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танк (1655) Азов (678) ЗСУ (5706) Павлюк Олександр (118)

Перше місце в конкурсі на найкращий танковий взвод ООС завоювала 93 бригада. Захоплений майстерністю танкістів полку "Азов", - командувач ООС Павлюк. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

У районі проведення ООС пройшов конкурс на найкращий танковий взвод операції Об'єднаних сил, у якому змагалися підрозділи семи бригад, які безпосередньо виконують бойові завдання в Донецькій і Луганській областях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Перше місце в конкурсі на найкращий танковий взвод ООС завоювала 93 бригада. Захоплений майстерністю танкістів полку Азов, - командувач ООС Павлюк 01

Під час змагань було відпрацьовано три номінації: управління танковим підрозділом під час ведення наступального бою, вогневе ураження, та водіння в складних умовах місцевості, розвідка цілей та виклик вогню артилерії.

Перше місце в конкурсі на найкращий танковий взвод ООС завоювала 93 бригада. Захоплений майстерністю танкістів полку Азов, - командувач ООС Павлюк 02
Перше місце в конкурсі на найкращий танковий взвод ООС завоювала 93 бригада. Захоплений майстерністю танкістів полку Азов, - командувач ООС Павлюк 03
Перше місце в конкурсі на найкращий танковий взвод ООС завоювала 93 бригада. Захоплений майстерністю танкістів полку Азов, - командувач ООС Павлюк 04

"З досвіду проведення операції Об’єднаних сил та початкових етапів Антитерористичної операції танкові підрозділи як основна ударна сила Сухопутних військ України відпрацьовували такі елементи, які передбачають ведення вогню по черзі з декількох вогневих позицій по цілях, у тому числі й по надводних цілях, не затримуючись на одній позиції більше п’яти-десяти секунд. "Танкова двійка" – передбачає дії в парах. Пари послідовно замінюють одна одну для поповнення боєкомплекту та в разі виходу з ладу. А також "Танкова карусель" – декілька бойових машин по черзі виходять на позиції для стрільби, відкривають вогонь та одразу відходять назад. Таким чином, для противника танк з’являється лише на декілька секунд, що ускладнює можливість відкрити вогонь", - розповіли організатори змагань.

За результатами проведення конкурсу 1 місце виборола окрема механізована бригада "Холодний Яр". Друге призове місце - окрема танкова Сіверська бригада. Танкісти окремої механізованої бригади імені короля Данила були третіми.

Перше місце в конкурсі на найкращий танковий взвод ООС завоювала 93 бригада. Захоплений майстерністю танкістів полку Азов, - командувач ООС Павлюк 05
Перше місце в конкурсі на найкращий танковий взвод ООС завоювала 93 бригада. Захоплений майстерністю танкістів полку Азов, - командувач ООС Павлюк 06
Перше місце в конкурсі на найкращий танковий взвод ООС завоювала 93 бригада. Захоплений майстерністю танкістів полку Азов, - командувач ООС Павлюк 07

Призери конкурсу були нагороджені сувенірними подарунками та грошовими сертифікатами. Найкращі військовослужбовці отримали нагороди та почесні грамоти від командувача ООС.

Перше місце в конкурсі на найкращий танковий взвод ООС завоювала 93 бригада. Захоплений майстерністю танкістів полку Азов, - командувач ООС Павлюк 08
Перше місце в конкурсі на найкращий танковий взвод ООС завоювала 93 бригада. Захоплений майстерністю танкістів полку Азов, - командувач ООС Павлюк 09
Перше місце в конкурсі на найкращий танковий взвод ООС завоювала 93 бригада. Захоплений майстерністю танкістів полку Азов, - командувач ООС Павлюк 10
Перше місце в конкурсі на найкращий танковий взвод ООС завоювала 93 бригада. Захоплений майстерністю танкістів полку Азов, - командувач ООС Павлюк 11

"Задоволений результатами проведення конкурсу на найкращий танковий взвод, і ми будемо продовжувати вдосконалювати польову виучку підрозділів, наскільки нам це дозволить бойова обстановка. Також ми постійно взаємодіємо з усіма силовими структурами, залученими до проведення ООС. Вражений майстерністю танкового взводу полку "Азов", який показав, що може виконувати бойові завдання на рівні з підрозділами Збройних Сил. Ми постійно відпрацьовуємо спільні операції і плануємо це продовжувати в майбутньому", - зазначив командувач ОС генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
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Топ коментарі
+7
в Киеве много мест, которые аж просят визит танкового взвода. ОПа, кмда..
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09.09.2021 20:04
+4
Заголовок маніпулятивний... Перше місце Холодноярівців, а заголовок- вирвата фраза...
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09.09.2021 20:12
+3
Ось такий "танковий взвод" послати на озеро Вирлиця , що "забудовнику" дуло в дупу засунути й відбити таким чином що завгодно "забудовувати" .
Після того , як Ткаченко (міністр культур-мультурки імені "какая разнітса") "в сердцях" висер зробим , мовляв нехай той костел Городецького (в Київі) згорить є таке враження , що до Київа знов прибули окупанти ... були колись Єнакієвькі , потім з"явилися Виницькі , зараз з Кривого Рогу ...
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09.09.2021 20:02
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Ось такий "танковий взвод" послати на озеро Вирлиця , що "забудовнику" дуло в дупу засунути й відбити таким чином що завгодно "забудовувати" .
Після того , як Ткаченко (міністр культур-мультурки імені "какая разнітса") "в сердцях" висер зробим , мовляв нехай той костел Городецького (в Київі) згорить є таке враження , що до Київа знов прибули окупанти ... були колись Єнакієвькі , потім з"явилися Виницькі , зараз з Кривого Рогу ...
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09.09.2021 20:02 Відповісти
в Киеве много мест, которые аж просят визит танкового взвода. ОПа, кмда..
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09.09.2021 20:04 Відповісти
Танковий взвод це три танки, в ******** маневреній війні три танки нічого не вирішують, мінімум потрібен танковий батальйон а краще танкова бригада! Пора переходити на рівень відпрацювання дій танкових батальйонів та бригад в повному складі!
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09.09.2021 21:13 Відповісти
так а в ОПе что, танковому взводу городскую герилью устроят, что ли. представляю себе Дерьмака с рпгшником, засевшего на крыше на крыше Банковой в надежде косплеить защитников Грозного. А Азов - это официально полк мвс с танковым взводом в составе, баты и непосредственно бригады есть в составе ЗСУ
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09.09.2021 21:35 Відповісти
До чого тут полк МВС Азов взагалі? Мова йде про змагання танкових взводів, а під час масованого танкового наступу російських терористів, коли в наступ на ЗСУ підуть танкові батальйони та полки терористів не має значення який взвод більш навчений, якщо ти не виставляєш проти танкового прориву терористів танкові батальйони та бригади у повному складі! Саме вміння успішно діяти у складі великих підрозділів та з'єднань буде визначати переможця в битві. Потрібні великі навчання бригад та армійських корпусів!
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09.09.2021 23:49 Відповісти
Я не знаю чому зараз навчають танкістів. Взагалі то танк є наступальною зброєю. Хоч звичайно треба мати навики і знання ведення бою танками в обороні, якщо склалася ситуація що треба перейти в оборону. А от цікаво, чому у другу світову війну німці при на порядок меншій кількості танків так вдало воювали? Ну наприклад після 22 червня 1941 року? Вони повністю знищили радянські танкові корпуси при абсолютно меншій кількості танків. У радянській військовій літературі описано дуже багато причин. Але про одну з причин я прочитав тільки один раз. І вважаю її однією з головних причин такої успішності німців. Всі піхотні і в тому числі також і обов'язково танкові підрозділи німців були сильно насичені протитанковими засобами, яких в радянських танкових корпусах майже не було. На той час це протитанкова артилерія. І у випадку контрнаступу радянських військ саме протитанкова артилерія німців вступала в бій і вибивала танки. Тільки потім німецькі танки йшли вперед.
Мабуть цей досвід і навіть при більш ******** видах озброєння є актуальним і сьогодні.
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10.09.2021 11:48 Відповісти
ИгорьЛ пришел на танчики, но почему-то постеснялся зайти на ветку с перлами Онатоля Мостового. Может уже разлюбил его, но танчики, самолётики и кораблики ещё любит и раздает советики.
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09.09.2021 23:12 Відповісти
Что-то ты совсем ослаб в своих хотелках.
Давай, сразу танковыми армиями с космодивизией БПЛА.
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10.09.2021 10:34 Відповісти
так а чо поражаться, азовские мишки в 15м Широкино хорошо натненировались
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09.09.2021 20:02 Відповісти
щось забагато останнім часом новин про військові навчання, може ми чогось не знаємо? раніше наче б так широко не висвітлювали такі новини
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09.09.2021 20:06 Відповісти
Раньше это когда?
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09.09.2021 20:12 Відповісти
ще місць тому назад. хоча, це може моє суб'єктивне.
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09.09.2021 22:17 Відповісти
Если честно, то регулярно такие новости... Последние 2 года так точно... На одних учениях, даже я, гражданский, в кадр попал) Здесь на Цензоре было, почти год назад) Может и раньше были, но они не замечались из за постоянной инфы с фронта...
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09.09.2021 22:30 Відповісти
Заголовок маніпулятивний... Перше місце Холодноярівців, а заголовок- вирвата фраза...
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09.09.2021 20:12 Відповісти
Вот так и делаются "новости")))
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09.09.2021 20:13 Відповісти
Вже поправили... Але ж він став ще тупішим)))
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09.09.2021 22:58 Відповісти
Тут есть еще один нюанс)) Танковое подразделение Азова тоже величается Холодный Яр) И поэтому я специально проверял по ссылке, о ком именно шла речь о первом месте) И там действительно идет речь о 93-й бригаде)))
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09.09.2021 23:50 Відповісти
ну у 93 й и "мишки" похуже чем у Азова Перше місце в конкурсі на найкращий танковий взвод ООС завоювала 93 бригада. Захоплений майстерністю танкістів полку "Азов", - командувач ООС Павлюк - Цензор.НЕТ 8736 Азовцам Аваков не плохих "медведей" подогнал Перше місце в конкурсі на найкращий танковий взвод ООС завоювала 93 бригада. Захоплений майстерністю танкістів полку "Азов", - командувач ООС Павлюк - Цензор.НЕТ 8736
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09.09.2021 20:42 Відповісти
смысл этих совко учений если один байкатар это все превращает в кучу хлама..там броня уже по времени устарела и металл устал полюбому..проткнется и палкой
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09.09.2021 22:31 Відповісти
а це не той самий павлюк, який забороняє по кацапам у відповідь стріляти? здається, саме той...
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09.09.2021 23:57 Відповісти
Неплохо бы танкистам,в предверии своего профпраздника,посоревноваться по реальным ОРДЛОвским целям,которые уже даже перестали маскироваться...Но у нас же всеобъемный "зеленый"односторонний режим тишины..
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10.09.2021 12:11 Відповісти
 
 