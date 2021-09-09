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Дніпро місто (2155) меморіальна дошка (190) Іловайськ (266) 93 окрема механізована бригада (242)

Меморіальну дошку загиблому під Іловайськом воїну 93-ї ОМБр Ярославу Обіденнікову відкрили в Дніпрі. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

У Дніпрі урочисто відкрили меморіальну дошку загиблому в 2014 році під Іловайськом військовослужбовцеві 93-і механізованої бригади Ярославу Обіденнікову. Пам'ятний знак відкрито на фасаді школи, в якій навчався загиблий.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Меморіальну дошку загиблому під Іловайськом воїну 93-ї ОМБр Ярославу Обіденнікову відкрили в Дніпрі 01

"Батьки, рідний брат, друзі, вчителі, духовенство та громадськість вшанували пам'ять загиблого воїна", - йдеться в повідомленні.

Меморіальну дошку загиблому під Іловайськом воїну 93-ї ОМБр Ярославу Обіденнікову відкрили в Дніпрі 02
Меморіальну дошку загиблому під Іловайськом воїну 93-ї ОМБр Ярославу Обіденнікову відкрили в Дніпрі 03
Меморіальну дошку загиблому під Іловайськом воїну 93-ї ОМБр Ярославу Обіденнікову відкрили в Дніпрі 04

Оператор-радіотелефоніст розвідувальної роти 93-ї ОМБр сержант Ярослав Обіденніков загинув 29 серпня 2014 в Іловайську. Останній раз його бачили, коли він керував навантаженням поранених на БРДМ. Пошуковики ексгумували тіло воїна 11 вересня 2014 р. Ідентифікований після експертизи ДНК.

Меморіальну дошку загиблому під Іловайськом воїну 93-ї ОМБр Ярославу Обіденнікову відкрили в Дніпрі 05

Ярослав Обіденніков народився 16 вересня 1980 року в Дніпрі. Строкову службу проходив у десантних військах у Керчі. До мобілізації працював слюсарем-ремонтником у Дніпропетровському локомотивному депо.

Указом Президента України № 722/2015 від 25 грудня 2015 за особисту мужність і самовідданість, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, високий професіоналізм, вірність військовій присязі нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).

Меморіальну дошку загиблому під Іловайськом воїну 93-ї ОМБр Ярославу Обіденнікову відкрили в Дніпрі 06
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Меморіальну дошку загиблому під Іловайськом воїну 93-ї ОМБр Ярославу Обіденнікову відкрили в Дніпрі - Цензор.НЕТ 5587

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09.09.2021 22:10 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
Меморіальну дошку загиблому під Іловайськом воїну 93-ї ОМБр Ярославу Обіденнікову відкрили в Дніпрі - Цензор.НЕТ 4063
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09.09.2021 22:11 Відповісти
Меморіальну дошку загиблому під Іловайськом воїну 93-ї ОМБр Ярославу Обіденнікову відкрили в Дніпрі - Цензор.НЕТ 1643
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09.09.2021 22:18 Відповісти
Хотелось бы узнать номер школы, где учился герой!
Героям Слава!
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10.09.2021 07:32 Відповісти
 
 