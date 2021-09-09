У Києві згорів двоповерховий приватний будинок, вогонь пошкодив три автомобілі, чоловік у вкрай важкому стані доставлений у лікарню, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Під час гасіння пожежі в приватному житловому будинку співробітники ДСНС врятували чоловіка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС в м.Києві.

Так, 9 вересня о 2:21 в Службу порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в 2-поверховому приватному житловому будинку на вул. Садовій, в Святошинському районі столиці.

На місце події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю пожежники встановили, що загоряння виникло на 2-поверсі з поширенням вогню на перший поверх і на поруч припарковані 3 автомобілі.

О 3:55 пожежа була локалізована на площі 150 кв.м, а о 4:36 - ліквідована.

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Під час розвідки на вході в будинок рятувальники виявили чоловіка, який був у вкрай важкому стані, бійці передали його медичним працівникам і з попереднім діагнозом опіки 2-3 ступеня, чоловік був госпіталізований у лікарню.

На місці події було задіяно 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 18 рятувальників особового складу.

Обставини виникнення пожежі встановить слідство.



























Фото: ДСНС / Facebook