Посадові особи митного пункту "Яворів" вимагали хабаря за переміщення товарів через кордон. Одного зі співробітників затримано "на гарячому". ФОТО

Службою безпеки України спільно зі Львівською обласною прокуратурою викрито схему вимагання та отримання неправомірної вигоди посадовими особами МП "Яворів" ПП "Краківець" Львівської митниці Держмитслужби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Правоохоронцями встановлено, що "робоча зміна" зазначеного митного поста, яка призначена новим керівником реформованої Львівської митниці, налагодила протиправну систематичну схему вимагання та отримання неправомірної вигоди від осіб, які переміщують товари з-за кордону на митну територію України, зловживаючи своїм службовим становищем та з метою протиправного збагачення", - повідомили виданню.

Відповідно до встановлених фактів, затримано на гарячому під час одержання чергової неправомірної вигоди у грошовій формі співробітника вказаної зміни, а також задокументовано низку інших посадових осіб зазначеного митного поста, причетних до вчинення корупційних правопорушень.

Заходи з викриття проводилися у взаємодії зі Львівською обласною прокуратурою. Наразі тривають слідчі та процесуальні дії, зокрема проводяться обшуки за місцем вчинення зазначених кримінальних правопорушень, а також за місцем проживання фігурантів кримінального провадження.

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