Напередодні виборів до Держдуми РФ окупанти паспортизують жителів ОРДЛО, водночас не роблячи їх повноцінними громадянами Росії, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Масову незаконну видачу паспортів РФ на тимчасово окупованих територіях України зафіксували співробітники СБУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Зазначається, що купанти розраховують залучити до виборів якомога більше мешканців тимчасово окупованих територій. Тому з червня 2021 року, за прямими вказівками з РФ, примусове отримання російського громадянства йде прискореними темпами.
"Для забезпечення "запланованих" показників підтримки провладної партії "Единая Россия", куратори розпочали активніше видавати паспорти громадян РФ мешканцям окупованих територій. Але в таких паспортах проставляють коди неіснуючого підрозділу Міграційної служби Ростовської області. Прописка в такому документі також не вказується. Тож видані документи не дають права на соціальні та пенсійні виплати від країни-агресора і не роблять їх власників повноцінними громадянами РФ", - йдеться в повідомленні.
Співробітники СБУ встановили, що організатори планують забезпечити високу явку двома механізмами:
- за сприяння пропутінської партії "Единая Россия", організують виїзд мешканців ОРДЛО для голосування у прикордонні міста Ростовської області;
- забезпечать можливість незаконного "електронного голосування", у тому числі на території "Л/ДНР".
Мешканців тимчасово окупованих територій зобов’язують реєструвати на свої персональні дані електронну пошту. Усе це – щоб взяти участь в онлайн-голосуванні. Більшість з "паспортизованих" людей, за задумом кураторів, має віддати голоси "Единой России". Організатори розробили комплекс заходів, щоб агітувати за провладну партію:
- в ОРДЛО відкрито численні "пункти запису" до "ЕР";
- організатори "виборів" отримали так звані темники з технологіями агітації за партію російської влади;
- працюють "інфоцентри" для громадян, які курує керівництво з "Единой России".
Співробітники СБУ продовжують фіксувати незаконні дії окупаційної влади в ОРДЛО з видачі паспортів під час підготовки до виборів в Госдуму РФ. Незаконні дії проросійських функціонерів документуються в рамках відкритих кримінальних проваджень. Отримані матеріали будуть передані до відповідних міжнародних інстанцій.
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