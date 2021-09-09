Меморіальну дошку загиблому на Донбасі матросу Денисові Юшку відкрили на Миколаївщині. ФОТОрепортаж

8 вересня в селі Новобогданівка Миколаївської області відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки Денисові Павловичу Юшку, 31.05.1998 року народження, матросу, номеру розрахунку мінометного взводу роти вогневої підтримки батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти, який загинув 8 квітня цього року о 02.40 в районі селища Водяне Волноваського району Донецької області від смертельного кульового поранення, завданого російським снайпером.

Про це йдеться на офіційній Фейсбук-сторінці 36-ї ОБрМП, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як наголошується в повідомленні 8 вересня, в с. Новобогданівка Миколаївській області відкрили меморіальну дошку загиблому матросу Юшку Денису Павловичу. Дошку встановили на фасаді Новобогданівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, випускником якої був воїн.

На заході були присутні рідні та близькі Дениса, бойові побратими, представники ГО "Асоціації учасників та інвалідів АТО" Миколаївщини, представники відділу Міністерства у справах ветеранів України в Миколаївській області, представники місцевої влади, волонтери та односельці.

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"Я пам’ятаю як ми познайомились з Денисом, як він прийшов до нас в підрозділ, - згадує Дениса побратим, матрос Шендріков Олексій, - він був струнким, худорлявим, але він нічого не боявся, виконував всі поставлені завдання. Він був спритний, завжди швидко переміщувався траншеями, добре володів озброєнням підрозділу. Ми зібрались тут щоб вшанувати пам'ять нашого побратима Дениса Юшка. Щоб хтось колись сказав, що був такий молодий хлопець з Новобогданівки, який хоробро зі зброєю в руках боронив свою Батьківщину, який гідно загинув за рідну землю, завдяки йому ми можемо мирно тут жити".

"На могилі моїй посадіть молоду яворину, і не плачте за мною, за мною заплаче рідня, любив вас усіх, та найбільше любив Україну, певно, в цьому і є та найважча провина моя", - цими словами з пісні народного артиста України Степана Гіги розпочав свій виступ голова благодійної організації "Благодійного фонду "Українські серця" Олег Баркаренко під час відкриття пам’ятної дошки Денису.

"Кожного разу, діти, коли ви йтимете до школи, дивіться в очі Дениса, дякуйте йому і всім захисникам, що ви не чуєте розривів снарядів, що не знаєте війни, що маєте можливість жити під мирним небом. Пам’ятайте Дениса, пам’ятайте, що він загинув за мир на рідній землі. Честь та світла пам'ять воїнам, які загинули в боротьбі за свободу та незалежність нашої країни", - додав Баркаренко.

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Присутні вшанували загиблого воїна хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіальної дошки.

Загинув Денис 8 квітня 2021 року поблизу с. Водяне Донецької області під час ворожого обстрілу.

Указом Президента України № 202/2021 від 20 травня 2021 року, "За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України", Денис нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).

"Відкриття меморіальної дошки відбулось за ініціативи цивільно-військового співробітництва 36 окремої бригади морської піхоти та фінансової підтримки голови БОБФ "Українські серця" Олега Баркаренка", - зазначено в повідомленні.











