Українська легкоатлетка Магучіх знову сфотографувалася з російською спортсменкою Ласіцкене. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Спорт
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх знову сфотографувалася разом з росіянкою Марією Ласіцкене.
Як інформує Цензор.НЕТ, їхнє спільне фото опублікувала в Instagram австралійська легкоатлетка Елінор Паттерсон.
"Фінал Діамантової ліги; Дякую за грандіозний захід", - прокоментувала австралійська спортсменка фото, яке розміщене 13 годин тому.
На цих змаганнях росіянка здобула перемогу у фіналі з результатом 2,05 метра, а Магучіх стала другою (2,03 метра).
Нагадаємо, українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді - 2020 на Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії. У соцмережах розкритикували українку і звернули увагу на те, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене - капітаном ЗС РФ.
Сама Магучіх заявила, що не заперечує війну між Україною і РФ, а у фото з Ласіцкене не було жодної політичної позиції.
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Ленка,ты что натворила?селфи с мужиком...я тебя убъью...
А без цього , Штірліц , ваша карта бита
Все наши олимпийцы числятся в СКА (спортивный клуб армии), а может ЦСКА. Поэтому если кто-то из диванных патриотов говорит: так она же офицер армии, то это смешной разговор.
внимание вопрос. Нахрена за наши налоги содержать гадину? пусть бегает за свои смешные деньги, а не за наш счет. Она должна понимать что фотографироваться с русскими свиньями - плохо
В своей команде он показывает все лучшие результаты на очень высоком уровне. В недавних играх за сборную Украины он совсем ничего не показал.
Взять патриота Польши футболиста Баварии Левандовского. Он высочайший уровень показывает как за клуб, так и за сборную.
Но что взять с Малиновского. Он со своей женой определились, что по завершении его футбольной карьеры они останутся жить в городе Бергамо и даже уже знают чем там будут заниматься. Украина у них уже как что-то отходящее. Они перекотиполе.
Но что с них взять. Они не производные от нашего народа. Это скоты комуняцкая и комсомольская номенклатура времен СССР, построившая дикий капитализм под себя.
Но что с них взять. Они сформированы для нас москвой из всяких выродков-предателей народа. В очень многих из них прямые предки, под руководством москвы, участвовали в проведении голодомора украинского народа.
Все посмотрите, кто голосовал за дерибан земли в парламенте
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=5095