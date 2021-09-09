У СЦКК показали наслідки обстрілу російською артилерією Верхньоторецького. ФОТО

Українська сторона СЦКК повідомляє про обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації мирного населеного пункту Верхньоторецьке із застосуванням заборонених Мінськими угодами видів озброєння.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"9 вересня 2021 р в період часу 07.52-09.05, під час обстрілу з напряму тимчасово окупованого населеного пункту Ставки збройні формування Російської Федерації зі ствольної артилерії 122 мм і мінометів 120 мм обстріляли населений пункт Верхньоторецьке", - йдеться в повідомленні.

Групою спостереження української сторони СЦКК була проведена верифікація наслідків зазначеного обстрілу, в ході якої було встановлено і задокументовано факти порушення Мінських домовленостей, а саме були зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури (пошкодження цивільних будівель дачного кооперативу "Дружба" і прилеглої території).





Унаслідок обстрілу постраждалих серед цивільних осіб немає.

Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ.