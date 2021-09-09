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затримання (4143) Одеська область (2491) СБУ (10027) тероризм (2785) ІДІЛ (284)

Учасника терористичної організації "Ісламська держава" затримали на Одещині, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Служба безпеки України затримала учасника міжнародної терористичної організації в Одеській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Підкреслюється, що чоловік є вихідцем з Центральної Азії і перебуває в розшуку по лінії Інтерполу за вчинення злочинів, пов'язаних з фінансуванням терористичної діяльності.

"За даними СБУ, у 2014-2016 роках зловмисник перебував на території Республіки Туреччина, де був завербований членами міжнародної терористичної організації "Ісламська держава". Переховуючись від правоохоронних органів, іноземець прибув до України. Перебував у нашій державі із порушенням вимог міграційного законодавства", - випливає з повідомлення.

Зазначається також, що зараз суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.

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"Операція щодо розшуку та затримання проводилася спільно з Національним центральним бюро Інтерполу в Україні", - додали в СБУ.

Учасника терористичної організації Ісламська держава затримали на Одещині, - СБУ 01
Учасника терористичної організації Ісламська держава затримали на Одещині, - СБУ 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
А кацапів вони не смикають.
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09.09.2021 16:36
+3
Черговий чечен, якого передадуть ерефії?
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09.09.2021 16:36
+2
А что у него с лицом, квадратами какими-то пошло? Больной оспой что-ли?
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09.09.2021 16:38
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А кацапів вони не смикають.
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09.09.2021 16:36 Відповісти
ну еслии в базе данных, то не могли не сцапать
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09.09.2021 16:37 Відповісти
а можна поцікавитися країною, яка їх оголосила в розшук?
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09.09.2021 16:38 Відповісти
.... може Ефіопія?
просто Інтерпол навіть яценюка затримав, але забув шо він може попросити інвестицій та й відпустив від "гріха" подалі))
так і тут - учасники "інтерполу" - можуть запит дати хоч на васю з якутська хоч на франца з землі франца йосиповича Учасника терористичної організації "Ісламська держава" затримали на Одещині, - СБУ - Цензор.НЕТ 8070
потім розглядають а не відразу видають.
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09.09.2021 16:57 Відповісти
Тільки тих, на кого в інтерпол заявила ерефія.
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09.09.2021 16:37 Відповісти
Черговий чечен, якого передадуть ерефії?
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09.09.2021 16:36 Відповісти
не завадило б всіх чіч видати рашкостану, вони тут нафіг не потрібні
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09.09.2021 17:34 Відповісти
А что у него с лицом, квадратами какими-то пошло? Больной оспой что-ли?
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09.09.2021 16:38 Відповісти
Бойцы Исламского государства психопаты не хуже Талибана но учитывая пустынно- равнинный сирийский рельеф американцы и русские таки смогли нанести им поражение.
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09.09.2021 16:40 Відповісти
Талібан проти ІГ і на впаки, ІГ проти Талібану. Раіся за Талібан.
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09.09.2021 16:45 Відповісти
Восток дело тонкое) там все может меняться в любой момент Учасника терористичної організації "Ісламська держава" затримали на Одещині, - СБУ - Цензор.НЕТ 6025
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09.09.2021 16:50 Відповісти
Коню, вони - ІГ та таліби скоро помиряться
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10.09.2021 11:23 Відповісти
рссукие против ИГ, это как ты против котлет.
то есть можешь половину выбросить(кошке или коту), но остальные 15 - ням-ням
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09.09.2021 17:14 Відповісти
Таджик чи угорець?
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09.09.2021 16:48 Відповісти
Учасника терористичної організації "Ісламська держава" затримали на Одещині, - СБУ - Цензор.НЕТ 3256
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09.09.2021 19:00 Відповісти
Може бути, але в нього є практично близнюк
Учасника терористичної організації "Ісламська держава" затримали на Одещині, - СБУ - Цензор.НЕТ 3514
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09.09.2021 21:10 Відповісти
Угорці-християни.
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11.09.2021 12:45 Відповісти








Дмитрий

@dmitriypaut

·36 мин

Шмыгаль выделит более 500 млн гривен на содержание афганских беженцев,а вы,тупые избиратели копите себе пенсии сами. Зеленскай же сказал,что ничего никому не должно
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09.09.2021 17:02 Відповісти
а що ті два пуштуна за свої не можуть родичів утримувати, з бюджета випрошують, мабуть і деребанити будуть
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09.09.2021 17:36 Відповісти
Эти участники уже себе мичеть в Одессе строят, а наши казнокрады даютна это добро на фоне того, что Эрдоган крестьянский подмотал собор в Турции в пользу ислама.
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09.09.2021 17:05 Відповісти
АЛЁ. ПРЕДЫДУЩАЯ ВЛАСТЬ НЫНЕШНЯЯ И БУДУЩАЯ! ПРЕКРАЩАЙТЕ ДЕЛАТЬ СТРАНЕ И ЛЮДЯМ ПРОБЛЕМЫ С ЭТИМИ ДикАРЯМИ ИСЛАМИСТАМИ БЕЖЕНЦАМИ... НЕ НАСТУПАЙТЕ НА ТЕ ГРАБЛИ КОТОРЫЕ ФРАНЦИЯ ГЕРМАНИЯ И ДРУГИЕ СТРАНЫ СДЕЛАЛИ СОСВОИМИ СТРАНАМИ . превратили свои страны христианские и католические в мусульманские .уже перебор в мире с данной религией, от них одни проблемы только, они не работают нигде, торгуют. гуляют и траву курят во и всё что им нужно и всё что они могут. франция уже нет французов одни арабы\. в германии скоробудут одни русские и азиаты оно нам нужно, прибалты и поляки молодцы...рогами упираются от распределиний в свои страны таких эмигрантов .они же тунеядцы...потом смотрите что они в евространах вытворяют, грабят, бастуют, жгут магазины и авто, нападают на коренное население с ножами и топорами.сбивают машинами прохожих, пинают женщин ногами в метро и так далее ! пусть валят в эмираты и много других им братских стран арабских и азиатских... ну что их всё так тянет к (неверным....)? тут им лафа и рай земной .всё можно разврат и жизнь по безпределу и законов шариат... люди с москвы слушаю в киев приезжают и просто кайфуют от того что в городе европейцы и белые люди ходят, в москве говорят что вся москва уже (чёрная....)как то так....((
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09.09.2021 18:24 Відповісти
По приглашению Вовы Зеленского скоро 5 тысяч таких моджахедов прибудут в Украину.
Многие уже в Одессе.
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11.09.2021 12:44 Відповісти
 
 