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Новини Фото Події П'яні за кермом
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П'яний колишній прокурор збив на смерть жінку на скутері на Рівненщині й намагався втекти. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Сестра загиблої стверджує, що жінка їхала з роботи у світловідбиваючій куртці.

Про це інформує поліція Рівненської області, передає Цензор.НЕТ.

Слідчі з'ясували, що чоловік не вибрав безпечної швидкості, не дотримався дистанції та допустив зіткнення зі скутером, який рухався в попутному напрямку. Водій скутера загинула на місці.

"Після скоєного водій позашляховика не зупинився і спробував сховатися з місця події. Однак екіпаж патрульних, які стали свідками ДТП, відразу почали його переслідування і через кілька хвилин затримали", - розповіли в поліції.

У водія були ознаки алкогольного сп'яніння. Проходити огляд він відмовився.

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Чоловіка затримали, йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

"Суспільне" повідомляє, що за кермом був колишній прокурор, якого звільнили минулого року - не пройшов атестації. Зараз чоловік займається адвокатською діяльністю в Сарнах.

Сестра загиблої стверджує, що та була в світловідбиваючій куртці.

Пяний колишній прокурор збив на смерть жінку на скутері на Рівненщині й намагався втекти 01

Пяний колишній прокурор збив на смерть жінку на скутері на Рівненщині й намагався втекти 02
Пяний колишній прокурор збив на смерть жінку на скутері на Рівненщині й намагався втекти 03
Пяний колишній прокурор збив на смерть жінку на скутері на Рівненщині й намагався втекти 04
Пяний колишній прокурор збив на смерть жінку на скутері на Рівненщині й намагався втекти 05
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Топ коментарі
+29
Как эта мерзота "правоохранительная" осточертела.
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09.09.2021 18:45
+18
прокурор и алкоголь это синонимы..
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09.09.2021 18:43
+14
Якщо відмовився від експертизи ,то апріорі винен !!!))))
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09.09.2021 18:46
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Антонина, повышай штрафы!!!
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09.09.2021 18:34 Відповісти
реально треба підвищувати!
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09.09.2021 18:42 Відповісти
Як у Фінляндіі,піврічна з/п і пожиттєве позбавлення водійських прав !!!))))
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09.09.2021 18:49 Відповісти
И так ездят без прав))
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09.09.2021 20:41 Відповісти
"..с двигавшимся в попутном направлении скутером"..
судя по разрушению передка авто - разница в скорости была более 70..80 км..
пусть скорость скутера 30..40.. значить этот алкаш гнал на скорости более 100-120 км.
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09.09.2021 18:37 Відповісти
чертила, но кто его посадит? может монастырский? как посадил Трупина?
даже если выпил, то едь аккуратно, тварь. фары нормальные - чего же гнать поперед Авакова в Монастырского?
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09.09.2021 18:39 Відповісти
7 человек согласны с "если выпил, то едь"
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09.09.2021 20:37 Відповісти
Как обычно, откупится.
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09.09.2021 18:42 Відповісти
только посадки конкретные или штрафы десятками и сотнями тысяч гривен можно как то побороть алкоголизм на дороге.... толку не будет. у таких людей денег наворовано много и связи везде корупция поголовная . есть с кем договориться и есть чем откупиться .вот и такая наша действительность.... такое впечатление что все силовые структуры и дипутаты алкаши и просто не люди....(( а другие слои наркоманы и гопники и мажоры .получается что почти все....я в шоке...((
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09.09.2021 18:42 Відповісти
Прочитай сам написанное тобою. Как ты видишь прогресс через "посадки конкретные или штрафы десятками и сотнями тысяч гривен" ?
Наверно за зеленского еще раз надо проголосовать? у него с первого раза не получилось?
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09.09.2021 23:30 Відповісти
я не понял чем ты недоволен, штрафами тысячными? видать тебя это каснулось....все мой пост понравился лайками а тебе одному нет, ну тогда отрубливать руки и ноги чтобы мрази не смогли крутить баранку и тиснуть на педали....при чём зеленский, раз животные не понимают что людей сносить на тротуарах. переходах дорожных нельзя, нельзя твари долбанные лишать жизней не винных людей,деток стариков ...то лишать жизни нужно всё это быдло! кофискация машин,имущества и передавать потерпевшим...
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10.09.2021 09:19 Відповісти
прокурор и алкоголь это синонимы..
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09.09.2021 18:43 Відповісти
Как эта мерзота "правоохранительная" осточертела.
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09.09.2021 18:45 Відповісти
Вони по іншому жити не спроможні ,пихаті корумповані гниди !!!)))
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09.09.2021 18:47 Відповісти
Якщо відмовився від експертизи ,то апріорі винен !!!))))
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09.09.2021 18:46 Відповісти
в легких случаях мона сказать шо не верю и едем до за 20км. больницы, а там доктора и так... ну, как минимум сонные. хотя незаметно дать "Франклина" доктору, то он мусорам покажет фак, то есть справку - Чист аки адамов лист)))
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09.09.2021 18:53 Відповісти
Маю дуже великий сумнів,що цьому прокурорчику взагалі щось там буде...
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09.09.2021 18:47 Відповісти
этому будет,он же бывший. аттестацию не прошел,значит кому то не занес и выпал из обоймы. машина особо не дорогая,прокурор так себе,не решала,а мелкий взяточник.
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10.09.2021 09:47 Відповісти
Для рівня райцентра він ще авторитетний чєл. Повинен відмазатись. Тут головне гроші, а статус то другорядне.
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10.09.2021 15:09 Відповісти
Судячи з фото швидкість автомобіля була далеко не 50км/ч
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09.09.2021 18:52 Відповісти
долго он сосал на джип в прокуратуре ой долго дупой работал на вззятках..
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09.09.2021 19:08 Відповісти
От десяти до пятнадцати. Когда надо ставить к стенке сразу, пока не протрезвел и не стал отнекиваться, что не пил да и "ваще" на месте не был.
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09.09.2021 18:54 Відповісти
расстрел
когда уже не собьет трезвый проффессор
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09.09.2021 19:07 Відповісти
одвокат мендесабель
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09.09.2021 19:09 Відповісти
Запятая ,покинула чат и голову автора заголовка.....
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09.09.2021 19:39 Відповісти
Фатальные последствия могут быть для любителей ночной езды на скутере. Одиночный задний фонарь скутера создаёт оптическую иллюзию едущего далеко впереди автомобиля.Сюда же относятся и автомобили с одним неисправным габаритным фонарём.Будьте внимательны на дороге ночью, любой "дальний" огонёк может неожиданно перерасти в немедленное лобовое столкновение.
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09.09.2021 19:43 Відповісти
А ты ночью с выключенными фарами ездишь, что только по габаритам ориентируешься?
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10.09.2021 05:21 Відповісти
А ты ночью фары от грязи не протираешь и вообще их не регулируешь на стенде, что только по габаритам ориентируешься?
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10.09.2021 07:28 Відповісти
Убийца. Реальний срок под сомнением, все корумпированно.
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09.09.2021 19:55 Відповісти
Та ніхрена йому не буде.Не забувайте, що живете в самій корумпованої державі Європи.
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09.09.2021 20:10 Відповісти
очередное бухое право-хоронительное быдло...
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09.09.2021 20:16 Відповісти
Відкупится, жодного дня без смертельних ДТП ,коли вже почнуть по справжньому боротись з п'яною наволоччю і мажорами на дорогах ,все пущено на самоплив ,всяке бидло відчуло що все дозволено.
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09.09.2021 20:26 Відповісти
Дик потенційні борцуни самі і бухать по-чорному.
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10.09.2021 15:12 Відповісти
А где новости типа " бывший прокурор, убивший невинную женщину, найден мертвым в лесопосадке"?
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09.09.2021 20:49 Відповісти
Оце так, тиждень вся б країна таку новину смакувала, прицмокуючи.
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10.09.2021 15:13 Відповісти
замочить суку кирпичом !!!! 2 раза!!!!
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09.09.2021 21:35 Відповісти
и опять мусорила "отличилась"...
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09.09.2021 22:29 Відповісти
Вдумайтесь, 5 лет за убийство(больше ему, его знакомые судьи не дадут). Нужен закон о самосуде в таких случаях, чтобы родственники могли по быстрому решить его судьбу.
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09.09.2021 22:53 Відповісти
Наивный ты человек - родственникам ничего не мешает решить судьбу бухово прокурора, кроме самих же бухих прокуроров, бухих судей и так далее. Причем тут закон?
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09.09.2021 23:23 Відповісти
Хороший заголовок, кликабельный. Согласитесь, что "Пьяный адвокат сбил насмерть женщину на скутере" не вызвал бы столько праведного негодования.
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09.09.2021 23:23 Відповісти
О, похоже адвокат бухого тела уже подтянулся в спич.
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09.09.2021 23:24 Відповісти
если юрист взяточник сбивает на смерть ему еще потом премию выпишут вениками мылом и картошкой -тогда мне можно рейхстаг брать... П'яний колишній прокурор збив на смерть жінку на скутері на Рівненщині й намагався втекти - Цензор.НЕТ 8738
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10.09.2021 02:03 Відповісти
Женщину жалко.Прокурор отмажется.Но что делать с этими скутерами на дорогах?Их давят не только пьяные прокуроры.И большинство этих людей ни в чем не виноваты.Скутер по дороге движется,как ракета путина - по непредсказуемой траектории.Недавно видел последствия аварии,когда тусовка из 40-50 скутеров -дети по 13-14 лет выскочили стадом на дорогу перед машиной. Десятки покалеченых,несколько трупов и рыдающая в истерике женщина-водитель машины.Хрустики перед этим тусовались на площадке отстоя на обочине дороги.Потом рванули на дорогу.
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10.09.2021 06:16 Відповісти
жесть. Где такое было?
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10.09.2021 11:22 Відповісти
Якби патрульні поліція згідно вже давно існуючих законів, виловлювала неповнолітніх скутерістів, а також тих скутеристів, хто не водійського посвідчення, то описаної Вами ситуації ніколи не сталось. І ще, я дуже здивуюсь, якщо жіночка-скутерист, яку збив пяний адвокат мала водійське посвідчення.
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10.09.2021 15:21 Відповісти
Просто чабанам в раде вместо дури пора принять нормальные законы.
1. За езду бухим - штраф минимальный 100 000 грн. Если бухим будет госслужащий - двойной штраф.
2. Также удвоить наказания по УК для госслужащих.
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10.09.2021 07:23 Відповісти
Та бувший він, бувший прокурор, хоча за п'яну їзду треба карати жорсткіше.
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10.09.2021 15:17 Відповісти
А бывшим прокурором он стал до дтп или после?
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10.09.2021 17:44 Відповісти
 
 