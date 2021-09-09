П'яний колишній прокурор збив на смерть жінку на скутері на Рівненщині й намагався втекти. ФОТОрепортаж

Сестра загиблої стверджує, що жінка їхала з роботи у світловідбиваючій куртці.

Про це інформує поліція Рівненської області, передає Цензор.НЕТ.

Слідчі з'ясували, що чоловік не вибрав безпечної швидкості, не дотримався дистанції та допустив зіткнення зі скутером, який рухався в попутному напрямку. Водій скутера загинула на місці.

"Після скоєного водій позашляховика не зупинився і спробував сховатися з місця події. Однак екіпаж патрульних, які стали свідками ДТП, відразу почали його переслідування і через кілька хвилин затримали", - розповіли в поліції.

У водія були ознаки алкогольного сп'яніння. Проходити огляд він відмовився.

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Чоловіка затримали, йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

"Суспільне" повідомляє, що за кермом був колишній прокурор, якого звільнили минулого року - не пройшов атестації. Зараз чоловік займається адвокатською діяльністю в Сарнах.

Сестра загиблої стверджує, що та була в світловідбиваючій куртці.







