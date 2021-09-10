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Вночі у Києві сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку: загинула жінка, виведено 50 осіб, евакуйовано - 6, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Унаслідок пожежі в житловому будинку загинула жінка, виведено на безпечну відстань 50 осіб, евакуйовано 6 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС у Facebook.

"10 вересня о 1:34 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшла інформація про пожежу на вул. Щусєва, 8-А, що у Шевченківському районі столиці", - йдеться в повідомленні.

Прибувши, пожежники встановили, що пожежа виникла на 8-поверсі 9-поверхового житлового будинку і поширилася на 4 балкони 3-х квартир на 9-поверсі.

О 3:25 пожежникам вдалося локалізувати займання, а о 4:13 - ліквідувати.

Вночі у Києві сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку: загинула жінка, виведено 50 осіб, евакуйовано - 6, - ДСНС 01

"В ході ліквідації пожежі на безпечну відстань було виведено 50 осіб, евакуйовано 6 осіб. Під час розгрібання залишків меблів у квартирі на 8-поверсі, виявлено тіло загиблої жінки 1958 року народження", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок пожежі квартира на 8-поверсі вигоріла повністю, а також пошкоджено 4 балкони на 9-му поверсі.

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На місці події працювало 13 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 50 рятувальників особового складу ДСНС.

Вночі у Києві сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку: загинула жінка, виведено 50 осіб, евакуйовано - 6, - ДСНС 02

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Вночі у Києві сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку: загинула жінка, виведено 50 осіб, евакуйовано - 6, - ДСНС 03
Вночі у Києві сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку: загинула жінка, виведено 50 осіб, евакуйовано - 6, - ДСНС 04
Вночі у Києві сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку: загинула жінка, виведено 50 осіб, евакуйовано - 6, - ДСНС 05
Вночі у Києві сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку: загинула жінка, виведено 50 осіб, евакуйовано - 6, - ДСНС 06
Вночі у Києві сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку: загинула жінка, виведено 50 осіб, евакуйовано - 6, - ДСНС 07
Вночі у Києві сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку: загинула жінка, виведено 50 осіб, евакуйовано - 6, - ДСНС 08
Фото: сайт ДСНС

Автор: Наталя Джума
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Майнерутые дебилы, житья от них нет.
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10.09.2021 08:17 Відповісти
Пожарным респект.
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10.09.2021 08:30 Відповісти
Надо срочно снести и 35 этажей многоквартирный жилой дом поставить с современной системой пожаротушения, подземным паркингом и магазинами, а быдло которое там живет выселить в сельскую местность...
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10.09.2021 08:55 Відповісти
А в сільській місцевості вони нафіга?
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10.09.2021 09:07 Відповісти
Надо очистить Киев от коренных киевлян...
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10.09.2021 09:28 Відповісти
 
 