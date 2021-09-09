УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10073 відвідувача онлайн
Новини Фото Київські новини
41 019 86
Київ (13835) забудова (353) Казанський Денис (303)

Озеро Вирлиця хочуть забудувати в Києві всупереч протестам місцевих жителів, - Казанський. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Київські новини

Забудовник має намір закатати в бетон частину поверхні озера і звести там кілька багатоповерхівок і торговий центр. Це може знищити екосистему з тваринами, птахами і червонокнижними рибами.

Про забудову пише у Фейсбуці журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"У Києві забудовник, пов'язаний з олігархом Хомутинніком, готується закатати в бетон узбережжя і частину водної поверхні озера Вирлиця, щоб побудувати черговий торговий центр. Коли я спочатку про це почув, навіть не повірив. Ну хто таке дозволить? Як можна забудувати поверхню озера? Це ж тупо незаконно. Але, як з'ясувалося, в Києві можливо все!" - пише Казанський.

Він нагадав, що дозвіл на будівництво було видано ще в 2005 році, коли мером Києва був Олександр Омельченко. Будівництво активізувалося цього року: ділянку обнесли парканом і завели техніку, але місцеві жителі повалили кілька секцій огорожі й зупинили будівництво.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Будинок-монстр" на Подолі не введуть в експлуатацію: Суд відновив заборону

"Зараз жителі довколишніх районів проводять зустрічі на березі озера та організовують акції протесту. Люди домагаються від міської влади розриву незаконних договорів оренди та організації на території озера заказника.... Але київська влада не поспішає йти назустріч суспільству. Наприклад, депутати Київради нещодавно відмовилися голосувати за організацію заказника", - пише Казанський.

Він зазначив, що на озері живуть звірі та птахи, в ньому водяться занесені в Червону книгу риби.

"Знищення цього куточка природи - злочин проти Києва і здорового глузду. У нормальних європейських містах ділянки біля водойм оберігають, роблять там зони відпочинку, парки, громадські простори. У Києві не придумали нічого кращого, ніж просто засипати частину озера і закатати в бетон, щоб побудувати черговий 100500-й за рахунком торговий центр", - підсумував Казанський.

Також читайте: Забудовник своїми силами демонтує паркан ЖК, який намагався без дозволу звести в Микільській слобідці. ФОТОрепортаж

Озеро Вирлиця хочуть забудувати в Києві всупереч протестам місцевих жителів, - Казанський 01
Озеро Вирлиця хочуть забудувати в Києві всупереч протестам місцевих жителів, - Казанський 02
Озеро Вирлиця хочуть забудувати в Києві всупереч протестам місцевих жителів, - Казанський 03
Озеро Вирлиця хочуть забудувати в Києві всупереч протестам місцевих жителів, - Казанський 04
Озеро Вирлиця хочуть забудувати в Києві всупереч протестам місцевих жителів, - Казанський 05
Озеро Вирлиця хочуть забудувати в Києві всупереч протестам місцевих жителів, - Казанський 06
Озеро Вирлиця хочуть забудувати в Києві всупереч протестам місцевих жителів, - Казанський 07
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+22
Жаль, что понаехавшее быдло, для которого собственно и строится эта говнонедвижка, не знает, что там рядом работает мусоросжигательный завод, а по вечерам адски воняет говном из бортничей. И вишенка на торте - оживленная трасса, по пятницам, когда "киевляне" едут домой на машинах и бусах - там ад.
показати весь коментар
09.09.2021 19:56
+19
из этого заболоченного все и начинается... дебилы во времена ссср осушали болота и по исчезали реки...
показати весь коментар
09.09.2021 19:54
+18
у зебила нет мозгов, у него есть команда -гавкать на неугодных зеленым мародерам. Чучело, ты для начала прочитай статью и поинтересуйся кто дал разрешение.
показати весь коментар
09.09.2021 19:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Еще одно доказательство животного беспредела кличковской мафии застройщиков!
показати весь коментар
09.09.2021 19:45 Відповісти
у зебила нет мозгов, у него есть команда -гавкать на неугодных зеленым мародерам. Чучело, ты для начала прочитай статью и поинтересуйся кто дал разрешение.
показати весь коментар
09.09.2021 19:57 Відповісти
Дмитрий Питалов d7355999 - "беспредела кличковской мафии "

**********************************************************************************
Цензор.Нет - "Разрешение на строительство выдано в 2005 году, когда мэром Киева был Александр Омельченко."
показати весь коментар
09.09.2021 20:08 Відповісти
Но честный, хоть и неподкупный, Кличко взял и аннулировал данное разрешение, выданное подлым и коррумированным папередником! Ведь так?Или он активно не протестует?
показати весь коментар
09.09.2021 20:38 Відповісти
Кличко не аннулирует и не выдает. Аренда участков - это решение сессии Киевсовета.
показати весь коментар
09.09.2021 20:52 Відповісти
А кто же руководит Киевсоветом? Не уж-то Зе? Да нет, все-таки Кличко. Эти идиоты не в состоянии уже который год сделать землеотвод на двух участках Житомирской трассы, что проходит в пределах города. В результате не могут начать строительство двух развязок - на спорткомплекс и ЖК "Чайка", вследствие чего там постоянные заторы и аварии
показати весь коментар
10.09.2021 07:33 Відповісти
А если безпричинно ануллировать договор аренды, то любой суд примет решение в пользу Арендатора.
показати весь коментар
09.09.2021 20:54 Відповісти
Условный суд руками какого-нибудь судьи Вовка примет нужное людям решение. Фамилии этих людей не вижу смысла здесь называть.
показати весь коментар
09.09.2021 21:00 Відповісти
На берегу строить запрещено. Должно быть определенное расстояние до воды, чем не повод?
показати весь коментар
14.09.2021 01:24 Відповісти
Это так не работает, "хачу даю, хачу забираю", этот застройщик получил все официальные документы и стал в реестр застройщиков, шоб аннулировать разрешение, нужно или отказ застройщика, или информация о его ликвидации (юрлица, а не физически этого барыжки)) или решение суда.
показати весь коментар
09.09.2021 20:58 Відповісти
Если б законы работали бы...впрочем это уже меня в дебри фантастики начало заносить)))
показати весь коментар
09.09.2021 21:03 Відповісти
Их принимают ручные депутаты своим "папикам" или "мамикам" с тем учетом, чтоб можно было их обойти, они только шоб нас бомбить работают))
показати весь коментар
09.09.2021 21:06 Відповісти
Олександр Омельченко провів капітальний ремонт будинку в якому я маю квартиру. На папері. Вкрав з бюджету багатомільйонну суму. Думаю таких будинків в центрі міста він "відкапіталив " десятки...
показати весь коментар
10.09.2021 03:49 Відповісти
И снести все дома вокруг ради краснокнижных рыб!!!
показати весь коментар
09.09.2021 20:32 Відповісти
Там рыбы нет! Купаться запрещено лет 35! Крысы по 50см на берегу бегают! Само "озеро" камышами заросло! Но упоротые, будут против, чтобы застроить часть и привести в порядок все остальное!
показати весь коментар
10.09.2021 11:45 Відповісти
Вот и я о том же.
показати весь коментар
10.09.2021 19:00 Відповісти
Ну судя по фото это заболоченная часть озера и мне план того что хотят построить нравится больше реального фото.
показати весь коментар
09.09.2021 19:51 Відповісти
из этого заболоченного все и начинается... дебилы во времена ссср осушали болота и по исчезали реки...
показати весь коментар
09.09.2021 19:54 Відповісти
Дебилы и Нью-Йорк тоже на осушенных болотах построили, и ещё кучу городов, вот идиоты.
показати весь коментар
09.09.2021 20:00 Відповісти
Сейчас в Европе д...илы покупают зеленуху для рек, потому что бетон убил Дунай, например.
показати весь коментар
10.09.2021 13:51 Відповісти
Мне тоже больше болото напоминает, чем озеро. Правда, краснокнижные рыбы? Интересно, а где надо строить новые районы, с пустыне, что ли?
показати весь коментар
09.09.2021 19:58 Відповісти
Будуй хоч в Кремлі .
Ось там можно усе знести разом з кладовищем , язичним ристалищем тушки Лукіча -- усе під бульдозер .
показати весь коментар
09.09.2021 20:22 Відповісти
В Киеве целые районы отживших хрущевок
показати весь коментар
09.09.2021 22:36 Відповісти
Какие рыбы? Там только крысы!
Озеро Вирлиця хочуть забудувати в Києві всупереч протестам місцевих жителів, - Казанський - Цензор.НЕТ 3176

Озеро Вирлиця хочуть забудувати в Києві всупереч протестам місцевих жителів, - Казанський - Цензор.НЕТ 3590

Озеро Вирлиця хочуть забудувати в Києві всупереч протестам місцевих жителів, - Казанський - Цензор.НЕТ 2861
показати весь коментар
10.09.2021 11:50 Відповісти
Одна мерзота Ткаченко (міністер культур-мультурки імені "какайя разнітса") не так давно заявив , що нехай костел Городецького "згорить до щенту" - йому буде від цього йще крайще .

Розумово , с точки зору бидла (а хоч єнакієвського , а хоч виницького , а хоч криворіжського) усякі там "дома з Химерами" , "дома Альохіних" , костели , "пейзажні алеї" усе це дорога земля під забудову бетонними консервними банками ...

Але Київ це не Нью-Йорк часів купівлі Манхетена у племені "Чарокі" за 5 пляшок віски ...

В Київі архіологичних слоїв до 50 штук ... й історія більше тисячи років . А Оболонь , це регіон близкий до історичного центру - Подолу .
показати весь коментар
09.09.2021 20:20 Відповісти
А Хрещатик я вже не кажу про гору, де стояли княжі двори-- Ольги, Ярослава, Володимира і ще дуже багато всього
показати весь коментар
10.09.2021 08:23 Відповісти
плавни и заболоченные места-оазисы для всякой живности,места кормления как рыбы,так и птиц,и даже животных.
показати весь коментар
09.09.2021 20:26 Відповісти
А люди вокруг им мешают. Снести дома в радиусе 20 км и сделать заказник!
показати весь коментар
09.09.2021 20:33 Відповісти
Забудовника разом з владою забетонувати !!!)))
показати весь коментар
09.09.2021 19:53 Відповісти
Жаль, что понаехавшее быдло, для которого собственно и строится эта говнонедвижка, не знает, что там рядом работает мусоросжигательный завод, а по вечерам адски воняет говном из бортничей. И вишенка на торте - оживленная трасса, по пятницам, когда "киевляне" едут домой на машинах и бусах - там ад.
показати весь коментар
09.09.2021 19:56 Відповісти
Это реально так Озеро Вирлиця хочуть забудувати в Києві всупереч протестам місцевих жителів, - Казанський - Цензор.НЕТ 8225
показати весь коментар
10.09.2021 07:39 Відповісти
и все будут с дороги посылать им наверх факи и лучики поноса, дебилам малохольным
....
показати весь коментар
10.09.2021 11:14 Відповісти
Значит зебил опять получил откат. Застройка будет.
показати весь коментар
09.09.2021 20:02 Відповісти
Который "зебил" у нас в Киеве решала по городу?
показати весь коментар
09.09.2021 20:28 Відповісти
Пидалик уже зебил? Впрочем все может быть...
показати весь коментар
10.09.2021 07:40 Відповісти
Этот участок отдан еще при Омельченко в 2005 году Льву Парцхаладзе. Прошло 16 лет и только сейчас "местные жители" вспомнили о природе. Сейчас модно и главное доходно быть активитом по скачиванию бабла у застройщиков.
показати весь коментар
09.09.2021 20:04 Відповісти
Был там забор всегда. Просто жить нужно в Киеве, а не писать фиг знает откуда. Читаем новость от 2012 года. https://100realty.ua/uk/node/10727
показати весь коментар
09.09.2021 20:13 Відповісти
Чипированным антипрививочникам похер! За болото! За удорожание стройки!
показати весь коментар
10.09.2021 11:43 Відповісти
ЖК "Говнючка" ,а застройщик еще тот приколист .
показати весь коментар
09.09.2021 20:05 Відповісти
А что же мэр? Впрочем, ему сейчас не до озера... Озеро Вирлиця хочуть забудувати в Києві всупереч протестам місцевих жителів, - Казанський - Цензор.НЕТ 866
показати весь коментар
09.09.2021 20:20 Відповісти
Омельченко пох. Хотя можешь ему под дверь насрать Озеро Вирлиця хочуть забудувати в Києві всупереч протестам місцевих жителів, - Казанський - Цензор.НЕТ 5688
показати весь коментар
09.09.2021 22:28 Відповісти
А я живу в многоэтажном доме практически на берегу этого озера и считаю, что от застройки береговой части проспекта Бажана и окружающая местность и само озеро только выиграет. Ведь хотят засыпать мелководную часть этого озера, которое из-за болотной растительности летом неприятно воняет. Стоячая вода здесь сплошь покрыта грязными пятнами ряски, из-за чего в озере купаться запрещено. Хотя многие дураки в нём купаются. Если засыпать болотную часть озера, то в озере вполне можно будет купаться. А если построить красивую набережную, как на Оболони, то вообще будет великолепно. Зря совок бунтует, не разобравшись в сути дела. Наверное, это те, которые сначала голосовали за Януковича, а потом за Зеленского. Прямо беда какая--то.
показати весь коментар
09.09.2021 20:33 Відповісти
Так не засыпать нужно, а расчистить, укрепить берег и построить набережную, сделать прокат лодок. Всем этим должна заниматься мэрия или КМДА. А застройщику только дай волю, он все озеро засыпит ради своих "каменных джунглей"! Озеро Вирлиця хочуть забудувати в Києві всупереч протестам місцевих жителів, - Казанський - Цензор.НЕТ 7097
показати весь коментар
09.09.2021 21:07 Відповісти
"мэрия или КМДА". А почему не депутаты Дарницкой РДА? Вроде там депутаны выбранные местными жителями? Не? Озеро Вирлиця хочуть забудувати в Києві всупереч протестам місцевих жителів, - Казанський - Цензор.НЕТ 6081
показати весь коментар
09.09.2021 22:30 Відповісти
В Киеве райрады ликвидировали еще при Яныке, если ты не в курсе. Все решает городская власть
показати весь коментар
10.09.2021 07:42 Відповісти
Озеро Вирлиця хочуть забудувати в Києві всупереч протестам місцевих жителів, - Казанський - Цензор.НЕТ 3648
Офіційний сайт Дарницької районної державної ...
https://darn.kyivcity.gov.ua


ДАРНИЦЬКА РАЙОННА в місті києві ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
показати весь коментар
10.09.2021 09:09 Відповісти
Ты понимаешь вообще разницу между депутатами и чиновниками РДА? Ты, в своем посте, пишешь про депутатов Дарницкой РДА, которых не существует в природе. Есть только чиновники РДА, которые НЕ РЕШАЮТ земельных вопросов. Все земельные вопросы Киева решаются в Киевраде во главе с Виталиком!
показати весь коментар
10.09.2021 12:24 Відповісти
Ага. И чё там эти поцы забыли? Озеро Вирлиця хочуть забудувати в Києві всупереч протестам місцевих жителів, - Казанський - Цензор.НЕТ 3282

25 октября на местных выборах 2020 жители столицы будут избирать новых депутатов в Киевсовет.
Представители всех политических сил, которые участвуют в гонке в городе, представили кандидатов, которые будут баллотироваться в Киевсовет в Дарницком районе.
Официальная страница - Удар
КандидатыГончаров Владимир ВалентиновичМакаренко Максим АнатольевичЧечеринда Егор ВладимировичМаркута Оксана ПетровнаДанилова Николь ВикторовнаГончаров Александр ВладимировичБалаций Игорь НиколаевичБурсак Максим АлександровичСухопара Ольга НиколаевнаГеворгизова Карина ОлеговнаРусина Юлия АлександровнаЧермак Игорь ИвановичСлуга народа
Озеро Вирлиця хочуть забудувати в Києві всупереч протестам місцевих жителів, - Казанський - Цензор.НЕТ 1687
Официальная страница - Слуга народа
КандидатыСерганова Марина ВикторовнаКонопелько Николай ВладимировичОстровская Марьяна ВалентиновнаСлюсарев Тихон АлександровичНевмержицкий Виталий ПетровичЛеонов Юрий ПетровичФедоренко Юрий СергеевичСавенко Даниил НиколаевичСкалецкая Звездная СтепановнаГригорьева Оксана ВладимировнаГетьман-Гнидунець Лариса АлександровнаГолос
Озеро Вирлиця хочуть забудувати в Києві всупереч протестам місцевих жителів, - Казанський - Цензор.НЕТ 1687
Официальная страница - Голос
КандидатыВасильчук Вадим ВасильевичБолдырев Олег АлександровичПашутина Виолетта ЮрьевнаМаленко Григорий СергеевичКогут Ирина БогдановнаКомаровский Сергей НиколаевичГерасименко Владимир ГригорьевичСилыч Леся АртуровнаСкляр Михаил ИвановичКолесник Лидия МаксимовнаВакуленко Андрей ИвановичБатькивщина
Озеро Вирлиця хочуть забудувати в Києві всупереч протестам місцевих жителів, - Казанський - Цензор.НЕТ 1687
Официальная страница - Батькивщина
КандидатыСлончак Владимир ВикторовичКовальчук Михаил НиколаевичПопенко Олег ИвановичСлуцкая Наталья АлексеевнаЩур Виктория ИгоревнаКазаченко Марина ИвановнаНестор Виталий РомановичТуркеня Игорь ГригорьевичМосквина Ирина АлександровнаМаевский Владислав ВадимовичПыхтин Евгений ВикторовичПалиева Елена ВладимировнаЕвропейская солидарность
Озеро Вирлиця хочуть забудувати в Києві всупереч протестам місцевих жителів, - Казанський - Цензор.НЕТ 1687
Официальная - Европейская солидарность
КандидатыЕмец Леонид АлександровичБаленко Игорь НиколаевичСофилканич Михаил МихайловичГлушко Ольга АлександровнаКизленко Мария АндреевнаЗадерейко Андрей ИвановичПаладий Сергей ВладимировичЧумак Виктория ВитальевнаСупрун Александр СергеевичЧайка Ольга ЮрьевнаЗа будущее
Озеро Вирлиця хочуть забудувати в Києві всупереч протестам місцевих жителів, - Казанський - Цензор.НЕТ 1687
Офіційна сторінка - За будущее
КандидатыЛобан Юлия МихайловнаТополов Павел АлександровичВащенок Вадим ВладимировичВасильцив Ярослав ЯрославовичМаяцкая Александра ИгоревнаМороз Александр АнатольевичКовальчук Валентина ВалерьевнаЯковицкий Виктор ВладимировичКотяш Виктория ОлеговнаЛеоненко Игорь ВладимировичОПЗЖ
Озеро Вирлиця хочуть забудувати в Києві всупереч протестам місцевих жителів, - Казанський - Цензор.НЕТ 1687
Официальная страница - ОПЗЖ
КандидатыНаконечный Михаил ВасильевичРубежова Анжелика АлександровнаДубий Игорь ВалерьевичГарькавый Илья ИгоревичПлахтий Леся ВикторовнаСила и честь
Озеро Вирлиця хочуть забудувати в Києві всупереч протестам місцевих жителів, - Казанський - Цензор.НЕТ 1687
Официальная страница - Сила и честьГололобов Сергей НиколаевичМасленников Георгий ФедоровичДовга Татьяна СергеевнаПравда Владимир ВладимировичСтасюк Татьяна ВасильевнаКонченко Александр ПавловичЗаник Екатерина ИльиничнаДавыденко Андрей ГригорьевичЛиненко Евгений АлександровичРезвова Ольга ВладимировнаСтадник Дмитрий ГеннадьевичЄдинство
Озеро Вирлиця хочуть забудувати в Києві всупереч протестам місцевих жителів, - Казанський - Цензор.НЕТ 1687
Официальная страница - Єдинство
КандидатыПавлик Виталий АндреевичСулига Юрий АнатольевичЯрмоленко Юлия АлександровнаКрымчак Сергей АлександровичГорбань Анна ГригорьевнаТихий Роман ИвановичТопчий Вячеслав ВитальевичГрафский Дмитрий ПетровичМалышева Инна КонстантиновнаГончарова Татьяна ВладимировнаВидоменко Виталий ВасильевичПобеда Пальчевского
Озеро Вирлиця хочуть забудувати в Києві всупереч протестам місцевих жителів, - Казанський - Цензор.НЕТ 1687
Официальная страница - Победа Пальчевского
КандидатыДегтярева Лариса ВикторовнаДроник Сергей ДеонизиевичМорозов Владимир ЛеонидовичКузенный Дмитрий СергеевичФедорец Анна ОлеговнаГригорьев Александр ЮрьевичСвобода
Озеро Вирлиця хочуть забудувати в Києві всупереч протестам місцевих жителів, - Казанський - Цензор.НЕТ 1687
Официальная страница - Свобода
КандидатыБохняк Владимир ЯрославовичГаврилюк Игорь ВладимировичЗагорулько Виктор ВладимировичРябенко Татьяна АнатольевнаМусиенко Елена СергеевнаОверко Максим АндреевичЗалевский Роман ВалерьевичСивак Сергей ВасильевичШарма Татьяна КонстантиновнаДемиденко Валентина ЯковлевнаДемократическая сокира
Озеро Вирлиця хочуть забудувати в Києві всупереч протестам місцевих жителів, - Казанський - Цензор.НЕТ 1687
Официальная страница - Демократическая сокира
КандидатыПаевская Юлия ГеоргиевнаШвец Антон АндреевичЩедрин Игорь ЛеонидовичДука Евгений РомановичГончарук Александра АлександровнаБуцко Андрей НиколаевичВыборы мэра Киева
показати весь коментар
10.09.2021 12:39 Відповісти
Есть такая вещь как восстановление работы экосистемы.
показати весь коментар
09.09.2021 22:17 Відповісти
Я не надто великий естет, і сморід від смороду не відрізняю. Але порівняно із смородом зі станції аерації та полів з намулом, цей богом забутий ставок тихенько смалить десь на обрії. Хто давно не відвідував Харківський влітку - ще не пізно насолодитися останніми випорожненнями київської каналізації. Там смердить на кілька кілометрів навколо. А розважальний комплекс буде найближче до полів з намулом.
показати весь коментар
14.09.2021 09:36 Відповісти
Бої з тінями: Як підлеглі Кличка "воюють" з його друзями дитинства

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ "Мрія-Інвест" було зареєстроване у вересні 2003 року. Керівником компанії значиться Наталія Науменко. Але до вересня 2020 року керівником компанії був Юрій Іоанов, який є шкільним другом мера столиці Віталія Кличка. Ще в 2005 році Іоанов розповідав про те, як вони розважались з чинним мером Києва у дитинстві.
Той же Іоанов був керівником благодійної організації "Благодійний фонд "Фонд Кличко" з серпня 2003 по березень 2005 року. На цій посаді його змінила заступниця голови КМДА та депутатка Київради від партії "УДАР" Анна Старостенко.
З червня 2004 по травень 2009 року Юрій Іоанов був керівником ТОВ "Північна інвестиційна група", яку сьогодні очолює Валентина Шурубура. Вона також є фінансовим директором вищезазначеного благодійного фонду Кличка. Кінцевим бенефіціаром ТОВ "Північна інвестиційна група" є брат столичного мера Володимир Кличко.

Крім того, у 2020 році повідомлялось про те, що у будівництво величезного ТРЦ на березі озера Вирлиця готовий вкластись колишній нардеп від "Партії регіонів" Віталій Хомутинник.

https://kyiv.depo.ua/ukr/kyiv/znishchennya-zelenoi-zoni-zaradi-velicheznogo-trts-u-kievi-planuyut-zabuduvati-ozero-virlitsya-na-osokorkakh-202104161310205
показати весь коментар
09.09.2021 20:43 Відповісти
Причем тут Мрия-Инвест, Виталькины друзья и всё остальное в твоем тексте к участку, который был сдан в аренду еще в 2005 году Льву Парцхаладзе и которые еще тогда все это хотел построить?
показати весь коментар
09.09.2021 20:58 Відповісти
у 2005 році Київcька міська рада X сесії IV скликання рішенням від 7 липня 2005 року №608/3184 вилучила територію в районі проспект Миколи Бажана та вулиці Ревуцького у Дарницькому районі міста Києва з категорії зелених насаджень загального користування, і передала товариству з обмеженою відповідальністю «Мрія-Інвест» в оренду на 25 років ділянку площею 19,72 га. Також фірма отримала в оренду поруч 6,17 га (оренда цієї ділянки була поновлена ще на 10 років у 2012-му).
показати весь коментар
09.09.2021 21:10 Відповісти
Вырлица - заросшее по берегам дикое озеро в которое сбрасывает воду мусоросжигательный завод. Застройкой вокруг него позволит хоть как-то окультурить это озеро и сделать его более привлекательным. А незначительная горстка горлопанов, которые своих собак туда срать водит, вопит по этому поводу. Ну такие «баба Яга против» всегда найдутся. Слушать их не стоит. Да и петиция ихняя голосов не набрала совсем. И не наберёт. Так что строить там и наводить порядок на берегах озера давно пора. 😀😀😀
показати весь коментар
09.09.2021 21:11 Відповісти
Окультурить можно расчистив озеро, разбив цивилизованный сквер и построив красивую набережную, а не закатывая все тупо в бетон
показати весь коментар
10.09.2021 07:47 Відповісти
Контора Кличка и хочет застроить пол Киева, нуль садиков и паркомест. Превратить весь город в Дарницкий район.
показати весь коментар
09.09.2021 22:07 Відповісти
Странно. Когда Омельченко продавал этот клочок земли, всё было гут, чейто щас возбудились? Дерьмак дал команду на Кличко гавкать? Озеро Вирлиця хочуть забудувати в Києві всупереч протестам місцевих жителів, - Казанський - Цензор.НЕТ 7308
показати весь коментар
09.09.2021 22:34 Відповісти
секундочку, в Позняки... вы когда-нибудь кружили в бетонных лабиринтах их внутренних дворов? Попробуйте.. А когда-то была санаторная зона. Впрочем, киевляне это прекрасно знают, но все равно отдали эти невероятные места на растерзание в 95-97м.... Инджойте....
показати весь коментар
10.09.2021 11:17 Відповісти
ты о чем? какие места? пустыри песчаные! Нравится природа, купи домик в деревне!
показати весь коментар
10.09.2021 11:34 Відповісти
и так оно было есть и будет потому, что ты сказал? т.е., до тебя вообще нигде ничего не было? А представить, что люди там жили 50, 30 лет тму назад, и знают, КАК ТАМ БЫЛО, выше возможностей?
показати весь коментар
16.09.2021 12:53 Відповісти
Болото с крысами лучше?
показати весь коментар
10.09.2021 11:34 Відповісти
Що ти верзеш? Бував там 5-6 разів, жодного разу не бачив щурів.
показати весь коментар
10.09.2021 19:31 Відповісти
балото краще.. а так будут богатые на яхтах под цитрусовые фрукты сигар и пластинки трахаться..))
показати весь коментар
09.09.2021 22:28 Відповісти
Отхватил участок и залег на дно!.. интересно, сколько со временем еще всплывет таких участков?
показати весь коментар
09.09.2021 22:39 Відповісти
кличка-мудака разом з його забудовниками втопити б у цьому озері, тоді не шкода було б й забетонувати...
показати весь коментар
09.09.2021 23:55 Відповісти
Точно! Болото наше все!
показати весь коментар
10.09.2021 11:41 Відповісти
Йди та отримай свої 30 срібняків.
Там глибина кілька десятків метрів, тож яке це, у дупу, болото? Заболочені береги на півночі - це лише 1% площі озера.
показати весь коментар
10.09.2021 19:33 Відповісти
Омельченка за шкирки - пусть даёт объяснения своего поступка.
показати весь коментар
10.09.2021 00:01 Відповісти
Киев давно превратился в помойку , я родился и почти 50 лет прожил в Киеве и теперь удрал за город. 30 км от Киева самое оно , дышать по крайней мере можно и пробок нет , а если надо то можно быстро доехать. А последнее время очень некомфортно жить стало в Киеве ,постоянные пробки , доехать никуда нельзя, смог , все застроили ,машину припарковать негде! А с этим ковидом вообще не понимаю как жить в там можно , я спокойно у себяво дворе ходил весной 2020 ,когда весь Киев не выпускали без масок на улицу. Вообще не понимаю зачем жить в таких мегаполисах ,это же каменные джунгли не предназначенные для жизни. И еще один момент , очень много коренных киевлян последнее время сбежало из города в пригород ,так что не я один.
показати весь коментар
10.09.2021 01:41 Відповісти
Хомутынник уже олигарх? Охренительно. Все жизнь просидел в Раде. При всех созывах. Ничего не делал и куча бабла.
показати весь коментар
10.09.2021 02:04 Відповісти
не читать советских газет... Каждый раз себе говорю.. Здоровье дороже...
показати весь коментар
10.09.2021 07:29 Відповісти
Так это не только в Киеве.
Чернигов так уже многие десятилетия вырубают и застраивают херней:

Роща напротив бывшего 'дворца пионеров'
Савчука- Кордовка
Насаждения на бульв. Мира напротив Мегацентра
В заповеднике Яловщина- вообще местная верхушка устроила 'илитный' коттеджный городок! И это в сосновом лесу, в Исторической зоне с Уникальной Стоянкой Викингов!
показати весь коментар
10.09.2021 10:27 Відповісти
Активисты отстаивают озеро с крысами и мосорным заводом?
показати весь коментар
10.09.2021 11:32 Відповісти
Немає там щурів у значній кількості (можливо, є одиниці). Так й передай своїм кураторам.
показати весь коментар
10.09.2021 19:35 Відповісти
Кличковське бидло готове захищати будь-яку діяльність (бездіяльність) боксера-імбецила.
показати весь коментар
10.09.2021 19:38 Відповісти
*********** в сборе!

Аркада легла и прекратила строительство "Патриотики на озерах".

И быдло, которое по земле каталось с пеной у рта доказывая, что на месте строительства должен быть и будет "экопарк" исчезло.

Просто удивительно: вместо того, что бы бросить все свои силы на создание этого "экопарка", все *********** исчезли, как и не было!

Но вот, новое строительство на озере Вырлица и *********** тут как тут!

Опять: заповедник, экопарк, краснокнижные рыбы и птицы!
показати весь коментар
12.09.2021 19:20 Відповісти
Потратить денбги на проект с насыпью гдн постоянно будет размывать водой, это идиотизм, примеры ведь были не хорошие.
показати весь коментар
13.09.2021 00:46 Відповісти
Ідіотизм повний. Це у будинках на місці водної діри як правило масові онко захворювання.

Не кажучі про технічні проблеми і пр.

Цю кличковську мафію забудовників треба розстрілювати показово.
показати весь коментар
13.09.2021 19:04 Відповісти
человек-жлоб - самый опасный вирус для всего живого
показати весь коментар
14.09.2021 23:04 Відповісти
Там таке вонидло... Вони вже 6 років не можуть почати будівництво бортницької очисної споруди. Хоча японці гроші дали. Якщо це хоч якось простимулює будівництво. То може і не погано. А поки там тільки жмуриків виловлюють. Таке собі озерце.
показати весь коментар
15.09.2021 16:42 Відповісти
О !!! И КМДА С АП ТУДА ПЕРЕНЕСТИ !)
показати весь коментар
15.09.2021 20:19 Відповісти
Там можно наверное найти компромисс, сначала застройщик вместе со своими подельниками из КМДА что-то делают с экологией в районе , каждый раз проезжая метро харьковская, а иногда и с позняков начиная , задаёшься вопросом : кто *** насрал в машине? Потом понимаешь это не внутри, это снаружи, бедные жители вишняковской и конца улицы ревуцкого, у них это практически постоянно, за редкими исключениями, когда ветер с северозапада, а потом уже говорить о застройке, и *** желательно с соблюдением закона о водопользовании, или 50 метров от водоёма или откройте доступ всем желающим, потому что вот эти 4 домика которые они построят к озеру попадут а вся ревуцкого, те что через дорогу идите куда хотите, я уже не говорю что у людей был вид на озеро, теперь будет сначала на стройку потом на торговый центр...
показати весь коментар
16.09.2021 14:41 Відповісти
 
 