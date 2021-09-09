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Волонтерка Юсупова: На фронті поранені майже щодня. Потрібні гроші на ліки і квадрокоптер. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Волонтерка Наталія Юсупова просить надати армії допомогу в будь-якому розмірі. За її словами, навіть 10, 30 або 100 грн - вже велика підмога для фронту.

Про це Юсупова пише у фейсбуку, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У Київський шпиталь привезли поранених бійців. Восьмий рік війни. Привезли зовсім молодих хлопців, 21,23, 25 років, з відірваними кінцівками, з пораненням рук та ніг. Важких воїнів повезли в реанімацію. На фронті поранені майже щодня, за тиждень понад 15 поранених", - зазначила волонтерка.

Допомога потрібна на ліки для бійців і придбання квадрокоптера для розвідки.

"У вересні оплатила молодому онкохворому воїну ліки - 12 300 грн, сьогодні купила дексалгін та кетанов на фронт  - 5 тис., учора купила квадрокоптер 48 300 грн. Допомога на фронт дуже потрібна. Прислали великий список ліків та препаратів. Ще треба купити квадрокоптер для розвідки. Люди, 10, 30,100 грн це велика допомога фронту", - пише Юсупова.

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Волонтерка Юсупова: На фронті поранені майже щодня. Потрібні гроші на ліки і квадрокоптер 01
Волонтерка Юсупова: На фронті поранені майже щодня. Потрібні гроші на ліки і квадрокоптер 02
Волонтерка Юсупова: На фронті поранені майже щодня. Потрібні гроші на ліки і квадрокоптер 03
Волонтерка Юсупова: На фронті поранені майже щодня. Потрібні гроші на ліки і квадрокоптер 04
Волонтерка Юсупова: На фронті поранені майже щодня. Потрібні гроші на ліки і квадрокоптер 05
Волонтерка Юсупова: На фронті поранені майже щодня. Потрібні гроші на ліки і квадрокоптер 06
Волонтерка Юсупова: На фронті поранені майже щодня. Потрібні гроші на ліки і квадрокоптер 07
Волонтерка Юсупова: На фронті поранені майже щодня. Потрібні гроші на ліки і квадрокоптер 08
Волонтерка Юсупова: На фронті поранені майже щодня. Потрібні гроші на ліки і квадрокоптер 09
Волонтерка Юсупова: На фронті поранені майже щодня. Потрібні гроші на ліки і квадрокоптер 10
Волонтерка Юсупова: На фронті поранені майже щодня. Потрібні гроші на ліки і квадрокоптер 11

Допомогти пораненим воїнам закликає також волонтерка Наталя Воронкова на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук".

"Київ, Військовий госпіталь. Всі навколо живуть звичайним життям.. адже війна не тут, а десь там .. ну "дуже далеко-далеко" на Сході. А ми знову зустрічаємо черговий борт з нашими пораненими захисниками. Є бійці з ампутацією і тяжкопоранені від куль і осколків, контужений (з акубаротравмою) після артилерійського обстрілу і підривів на мінах", - зазначає волонтерка.

Вона також оприлюднила перелік потреб:

Волонтерка Юсупова: На фронті поранені майже щодня. Потрібні гроші на ліки і квадрокоптер 12
Волонтерка Юсупова: На фронті поранені майже щодня. Потрібні гроші на ліки і квадрокоптер 13
Волонтерка Юсупова: На фронті поранені майже щодня. Потрібні гроші на ліки і квадрокоптер 14
Волонтерка Юсупова: На фронті поранені майже щодня. Потрібні гроші на ліки і квадрокоптер 15
Волонтерка Юсупова: На фронті поранені майже щодня. Потрібні гроші на ліки і квадрокоптер 16
Волонтерка Юсупова: На фронті поранені майже щодня. Потрібні гроші на ліки і квадрокоптер 17

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Не понял, мудрый нарид же выбрал класного парня, а не Барыгу, который крал. Шо это для сборы с миру по нитке для самой обеспеченной армии Европы? Волонтер Юсупова: На фронте раненые почти каждый день. Нужны деньги на лекарства и квадрокоптер - Цензор.НЕТ 6897
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09.09.2021 15:36
+17
Прикра ситуація. Держава абсолютна байдужа до поранених військових.
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09.09.2021 15:37
+16
просто перестать стрелять не помогает? просто отвести войска тоже не помогает? просто воровать тоже не помогает?
какого же дауна мудрый нарид в следующий раз выберет то.
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09.09.2021 15:41
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Не понял, мудрый нарид же выбрал класного парня, а не Барыгу, который крал. Шо это для сборы с миру по нитке для самой обеспеченной армии Европы? Волонтер Юсупова: На фронте раненые почти каждый день. Нужны деньги на лекарства и квадрокоптер - Цензор.НЕТ 6897
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09.09.2021 15:36 Відповісти
Вони обрали вовочку, щоб їм ніхто не крапав на совість і не показував поранених.
Люди хочуть жити в мирі, навіть примарному.
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09.09.2021 15:38 Відповісти
Вы правы. правы, правы....Быдло, выбравшее прокремлёвское ничтожество - такие же соучастники убийств наших воинов - героев, как и кремлёвская нечисть. На руках этого быдла кровь убитых и раненых украинских героев....Как им спится? Избирателям Зеленского? Кошмары не мучают?
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09.09.2021 16:21 Відповісти
Солодко спиться, можете не сумніватись.
Нарід хоче свята, випивки, шашликів, вихідних, гулянок.
Нашо їм та війна. Тільки псує настрій.
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09.09.2021 16:24 Відповісти
А ещё им нужны киркоровы, "вконтакте",...
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09.09.2021 16:37 Відповісти
Прикра ситуація. Держава абсолютна байдужа до поранених військових.
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09.09.2021 15:37 Відповісти
так же как и граждане абсолютно безразличны к государству, раз голосуют раз за разом за популистов. детей жалко только
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09.09.2021 15:44 Відповісти
це не прикра, це злочинна
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09.09.2021 16:28 Відповісти
А поранення вони отримали за Порошенка чи за тебе, дибілку ?
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09.09.2021 15:41 Відповісти
ему пофик. ему 11.80 нужны
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09.09.2021 15:45 Відповісти
Может, нехай Косоворотько отстегнет, с продаж своей говнопродукции в страну-помойку?
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09.09.2021 15:41 Відповісти
этот ?

он из "еврейской совецкой семьи"

папа ЗЕльонский требовал сыночку зарплату в 100 тыс. гривень и не копейки меньше
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09.09.2021 15:52 Відповісти
Он не отстегнет ему с ермаком, портновым, арх#ймием и др. чем хуже, тем лучше. Они скопом ждут шойгов и, все, никак не дождутся. А барыга,которого они обгаживали, как могли закупал за свои деньги много чего для фронта. Для барыги РФ враг, а не та сторона и он не желает заглянуть в глаза *****, а, наверняка, хотел бы увидеть их закрытыми навсега.
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09.09.2021 16:22 Відповісти
просто перестать стрелять не помогает? просто отвести войска тоже не помогает? просто воровать тоже не помогает?
какого же дауна мудрый нарид в следующий раз выберет то.
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09.09.2021 15:41 Відповісти
Від дауна, було б більше користі. Дауни хоч не ліцеміри.
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09.09.2021 16:15 Відповісти
Может главнокомандующий не в курсе?
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09.09.2021 15:47 Відповісти
вы имели ввиду продюсер ?

так в военном кино люди не гибнут и их не ранят - они встают и весело улыбаются продюсеру

СНЯТО !!!!!!!!!!! Волонтерка Юсупова: На фронті поранені майже щодня. Потрібні гроші на ліки і квадрокоптер - Цензор.НЕТ 5547
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09.09.2021 15:50 Відповісти
на Величний університет Найвеличнішого Зеленського виділили чи то 30 чи 60 милл. гривень
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09.09.2021 15:47 Відповісти
а что... наш бубочка войну еще не закончил??????
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09.09.2021 16:19 Відповісти
Сходи ка ты *любезный* рАсисянин на 3 веселых буквы ,в сад ,в сад или на буй покачаться...
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09.09.2021 16:56 Відповісти
Може потрібні не гроши а поміняти Шмарклю на Яроша?
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09.09.2021 16:28 Відповісти
патроны еще не надо покупать?
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09.09.2021 17:44 Відповісти
Ни фига не понятно зачем помогать тем кто стоит там как в тире и ничего не делает для уничтожения врага?Зебила боитесь и его запрет отвечать?Вот у него и просите.
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09.09.2021 18:44 Відповісти
За пару лет пастреливания у зенелоха погибло столько же , сколько погибло бойцов за неделю при взятии высоты 105.4 у села Войсковое - около 160 человек.Высоту взяли за неделю, а первый плацдарм прикрытия вообще за 30 минут. А теперь про результативность - 160 погибших красноармейцев обеспечили переправу и форсирование Днепра основными силами и освобождение Украины. У зенелоха тоже погибло 160 бойцов, в среднем один погибший за 4 дня. Только они просто погибли, результат - ноль.
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09.09.2021 19:26 Відповісти
https://www.facebook.com/deniszprua/posts/367197004952763?__cft__[0]=AZWWzu8ifqty7exe1YTnph6aSyXviiK64PvwQUfEpWrcXIS9eDsYhHupFhSy4vSTxuv_h0S4iCepnXxRWD8SrvF9Q-7A2Hn9lBzn6UEM24qFEVVZrn4-Fxxrx1_PHVERq20&__tn__=%2CO%2CP-R
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09.09.2021 19:27 Відповісти
Еще нужно купить квадрокоптер для разведки. Люди, 10, 30, 100 грн - это большая помощь фронту", - пишет Юсупова. Источник: https://censor.net/ru/p3287330

ххх
Юсупова, может лучше объявить сбор средств на станцию РЭБ? Все же лучше, чем каждый месяц на квадрокоптер.
А если серьезно, то из месяца в месяц как под копирку сообщения о характере ранения и необходимость в медикаментах и квадрокоптерах, начинают наталкивать на нехорошие мысли...
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09.09.2021 19:28 Відповісти
Хотелось бы спросить, как называются люди, которые там сидят в окопах и которым нельзя гнать оккупанта с собственной земли? Почему твари, которых мы гнали за Днепр,и твари, которые прятались за украинскими спинами в Москве, теперь запрещают нам стрелять?
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09.09.2021 19:32 Відповісти
юсупова не хочет к зеле обратиться? я думаю стремно у людей деньги просить когда сотни миллиардов закатывается в асфальт. это вам не 2014 й, когда помощь была нужна именно от простых людей
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09.09.2021 20:25 Відповісти
Цыганки в трамваях показывают завернутого в лохмотья ребенка с язвами, со смаком рассказывают о его болезнях и клянчат деньги на лечение. Это работает и многие дают. Юсупова пару раз в месяц в подробностях и со смаком рассказывает о ранениях, ожогах и ампутациях (что со смаком перепечатывают сепарские ресурсы) и клянчит деньги на бинты, таблетки, сок и печенье. И многие дают, это работает, потому что всегда есть проклятая власть, которая бросила раненых на пол без бинтов, таблеток, печенья и сока. А ещё у бойцов нет ни родных, ни знакомых, ни сослуживцев-побратимов, ни денежного довольствия и матпомоши по ранению. Нет ничего, только волонтёр Юсупова и знаменитый квадрокоптер на которого последняя надежда на фронте.
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09.09.2021 23:49 Відповісти
 
 