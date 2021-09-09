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Київ (13835) пожежа (3742) ДСНС (4458)

У Києві згорів двоповерховий приватний будинок, вогонь пошкодив три автомобілі, чоловік у вкрай важкому стані доставлений у лікарню, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини Фоторепортаж

Під час гасіння пожежі в приватному житловому будинку співробітники ДСНС врятували чоловіка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби  ДСНС в м.Києві.

Так, 9 вересня о 2:21 в Службу порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в 2-поверховому приватному житловому будинку на вул. Садовій, в Святошинському районі столиці.

На місце події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю пожежники встановили, що загоряння виникло на 2-поверсі з поширенням вогню на перший поверх і на поруч припарковані 3 автомобілі.

О 3:55 пожежа була локалізована на площі 150 кв.м, а о 4:36 - ліквідована.

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Під час розвідки на вході в будинок рятувальники виявили чоловіка, який був у вкрай важкому стані, бійці передали його медичним працівникам і з попереднім діагнозом опіки 2-3 ступеня, чоловік був госпіталізований у лікарню.

На місці події було задіяно 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 18 рятувальників особового складу.

Обставини виникнення пожежі встановить слідство.

У Києві згорів двоповерховий приватний будинок, вогонь пошкодив три автомобілі, чоловік у вкрай важкому стані доставлений у лікарню, - ДСНС 01
У Києві згорів двоповерховий приватний будинок, вогонь пошкодив три автомобілі, чоловік у вкрай важкому стані доставлений у лікарню, - ДСНС 02
У Києві згорів двоповерховий приватний будинок, вогонь пошкодив три автомобілі, чоловік у вкрай важкому стані доставлений у лікарню, - ДСНС 03
У Києві згорів двоповерховий приватний будинок, вогонь пошкодив три автомобілі, чоловік у вкрай важкому стані доставлений у лікарню, - ДСНС 04
У Києві згорів двоповерховий приватний будинок, вогонь пошкодив три автомобілі, чоловік у вкрай важкому стані доставлений у лікарню, - ДСНС 05
У Києві згорів двоповерховий приватний будинок, вогонь пошкодив три автомобілі, чоловік у вкрай важкому стані доставлений у лікарню, - ДСНС 06
У Києві згорів двоповерховий приватний будинок, вогонь пошкодив три автомобілі, чоловік у вкрай важкому стані доставлений у лікарню, - ДСНС 07
У Києві згорів двоповерховий приватний будинок, вогонь пошкодив три автомобілі, чоловік у вкрай важкому стані доставлений у лікарню, - ДСНС 08
У Києві згорів двоповерховий приватний будинок, вогонь пошкодив три автомобілі, чоловік у вкрай важкому стані доставлений у лікарню, - ДСНС 09
У Києві згорів двоповерховий приватний будинок, вогонь пошкодив три автомобілі, чоловік у вкрай важкому стані доставлений у лікарню, - ДСНС 10
У Києві згорів двоповерховий приватний будинок, вогонь пошкодив три автомобілі, чоловік у вкрай важкому стані доставлений у лікарню, - ДСНС 11
У Києві згорів двоповерховий приватний будинок, вогонь пошкодив три автомобілі, чоловік у вкрай важкому стані доставлений у лікарню, - ДСНС 12
У Києві згорів двоповерховий приватний будинок, вогонь пошкодив три автомобілі, чоловік у вкрай важкому стані доставлений у лікарню, - ДСНС 13
Фото: ДСНС / Facebook

Автор: Анастасія Потіха
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в центрі Харкова по вул.Культури, 22-б, в 1 під'їзді на 10 поверсі мешканці 44 квартири фактично заблокували пожежні виходи. То якщо трапиться НС - то ані мешканці вищих поверхів не змежуть евакуюватись, ані бійці ДСНС піднятись. Такий стан триває вже рік, неодноразово про це було інформовано ДСНС всіх рівнів, надані фото та відеодокази... Але ДСНС мало що не реагує, а почало погрожувати кримінальнами переслідуваннями. То чекаємо НС та можливих смертей (та хто ж той мешканець, що його так прикриває ДСНС?)
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09.09.2021 10:57 Відповісти
Ага , а , еще в этом и соседнем доме жильцы верхних этажей любят сигать вниз , чтобы не ждать лифт.
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09.09.2021 11:29 Відповісти
звільняють престижне житло?
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09.09.2021 13:56 Відповісти
 
 