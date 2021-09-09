Венедіктова зустрілася з родичами жертв МН17 у Нідерландах: Ця справа - ключовий пріоритет для прокуратури України. ФОТО

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова під час робочого візиту до Нідерландів зустрілася в судовому комплексі "Схіпхол" з родичами загиблих рейсу МН17.

Зустріч відбулася, зокрема, з Антоном Котте, який втратив старшого сина, невістку і шестирічного онука, і Пітом Плугом, у якого в авіакатастрофі загинули брат, невістка і племінник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Венедіктова висловила співчуття родичам та наголосила, що справа МН17 є для України одним із ключових пріоритетів у діяльності органів прокуратури.

Також вона підкреслила, що судові процеси, які відбуваються у Нідерландах щодо злочинів, вчинених в Україні в умовах збройного конфлікту, – надзвичайно важливі.

Після зустрічі вона разом з родичами загиблих пройшла до судової зали.









Сьогодні, 9 вересня, у судовому комплексі "Схіпхол" родичі загиблих рейсу МН17 продовжують свої виступи у суді.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.