Волонтерка Юсупова: На фронті поранені майже щодня. Потрібні гроші на ліки і квадрокоптер. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Волонтерка Наталія Юсупова просить надати армії допомогу в будь-якому розмірі. За її словами, навіть 10, 30 або 100 грн - вже велика підмога для фронту.
Про це Юсупова пише у фейсбуку, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У Київський шпиталь привезли поранених бійців. Восьмий рік війни. Привезли зовсім молодих хлопців, 21,23, 25 років, з відірваними кінцівками, з пораненням рук та ніг. Важких воїнів повезли в реанімацію. На фронті поранені майже щодня, за тиждень понад 15 поранених", - зазначила волонтерка.
Допомога потрібна на ліки для бійців і придбання квадрокоптера для розвідки.
"У вересні оплатила молодому онкохворому воїну ліки - 12 300 грн, сьогодні купила дексалгін та кетанов на фронт - 5 тис., учора купила квадрокоптер 48 300 грн. Допомога на фронт дуже потрібна. Прислали великий список ліків та препаратів. Ще треба купити квадрокоптер для розвідки. Люди, 10, 30,100 грн це велика допомога фронту", - пише Юсупова.
Картки для допомоги, Монобанк
4441 1114 4700 2464
5375 4141 2065 9130
Допомогти пораненим воїнам закликає також волонтерка Наталя Воронкова на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук".
"Київ, Військовий госпіталь. Всі навколо живуть звичайним життям.. адже війна не тут, а десь там .. ну "дуже далеко-далеко" на Сході. А ми знову зустрічаємо черговий борт з нашими пораненими захисниками. Є бійці з ампутацією і тяжкопоранені від куль і осколків, контужений (з акубаротравмою) після артилерійського обстрілу і підривів на мінах", - зазначає волонтерка.
Вона також оприлюднила перелік потреб:
Будь ласка, зачекайте...
Люди хочуть жити в мирі, навіть примарному.
Нарід хоче свята, випивки, шашликів, вихідних, гулянок.
Нашо їм та війна. Тільки псує настрій.
он из "еврейской совецкой семьи"
папа ЗЕльонский требовал сыночку зарплату в 100 тыс. гривень и не копейки меньше
какого же дауна мудрый нарид в следующий раз выберет то.
так в военном кино люди не гибнут и их не ранят - они встают и весело улыбаются продюсеру
СНЯТО !!!!!!!!!!!
ххх
Юсупова, может лучше объявить сбор средств на станцию РЭБ? Все же лучше, чем каждый месяц на квадрокоптер.
А если серьезно, то из месяца в месяц как под копирку сообщения о характере ранения и необходимость в медикаментах и квадрокоптерах, начинают наталкивать на нехорошие мысли...