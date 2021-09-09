Озеро Вирлиця хочуть забудувати в Києві всупереч протестам місцевих жителів, - Казанський. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Київські новини
Забудовник має намір закатати в бетон частину поверхні озера і звести там кілька багатоповерхівок і торговий центр. Це може знищити екосистему з тваринами, птахами і червонокнижними рибами.
Про забудову пише у Фейсбуці журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.
"У Києві забудовник, пов'язаний з олігархом Хомутинніком, готується закатати в бетон узбережжя і частину водної поверхні озера Вирлиця, щоб побудувати черговий торговий центр. Коли я спочатку про це почув, навіть не повірив. Ну хто таке дозволить? Як можна забудувати поверхню озера? Це ж тупо незаконно. Але, як з'ясувалося, в Києві можливо все!" - пише Казанський.
Він нагадав, що дозвіл на будівництво було видано ще в 2005 році, коли мером Києва був Олександр Омельченко. Будівництво активізувалося цього року: ділянку обнесли парканом і завели техніку, але місцеві жителі повалили кілька секцій огорожі й зупинили будівництво.
"Зараз жителі довколишніх районів проводять зустрічі на березі озера та організовують акції протесту. Люди домагаються від міської влади розриву незаконних договорів оренди та організації на території озера заказника.... Але київська влада не поспішає йти назустріч суспільству. Наприклад, депутати Київради нещодавно відмовилися голосувати за організацію заказника", - пише Казанський.
Він зазначив, що на озері живуть звірі та птахи, в ньому водяться занесені в Червону книгу риби.
"Знищення цього куточка природи - злочин проти Києва і здорового глузду. У нормальних європейських містах ділянки біля водойм оберігають, роблять там зони відпочинку, парки, громадські простори. У Києві не придумали нічого кращого, ніж просто засипати частину озера і закатати в бетон, щоб побудувати черговий 100500-й за рахунком торговий центр", - підсумував Казанський.
Будь ласка, зачекайте...
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Цензор.Нет - "Разрешение на строительство выдано в 2005 году, когда мэром Киева был Александр Омельченко."
Ось там можно усе знести разом з кладовищем , язичним ристалищем тушки Лукіча -- усе під бульдозер .
Розумово , с точки зору бидла (а хоч єнакієвського , а хоч виницького , а хоч криворіжського) усякі там "дома з Химерами" , "дома Альохіних" , костели , "пейзажні алеї" усе це дорога земля під забудову бетонними консервними банками ...
Але Київ це не Нью-Йорк часів купівлі Манхетена у племені "Чарокі" за 5 пляшок віски ...
В Київі архіологичних слоїв до 50 штук ... й історія більше тисячи років . А Оболонь , це регіон близкий до історичного центру - Подолу .
....
Офіційний сайт Дарницької районної державної ...
https://darn.kyivcity.gov.ua
ДАРНИЦЬКА РАЙОННА в місті києві ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
25 октября на местных выборах 2020 жители столицы будут избирать новых депутатов в Киевсовет.
Представители всех политических сил, которые участвуют в гонке в городе, представили кандидатов, которые будут баллотироваться в Киевсовет в Дарницком районе.
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За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ "Мрія-Інвест" було зареєстроване у вересні 2003 року. Керівником компанії значиться Наталія Науменко. Але до вересня 2020 року керівником компанії був Юрій Іоанов, який є шкільним другом мера столиці Віталія Кличка. Ще в 2005 році Іоанов розповідав про те, як вони розважались з чинним мером Києва у дитинстві.
Той же Іоанов був керівником благодійної організації "Благодійний фонд "Фонд Кличко" з серпня 2003 по березень 2005 року. На цій посаді його змінила заступниця голови КМДА та депутатка Київради від партії "УДАР" Анна Старостенко.
З червня 2004 по травень 2009 року Юрій Іоанов був керівником ТОВ "Північна інвестиційна група", яку сьогодні очолює Валентина Шурубура. Вона також є фінансовим директором вищезазначеного благодійного фонду Кличка. Кінцевим бенефіціаром ТОВ "Північна інвестиційна група" є брат столичного мера Володимир Кличко.
Крім того, у 2020 році повідомлялось про те, що у будівництво величезного ТРЦ на березі озера Вирлиця готовий вкластись колишній нардеп від "Партії регіонів" Віталій Хомутинник.
https://kyiv.depo.ua/ukr/kyiv/znishchennya-zelenoi-zoni-zaradi-velicheznogo-trts-u-kievi-planuyut-zabuduvati-ozero-virlitsya-na-osokorkakh-202104161310205
Там глибина кілька десятків метрів, тож яке це, у дупу, болото? Заболочені береги на півночі - це лише 1% площі озера.
Чернигов так уже многие десятилетия вырубают и застраивают херней:
Роща напротив бывшего 'дворца пионеров'
Савчука- Кордовка
Насаждения на бульв. Мира напротив Мегацентра
В заповеднике Яловщина- вообще местная верхушка устроила 'илитный' коттеджный городок! И это в сосновом лесу, в Исторической зоне с Уникальной Стоянкой Викингов!
Аркада легла и прекратила строительство "Патриотики на озерах".
И быдло, которое по земле каталось с пеной у рта доказывая, что на месте строительства должен быть и будет "экопарк" исчезло.
Просто удивительно: вместо того, что бы бросить все свои силы на создание этого "экопарка", все *********** исчезли, как и не было!
Но вот, новое строительство на озере Вырлица и *********** тут как тут!
Опять: заповедник, экопарк, краснокнижные рыбы и птицы!
Не кажучі про технічні проблеми і пр.
Цю кличковську мафію забудовників треба розстрілювати показово.