Милованов пафосно на каналі Ахметова закликав українців економити, водночас сам носить кросівки за 800 євро, - Березовець. ФОТОрепортаж

Тимофій Милованов пафосно на каналі Ахметова закликав українців економити, водночас сам носить кросівки за 800 євро.

Про це повідомив політтехнолог Тарас Березовець, передає Цензор.НЕТ.

"Улюблений економіст Зеленського і Єрмака, наш, не побоюся цього слова, Карл Поппер, Тимофій Милованов виступив у ролі капітана очевидність. Тимофій пафосно на каналі Ахметова закликав українців економити. Так зворушливо чути карбовані фрази, що політики, які прямо або побічно закликають людей не економити, поводяться безвідповідально, від людини, яка носить кросівки Balenciaga із прайсом за € 800. Наступною порадою від Милованова має стати заклик до пенсіонерок припинити безвідповідально жерти чорну ікру ложками вранці і почати економити на Dom Perignon. Для слуг, у яких закінчилася епоха бідності, невтямки, як насправді живуть українці. Страшно далекі вони від народу", - заявив Березовець.

Також читайте: Українці повинні розраховувати на себе і відкладати гроші на пенсію, - Милованов







