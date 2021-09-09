Напередодні виборів до Держдуми РФ окупанти паспортизують жителів ОРДЛО, водночас не роблячи їх повноцінними громадянами Росії, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Масову незаконну видачу паспортів РФ на тимчасово окупованих територіях України зафіксували співробітники СБУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Зазначається, що купанти розраховують залучити до виборів якомога більше мешканців тимчасово окупованих територій. Тому з червня 2021 року, за прямими вказівками з РФ, примусове отримання російського громадянства йде прискореними темпами.

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"Для забезпечення "запланованих" показників підтримки провладної партії "Единая Россия", куратори розпочали активніше видавати паспорти громадян РФ мешканцям окупованих територій. Але в таких паспортах проставляють коди неіснуючого підрозділу Міграційної служби Ростовської області. Прописка в такому документі також не вказується. Тож видані документи не дають права на соціальні та пенсійні виплати від країни-агресора і не роблять їх власників повноцінними громадянами РФ", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ встановили, що організатори планують забезпечити високу явку двома механізмами:

за сприяння пропутінської партії "Единая Россия", організують виїзд мешканців ОРДЛО для голосування у прикордонні міста Ростовської області;

забезпечать можливість незаконного "електронного голосування", у тому числі на території "Л/ДНР".

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Мешканців тимчасово окупованих територій зобов’язують реєструвати на свої персональні дані електронну пошту. Усе це – щоб взяти участь в онлайн-голосуванні. Більшість з "паспортизованих" людей, за задумом кураторів, має віддати голоси "Единой России". Організатори розробили комплекс заходів, щоб агітувати за провладну партію:

в ОРДЛО відкрито численні "пункти запису" до "ЕР";

організатори "виборів" отримали так звані темники з технологіями агітації за партію російської влади;

працюють "інфоцентри" для громадян, які курує керівництво з "Единой России".

Співробітники СБУ продовжують фіксувати незаконні дії окупаційної влади в ОРДЛО з видачі паспортів під час підготовки до виборів в Госдуму РФ. Незаконні дії проросійських функціонерів документуються в рамках відкритих кримінальних проваджень. Отримані матеріали будуть передані до відповідних міжнародних інстанцій.

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