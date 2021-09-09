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Десантники провели навчання поряд з окупованим Кримом. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Українські десантники провели навчання поблизу адміністративного кордону з окупованим Росією Кримом.

Про це повідомляє Командування об'єднаних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Особовий склад одного з підрозділів десантно-штурмових військ зі складу угруповання військ "Південь" продовжує виконання заходів підтримки бойової готовності. Так, на одному з полігонів відбулися заняття з вогневої підготовки", - йдеться в повідомленні.

Командир підрозділу зазначив, що мети навчань досягнуто.

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хотілось би з розмахом. щоб прикордоного орка колотило від переляку
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09.09.2021 18:59 Відповісти
 
 