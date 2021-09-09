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вибори (6160) Держдума (675) окупація (5831) паспорт (876) Росія (47203) СБУ (10027) Донбас (21733)

Напередодні виборів до Держдуми РФ окупанти паспортизують жителів ОРДЛО, водночас не роблячи їх повноцінними громадянами Росії, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Масову незаконну видачу паспортів РФ на тимчасово окупованих територіях України зафіксували співробітники СБУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що купанти розраховують залучити до виборів якомога більше мешканців тимчасово окупованих територій. Тому з червня 2021 року, за прямими вказівками з РФ, примусове отримання російського громадянства йде прискореними темпами.

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"Для забезпечення "запланованих" показників підтримки провладної партії "Единая Россия", куратори розпочали активніше видавати паспорти громадян РФ мешканцям окупованих територій. Але в таких паспортах проставляють коди неіснуючого підрозділу Міграційної служби Ростовської області. Прописка в такому документі також не вказується. Тож видані документи не дають права на соціальні та пенсійні виплати від країни-агресора і не роблять їх власників повноцінними громадянами РФ", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ встановили, що організатори планують забезпечити високу явку двома механізмами:

  • за сприяння пропутінської партії "Единая Россия", організують виїзд мешканців ОРДЛО для голосування у прикордонні міста Ростовської області;
  • забезпечать можливість незаконного "електронного голосування", у тому числі на території "Л/ДНР".

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Мешканців тимчасово окупованих територій зобов’язують реєструвати на свої персональні дані електронну пошту. Усе це – щоб взяти участь в онлайн-голосуванні. Більшість з "паспортизованих" людей, за задумом кураторів, має віддати голоси "Единой России". Організатори розробили комплекс заходів, щоб агітувати за провладну партію:

  • в ОРДЛО відкрито численні "пункти запису" до "ЕР";
  • організатори "виборів" отримали так звані темники з технологіями агітації за партію російської влади;
  • працюють "інфоцентри" для громадян, які курує керівництво з "Единой России".

Співробітники СБУ продовжують фіксувати незаконні дії окупаційної влади в ОРДЛО з видачі паспортів під час підготовки до виборів в Госдуму РФ. Незаконні дії проросійських функціонерів документуються в рамках відкритих кримінальних проваджень. Отримані матеріали будуть передані до відповідних міжнародних інстанцій.

Також читайте: Резніков про паспортизацію жителів ОРДЛО: У РФ говоритимуть про "русский мир" і використовуватимуть це як привід для "захисту своїх громадян"

Напередодні виборів до Держдуми РФ окупанти паспортизують жителів ОРДЛО, водночас не роблячи їх повноцінними громадянами Росії, - СБУ 01
Напередодні виборів до Держдуми РФ окупанти паспортизують жителів ОРДЛО, водночас не роблячи їх повноцінними громадянами Росії, - СБУ 02
Напередодні виборів до Держдуми РФ окупанти паспортизують жителів ОРДЛО, водночас не роблячи їх повноцінними громадянами Росії, - СБУ 03
Напередодні виборів до Держдуми РФ окупанти паспортизують жителів ОРДЛО, водночас не роблячи їх повноцінними громадянами Росії, - СБУ 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Вот это "новость"! Кто разбудил СБУ?
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09.09.2021 12:21
+3
І що, тих неповноцінних позбавлять громадянства України, за порушення Закону? Чи пАнять, прАстіть, і наградіть за "страданія"?
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09.09.2021 12:45
+2
головне, щоб вони не ломанулись потім до нас, а ми їх пустили - бо тоді не до жартів буде
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09.09.2021 13:00
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Вот это "новость"! Кто разбудил СБУ?
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09.09.2021 12:21 Відповісти
Просто куйло получает для своей партии несколько миллионов голосов лишних, я не оговорился, именно несколько миллионов, никто там проконтролировать это не может, а в самой кацапии и дыныры-лыныры аборигены будут довольны, думая, что это интеграция ОРДЛО.
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09.09.2021 12:23 Відповісти
Пукин с Шойгу в тайге...


Накануне выборов в Госдуму РФ оккупанты паспортизируют жителей ОРДЛО, при этом не делая их полноценными гражданами России, - СБУ - Цензор.НЕТ 1379


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09.09.2021 12:24 Відповісти
Отсосиновик.
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09.09.2021 12:38 Відповісти
мордвини звуть його між собою "наітємнєйшій"
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09.09.2021 12:59 Відповісти
Будем весело ржать, когда проголосовавшие с паспортами РФ ломанутся драпать из ОРДЛО в Россию, а их туда не пустят.
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09.09.2021 12:37 Відповісти
головне, щоб вони не ломанулись потім до нас, а ми їх пустили - бо тоді не до жартів буде
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09.09.2021 13:00 Відповісти
не переживайте быдло скотобаза Крым и ОРЛДО там все 100% с лицами которые не отягощены интеллектом им на украинском задайте вопрос -котра година и все с криком мама! побегут аж до Курил..проверено не раз хочешь заткунть малоросса или кацаба поговори с ним на мове Шевченко...сначала тормоз на 2 часа потом вопросы а что на каком вы ему что то сказали..... потом политинформация как 6 раз горела от клятых украинцев Москва и все..побегло....
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09.09.2021 13:39 Відповісти
ну не завжди так але мова точно відсіює як сіто неадекватів з тієї сторони.
Перевірено мною в інтернеті багаторазово
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09.09.2021 16:17 Відповісти
Це сміття і тут було неповноцінним.
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09.09.2021 12:44 Відповісти
І що, тих неповноцінних позбавлять громадянства України, за порушення Закону? Чи пАнять, прАстіть, і наградіть за "страданія"?
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09.09.2021 12:45 Відповісти
ну так в самій назві "малорос" вже є натяк на неповноцінність Напередодні виборів до Держдуми РФ окупанти паспортизують жителів ОРДЛО, водночас не роблячи їх повноцінними громадянами Росії, - СБУ - Цензор.НЕТ 1385
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09.09.2021 13:00 Відповісти
untermenschen - так фашисты в своё время называли народ который захватывали
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09.09.2021 14:01 Відповісти
э, давай к нам в Якутии, хАхлы....у нас классно зашибись...правда, правда. не то шта у вас нищих. давай! а мы к вам.)) махнемся не глядя.)

Напередодні виборів до Держдуми РФ окупанти паспортизують жителів ОРДЛО, водночас не роблячи їх повноцінними громадянами Росії, - СБУ - Цензор.НЕТ 5881

Напередодні виборів до Держдуми РФ окупанти паспортизують жителів ОРДЛО, водночас не роблячи їх повноцінними громадянами Росії, - СБУ - Цензор.НЕТ 5281

Напередодні виборів до Держдуми РФ окупанти паспортизують жителів ОРДЛО, водночас не роблячи їх повноцінними громадянами Росії, - СБУ - Цензор.НЕТ 3060 Напередодні виборів до Держдуми РФ окупанти паспортизують жителів ОРДЛО, водночас не роблячи їх повноцінними громадянами Росії, - СБУ - Цензор.НЕТ 5364
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09.09.2021 16:48 Відповісти
 
 