П'яний колишній прокурор збив на смерть жінку на скутері на Рівненщині й намагався втекти. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Сестра загиблої стверджує, що жінка їхала з роботи у світловідбиваючій куртці.
Про це інформує поліція Рівненської області, передає Цензор.НЕТ.
Слідчі з'ясували, що чоловік не вибрав безпечної швидкості, не дотримався дистанції та допустив зіткнення зі скутером, який рухався в попутному напрямку. Водій скутера загинула на місці.
"Після скоєного водій позашляховика не зупинився і спробував сховатися з місця події. Однак екіпаж патрульних, які стали свідками ДТП, відразу почали його переслідування і через кілька хвилин затримали", - розповіли в поліції.
У водія були ознаки алкогольного сп'яніння. Проходити огляд він відмовився.
Чоловіка затримали, йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.
"Суспільне" повідомляє, що за кермом був колишній прокурор, якого звільнили минулого року - не пройшов атестації. Зараз чоловік займається адвокатською діяльністю в Сарнах.
Сестра загиблої стверджує, що та була в світловідбиваючій куртці.
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судя по разрушению передка авто - разница в скорости была более 70..80 км..
пусть скорость скутера 30..40.. значить этот алкаш гнал на скорости более 100-120 км.
даже если выпил, то едь аккуратно, тварь. фары нормальные - чего же гнать поперед Авакова в Монастырского?
Наверно за зеленского еще раз надо проголосовать? у него с первого раза не получилось?
когда уже не собьет трезвый проффессор
1. За езду бухим - штраф минимальный 100 000 грн. Если бухим будет госслужащий - двойной штраф.
2. Также удвоить наказания по УК для госслужащих.