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Березовець (15) Милованов Тимофій (281)

Милованов пафосно на каналі Ахметова закликав українців економити, водночас сам носить кросівки за 800 євро, - Березовець. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Милованов пафосно на каналі Ахметова закликав українців економити, водночас сам носить кросівки за 800 євро, - Березовець. ФОТОрепортаж

Тимофій Милованов пафосно на каналі Ахметова закликав українців економити, водночас сам носить кросівки за 800 євро.

Про це повідомив політтехнолог Тарас Березовець, передає Цензор.НЕТ.

"Улюблений економіст Зеленського і Єрмака, наш, не побоюся цього слова, Карл Поппер, Тимофій Милованов виступив у ролі капітана очевидність. Тимофій пафосно на каналі Ахметова закликав українців економити. Так зворушливо чути карбовані фрази, що політики, які прямо або побічно закликають людей не економити, поводяться безвідповідально, від людини, яка носить кросівки Balenciaga із прайсом за € 800. Наступною порадою від Милованова має стати заклик до пенсіонерок припинити безвідповідально жерти чорну ікру ложками вранці і почати економити на Dom Perignon. Для слуг, у яких закінчилася епоха бідності, невтямки, як насправді живуть українці. Страшно далекі вони від народу", - заявив Березовець.

Також читайте: Українці повинні розраховувати на себе і відкладати гроші на пенсію, - Милованов

Милованов пафосно на каналі Ахметова закликав українців економити, водночас сам носить кросівки за 800 євро, - Березовець 01
Милованов пафосно на каналі Ахметова закликав українців економити, водночас сам носить кросівки за 800 євро, - Березовець 02
Милованов пафосно на каналі Ахметова закликав українців економити, водночас сам носить кросівки за 800 євро, - Березовець 03
Милованов пафосно на каналі Ахметова закликав українців економити, водночас сам носить кросівки за 800 євро, - Березовець 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+33
кінець епохи бідності
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09.09.2021 10:07
+31
Милованов пафосно на канале Ахметова призвал украинцев экономить, при этом сам носит кроссовки за 800 евро, - Березовец - Цензор.НЕТ 8384
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09.09.2021 10:11
+28
Милованов пафосно на канале Ахметова призвал украинцев экономить, при этом сам носит кроссовки за 800 евро, - Березовец - Цензор.НЕТ 4134
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09.09.2021 10:09
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кінець епохи бідності
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09.09.2021 10:07 Відповісти
Не красиво считать чужие деньги... даже если они наши Милованов пафосно на канале Ахметова призвал украинцев экономить, при этом сам носит кроссовки за 800 евро, - Березовец - Цензор.НЕТ 4421
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09.09.2021 10:09 Відповісти
а что этот резиновый изделие может купить акромя кроссовок то в голове гумус там даже 200 граммов мосха овцы не просматривается как у Бубочки и всех слуг нариту дядя бабушкиной Бени... Милованов пафосно на каналі Ахметова закликав українців економити, водночас сам носить кросівки за 800 євро, - Березовець - Цензор.НЕТ 1508 власть в стране захватили ушлебаны полные кретины 100% дебилы наглые потворы смесь скунса и енота...
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09.09.2021 10:20 Відповісти
этот существо приехало по протекции американского лгбт сообщества. ничего не имею против, но похоже вокруг зелножопого наркомана они сконцентрировались очень плотно, притяжение сильное. кстати дЕрьмак тоже их.
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09.09.2021 10:43 Відповісти
Для друзів УСЕ! Ворогам ЗАКОН!
© Муссоліні
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09.09.2021 11:23 Відповісти
Милованов передвигается по городу на электроскутере, том, что стоят возле каждого столба, сэкономил на кросовки... - подает пример, как нужно экономить.
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09.09.2021 10:09 Відповісти
п@дик....
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09.09.2021 10:09 Відповісти
Милованов пафосно на канале Ахметова призвал украинцев экономить, при этом сам носит кроссовки за 800 евро, - Березовец - Цензор.НЕТ 4134
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09.09.2021 10:09 Відповісти
Милованов пафосно на канале Ахметова призвал украинцев экономить, при этом сам носит кроссовки за 800 евро, - Березовец - Цензор.НЕТ 8384
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09.09.2021 10:11 Відповісти
Та вже наїлись так, що Милованов кричить -астанавітєсь, бо бюджет ПФ скоро лусне😁
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09.09.2021 10:15 Відповісти
вкотре бачу цей скрін, невже це справжній пост?
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09.09.2021 10:26 Відповісти
звичайно, зебіли вони такі)
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09.09.2021 10:27 Відповісти
вкрай цікаво подивитися, що воно пише зараз. чи досі оспівує "таланти" зеленського чи стало одним з тих, які насрали, а тепер "яполітикоюнецікавлюся".
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09.09.2021 10:42 Відповісти
та нам уже стыдно . особенно стыдно бывает когда помогаю маме ( пенсионерке ) таскать из магазина домой банки красной икрой ( а иногда даже и с черной ) Милованов пафосно на каналі Ахметова закликав українців економити, водночас сам носить кросівки за 800 євро, - Березовець - Цензор.НЕТ 471
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09.09.2021 10:34 Відповісти
Ты говна с лопаты откушал!?
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09.09.2021 10:13 Відповісти
Елозь очком на бутылке дальше.
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09.09.2021 10:16 Відповісти
Ты уже доскакал, до дурки, лапотник Милованов пафосно на каналі Ахметова закликав українців економити, водночас сам носить кросівки за 800 євро, - Березовець - Цензор.НЕТ 4379
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09.09.2021 10:17 Відповісти
При владі злодійський кагал, який, незважаючи на підстаркуватий вік, косить під наївних, дурненьких мальчікОв і девочЕк.
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09.09.2021 10:10 Відповісти
Для нових літс це копійки.
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09.09.2021 10:12 Відповісти
Курточка Макса Степанова не даст сбрехать Милованов пафосно на канале Ахметова призвал украинцев экономить, при этом сам носит кроссовки за 800 евро, - Березовец - Цензор.НЕТ 2831
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09.09.2021 10:13 Відповісти
А шо таке "лiтс"?
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09.09.2021 10:13 Відповісти
А до татарова, єрмака, бужанського, дубінського, трухіна, юрченка?
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09.09.2021 10:18 Відповісти
Березовец- отличный аналитик. Уважаю его . А чего, тебя , гражданина чужой страны колеблют наши внутри-украинские дела? Ск. Платят фублей за комменты про Порошенко?
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09.09.2021 10:27 Відповісти
А міг би купити кросівки і за 1000 ойро. Милованов пафосно на канале Ахметова призвал украинцев экономить, при этом сам носит кроссовки за 800 евро, - Березовец - Цензор.НЕТ 6139
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09.09.2021 10:14 Відповісти
Название статьи ниже на Цензоре соответствует что хочется сказать Милованову "Г#ндон ты, с#ка, #бучий!", - "Ты - п#дарас!" Милованов пафосно на канале Ахметова призвал украинцев экономить, при этом сам носит кроссовки за 800 евро, - Березовец - Цензор.НЕТ 3532
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09.09.2021 10:14 Відповісти
объединить два заголовка в один Милованов пафосно на каналі Ахметова закликав українців економити, водночас сам носить кросівки за 800 євро, - Березовець - Цензор.НЕТ 4590
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09.09.2021 10:30 Відповісти
Тимошка-дебил. А с дебила какой спрос?
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09.09.2021 10:14 Відповісти
Щоб барін міг носити кросівки за 800 баксів холопи мають економити
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09.09.2021 10:15 Відповісти
Помню когда-то была одна пара обуви на нескольких детей, а тут кросы за 800 евро Милованов пафосно на каналі Ахметова закликав українців економити, водночас сам носить кросівки за 800 євро, - Березовець - Цензор.НЕТ 5891
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09.09.2021 10:16 Відповісти
Це одна і та сама баріно-холопська феодальна система.
Справа в тому, що вільному козакові кроси за 800 євро непотрібні. Навіть маючи мільйони він не подумає їх купити. Бо для козака кроси - це просто взуття як засіб. Козак не хоче бути іншим, не хоче ставати баріном незалежно від того скільки в нього грошей.
А барін - це холоп з грошима. Безнаціональна істота що не має ані тяги до подорожів, ані тяги до прекрасного, ані тяги до високих цінностей. Холоп маючи одну пару взуття на кількох дітей дивиться на кроси баріна за 800, заздрить і хоче бути баріном
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09.09.2021 11:43 Відповісти
Ублюдок.
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09.09.2021 10:15 Відповісти
У Мілованова кеди за 800Євро? Так в нього ж кінець епохи бідності і жадібності, а лохи нехай економлять на пенсію.
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09.09.2021 10:16 Відповісти
Баленсиага - улюблений бренд пєдіків. От Милованов і спалився. Милованов пафосно на каналі Ахметова закликав українців економити, водночас сам носить кросівки за 800 євро, - Березовець - Цензор.НЕТ 7262
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09.09.2021 10:20 Відповісти
Это- болтовня: Работа правительства суперуспешна и суперэффективна, - Милованов / Наиболее вероятный сценарий - это постепенное усиление гривни, - Милованов/ "Мы на грани экономического прорыва", - Милованов/ Рынок земли сделает украинцев (ещё) более счастливыми и богатыми, - Милованов. А это- деньги: Зеленский ввёл в состав Наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром" советника председателя ОП Милованова. Школа Милованова получила от "Укроборонпрома" взятку в 1,68 млн грн в день его назначения членом набсовета.
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09.09.2021 10:20 Відповісти
щоб всіх "обуть"
вони - крадуть,
кросівки є -
то ...Бог дає Милованов пафосно на каналі Ахметова закликав українців економити, водночас сам носить кросівки за 800 євро, - Березовець - Цензор.НЕТ 2558
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09.09.2021 10:25 Відповісти
ТРЕТИЙ МАЙДАН !!! ЖЕСТОКИЙ, НО СПРАВЕДЛИВЫЙ !!!
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09.09.2021 10:28 Відповісти
а шо не так ? вот человек экономит на всем и наэкономил себе на кроссовки . рецепт на самом деле прост . нужно перейти с черной икры на красную и устрицы есть не чаще раза в неделю Милованов пафосно на каналі Ахметова закликав українців економити, водночас сам носить кросівки за 800 євро, - Березовець - Цензор.НЕТ 7894
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09.09.2021 10:28 Відповісти
Дюжина устриц стоит 200-500 грн, икра красная 100-300грн. Думаю любой человек который стабильно работает, может себе это позволять.
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09.09.2021 10:42 Відповісти
что бы взять кросы за 800 евро придется себя в чем то ограничивать
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09.09.2021 10:45 Відповісти
Всегда были бедные и богатые, и всегда будут. Многие украинцы среднего достатка покупают вещи , которые кажутся дорогими для людей с минимальной зарплатой, вывод с этого какой? Из солидарности все должны делать покупки на рынке и в секондах? А миллионеры и миллиардеры жить в малосемейках? При любой власти и в любой стране есть кто зарабатывает и живет нормально и те, кто выживает. Херовая эта штука,-считать чужие деньги.
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09.09.2021 10:29 Відповісти
в чем то согласен . но когда богатый призывает экономить бедных это выглядит не красиво
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09.09.2021 10:32 Відповісти
Если ты про вчерашнюю новость, где он советует расчитывать на себя в первую очередь, а не расчитывать на улучшение пенсионной реформы и конкуретноспособные пенсии, то тут я с ним согласен, при нынешнем уровне пенсий, будет тяжело жить нормально без посторонних финансов и те кто хотят стабильности на старости лет, должны об этом думать заранее. Было бы лучше, если бы он сказал что через десяток лет, пенсионеры будут миллионерами и жить припиваючи? Как по мне нет, ибо у нас такого небыло с момента независимости и врядли будет и он сказал только про то, что есть правдой и все знают.....
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09.09.2021 10:40 Відповісти
якби воно просто було багатою людиною й розмірковувало про необхідність економії то це б нічого, але є одне але:
- оце, мілованов, було міністром економіки в уряді, який тупо просрав бюджет, воно зараз є членом владної команди, яка продовжує руйнувати, в тому числі, й економіку країни.
тож, воно мало б сидіти тихо в надії, що про нього свого часу не згадають (а я дуже сподіваюся, що цей час прийде й не забудуть жодного).
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09.09.2021 10:53 Відповісти
увы, но не прийдет
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09.09.2021 11:16 Відповісти
увы, но не прийдет

оцінка того, що відбувається підтверджує ваші слова але ж так хочеться мати надію.
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09.09.2021 11:18 Відповісти
не хочу вас расстраивать, но с 73% такого народа, свет в конце тунеля даже не маячит(
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09.09.2021 11:28 Відповісти
Было бы лучше не что он "сказал", производя дымовую информационную завесу, пока его начальники пилят миллиарды на "вэлыком крадивныцтве", а написал заявление на увольнение из ОПГ. На уведенные эти миллиарды можно и пенсионерам прибавку сделать.
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09.09.2021 10:55 Відповісти
В самых успешных странах ес, высшие должностные лица ездят на работу на велике за 50 евро и носят ботинки за 20-ку. В чем конкретно успех у мудака, который жирует за счет обдирания нищего народа?!!!
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09.09.2021 10:32 Відповісти
Гос служащих пора переводить на сдельную зарплату, сделал - получил! Не принес пользы стране и народу - соси х@!
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09.09.2021 10:45 Відповісти
Мінімалізм - це світовий тренд. Зараз навіть дуже багаті люди не купують невиправдано коштовних речей. Це вважається дурним тоном навіть серед тих, хто ці гроші заробив чесною працею і заплатив всі податки. А це - сраний чиновник, який демонструє нам свою заможність капцями-шкарпетками на піні. Цей вироб має собівартість не більше €10, а все інше - це ціна за ім'я бренду.
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09.09.2021 10:40 Відповісти
800 евро это много как для брендовой вещи? Понятно что можно купить и за 1000 грн на рынке, но тут уже лично дело каждого, имеет право как говорится.
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09.09.2021 10:45 Відповісти
видишь ли , есть в Украине много еще много тяжелых профессий и работ, где что бы заработать эти самые 800 евро надо 4-5 месяцев работать....
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09.09.2021 10:52 Відповісти
Будь які кросівки не коштують так дорого, а це навіть і не кросівки. В них не позаймаєшся спортом, не зробиш пробіжку, не використаєш для туризму чи подорожей. Це звичайна шкарпетка пришпандьорена на підошву. €800 дорого для будь якої речі, бо вона цього не варта. Ціна класичної сумки Шанель €5000, ціна собівартості цієї сумки €50. Право він має, звичайно, накрав грошей бюджетних, а зараз їх витрачає.
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09.09.2021 10:57 Відповісти
деньги чистые? а то вы все про права размышляете, имеет право и тд
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09.09.2021 11:18 Відповісти
Беспонятия, я в чужой кошелек не заглядываю.
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09.09.2021 11:22 Відповісти
должны заглядывать, не вы конечно, а соответсвующие государственные органы, но они заглядывают с другой целью

большинство существенно обогатилось за время прибывания у власти, отсюда и часы и кроссовки брендовые, это должно сходить с рук? тогда такая жопа в стране и останется

вы из числа "какая разница"?
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09.09.2021 11:26 Відповісти
Должны, я не спорю, но обвинять человека только потому что он при власти тоже не хочу, я не знаю честный он человек или нет, и не знаю стоят эти кросовки 1к гривен или 8к евро, по фото это не определишь.
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09.09.2021 11:29 Відповісти
Милованов вечно несет такой бред, бросается из стороны в сторону в своих высказываниях, то есть, куда ветер подует, туда и он, а это обычно происходит не просто так
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09.09.2021 11:33 Відповісти
Ви розумієте, що зелені прийшли до влади щоб красти? Але ж вони настількі наглючі, що навіть не приховують цього.
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09.09.2021 11:34 Відповісти
А їм і не треба приховувати. Їх виборці (радянці) до ідеї красти в держави ставляться нормально і самі крадуть.
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09.09.2021 11:49 Відповісти
Чиновник країни посереднього розвитку який носить брендовий шмот за 800 не може бути чесним.
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09.09.2021 11:48 Відповісти
Москаль та козак ніколи не порозуміються.
Але важливо те, щоб до керма держави ставали козаки а не москалі.
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09.09.2021 11:47 Відповісти
Малыш, а ты за кого? Богатых, или бедных? Черт, не догадался, ты же просто за справедливость! Но, я знаю одно, что в Украине ворье бедным не бывает! А что бы денюжки ворья не считали и они на таких, как ты, адвокатов не надеялось, так есть один очень простой прием: ворью захватить власть в Украине - и первую , и четвертую - тоже!
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09.09.2021 11:04 Відповісти
Черт. Это для Игоря Билык. 10.29!
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09.09.2021 11:06 Відповісти
если заработано честно, то это одно, а когда коррупция и воровство и с этого богатство, то тогда за это тюрьма, но это не в нашем государстве
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09.09.2021 11:14 Відповісти
Глузує, мерзота ходяча. Не дарма по пиці отримав.
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09.09.2021 10:36 Відповісти
Ну если генерал на танке на арбат захотел, при том что крым и донбас окупирован то почему нет) всюду двойные стандарты
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09.09.2021 10:38 Відповісти
А ви там вже на арбаті всрались з переляку від бажань нашого генерала? Милованов пафосно на каналі Ахметова закликав українців економити, водночас сам носить кросівки за 800 євро, - Березовець - Цензор.НЕТ 3714
Крим та Донбас тимчасово окуповані, не забувайте про це, кремлеботи.
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09.09.2021 10:48 Відповісти
У Зеленского либо обострение, либо он сознательно уничтожает народ - политолог 9 сентября, 2021Без рубрикиКомментарии: 3
Милованов пафосно на каналі Ахметова закликав українців економити, водночас сам носить кросівки за 800 євро, - Березовець - Цензор.НЕТ 7668У Зеленского целая череда камминг аутов! То Арестович вещает о том, что все, кто против идеи Зеленского о переименовании - все «селюки долбанные» (цитата)…
Такое мнение выразил полчаса назад в Фейсбуке политолог Михаил Чаплыга.
- Почему идея зе-клоуна Арестовича переименовать Украину в Русь-Украину является провальной
То выходит такой Милофонов и сообщает, что ко всем НАЛОГАМ и ПОДАТЯМ, ко всем ТАРИФАМ при мизерных зарплатах (не считая Набл+довых) Рад, судей и прокуроров с НАБУ и шмаБУ)…
Нам нужно ЕЩЕ откладывать 3-5% самостоятельно себе на пенсию…
Но Зеленский сказал, что «отложения» ВНЕ Закона!!! (назвал это «амнистией) и обложил ДАНЬЮ то, что откладывали!!!
- Сначала амнистия, потом тотальный контроль и закручивание гаек. Какую схему придумала власть против украинцев
И видимо Зеленский не знает, что для того, чтобы «отложить» что ни будь ненужное, нужно сперва иметь что ни будь ненужное!
Сперва они в полтора раза поднимают НАЛОГ на ЖКХ, потом вводят НАЛОГ на «отложения», а теперь еще и налог на пенсию!
У Зеленского либо обострение, либо он сознательно уничтожает граждан.
-Зе-власть делает все, чтобы сократить число субсидиантов - эксперт
Ибо все это на фоне платных руин медицины и образования…
П.С.: Сперва герб, потом переименование страны… вчера Зеленский устами Гордона сообщил, что и гимн нужно переписать… Все таки я прав в своих предположениях, что он собрался переизбраться на идее о «переучреждении» страны… для «людей будущего» (инстаграм, тик ток), а «людей прошлого» - сгнобить в канаве…
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09.09.2021 10:52 Відповісти
Милованов пафосно на каналі Ахметова закликав українців економити, водночас сам носить кросівки за 800 євро, - Березовець - Цензор.НЕТ 6666
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09.09.2021 10:54 Відповісти
Обезьяна (прямоходящая) и есть царь зверей.
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09.09.2021 11:56 Відповісти
Большого ты о себе мнения, зепил
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09.09.2021 21:49 Відповісти
3-5% от чего отсчитывать, от миллиона длр. в Швейцарии или от 2400 грн.?
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09.09.2021 11:20 Відповісти
Прописал в гугле кросовки носки баленсиага, цены и по 1к гривен есть и по 2, идентичные тем что на фото. И кто знает какие именно на нем? Ну главное найти самые дорогие в интернет магазинах и устроить травлю, они друг друга все там стоят.
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09.09.2021 11:20 Відповісти
На свисти, бо грошей не буде.

На Farfetch ці капці Balensiaga коштують €825. Саме такі, які на ньому. Зайди на сайт та перевір. А про ціни на китайські підробки не треба нам тут розповідати.
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09.09.2021 11:29 Відповісти
Я не спец в брендовом мире,и с помощью фото я не могу отличить кросовки за 1к гривен от кросовок за 25к , которые идентичны для меня. Если дать их в руки, то это другой вопрос, ну а так извините, ненастолько талантлив как автор этой новости.
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09.09.2021 12:35 Відповісти
А вам і не треба розбиратися у брендах, ви ж не будете собі купувати шкарпетки на підошві за €800. У брендах добре розбираються ЗекоМанда та її гопники дорвавшись до влади вони навіть страх втратили. У них для цього є можливості, ви цю можливість їм надали своїм вибором.

Ви мені дуже нагадали одного зебота Андрей Андреевича, який до виборів казав: Зеленский имєєт право купить виллу в Италии, он заработал. Он даже имеет право иметь пентхаус в окулированном Крыму в Ливадии. Он на все имеет право, он зелёный бох.
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09.09.2021 13:20 Відповісти
Правильно призывает. Не будут экономить, закончится эпоха экономии и начнется эпоха каннибализма. Экономить все-же лучше. Впрочем, тут дело вкуса.
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09.09.2021 11:34 Відповісти
откуда они етих даунов вытаскивают? ну как пороблено уже лет 10 в стране -
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09.09.2021 11:37 Відповісти
дибіл з дибілів
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09.09.2021 11:53 Відповісти
жду не дождусь - когда этих тварей начнут развешивать на столбах.....
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09.09.2021 13:03 Відповісти
Кроссовки - детям, копыта - на холодец. Если они слуги народа, тогда пусть выходят в народ в позе лакея и никак иначе!
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09.09.2021 16:08 Відповісти
Одна такая гнида уже советовал украинцам брать в руки лопату и заниматься самообеспечением. И где теперь этот советчик? Там же скоро будут и эти зеленые твари.
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09.09.2021 20:18 Відповісти
Какой мерзкий гаденышь! Где их понабирали?!
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11.09.2021 01:30 Відповісти
Ну он мог взять и в подобном обувном магазине https://thewhitebox.com.ua/

Сами посмотрите, мог и не знать что покупал
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09.05.2022 19:13 Відповісти
 
 