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обстріл (21042) Донбас (21733) СЦКК (642)

У СЦКК показали наслідки обстрілу російською артилерією Верхньоторецького. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Українська сторона СЦКК повідомляє про обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації мирного населеного пункту Верхньоторецьке із застосуванням заборонених Мінськими угодами видів озброєння.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У СЦКК показали наслідки обстрілу російською артилерією Верхньоторецького 04

"9 вересня 2021 р в період часу 07.52-09.05, під час обстрілу з напряму тимчасово окупованого населеного пункту Ставки збройні формування Російської Федерації зі ствольної артилерії 122 мм і мінометів 120 мм обстріляли населений пункт Верхньоторецьке", - йдеться в повідомленні.

Групою спостереження української сторони СЦКК була проведена верифікація наслідків зазначеного обстрілу, в ході якої було встановлено і задокументовано факти порушення Мінських домовленостей, а саме були зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури (пошкодження цивільних будівель дачного кооперативу "Дружба" і прилеглої території).

У СЦКК показали наслідки обстрілу російською артилерією Верхньоторецького 02
У СЦКК показали наслідки обстрілу російською артилерією Верхньоторецького 03

Унаслідок обстрілу постраждалих серед цивільних осіб немає.

У СЦКК показали наслідки обстрілу російською артилерією Верхньоторецького 04

Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ.
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У СЦКК показали наслідки обстрілу російською артилерією Верхньоторецького - Цензор.НЕТ 4061
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09.09.2021 21:40 Відповісти
нелоху відправте ці фото в інстаграм .
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09.09.2021 21:40 Відповісти
У СЦКК показали наслідки обстрілу російською артилерією Верхньоторецького - Цензор.НЕТ 532
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09.09.2021 21:53 Відповісти
У СЦКК показали наслідки обстрілу російською артилерією Верхньоторецького - Цензор.НЕТ 2390
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09.09.2021 22:00 Відповісти
Местные не кричали, про снаряды, которые меняют траекторию на 180 градусов?
Срочно проверить.
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09.09.2021 22:48 Відповісти
 
 