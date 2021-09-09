Учасника терористичної організації "Ісламська держава" затримали на Одещині, - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Служба безпеки України затримала учасника міжнародної терористичної організації в Одеській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Підкреслюється, що чоловік є вихідцем з Центральної Азії і перебуває в розшуку по лінії Інтерполу за вчинення злочинів, пов'язаних з фінансуванням терористичної діяльності.
"За даними СБУ, у 2014-2016 роках зловмисник перебував на території Республіки Туреччина, де був завербований членами міжнародної терористичної організації "Ісламська держава". Переховуючись від правоохоронних органів, іноземець прибув до України. Перебував у нашій державі із порушенням вимог міграційного законодавства", - випливає з повідомлення.
Зазначається також, що зараз суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.
"Операція щодо розшуку та затримання проводилася спільно з Національним центральним бюро Інтерполу в Україні", - додали в СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
просто Інтерпол навіть яценюка затримав, але забув шо він може попросити інвестицій та й відпустив від "гріха" подалі))
так і тут - учасники "інтерполу" - можуть запит дати хоч на васю з якутська хоч на франца з землі франца йосиповича
потім розглядають а не відразу видають.
то есть можешь половину выбросить(кошке или коту), но остальные 15 - ням-ням
Дмитрий
@dmitriypaut
·36 мин
Шмыгаль выделит более 500 млн гривен на содержание афганских беженцев,а вы,тупые избиратели копите себе пенсии сами. Зеленскай же сказал,что ничего никому не должно
Многие уже в Одессе.