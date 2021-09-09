Десантники провели навчання поряд з окупованим Кримом. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Українські десантники провели навчання поблизу адміністративного кордону з окупованим Росією Кримом.
Про це повідомляє Командування об'єднаних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Особовий склад одного з підрозділів десантно-штурмових військ зі складу угруповання військ "Південь" продовжує виконання заходів підтримки бойової готовності. Так, на одному з полігонів відбулися заняття з вогневої підготовки", - йдеться в повідомленні.
Командир підрозділу зазначив, що мети навчань досягнуто.
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Daro Doro
показати весь коментар09.09.2021 18:59 Відповісти Мені подобається 0
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