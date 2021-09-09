Перше місце в конкурсі на найкращий танковий взвод ООС завоювала 93 бригада. Захоплений майстерністю танкістів полку "Азов", - командувач ООС Павлюк. ФОТОрепортаж

У районі проведення ООС пройшов конкурс на найкращий танковий взвод операції Об'єднаних сил, у якому змагалися підрозділи семи бригад, які безпосередньо виконують бойові завдання в Донецькій і Луганській областях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Під час змагань було відпрацьовано три номінації: управління танковим підрозділом під час ведення наступального бою, вогневе ураження, та водіння в складних умовах місцевості, розвідка цілей та виклик вогню артилерії.







"З досвіду проведення операції Об’єднаних сил та початкових етапів Антитерористичної операції танкові підрозділи як основна ударна сила Сухопутних військ України відпрацьовували такі елементи, які передбачають ведення вогню по черзі з декількох вогневих позицій по цілях, у тому числі й по надводних цілях, не затримуючись на одній позиції більше п’яти-десяти секунд. "Танкова двійка" – передбачає дії в парах. Пари послідовно замінюють одна одну для поповнення боєкомплекту та в разі виходу з ладу. А також "Танкова карусель" – декілька бойових машин по черзі виходять на позиції для стрільби, відкривають вогонь та одразу відходять назад. Таким чином, для противника танк з’являється лише на декілька секунд, що ускладнює можливість відкрити вогонь", - розповіли організатори змагань.

За результатами проведення конкурсу 1 місце виборола окрема механізована бригада "Холодний Яр". Друге призове місце - окрема танкова Сіверська бригада. Танкісти окремої механізованої бригади імені короля Данила були третіми.







Призери конкурсу були нагороджені сувенірними подарунками та грошовими сертифікатами. Найкращі військовослужбовці отримали нагороди та почесні грамоти від командувача ООС.









"Задоволений результатами проведення конкурсу на найкращий танковий взвод, і ми будемо продовжувати вдосконалювати польову виучку підрозділів, наскільки нам це дозволить бойова обстановка. Також ми постійно взаємодіємо з усіма силовими структурами, залученими до проведення ООС. Вражений майстерністю танкового взводу полку "Азов", який показав, що може виконувати бойові завдання на рівні з підрозділами Збройних Сил. Ми постійно відпрацьовуємо спільні операції і плануємо це продовжувати в майбутньому", - зазначив командувач ОС генерал-лейтенант Олександр Павлюк.