і Єрмака, наш, не побоюся цього слова, Карл Поппер, Тимофій Милованов виступив у ролі капітана очевидність. Тимофій пафосно на каналі Ахметова закликав українців економити. Так зворушливо чути карбовані фрази, що політики, які прямо або побічно закликають людей не економити, поводяться безвідповідально, від людини, яка носить кросівки Balenciaga із прайсом за € 800. Наступною порадою від Милованова має стати заклик до пенсіонерок припинити безвідповідально жерти чорну ікру ложками вранці і почати економити на Dom Perignon. Для слуг, у яких закінчилася епоха бідності, невтямки, як насправді живуть українці. Страшно далекі вони від народу", - заявив Березовець.
Будь ласка, зачекайте...
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Справа в тому, що вільному козакові кроси за 800 євро непотрібні. Навіть маючи мільйони він не подумає їх купити. Бо для козака кроси - це просто взуття як засіб. Козак не хоче бути іншим, не хоче ставати баріном незалежно від того скільки в нього грошей.
А барін - це холоп з грошима. Безнаціональна істота що не має ані тяги до подорожів, ані тяги до прекрасного, ані тяги до високих цінностей. Холоп маючи одну пару взуття на кількох дітей дивиться на кроси баріна за 800, заздрить і хоче бути баріном
вони - крадуть,
кросівки є -
то ...Бог дає
- оце, мілованов, було міністром економіки в уряді, який тупо просрав бюджет, воно зараз є членом владної команди, яка продовжує руйнувати, в тому числі, й економіку країни.
тож, воно мало б сидіти тихо в надії, що про нього свого часу не згадають (а я дуже сподіваюся, що цей час прийде й не забудуть жодного).
оцінка того, що відбувається підтверджує ваші слова але ж так хочеться мати надію.
большинство существенно обогатилось за время прибывания у власти, отсюда и часы и кроссовки брендовые, это должно сходить с рук? тогда такая жопа в стране и останется
вы из числа "какая разница"?
Але важливо те, щоб до керма держави ставали козаки а не москалі.
Крим та Донбас тимчасово окуповані, не забувайте про це, кремлеботи.
У Зеленского целая череда камминг аутов! То Арестович вещает о том, что все, кто против идеи Зеленского о переименовании - все «селюки долбанные» (цитата)…
Такое мнение выразил полчаса назад в Фейсбуке политолог Михаил Чаплыга.
- Почему идея зе-клоуна Арестовича переименовать Украину в Русь-Украину является провальной
То выходит такой Милофонов и сообщает, что ко всем НАЛОГАМ и ПОДАТЯМ, ко всем ТАРИФАМ при мизерных зарплатах (не считая Набл+довых) Рад, судей и прокуроров с НАБУ и шмаБУ)…
Нам нужно ЕЩЕ откладывать 3-5% самостоятельно себе на пенсию…
Но Зеленский сказал, что «отложения» ВНЕ Закона!!! (назвал это «амнистией) и обложил ДАНЬЮ то, что откладывали!!!
- Сначала амнистия, потом тотальный контроль и закручивание гаек. Какую схему придумала власть против украинцев
И видимо Зеленский не знает, что для того, чтобы «отложить» что ни будь ненужное, нужно сперва иметь что ни будь ненужное!
Сперва они в полтора раза поднимают НАЛОГ на ЖКХ, потом вводят НАЛОГ на «отложения», а теперь еще и налог на пенсию!
У Зеленского либо обострение, либо он сознательно уничтожает граждан.
-Зе-власть делает все, чтобы сократить число субсидиантов - эксперт
Ибо все это на фоне платных руин медицины и образования…
П.С.: Сперва герб, потом переименование страны… вчера Зеленский устами Гордона сообщил, что и гимн нужно переписать… Все таки я прав в своих предположениях, что он собрался переизбраться на идее о «переучреждении» страны… для «людей будущего» (инстаграм, тик ток), а «людей прошлого» - сгнобить в канаве…
На Farfetch ці капці Balensiaga коштують €825. Саме такі, які на ньому. Зайди на сайт та перевір. А про ціни на китайські підробки не треба нам тут розповідати.
Ви мені дуже нагадали одного зебота Андрей Андреевича, який до виборів казав: Зеленский имєєт право купить виллу в Италии, он заработал. Он даже имеет право иметь пентхаус в окулированном Крыму в Ливадии. Он на все имеет право, он зелёный бох.
Сами посмотрите, мог и не знать что покупал