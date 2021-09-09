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Співробітники приватної лабораторії і турагентства на Харківщині заробляли приблизно 1 млн грн на місяць, підробляючи результати ПЛР-тестів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

На Харківщині блоковано схему підробки результатів ПЛР-тестів. До застосунку "Дій вдома" вносили неправдиві дані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Організували схему працівники однієї з приватних лабораторій разом з представниками туристичного агентства. Туроператор пропонував "послугу" громадянам, які планували виїхати за кордон або вже повернулися, щоб не дотримуватися вимог встановленого строку самоізоляції.

За оперативними даними спецслужби, протиправна схема існувала з початку 2020 року. Щомісяця видавали приблизно тисячу довідок, а вартість кожної становила 800 гривень.

Довідки видавали без проведення обстеження пацієнта та відбору матеріалів для дослідження. Інфікована людина мала змогу вільно отримати негативні результати тестування.

Також дивіться: СБУ ліквідувала підпільну мережу з виготовлення фальшивих COVID-сертифікатів: вартість одного становила 1 600 грн. ФОТОрепортаж

Зазначається, що серед клієнтів були і ті, хто мав позитивний результат на COVID-19, що могло спричинити поширення пандемії.

У ході проведених обшуків за місцями проживання фігурантів провадження та за 10 адресами приватних лабораторій правоохоронці вилучили сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів, підроблені печатки, офіційну документацію та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 325 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для виявлення всіх причетних осіб.

Співробітники приватної лабораторії і турагентства на Харківщині заробляли приблизно 1 млн грн на місяць, підробляючи результати ПЛР-тестів, - СБУ 01
Співробітники приватної лабораторії і турагентства на Харківщині заробляли приблизно 1 млн грн на місяць, підробляючи результати ПЛР-тестів, - СБУ 02
Співробітники приватної лабораторії і турагентства на Харківщині заробляли приблизно 1 млн грн на місяць, підробляючи результати ПЛР-тестів, - СБУ 03
Співробітники приватної лабораторії і турагентства на Харківщині заробляли приблизно 1 млн грн на місяць, підробляючи результати ПЛР-тестів, - СБУ 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
а чё - непыльная работёнка,
главное чтобы халатик сидел и
пробирки были... Сотрудники частной лаборатории и турагентства на Харьковщине зарабатывали около 1 млн грн в месяц, подделывая результаты ПЦР-тестов, - СБУ - Цензор.НЕТ 7886
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09.09.2021 10:14
+2
тест может оказаться положительным, дык что тогда, хай путевки горят?!
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09.09.2021 10:19
+2
тесты - сами по себе фейк
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09.09.2021 10:26
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800 за фейк? Тю, в нас за 700 тест здати можна...
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09.09.2021 10:12 Відповісти
тест может оказаться положительным, дык что тогда, хай путевки горят?!
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09.09.2021 10:19 Відповісти
хорошо, что тест хотя бы не может стать не ребро, как монетка Співробітники приватної лабораторії і турагентства на Харківщині заробляли приблизно 1 млн грн на місяць, підробляючи результати ПЛР-тестів, - СБУ - Цензор.НЕТ 7554
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09.09.2021 10:28 Відповісти
Пару недель назад делал тест с сертификатом на англ, обошелся в 610грн (Киев)
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09.09.2021 10:24 Відповісти
тест негативний же був. а якщо позитивний, то платиш ще раз вже чисто за корочку на якій стоїть "негативний"
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09.09.2021 12:46 Відповісти
тесты - сами по себе фейк
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09.09.2021 10:26 Відповісти
Пан має медичну освіту? Чи передивився рашн блогерів?
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09.09.2021 10:30 Відповісти
https://cormandrostenreview.com/report/
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09.09.2021 10:31 Відповісти
Успехов в нахождении следов кремля Співробітники приватної лабораторії і турагентства на Харківщині заробляли приблизно 1 млн грн на місяць, підробляючи результати ПЛР-тестів, - СБУ - Цензор.НЕТ 9921
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09.09.2021 10:32 Відповісти
Изобретатель ПЦР-теста Кэри Муллис(Kary Mullis) о бесполезности ПЦР для обнаружения инфекции:"ПЦР - это процесс, а не тест и не предназначен для обнаружения вирусов или наличия заболевания." Получил за изобретение ПЦР-теста Нобелевскую премию по Химии(1993)
https://www.youtube.com/watch?v=ngSrREtL-9g&ab_channel=vaccinewiki
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09.09.2021 11:19 Відповісти
Красная цена "теста ПЦР" сейчас 300 гривен за человека. Официально можно сдать экспресс-тест за 450 гривен.
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09.09.2021 11:27 Відповісти
Время - деньги!
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09.09.2021 14:00 Відповісти
а чё - непыльная работёнка,
главное чтобы халатик сидел и
пробирки были... Сотрудники частной лаборатории и турагентства на Харьковщине зарабатывали около 1 млн грн в месяц, подделывая результаты ПЦР-тестов, - СБУ - Цензор.НЕТ 7886
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09.09.2021 10:14 Відповісти
Вот новость нашли! Вы лучше спросите у придуркоа цифровизаторов, как так вышло, что нет единой базы тестов, и кое-как работает база вакцинированных, ведь уже можно было и не такое программное обеспечение написать, но... Легче продолжать хрюкать про Дию и ее мифические возможности.
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09.09.2021 10:19 Відповісти
Не знаю. У меня проблем не было. Сразу подтянулись сертификаты о вакцинировании.
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09.09.2021 10:36 Відповісти
А что не так с базой вакцинированных? База централизованная, инфа в нее попадает в течение суток... Тебе хотелось сказать что-то "умное", но ты, как всегда, облажался.
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09.09.2021 10:52 Відповісти
база тестов є наприклад у Снево. але чи виходить вона за межі лабки, скоріш ні. це треба багато приборів щоб зчитувати такі дані.
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09.09.2021 12:49 Відповісти
сбу, это что? твоя работа анализы высматривать? какие гадкие перверсии во всей "власти" за мои бабки
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09.09.2021 10:21 Відповісти
Да, общество деградирует на полной скорости, инстинкты вырвались наружу, хотя внешне все такие правильные. Cоциальные ограничители сейчас стали очень слабыми, а в области межполовых взаимоотношений превратились в факторы со знаком «минус». Религия уже никого не удерживает. Нравственность пала вслед за религией. Обмануть близкого и ближнего сейчас - самый смак и показатель умения жить, успешности. Ложь мировых масштабов приветствуется.
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09.09.2021 10:36 Відповісти
а хіба сбу аналізи видивляється? документи на них як раз у сфері сбу.
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09.09.2021 12:50 Відповісти
У вас на па-рашке это легко определить по очереди в крематорий Співробітники приватної лабораторії і турагентства на Харківщині заробляли приблизно 1 млн грн на місяць, підробляючи результати ПЛР-тестів, - СБУ - Цензор.НЕТ 1710 800 рыл твоих соотечественников в день жмурятся от КОВИДа, лапоть Співробітники приватної лабораторії і турагентства на Харківщині заробляли приблизно 1 млн грн на місяць, підробляючи результати ПЛР-тестів, - СБУ - Цензор.НЕТ 4606
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09.09.2021 10:53 Відповісти
О! Ты, лапоть, снова палишься на ваших кацапских забавах Співробітники приватної лабораторії і турагентства на Харківщині заробляли приблизно 1 млн грн на місяць, підробляючи результати ПЛР-тестів, - СБУ - Цензор.НЕТ 3592
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09.09.2021 11:02 Відповісти
Из тебя, лапоть, стрелочник, как из скульптур вашего якутского мастера пули Співробітники приватної лабораторії і турагентства на Харківщині заробляли приблизно 1 млн грн на місяць, підробляючи результати ПЛР-тестів, - СБУ - Цензор.НЕТ 2152
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09.09.2021 11:05 Відповісти
Для Павло Вільний! У нынешних завсегдатаев ЦН только два сурьезные обвинения, точнее два с вариантами : или ты кацап, или зелебот! Точнее зелебот, или принадлежащий к славному племени семидесятитрехпроцентников, голосовавших против Петра во втором туре!
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09.09.2021 14:05 Відповісти
І хто після цього Україні буде вірити? Я думає, що клініка втратилв ліцензію на свою діяльність назавжди?
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09.09.2021 11:07 Відповісти
Стесняюсь спросить: Заинтересовало бы это "вопиющее беззаконие" нашу доблестную Службу Бабла, если бы сумма заработка у дельцов была бы не 1 млн/мес, а скажем 10 000 грн/мес.? Или при таких суммах "беззаконие" перестает быть "вопиющим"?
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09.09.2021 11:18 Відповісти
 
 